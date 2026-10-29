Quel bac pour devenir architecte ?

Aucune série de bac n’ouvre seule les portes du métier d’architecte : c’est le dossier, puis un entretien, qui décident de l’entrée en école d’architecture. Voici les bacs possibles, les spécialités utiles, la procédure Parcoursup et la durée réelle des études.

Il n’existe pas de « bac d’architecte » : les écoles d’architecture recrutent des bacheliers de plusieurs séries, sur dossier puis sur entretien. Ce qui compte, c’est de construire un profil cohérent avec le métier, et de connaître la longueur du parcours avant de s’engager. Cet article fait le point sur les bacs possibles, les spécialités qui peuvent aider, la procédure d’admission et la durée des études. Pour garder un dossier solide dans toutes les matières, il est utile de progresser au lycée (seconde à terminale) avec des cours et des exercices en ligne, dès la seconde.

Sommaire

La réponse en bref

Le baccalauréat est indispensable , mais aucune série unique n’est imposée : le bac général est le profil majoritaire, et le bac STI2D, le bac STD2A ou un bac professionnel du bâtiment sont aussi acceptés, selon l’Onisep.

, mais : le bac général est le profil majoritaire, et le bac STI2D, le bac STD2A ou un bac professionnel du bâtiment sont aussi acceptés, selon l’Onisep. Les 20 écoles nationales supérieures d’architecture (ENSA) recrutent via Parcoursup , avec un examen du dossier scolaire puis un entretien devant un jury, d’après le ministère de la Culture.

recrutent via , avec un examen du dossier scolaire puis un entretien devant un jury, d’après le ministère de la Culture. Pour porter le titre d’architecte, il faut le diplôme d’État d’architecte (bac + 5) puis l’ HMONP (une année de plus), soit environ six ans après le bac.

(bac + 5) puis l’ (une année de plus), soit environ six ans après le bac. Les écoles n’imposent pas de spécialité : toutes sont prises en compte, ce qui compte davantage est la motivation et la cohérence du projet.

Quels bacs mènent aux études d’architecture ?

Le premier cycle des ENSA est ouvert aux titulaires du baccalauréat. Dans les faits, trois profils se retrouvent le plus souvent, d’après l’Onisep :

Bac Ce qu’il apporte À savoir Bac général Profil majoritaire, avec un large choix de spécialités (maths, arts, humanités, sciences) Toutes les combinaisons de spécialités sont examinées Bac STI2D Culture technique et scientifique, lien avec la construction et l’énergie Voir notre article sur le bac STI2D Bac STD2A Design, arts appliqués et culture du projet Voir notre article sur le bac STD2A Bac professionnel du bâtiment Connaissance concrète des métiers du chantier Accepté, mais le dossier scolaire reste examiné comme pour les autres candidats

Autrement dit, la question n’est pas de trouver « le » bon bac, mais de réussir celui que l’on a choisi et de pouvoir justifier son projet. Une autre piste, plus longue, passe par une première année de licence scientifique pour viser les cursus d’ingénieur architecte (voir plus bas). Nous avons suivi la même logique dans nos articles sur le bac pour devenir kiné et le bac pour devenir infirmière : dans l’enseignement supérieur, la porte d’entrée est souvent plus large que ce que l’on croit.

Travailler les épreuves ➜ réviser le bac, matière par matière

Quelles spécialités choisir au lycée ?

Les écoles d’architecture ne fixent pas de spécialité obligatoire. Selon L’Étudiant (page mise à jour le 14 septembre 2026), aucune spécialité n’est exigée ni recommandée, et les parcours scientifiques, littéraires, artistiques ou technologiques sont acceptés. Le choix reste libre, et il vaut mieux partir de ce que l’on aime et de ce que l’on réussit. À titre indicatif, et sans que ce soit une règle officielle, quelques logiques de profil se retrouvent :

Un profil scientifique (mathématiques, physique-chimie, numérique et sciences informatiques) prépare à la géométrie, aux structures et à la technique du bâtiment.

(mathématiques, physique-chimie, numérique et sciences informatiques) prépare à la géométrie, aux structures et à la technique du bâtiment. Un profil artistique et culturel (arts plastiques, humanités, littérature et philosophie, histoire-géographie) nourrit le dessin, l’analyse d’un lieu et la culture de projet.

(arts plastiques, humanités, littérature et philosophie, histoire-géographie) nourrit le dessin, l’analyse d’un lieu et la culture de projet. Un profil mixte reste très courant : le métier réunit précisément la technique, l’art et les sciences humaines.

Avant de trancher, il est utile de relire nos explications sur les débouchés de chaque spécialité au lycée et de regarder, école par école, la rubrique « attendus » des fiches de formation sur Parcoursup, car chaque ENSA décrit ce qu’elle regarde dans un dossier.

Estimer sa note ➜ simuler sa note au bac

Comment entrer en école d’architecture

Pour les candidats français, les ressortissants de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, l’inscription en première année d’ENSA passe par Parcoursup, précise le ministère de la Culture. La sélection se déroule en deux étapes :

L’examen du dossier scolaire : vérification des prérequis à partir des résultats du secondaire. L’entretien devant un jury pour les candidats retenus.

Chaque école a ses propres critères et ses capacités d’accueil sont limitées : le ministère rappelle qu’elles « ne peuvent satisfaire toutes les demandes ». À titre d’exemple, L’Étudiant rapporte qu’à l’ENSA de Versailles, l’oral dure environ 15 minutes et peut inclure le commentaire d’un article de presse, la motivation et le projet personnel pesant bien plus que les notes dans l’évaluation. Ce témoignage est propre à une école et ne se généralise pas : il faut consulter les modalités de chaque établissement.

Côté calendrier, la formulation des vœux Parcoursup 2027 s’étend du lundi 18 janvier au jeudi 11 mars 2027, la confirmation des vœux et du dossier se terminant le jeudi 1er avril 2027, d’après le calendrier publié sur parcoursup.gouv.fr. Pour comprendre les étapes, les vœux et la lettre de motivation, notre page sur la procédure Parcoursup détaille chaque phase.

Combien de temps durent les études ?

Le cursus complet est long, ce qui mérite d’être connu avant de choisir ses vœux. Selon le ministère de la Culture, il s’organise en plusieurs diplômes :

Étape Durée Diplôme et niveau Premier cycle 3 ans Diplôme d’études en architecture (DEEA), grade licence Deuxième cycle 2 ans Diplôme d’État d’architecte (DEA), grade master HMONP 1 an Habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre Doctorat (facultatif) 3 ans Délivré conjointement avec les universités

L’HMONP comprend au minimum 150 heures de théorie et une mise en situation professionnelle d’au moins six mois, et peut être suivie à tout moment de la vie professionnelle. Pour porter le titre d’architecte et s’inscrire au tableau de l’Ordre, il faut être titulaire du diplôme d’État et de l’HMONP, produire une attestation d’assurance civile professionnelle et respecter les règles de déontologie, rappelle encore le ministère.

Quelques ordres de grandeur, tirés des chiffres clés du ministère : environ 19 000 étudiants étaient inscrits en ENSA en 2023-2024, dont 63 % d’étudiantes, avec 8 800 en premier cycle et 6 900 en deuxième cycle. Plus de 29 500 architectes étaient inscrits à l’Ordre en 2023.

S’entraîner sur des sujets réels ➜ les annales du bac

Autres écoles et doubles cursus

Les ENSA ne sont pas la seule voie. D’après l’Onisep :

L’ ESA Paris , école privée reconnue par l’État, recrute après le bac sur dossier de travaux personnels (dessins, photos) et entretien.

, école privée reconnue par l’État, recrute après le bac sur dossier de travaux personnels (dessins, photos) et entretien. L’ INSA Strasbourg forme des ingénieurs architectes en cinq ans, sur concours, après un bac + 1 scientifique (classe préparatoire ou licence).

forme des ingénieurs architectes en cinq ans, sur concours, après un bac + 1 scientifique (classe préparatoire ou licence). Plusieurs ENSA proposent des doubles cursus avec des écoles d’ingénieurs ou d’autres établissements. Le ministère de la Culture en recense 35, ainsi qu’un triple cursus, pour une durée de 5 à 8 ans après le bac.

Ces voies conviennent à ceux qui hésitent entre architecture, ingénierie, urbanisme ou design. Elles allongent souvent le parcours, ce qui doit entrer dans la réflexion.

Préparer son dossier dès le lycée

Puisque le dossier scolaire est le premier filtre, quelques réflexes aident, sans rien garantir :

Soigner l’ensemble des matières en première et en terminale, y compris le français, dont l’épreuve anticipée peut figurer au dossier.

en première et en terminale, y compris le français, dont l’épreuve anticipée peut figurer au dossier. Nourrir son projet : visites de bâtiments, journées portes ouvertes d’école, rencontres avec des professionnels, carnet de croquis.

: visites de bâtiments, journées portes ouvertes d’école, rencontres avec des professionnels, carnet de croquis. Soigner la lettre de motivation Parcoursup , où la sincérité du projet compte plus que les formules toutes faites.

, où la sincérité du projet compte plus que les formules toutes faites. Anticiper la charge de travail : les études sont longues et exigeantes, et mieux vaut avoir testé son intérêt avant de candidater.

Pour consolider les bases en terminale, la page réviser en terminale réunit cours et exercices par matière. Aucune méthode ne garantit une place en ENSA : la sélection dépend de chaque école et du nombre de candidats.

Questions fréquentes

Quel bac faut-il pour devenir architecte ? Le baccalauréat est nécessaire, mais aucune série n’est imposée. Le bac général est le profil majoritaire, et les bacs STI2D, STD2A ou professionnel du bâtiment sont aussi acceptés, d’après l’Onisep. L’admission dépend du dossier scolaire et d’un entretien. Peut-on devenir architecte avec un bac technologique ? Oui. Les bacs STI2D et STD2A figurent parmi les bacs cités par l’Onisep pour l’entrée en école d’architecture. Le dossier est examiné comme celui des autres candidats, puis vient l’entretien. Quelles spécialités choisir pour faire architecture ? Aucune spécialité n’est exigée : d’après L’Étudiant, toutes sont prises en compte par les écoles. Un profil scientifique, artistique ou mixte peut convenir, l’important est la cohérence du projet. Combien d’années d’études pour être architecte ? Cinq ans pour obtenir le diplôme d’État d’architecte (3 ans de licence puis 2 ans de master), puis un an pour l’HMONP, nécessaire pour exercer en son nom propre. Cela fait environ six ans après le bac. Faut-il passer par Parcoursup pour entrer en école d’architecture ? Pour les ENSA, oui, pour les candidats français et ceux de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Les vœux Parcoursup 2027 se formulent du 18 janvier au 11 mars 2027. D’autres écoles, comme l’ESA Paris, ont leur propre procédure. Combien d’écoles nationales d’architecture existe-t-il ? Le ministère de la Culture compte 20 écoles nationales supérieures d’architecture, dont 6 en Île-de-France et 14 en régions. Certains sites en mentionnent 21, il vaut donc mieux vérifier la liste à jour sur Parcoursup.

Sources