Black Friday : pourquoi profiter de notre offre de 99€ à vie

Le Black Friday est synonyme d’offres exceptionnelles, et cette année, digiSchool se surpasse en proposant un deal inédit : l’accès à vie à l’ensemble de nos contenus éducatifs pour seulement 99€. L’occasion est trop belle pour être manquée, d’autant plus que cette offre expire le 02 décembre 2024.

Pourquoi profiter de notre offre Black Friday ?

Voici pourquoi toi et ta famille devriez absolument saisir cette opportunité :

Offre unique de 99€ à vie : l’occasion parfaite d’accéder au plus vaste contenu éducatif du web à petit prix.

Accès intégral : notre bouquet complet est à portée de clic, englobant le plus large éventail de services éducatifs disponibles sur le marché.

digiSchool Education : une plateforme tout-en-un pour réviser les programmes scolaires du CP aux études supérieures, adaptée à chaque parcours.

digiSchool Orientation : des outils conçus pour éclairer les décisions d'orientation et choisir la voie qui te correspond le plus.

digiSchool Code : les ressources indispensables pour se préparer aux examens du code de la route, moto et bateau, incluant la réservation pour l'examen officiel.

digiSchool Langues : une méthode dynamique et efficace pour améliorer ses compétences linguistiques au quotidien dans une multitude de langues.

digiSchool Prépa : des contenus spécialisés pour booster la préparation aux examens majeurs et certifications comme les concours de la fonction publique, l'épreuve de culture générale, etc.

Partenariats de qualité : digiSchool s'associe avec des partenaires de renom (comme Hachette, Hatier, Belin, Foucher, etc) pour fournir des contenus pédagogiques de référence, élaborés par des professeurs certifiés et alignés sur les programmes officiels.

Multiplateforme : que tu sois sur iOS, Android ou web, notre contenu te suit partout, à tout moment.

: que tu sois sur iOS, Android ou web, notre contenu te suit partout, à tout moment. Mode hors-ligne : profite de notre contenu même sans connexion Internet grâce à nos applications iOS et Android.

Comment bénéficier de notre offre Black Friday ?

Pour profiter de l’offre Black Friday de digiSchool, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous :

Puis, il te reste à suivre les instructions pour remplir tes informations et procéder au paiement, que ce soit par carte bancaire ou via Paypal. Ne laisse pas passer cette chance d’accéder à une ressource éducative illimitée, et ce, pour le reste de ta vie éducative.

Pour rappel, l’offre se termine le 2 décembre 2024. Fais le choix de l’excellence avec digiSchool et assure-toi un futur plein de connaissances et de réussite !