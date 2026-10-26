Quel bac pour devenir infirmière ou infirmier ?

Aucun bac particulier n’est exigé pour entrer en institut de formation en soins infirmiers : général, technologique ou professionnel, toutes les séries peuvent candidater sur Parcoursup. Voici ce qui est examiné dans le dossier, ce que change la réforme de 2026 et comment choisir ses spécialités.

Bac général, technologique ST2S ou professionnel : la réponse officielle est qu’aucune série n’est exigée pour entrer en institut de formation en soins infirmiers, l’IFSI. Il faut en revanche être titulaire du bac (ou du DAEU), puis passer par Parcoursup, où le dossier est examiné sur les compétences et la motivation. Cet article détaille ce que regardent les formations, ce que change la réforme de la formation applicable depuis septembre 2026, et comment aborder ses années de lycée avec ce projet. Pour travailler régulièrement, le soutien scolaire au lycée de digischool couvre les matières du tronc commun et des spécialités, de la seconde à la terminale.

Sommaire

L’essentiel en six points

Aucun bac particulier n’est requis pour entrer en IFSI, selon le ministère de l’enseignement supérieur.

n’est requis pour entrer en IFSI, selon le ministère de l’enseignement supérieur. Seuls les titulaires du bac ou du DAEU peuvent s’inscrire sur Parcoursup pour cette formation.

peuvent s’inscrire sur Parcoursup pour cette formation. Le dossier est examiné sur les compétences scolaires et relationnelles , pas sur la série du bac.

, pas sur la série du bac. La formation dure trois ans et conduit au diplôme d’État d’infirmier, avec 180 ECTS.

et conduit au diplôme d’État d’infirmier, avec 180 ECTS. Pour les étudiants qui entrent à partir de septembre 2026 , le référentiel passe à 4 620 heures et les universités délivrent le diplôme.

, le référentiel passe à 4 620 heures et les universités délivrent le diplôme. Le test d’auto-positionnement est obligatoire pour confirmer ses vœux, mais ses réponses ne comptent pas dans la sélection.

Aucun bac n’est exigé, mais le bac est obligatoire

La confusion vient de là : on cherche « le » bon bac, alors que la règle est différente. Le ministère de l’enseignement supérieur l’a rappelé dans une réponse à une question écrite de l’Assemblée nationale : aucun baccalauréat particulier n’est demandé, et les critères généraux d’examen des dossiers ne mentionnent pas la série. Les IFSI ont rejoint Parcoursup en 2019, la sélection se fait sur dossier, sans concours écrit.

Ce qui est obligatoire, en revanche, c’est d’avoir le diplôme. La page officielle de Parcoursup sur les formations en soins infirmiers indique que seuls les titulaires du baccalauréat ou du diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) peuvent s’inscrire. Un bac professionnel, par exemple en accompagnement, soins et services à la personne, ouvre donc la même porte qu’un bac général. Réussir son bac reste la première condition : pour s’y préparer, la page réviser le bac regroupe cours, fiches et exercices.

Travailler les épreuves ➜ réviser le bac, matière par matière

Ce que les IFSI examinent dans le dossier

Selon Parcoursup, l’examen des dossiers par les IFSI repose en particulier sur les compétences scolaires et relationnelles, acquises au lycée ou lors d’un stage ou d’une expérience en milieu sanitaire ou médico-social. Les attendus nationaux, rappelés par le ministère, sont au nombre de cinq :

l’intérêt pour les questions sanitaires et sociales ;

les qualités humaines et relationnelles ;

la maîtrise de l’expression écrite et orale ;

la démarche scientifique ;

les compétences organisationnelles.

Concrètement, le bulletin (résultats, appréciations sur le comportement et l’autonomie), la lettre de motivation limitée à 4 500 caractères par vœu et, le cas échéant, une expérience en milieu de soins forment le dossier. Les réponses au test d’auto-positionnement ne sont pas transmises aux formations. Un point de vigilance : le taux d’admission varie beaucoup d’un institut à l’autre. Parcoursup affiche, pour chaque formation, la part de bacheliers de chaque série admis l’année précédente, une information à consulter avant de choisir ses vœux. Notre article sur la lettre de motivation Parcoursup donne des repères pour la rédiger.

Général, ST2S, pro : quel parcours au lycée ?

Aucune règle officielle ne désigne un bac gagnant, et il serait faux d’écrire qu’une série ferme la porte. On peut en revanche raisonner par rapport aux cinq attendus, en gardant à l’esprit qu’il s’agit de repères, pas de garanties :

Parcours Ce qui le rapproche du métier Point d’attention Bac technologique ST2S (sciences et technologies de la santé et du social) Enseignements centrés sur la santé, le social et la biologie humaine, en phase avec le premier attendu Le ministère a reconnu en 2022 un taux d’admission des bacheliers ST2S plus faible que souhaité : soigner le dossier et multiplier les vœux Bac général avec spécialités scientifiques (SVT, physique-chimie, mathématiques) Habitudes de démarche scientifique et de rigueur Les attendus incluent aussi l’expression et le relationnel : ne pas négliger le reste du dossier Bac professionnel (par exemple ASSP) Premiers stages en milieu de soins ou de services à la personne Le niveau en enseignement général compte pour les compétences scolaires

Selon la réponse ministérielle de 2022, 49,1 % des lycéens technologiques avaient reçu au moins une proposition d’admission, contre 43,4 % en 2021 : un ordre de grandeur utile, mais qui ne dit rien de votre dossier. Pour le détail du programme et des épreuves de la série santé-social, voir notre article sur le bac ST2S.

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Candidater sur Parcoursup : vœux et calendrier

Les formations en soins infirmiers se présentent sous forme de regroupements d’instituts. Chaque regroupement compte pour un vœu sur les dix autorisés, avec un maximum de cinq regroupements. Le nombre de sous-vœux, un par institut, n’est pas limité, et les étudiants reconnus travailleurs handicapés peuvent formuler un vœu supplémentaire pour un IFSI accueillant spécifiquement ce public.

Pour la session 2027, le calendrier officiel de Parcoursup prévoit la formulation des vœux du 18 janvier au 11 mars 2027, la confirmation des vœux avant le 1er avril, puis la phase principale d’admission à partir du 1er juin. Ces dates sont à reconfirmer sur la plateforme avant d’agir. Toute la procédure est expliquée sur la page la procédure Parcoursup, et notre article sur les vœux IFSI sur Parcoursup détaille la logique des regroupements.

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La formation : durée, stages et réforme de 2026

La formation au diplôme d’État d’infirmier dure trois ans, soit six semestres, et vaut 180 ECTS. Elle alterne enseignements en institut et stages cliniques, qui permettent de valider les compétences du référentiel. La page Parcoursup consultée fait encore référence à l’arrêté du 31 juillet 2009, mais un nouveau texte est paru depuis.

Le décret n° 2026-130 et l’arrêté du 20 février 2026, publiés au Journal officiel du 25 février 2026, réforment le diplôme pour les étudiants qui entrent en formation à partir de septembre 2026. Selon l’Ordre national des infirmiers et la presse spécialisée, le volume passe de 4 200 à 4 620 heures sur trois ans, avec 66 semaines de stage, dont des stages obligatoires en psychiatrie et en pédiatrie, et la délivrance du diplôme est confiée aux universités accréditées. L’arrêté de 2009 sera abrogé au 30 juin 2030. Les futurs entrants de la rentrée 2027 sont donc concernés par ce nouveau cadre. Les organisations professionnelles ont toutefois signalé des inquiétudes sur la charge de travail et l’organisation des instituts : c’est un point à garder en tête pour interroger les formations lors des journées portes ouvertes.

Et sans le bac ?

Les professionnels qui justifient de trois années de cotisation à un régime de protection sociale, notamment les aides-soignants en exercice, relèvent de la formation professionnelle continue et s’inscrivent directement auprès de l’IFSI, hors Parcoursup. Au moins 25 % des places leur sont ouvertes, d’après les informations publiées sur la réforme. Des passerelles depuis une première année d’études supérieures, comme PASS ou L.AS, sont aussi mentionnées par l’Onisep. Les conditions de chaque voie sont à vérifier auprès de la région et de l’institut visé.

Questions fréquentes

Quel bac faut-il pour devenir infirmière ? Aucun bac particulier n’est exigé. Il faut être titulaire d’un baccalauréat, général, technologique ou professionnel, ou du DAEU, pour candidater sur Parcoursup. Le bac ST2S est-il obligatoire pour entrer en IFSI ? Non. Le ST2S est proche du domaine sanitaire et social, mais les critères d’examen des dossiers ne mentionnent pas la série du bac. Peut-on devenir infirmière avec un bac pro ? Oui, un bac professionnel suffit pour candidater, par exemple un bac ASSP. Le dossier est examiné comme les autres, sur les compétences scolaires et relationnelles. Combien de temps dure la formation d’infirmier ? Trois ans, soit six semestres et 180 ECTS. Pour les entrants à partir de septembre 2026, le volume horaire est de 4 620 heures selon l’Ordre national des infirmiers. Combien de vœux peut-on faire pour les IFSI sur Parcoursup ? Chaque regroupement d’IFSI compte pour un vœu sur dix, avec au maximum cinq regroupements. Le nombre de sous-vœux n’est pas limité. Le test d’auto-positionnement compte-t-il dans la sélection ? Non. Il est obligatoire pour confirmer ses vœux, mais ses réponses ne sont pas transmises aux formations et n’entrent pas dans la sélection. Peut-on entrer en IFSI sans le bac ? Pas par Parcoursup. Les professionnels remplissant les conditions de la formation professionnelle continue, comme les aides-soignants en exercice, s’inscrivent directement auprès de l’institut.

Sources