Quel bac pour devenir kiné ?

Aucun bac précis n’est exigé pour devenir kinésithérapeute, mais on n’entre pas en institut directement après le bac : il faut d’abord valider une première année d’université. Voici les voies d’accès, les spécialités utiles au lycée et ce que change la réforme de 2027.

Bac général, technologique ou professionnel : aucune série n’est imposée pour devenir masseur-kinésithérapeute. Ce qui compte vraiment, c’est ce qui vient après le bac, car on n’entre pas en institut de formation en masso-kinésithérapie (IFMK) directement depuis la terminale. Il faut d’abord valider une première année d’études supérieures, puis réussir la sélection. Cet article fait le point sur les voies d’accès, sur les spécialités utiles au lycée et sur la réforme des études de santé annoncée pour la rentrée 2027, qui concerne les lycéens actuellement en terminale. Pour travailler régulièrement vos matières, le soutien scolaire au lycée de digischool couvre le tronc commun et les spécialités, de la seconde à la terminale.

Sommaire

L’essentiel en six points

Aucune série de bac n’est exigée : général, technologique ou professionnel, le bac est la condition de départ.

n’est exigée : général, technologique ou professionnel, le bac est la condition de départ. L’accès se fait après une première année d’université : licence de biologie, de STAPS ou de sciences, PASS ou L.AS.

: licence de biologie, de STAPS ou de sciences, PASS ou L.AS. Le candidat dispose de deux candidatures au maximum ; la seconde est conditionnée à la validation de 60 crédits supplémentaires, d’après Parcoursup.

; la seconde est conditionnée à la validation de 60 crédits supplémentaires, d’après Parcoursup. La formation en IFMK dure quatre ans , soit cinq ans d’études après le bac, d’après l’Onisep.

, soit cinq ans d’études après le bac, d’après l’Onisep. Le diplôme d’État vaut 300 ECTS et confère le grade de master.

et confère le grade de master. La réforme annoncée pour la rentrée 2027 remplace le PASS et la L.AS ; le sort des licences à accès kiné doit encore être précisé.

Aucun bac imposé, mais pas d’entrée directe

La question « quel bac ? » repose sur une idée reçue : il n’existe pas de série qui ouvre ou ferme la porte des études de kiné. Les textes ne demandent pas un bac particulier. Ils demandent d’être bachelier, puis de franchir une étape universitaire. C’est ce détour qui surprend le plus les lycéens, notamment ceux qui imaginent s’inscrire en IFMK sur Parcoursup comme on s’inscrit en BTS.

Le bac reste donc la première marche, et il se prépare : la page réviser le bac réunit cours, fiches et exercices par matière. Les notes de première année, elles, pèsent lourd dans la sélection, ce qui rend les habitudes de travail prises au lycée d’autant plus précieuses.

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Les trois voies d’accès après le bac

D’après l’Onisep et Parcoursup, trois portes mènent aux IFMK aujourd’hui. Toutes supposent de valider la première année et de passer une sélection qui repose surtout sur les résultats obtenus :

Voie Principe Pour quel profil Licence à accès kiné (biologie, STAPS, sciences, technologies et santé) Une première année de licence dont certaines universités ouvrent l’accès à un IFMK précis, indiqué sur la fiche Parcoursup de la licence Un intérêt pour le sport et la biologie L.AS (licence avec option accès santé) Une licence dans la discipline de son choix, complétée par des enseignements de santé Des points forts éloignés de la biologie PASS (parcours d’accès spécifique santé) Une première année avec 30 ECTS d’enseignements de santé et au moins 10 ECTS hors santé, proposée dans les universités dotées d’une faculté de santé Un profil équilibré, qui hésite avec d’autres filières de santé

Toutes les licences ne donnent pas accès à la kinésithérapie : l’accès dépend de l’université et de l’institut visé. Les modalités de sélection varient d’une université à l’autre, avec parfois des épreuves orales en plus des notes. Pour comparer PASS et L.AS en détail, notre article sur les différences entre PASS et L.AS pose les bases, et celui sur les voies d’accès aux études de kiné revient sur l’organisation mise en place en 2020.

Quelles spécialités et quelle série au lycée ?

Aucun texte ne fixe de spécialités obligatoires, et Parcoursup précise lui-même qu’il s’agit de choisir des vœux qui correspondent à ses points forts et à son projet. On peut néanmoins raisonner par rapport à ce que la première année demande : de la biologie, de la rigueur scientifique, de la mémoire de travail. Ces repères n’ont rien d’une garantie :

Parcours au lycée Ce qui le rapproche des études de kiné Point d’attention Bac général avec spécialité SVT, associée à physique-chimie ou mathématiques Base en biologie humaine et en démarche scientifique, utile en première année de licence ou de PASS La sélection se joue sur la première année d’université, pas sur le choix de spécialités Bac général avec EPS en enseignement optionnel ou pratique sportive régulière Cohérent avec une licence STAPS à accès kiné Les attendus des licences STAPS incluent aussi les matières scientifiques Bac technologique ST2S Enseignements de santé et de biologie humaine Le rythme de la première année est exigeant : un renforcement en sciences peut être nécessaire Bac professionnel Accès possible comme tout bachelier Le niveau en enseignement général compte pour valider la première année

Pour un lycéen en ST2S, le ministère n’exclut aucune série : la question est surtout celle de la préparation à une première année très scientifique. Notre page sur les débouchés de chaque spécialité au lycée aide à relier ses choix de première et de terminale à ses envies d’orientation, et la page réviser en terminale permet de consolider les bases de l’année du bac.

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Candidater sur Parcoursup

Les licences, L.AS et PASS se demandent sur Parcoursup, qui autorise jusqu’à dix vœux au total. Une L.AS ou un PASS dans une université compte pour un vœu. En Île-de-France, les PASS se demandent par un vœu multiple, avec un sous-vœu par PASS des facultés de médecine de la région, et le nombre de sous-vœux n’est pas limité.

Pour la session 2027, le calendrier publié prévoit la formulation des vœux du 18 janvier au 11 mars 2027, puis la confirmation avant le 1er avril. Ces dates sont à reconfirmer sur la plateforme avant d’agir. Toute la procédure est détaillée sur la page la procédure Parcoursup. Une fois en licence, la logique change : l’admission en IFMK repose sur la validation de l’année, sur les notes des deux semestres et sur le classement. Les étudiants qui dépassent un seuil de notes fixé par leur université sont admis directement, les autres peuvent passer des épreuves complémentaires.

Le nombre de tentatives est limité. D’après Parcoursup, la kinésithérapie permet au maximum deux candidatures au cours du premier cycle, et la seconde est conditionnée à la validation de 60 crédits supplémentaires. Sans validation de la première année, il n’est pas possible de candidater aux études de santé.

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Ce que change la réforme de 2027

Le gouvernement a annoncé en avril 2026 la fin du PASS et de la L.AS à la rentrée 2027, au profit d’une licence orientée santé commune aux filières de médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie. Selon les éléments présentés, la première année comporterait un bloc santé, un bloc disciplinaire et un bloc transversal, avec une validation exigée dans les deux premiers blocs et deux chances d’entrée, à la fin de la L1 puis de la L2. Notre article sur la réforme des études de santé 2027 détaille ce nouveau schéma.

Un point reste ouvert pour les futurs kinés : la presse spécialisée note que l’avenir des licences STAPS, de biologie ou de sciences qui donnent aujourd’hui accès aux IFMK doit encore être clarifié, et les textes d’application restent à publier. Les lycéens de la promotion 2027 sont donc concernés, mais les règles précises ne sont pas toutes connues. Le bon réflexe consiste à consulter, au moment des vœux, la fiche Parcoursup de chaque licence et les pages des universités visées plutôt qu’un calendrier de réforme supposé. Les étudiants entrés en PASS ou en L.AS à la rentrée 2026 bénéficient d’une période de transition dont les universités communiqueront les modalités.

La formation en IFMK : durée et diplôme

Une fois admis, les études se déroulent en IFMK sur quatre ans, soit cinq ans au total après le bac en comptant la première année universitaire. Le diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute confère le grade de master depuis un décret de 2021, et le décret n° 2025-1239 du 11 décembre 2025 met les textes en cohérence en fixant sa valeur à 300 ECTS, au lieu des 240 prévus auparavant, selon la Fédération hospitalière de France. Le même décret précise que la première année en IFMK est désormais comptée comme la deuxième année d’études vers le diplôme.

Pour un lycéen, l’enseignement à retenir est surtout celui du temps long : cinq ans d’études, une sélection dès la première année, et des places fixées par les universités avec les agences régionales de santé. Mieux vaut y réfléchir dès la seconde ou la première, au moment des choix de spécialités, et comparer avec d’autres filières de santé. L’article sur le bac pour devenir infirmière montre à titre de comparaison une voie qui, elle, passe directement par Parcoursup.

Questions fréquentes

Quel bac faut-il pour devenir kiné ? Aucune série n’est imposée. Il faut être bachelier, puis valider une première année d’université (licence de biologie, de STAPS ou de sciences, L.AS ou PASS) et réussir la sélection d’accès en IFMK. Peut-on devenir kiné avec un bac ST2S ? Oui, aucun texte n’exclut cette série. La difficulté vient de la première année d’université, très scientifique, pour laquelle une bonne base en biologie et en sciences est utile. Peut-on devenir kiné avec un bac pro ? Oui, un bac professionnel permet de s’inscrire en licence ou en PASS comme tout bachelier. La réussite dépendra du niveau en enseignement général et du travail fourni en première année. Combien d’années d’études faut-il pour devenir kiné ? Cinq ans après le bac : une première année d’université, puis quatre ans en IFMK, d’après l’Onisep. Le diplôme d’État vaut 300 ECTS et confère le grade de master. Combien de fois peut-on candidater aux études de kiné ? Deux fois au maximum au cours du premier cycle, selon Parcoursup. La seconde candidature est conditionnée à la validation de 60 crédits supplémentaires. La réforme de 2027 supprime-t-elle les études de kiné ? Non. Elle remplace le PASS et la L.AS par une licence orientée santé à la rentrée 2027. Les règles précises pour la kinésithérapie, notamment le sort des licences à accès kiné, restent à confirmer par les textes d’application.

Sources