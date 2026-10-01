Bac STI2D : programme, épreuves du bac 2027, coefficients et débouchés

Industrie, énergie, numérique, construction : la série STI2D forme aux sciences de l’ingénieur par le projet. Matières et horaires, les deux épreuves au coefficient 16 dont une partie pratique en laboratoire, ce qui change en 2027, grand oral et poursuites d’études, d’après les textes officiels.

Le bac STI2D (sciences et technologies de l’industrie et du développement durable) est la série de la voie technologique consacrée à l’ingénierie : concevoir un objet, simuler son comportement, mesurer ses performances, réduire son impact environnemental. Il se prépare en deux ans après une seconde générale et technologique et se conclut par deux épreuves de spécialité au coefficient 16, dont l’une comporte une partie pratique en laboratoire. Cette page réunit les matières, les règles de l’examen et les poursuites d’études, à partir des textes officiels, pour choisir la série en connaissance de cause ou pour réviser au lycée en ligne avec le bon barème en tête.

Sommaire

L’essentiel en huit points

Le bac STI2D est un baccalauréat technologique centré sur les sciences de l’ingénieur appliquées à la matière, à l’énergie et à l’information.

centré sur les sciences de l’ingénieur appliquées à la matière, à l’énergie et à l’information. La première est commune à tous les élèves de la série, avec trois spécialités : innovation technologique (3 h), ingénierie et développement durable (9 h), physique-chimie et mathématiques (6 h).

de la série, avec trois spécialités : innovation technologique (3 h), ingénierie et développement durable (9 h), physique-chimie et mathématiques (6 h). En terminale, l’élève garde deux spécialités : ingénierie, innovation et développement durable, dite 2I2D (12 h), et physique-chimie et mathématiques (6 h). Il choisit au sein de la 2I2D un enseignement spécifique parmi quatre : architecture et construction, énergies et environnement, innovation technologique et écoconception, systèmes d’information et numérique.

: ingénierie, innovation et développement durable, dite 2I2D (12 h), et physique-chimie et mathématiques (6 h). Il choisit au sein de la 2I2D parmi quatre : architecture et construction, énergies et environnement, innovation technologique et écoconception, systèmes d’information et numérique. L’épreuve de physique-chimie et mathématiques est un écrit de 3 heures, au coefficient 16.

est un écrit de 3 heures, au coefficient 16. L’épreuve de 2I2D comporte une partie écrite de 3 heures 30 (coefficient 9) et une partie pratique de 2 heures en laboratoire (coefficient 7), soit 16 au total.

comporte une partie écrite de 3 heures 30 (coefficient 9) et une partie pratique de 2 heures en laboratoire (coefficient 7), soit 16 au total. À compter de 2027, la physique-chimie et mathématiques est notée 5,5 points pour les mathématiques, 12,5 points pour la physique-chimie et 2 points pour la langue, contre 6 et 14 jusqu’ici.

pour les mathématiques, pour la physique-chimie et pour la langue, contre 6 et 14 jusqu’ici. En 2027, les écrits de spécialité ont lieu le mercredi 16 juin (physique-chimie et mathématiques, 8 h à 11 h) et le jeudi 17 juin (2I2D, 8 h à 11 h 30).

(physique-chimie et mathématiques, 8 h à 11 h) et le (2I2D, 8 h à 11 h 30). Après le bac, les poursuites les plus fréquentes mènent aux BTS et BUT industriels, à la classe préparatoire TSI et aux écoles d’ingénieurs post-bac.

Qu’est-ce que le bac STI2D ?

STI2D signifie sciences et technologies de l’industrie et du développement durable. C’est l’une des sept séries du baccalauréat technologique, avec STMG, ST2S, STL, STD2A, STHR et S2TMD. Elle a remplacé en 2011 l’ancienne série STI, organisée par spécialités de métier (génie mécanique, génie électrique, génie civil). Le changement de nom dit l’essentiel : on ne forme plus à un métier industriel précis, on forme à la démarche d’ingénierie, quel que soit le domaine.

Concrètement, un élève de STI2D apprend à regarder un produit, une trottinette électrique, une station de pompage ou un bâtiment à énergie positive, sous trois angles à la fois. La matière : de quoi est-il fait, comment résiste-t-il, comment l’a-t-on fabriqué ? L’énergie : d’où vient-elle, comment est-elle convertie, où se perd-elle ? L’information : quels capteurs, quel programme, quelle communication entre les éléments ? Ce triptyque « matière, énergie, information » structure tout le programme et se retrouve jusque dans l’intitulé de la première partie de l’écrit du bac.

La série se choisit à la fin de la seconde générale et technologique. Les enseignements optionnels de seconde « création et innovation technologiques » et « sciences de l’ingénieur » permettent de s’en faire une idée, mais aucun n’est exigé pour entrer en première STI2D.

Réviser le programme de l’année ➜ les cours et quiz de terminale STI2D

Matières et horaires en première et en terminale

L’emploi du temps se partage entre les enseignements communs à toute la voie technologique (14 heures en première, 13 heures en terminale) et les spécialités propres à la série (18 heures chaque année).

Les enseignements communs

Enseignement Première Terminale Français 3 h – Philosophie – 2 h Histoire-géographie 1 h 30 1 h 30 Langues vivantes A et B, dont 1 h d’enseignement technologique en langue vivante (ETLV) 4 h 4 h Mathématiques 3 h 3 h Éducation physique et sportive 2 h 2 h Enseignement moral et civique 18 h par an 18 h par an

Les élèves de STI2D font donc des mathématiques deux fois : 3 heures dans le tronc commun, et une part des 6 heures de la spécialité physique-chimie et mathématiques. L’ETLV, une heure par semaine animée conjointement par un professeur de technologie et un professeur de langue, sert souvent à présenter un projet ou à lire une documentation technique en anglais.

Les enseignements de spécialité

Spécialité Première Terminale Innovation technologique 3 h – Ingénierie et développement durable (I2D) 9 h – Ingénierie, innovation et développement durable (2I2D), avec un enseignement spécifique – 12 h Physique-chimie et mathématiques 6 h 6 h

Comme dans toutes les séries technologiques, les spécialités sont fixées par la série. En terminale, l’innovation technologique et l’I2D de première fusionnent dans la 2I2D. Le seul vrai choix de l’élève porte sur l’enseignement spécifique de terminale, qui colore une partie des cours, la deuxième partie de l’écrit et toute la partie pratique. Pour consolider les bases de l’année commune, vous pouvez consulter nos ressources pour réviser en première STI2D.

Ce que l’on étudie dans les spécialités

Ingénierie, innovation et développement durable (2I2D)

C’est le cœur de la série, avec 12 heures par semaine en terminale, dont une large part en laboratoire. Le tronc commun de la spécialité travaille l’analyse de produits existants, la modélisation, la simulation numérique, l’expérimentation et la démarche de projet. Chaque enseignement spécifique y ajoute son terrain :

Architecture et construction (AC) : les ouvrages et les bâtiments, leur structure, leur confort thermique et acoustique, leur performance énergétique.

(AC) : les ouvrages et les bâtiments, leur structure, leur confort thermique et acoustique, leur performance énergétique. Énergies et environnement (EE) : la production, le transport, la conversion et la gestion de l’énergie, des panneaux photovoltaïques aux moteurs électriques.

(EE) : la production, le transport, la conversion et la gestion de l’énergie, des panneaux photovoltaïques aux moteurs électriques. Innovation technologique et écoconception (ITEC) : la conception mécanique de produits, le choix des matériaux et des procédés, l’analyse du cycle de vie.

(ITEC) : la conception mécanique de produits, le choix des matériaux et des procédés, l’analyse du cycle de vie. Systèmes d’information et numérique (SIN) : l’électronique, la programmation, les réseaux et les objets connectés.

L’année de terminale se termine par un projet mené en équipe sur plusieurs semaines. C’est souvent de là que naissent les questions du grand oral.

Physique-chimie et mathématiques

Une seule spécialité, deux disciplines, deux professeurs. La physique-chimie y est appliquée aux situations techniques : énergie électrique, énergie mécanique, ondes, matériaux, transformations chimiques. Les mathématiques fournissent les outils de ces situations : fonctions, dérivées, équations différentielles, nombres complexes, probabilités. Le rapport des deux disciplines dans la note (12,5 points pour la physique-chimie, 5,5 pour les mathématiques à compter de 2027) reflète leur place dans l’enseignement.

Les épreuves du bac STI2D

La note de service du 11 septembre 2026 définit les deux épreuves terminales de spécialité. Le visuel ci-dessous les résume, avant le détail épreuve par épreuve.

Les épreuves de spécialité du bac STI2D à la session 2027, d’après la note de service du 11 septembre 2026, la circulaire du 24 août 2026 et les résultats provisoires du 7 juillet 2026.

Physique-chimie et mathématiques : 3 heures, une copie

Le sujet comporte trois à cinq exercices indépendants, sur des domaines différents du programme de terminale ; les notions de première non approfondies en terminale sont mobilisables sans pouvoir constituer le ressort essentiel du sujet. Trois contraintes structurent l’épreuve :

au moins un exercice fait interagir les deux disciplines , par exemple une modélisation mathématique d’un phénomène physique ;

, par exemple une modélisation mathématique d’un phénomène physique ; au moins un exercice évalue des compétences expérimentales (instrumentation, mesure), adaptées à l’écrit ;

(instrumentation, mesure), adaptées à l’écrit ; le sujet précise si la calculatrice est autorisée.

La copie est corrigée conjointement par un professeur de mathématiques et un professeur de physique-chimie, chacun pour les compétences de sa discipline. Les exercices de physique-chimie reposent sur des applications technologiques contemporaines et peuvent contenir quelques documents à analyser.

S’entraîner sur des sujets réels ➜ les annales du bac STI2D

Ingénierie, innovation et développement durable : un écrit et une pratique

L’épreuve de 2I2D est notée en deux parties, chacune sur 20 points.

La partie écrite (3 heures 30, coefficient 9) se décompose en deux parties indépendantes :

l’ analyse d’un produit pluritechnologique , qui aborde les trois domaines matière, énergie et information du tronc commun ;

, qui aborde les trois domaines matière, énergie et information du tronc commun ; un exercice de résolution d’une problématique technologique relevant de l’enseignement spécifique choisi à l’inscription.

Un même produit peut servir de support aux deux parties. Le sujet fournit des documents techniques et, si besoin, des documents réponses. Le candidat y exploite des graphes, des chronogrammes ou des résultats de simulation, réalise des schémas et des algorithmes, valide un modèle et analyse l’écart avec la réalité, puis argumente ses choix par écrit.

La partie pratique (2 heures, coefficient 7) se déroule dans un laboratoire d’ingénierie, autant que possible dans le lycée de l’élève. À partir de tout ou partie d’un produit (un ouvrage, une maquette, un système), le candidat propose des solutions, interprète des résultats ou valide un choix technique en s’appuyant sur des simulations et des expérimentations. Les situations d’évaluation sont tirées d’une banque nationale constituée à chaque session ; l’établissement retient celles qui correspondent à ses équipements, et le jury attribue le sujet. L’examinateur est un enseignant de l’enseignement spécifique évalué, qui ne peut pas interroger ses propres élèves de l’année ni plus de trois candidats à la fois. Les candidats individuels passent l’intégralité de l’épreuve et ont intérêt à contacter tôt leur centre d’examen pour connaître le matériel disponible.

Dans les deux écrits de spécialité, 2 points sur 20 sont réservés à la maîtrise de la langue : orthographe, syntaxe, capacité à formuler un raisonnement avec un vocabulaire juste. Une grille d’attendus rédactionnels est annexée à la note de service.

L’oral de contrôle, au second groupe

Un candidat qui obtient entre 8 et 10 de moyenne au premier groupe peut repasser à l’oral deux épreuves écrites de son choix. Les deux spécialités STI2D se présentent ainsi :

Physique-chimie et mathématiques : 30 minutes de préparation, puis 30 minutes d’entretien avec deux examinateurs. Le sujet tiré au sort compte trois questions, deux de physique-chimie et une de mathématiques. Du matériel de physique-chimie est présent dans la salle, sans que le candidat ait à manipuler.

: 30 minutes de préparation, puis 30 minutes d’entretien avec deux examinateurs. Le sujet tiré au sort compte trois questions, deux de physique-chimie et une de mathématiques. Du matériel de physique-chimie est présent dans la salle, sans que le candidat ait à manipuler. Ingénierie, innovation et développement durable : 1 heure de préparation sur un dossier présentant un produit pluritechnologique, puis 20 minutes d’oral, dont 10 minutes d’exposé des conclusions avant les questions de l’examinateur.

Ce qui change au bac STI2D 2027

La série a connu deux changements en deux sessions, ce qui explique que beaucoup d’informations en ligne soient déjà périmées. Voici l’évolution, texte par texte.

Point Sessions 2021 à 2025 (note de 2020) Session 2026 (note du 10 juin 2025) À compter de la session 2027 Épreuve de 2I2D Écrit de 4 h, noté sur 20 Écrit de 3 h 30 (coefficient 9) + pratique de 2 h (coefficient 7) Identique à 2026 Barème de physique-chimie et mathématiques 6 points de maths + 14 points de physique-chimie 6 + 14 points (inchangé) 5,5 + 12,5 + 2 points de langue Maîtrise de la langue en 2I2D (écrit) Pas de points dédiés Pas de points dédiés 2 points sur 20 Programme évalué Cycle terminal, avec une liste de notions exclues Terminale en vigueur, notions de première mobilisables Identique à 2026 Épreuve anticipée de mathématiques N’existait pas N’existait pas 2 heures, coefficient 2, en fin de première Coefficient du grand oral 14 14 12

Ce que pèsent les 2 points de langue. Ils ne s’ajoutent pas au barème : ils sont pris sur les 20 points existants. En physique-chimie et mathématiques, les mathématiques perdent un demi-point et la physique-chimie un point et demi. Sur deux épreuves au coefficient 16, dont la partie écrite de 2I2D au coefficient 9, ces points de langue représentent l’équivalent de 2,5 coefficients sur 100. Un candidat qui en perdrait la moitié dans chaque copie céderait environ 0,25 point sur sa moyenne finale. Rien de rédhibitoire, mais sur un dossier proche de 10 ou d’un seuil de mention, cela compte. En STI2D, où l’on a longtemps considéré qu’un schéma juste suffisait, l’enjeu est réel : une justification bien rédigée devient une source de points à part entière.

La partie pratique, elle, n’est pas nouvelle en 2027 : elle a été introduite à la session 2026 par la note du 10 juin 2025, et son organisation est précisée par une note du 2 septembre 2025. Les élèves de terminale de cette année seront donc la deuxième promotion à la passer. Pour une vue d’ensemble de la session, notre article sur ce qui change au bac 2027 revient aussi sur l’épreuve anticipée de mathématiques.

Le grand oral en STI2D

Le grand oral de la voie technologique a sa propre note de service, datée du 10 septembre 2026. Le déroulé reste celui en vigueur depuis la session 2024 :

le candidat présente au jury deux questions adossées à la spécialité pour laquelle le programme prévoit une étude approfondie, en STI2D l’ingénierie, innovation et développement durable ;

adossées à la spécialité pour laquelle le programme prévoit une étude approfondie, en STI2D l’ingénierie, innovation et développement durable ; le jury en retient une, puis le candidat dispose de 20 minutes de préparation ;

; 10 minutes d’exposé, puis 10 minutes d’échange avec le jury.

Deux évolutions s’appliquent en 2027. Le coefficient passe à 12. Et la feuille des questions est strictement encadrée : si le candidat n’en présente aucune, une seule, ou des questions étrangères à la spécialité, l’épreuve n’a pas lieu et il est convoqué à la session de remplacement ; en cas de récidive, il obtient 0. En STI2D, le projet de terminale fournit une matière naturelle, à condition de le transformer en vraie question (« pourquoi avoir choisi ce capteur plutôt qu’un autre ? ») et non en compte rendu d’activité.

Coefficients : comment se calcule la note

La note du bac repose sur 40 % de contrôle continu et 60 % d’épreuves terminales, pour un total de 100 coefficients sans option.

Épreuve ou enseignement Coefficient Mode d’évaluation Ingénierie, innovation et développement durable 16 (9 + 7) Écrit de 3 h 30 et pratique de 2 h Physique-chimie et mathématiques 16 Écrit terminal, 3 h Grand oral 12 Oral terminal, 20 min Philosophie 4 Écrit terminal, 4 h Français (écrit et oral) 5 + 5 Épreuves anticipées de première Mathématiques (épreuve anticipée) 2 Écrit de première, 2 h Histoire-géographie, LVA, LVB, mathématiques, EPS 6 chacun Contrôle continu Enseignement de spécialité de première (innovation technologique) 8 Contrôle continu Enseignement moral et civique 2 Contrôle continu

Un chiffre résume la série : la seule partie pratique de 2I2D pèse 7 coefficients, presque deux fois la philosophie. Les deux spécialités et le grand oral totalisent 44 coefficients sur 100, et le grand oral porte lui aussi sur l’ingénierie. Le bac STI2D se joue donc d’abord en laboratoire et sur la copie de sciences. Pour tester l’effet de vos notes, vous pouvez simuler votre note au bac techno, et notre dossier sur les coefficients du bac détaille chaque série.

Estimer sa note ➜ simuler sa note au bac technologique

Le calendrier du bac STI2D 2027

Le calendrier de la session 2027 est fixé par la circulaire du 24 août 2026 (annexe IV pour le bac technologique). Pour tenir compte des fortes chaleurs de juin, toutes les épreuves écrites ont lieu le matin.

Date Épreuve Horaire (métropole) Lundi 14 juin 2027 Philosophie (terminale) 8 h – 12 h Mardi 15 juin 2027 Français, épreuve anticipée écrite (première) 8 h – 12 h Mercredi 16 juin 2027 Physique-chimie et mathématiques 8 h – 11 h Jeudi 17 juin 2027 Ingénierie, innovation et développement durable, partie écrite 8 h – 11 h 30 Lundi 21 juin 2027 Mathématiques, épreuve anticipée (première) 8 h – 10 h

La partie pratique de 2I2D n’a pas de date nationale : elle se tient selon le calendrier fixé par chaque recteur, avant ou après les écrits. La convocation fait foi. Le grand oral se déroule entre le 21 juin et le 2 juillet 2027, selon l’organisation de chaque académie. Les résultats sont publiés à compter du mardi 6 juillet 2027, et les oraux du second groupe se terminent le 9 juillet. Toutes les dates figurent sur notre page des dates du bac technologique.

Côté résultats, les chiffres provisoires publiés par le ministère le 7 juillet 2026 donnaient 81,9 % d’admis dès le premier groupe en STI2D, en hausse de 4,4 points sur un an, alors que l’ensemble de la voie technologique reculait à 78,8 %. La session 2026 était la première avec la partie pratique ; un seul millésime ne suffit pas à conclure à un effet de la réforme. Ce que l’on peut dire, c’est que les révisions ciblées sur les deux spécialités restent le levier le plus direct. Les sujets probables du bac techno aident à repérer les thèmes à retravailler.

Travailler les épreuves ➜ réviser le bac, matière par matière

Les débouchés après un bac STI2D

Le bac STI2D est conçu pour une poursuite d’études dans les domaines techniques et scientifiques. Les parcours vont du diplôme en deux ans au diplôme d’ingénieur.

Les BTS

C’est la poursuite la plus directe, avec un large choix selon l’enseignement spécifique suivi : électrotechnique, systèmes numériques, conception des produits industriels, bâtiment, fluides énergies domotique, maintenance des systèmes, entre autres. Les BTS accueillent en priorité les bacheliers technologiques, et beaucoup d’entre eux se préparent aussi en apprentissage.

Les BUT

En trois ans à l’IUT, les BUT génie électrique et informatique industrielle, génie mécanique et productique, génie civil construction durable, réseaux et télécommunications ou encore mesures physiques prolongent naturellement la série. La loi réserve aux bacheliers technologiques un pourcentage minimal de places en BUT, fixé chaque année par les recteurs.

La classe préparatoire TSI et les écoles d’ingénieurs

La classe préparatoire technologie et sciences industrielles (TSI) est réservée aux bacheliers STI2D et STL. En deux ans, elle prépare aux concours des écoles d’ingénieurs, avec des places qui leur sont dédiées. Plusieurs écoles d’ingénieurs post-bac, en cinq ans, recrutent aussi des bacheliers STI2D, parfois via des parcours adaptés en première année. Dans les deux cas, le niveau en mathématiques est l’élément à surveiller dès la terminale.

La licence

Les licences de sciences pour l’ingénieur, de physique ou d’électronique sont accessibles, mais elles demandent un niveau théorique en mathématiques que la série travaille moins que la voie générale. Les fiches de l’Onisep sur la série STI2D détaillent les poursuites d’études et les taux de réussite par filière.

Toutes ces formations se demandent sur Parcoursup, où les notes de première et de terminale et les appréciations des professeurs de spécialité pèsent dans le dossier. Pour préparer les étapes, consultez notre guide de la procédure Parcoursup.

La série STI2D est-elle faite pour vous ?

Quelques repères, tirés de ce que demandent réellement les épreuves :

Vous aimez comprendre comment les objets fonctionnent et les démonter, au sens propre ou sur écran : la 2I2D occupe 12 heures par semaine en terminale.

et les démonter, au sens propre ou sur écran : la 2I2D occupe 12 heures par semaine en terminale. Vous apprenez mieux en manipulant qu’en lisant : une part importante des cours et 7 coefficients du bac se jouent en laboratoire.

qu’en lisant : une part importante des cours et 7 coefficients du bac se jouent en laboratoire. Les mathématiques ne vous font pas fuir : elles reviennent dans le tronc commun, dans la spécialité et dans l’épreuve anticipée de première.

: elles reviennent dans le tronc commun, dans la spécialité et dans l’épreuve anticipée de première. Vous acceptez de rédiger : justifier un choix technique par écrit compte désormais explicitement dans la note.

: justifier un choix technique par écrit compte désormais explicitement dans la note. Vous visez un métier technique, de technicien à ingénieur, dans l’énergie, la construction, l’industrie ou le numérique.

À l’inverse, un élève attiré par l’ingénierie mais qui vise d’abord une classe préparatoire MPSI ou PCSI trouvera en voie générale, avec les spécialités mathématiques et sciences de l’ingénieur ou physique-chimie, un chemin plus classique. Le plus sûr reste d’en parler avec le professeur principal et le psychologue de l’Éducation nationale du lycée avant le conseil de classe du troisième trimestre de seconde.

Questions fréquentes

Que veut dire STI2D ? STI2D signifie sciences et technologies de l’industrie et du développement durable. C’est une série du baccalauréat technologique centrée sur l’ingénierie, à travers les trois domaines de la matière, de l’énergie et de l’information. Elle a remplacé l’ancienne série STI en 2011. Quelles sont les épreuves du bac STI2D ? En terminale, l’écrit de physique-chimie et mathématiques de 3 heures, l’épreuve d’ingénierie, innovation et développement durable (écrit de 3 heures 30 et pratique de 2 heures), la philosophie en 4 heures et le grand oral. En fin de première, l’écrit et l’oral de français, plus l’épreuve anticipée de mathématiques de 2 heures à compter de la session 2027. Quel est le coefficient de la 2I2D au bac STI2D ? L’épreuve d’ingénierie, innovation et développement durable a un coefficient total de 16 : 9 pour la partie écrite et 7 pour la partie pratique. La physique-chimie et mathématiques a aussi un coefficient 16, sur un total de 100. Quand ont lieu les épreuves du bac STI2D en 2027 ? La philosophie a lieu le lundi 14 juin 2027. L’écrit de physique-chimie et mathématiques se tient le mercredi 16 juin de 8 heures à 11 heures, l’écrit de 2I2D le jeudi 17 juin de 8 heures à 11 heures 30. La partie pratique suit un calendrier fixé par chaque académie. Les résultats sont publiés à compter du 6 juillet 2027. Qu’est-ce qui change au bac STI2D en 2027 ? Les durées et les coefficients des épreuves sont les mêmes qu’en 2026. Deux points sur vingt sont réservés à la maîtrise de la langue dans l’écrit de physique-chimie et mathématiques, désormais noté 5,5 points pour les mathématiques et 12,5 pour la physique-chimie, et dans l’écrit de 2I2D. S’y ajoutent l’épreuve anticipée de mathématiques et le passage du grand oral au coefficient 12. Quel enseignement spécifique choisir en terminale STI2D ? Le choix se fait parmi architecture et construction, énergies et environnement, innovation technologique et écoconception, systèmes d’information et numérique, selon l’offre du lycée. Il détermine la deuxième partie de l’écrit, la partie pratique et une partie des BTS accessibles ensuite. Le mieux est de partir du domaine qui vous intéresse vraiment, puis de vérifier les formations qui en découlent. Peut-on devenir ingénieur avec un bac STI2D ? Oui. La classe préparatoire TSI, réservée aux bacheliers STI2D et STL, prépare aux concours des écoles d’ingénieurs. Certaines écoles post-bac et certains parcours après un BUT ou un BTS mènent aussi au diplôme d’ingénieur. Le niveau en mathématiques reste le point décisif.

Sources