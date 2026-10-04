PPRE au collège : à quoi sert ce programme et comment il fonctionne

Le programme personnalisé de réussite éducative est un plan d’actions ciblées et limitées dans le temps pour un collégien qui peine à acquérir les attendus du socle commun. Définition, textes, contenu du document, rôle des parents, durée, évaluation et différences avec le PAP et le PPS.

Un mot dans le carnet, un rendez-vous avec le professeur principal, et la mention « PPRE » qui apparaît sur un document que l’on n’a pas demandé. Pour beaucoup de parents, le programme personnalisé de réussite éducative surgit à la rentrée ou après le premier bulletin, sans que personne ne prenne le temps de l’expliquer. C’est pourtant un dispositif simple, encadré par le Code de l’éducation, qui ne relève ni du handicap ni d’une sanction. Cet article détaille à qui il s’adresse, ce qu’il contient, qui décide, combien de temps il dure et ce que vous pouvez faire à la maison. Pour consolider les notions de la semaine entre deux séances de classe, notre espace de soutien scolaire au collège propose des cours et exercices par niveau, de la 6e à la 3e.

Ce qu’il faut retenir : Le PPRE est un plan d’actions coordonnées pour un élève qui a du mal à acquérir les connaissances et compétences du socle commun .

pour un élève qui a du mal à acquérir les connaissances et compétences du . Il est mis en place par l’ équipe pédagogique , sur décision du chef d’établissement, et coordonné par le professeur principal .

, sur décision du chef d’établissement, et coordonné par le . Il vise peu de compétences à la fois et dure une période relativement courte , renouvelable après évaluation.

et dure une , renouvelable après évaluation. Les parents sont informés et associés . Selon service-public.fr, leur accord n’est pas nécessaire, mais leur adhésion aide beaucoup.

. Selon service-public.fr, leur accord n’est pas nécessaire, mais leur adhésion aide beaucoup. En cas de redoublement , un PPRE est mis en place.

, un PPRE est mis en place. Le PPRE n’est ni un PAP ni un PPS : il répond à une difficulté d’acquisition, pas à un trouble ou à un handicap reconnu.

Sommaire

PPRE au collège : définition

PPRE signifie programme personnalisé de réussite éducative. Éduscol le décrit comme un dispositif permettant de coordonner des actions pour répondre efficacement aux difficultés rencontrées par un élève dans l’acquisition des connaissances et des compétences du socle commun. Concrètement, c’est un document écrit qui fixe quelques objectifs précis et les moyens de les atteindre.

Le cadre juridique tient en peu de textes. L’article L. 311-3-1 du Code de l’éducation, issu de la loi du 8 juillet 2013, prévoit ce programme. Les articles D. 311-11 et D. 311-12, issus du décret du 18 novembre 2014, en précisent le contenu, et la circulaire de rentrée n° 2015-085 du 3 juin 2015 en détaille la mise en œuvre. Ce sont ces références que cite Éduscol sur sa page consacrée aux PPRE.

Le PPRE s’applique à l’école élémentaire comme au collège, à tout moment de la scolarité obligatoire. Au collège, il est souvent associé à la 6e, parce que l’entrée au collège est un moment où les fragilités se révèlent, mais rien ne l’y limite : un élève de 5e, de 4e ou de 3e peut aussi en bénéficier.

Réviser le programme du niveau ➜ réviser en 6e

Quels élèves sont concernés

Le PPRE concerne les élèves dont les connaissances et compétences indispensables ne sont pas maîtrisées, ou risquent de ne pas l’être à la fin d’un cycle. Au collège, les difficultés portent le plus souvent sur le français, les mathématiques et la langue vivante. L’Institut des hautes études de l’éducation et de la formation (IH2EF) précise que le dispositif peut aussi concerner des élèves intellectuellement précoces qui rencontrent des difficultés scolaires.

Ce qui compte, c’est la nature de la difficulté : un retard ou une lacune d’apprentissage que des actions ciblées peuvent combler. Si les difficultés viennent d’un trouble des apprentissages durable, comme une dyslexie ou un TDAH, la bonne réponse est plutôt le PAP au collège. Si l’élève est en situation de handicap, on parle de PPS, décidé par la MDPH.

Certains établissements parlent de « PPRE passerelle » pour la transition entre le CM2 et la 6e. La page d’Éduscol ne décrit pas ce terme comme un dispositif distinct : elle évoque simplement une coordination des aides lors de commissions du conseil école-collège, pour assurer la continuité du suivi d’un élève d’un cycle à l’autre.

Ce que contient le document

Le PPRE est un document court, volontairement lisible. Selon Éduscol et service-public.fr, il formalise :

l’ identité de l’élève et sa classe ;

de l’élève et sa classe ; la ou les compétences à travailler , en nombre réduit ;

, en nombre réduit ; des objectifs précis , fondés sur ce que l’élève sait déjà faire ;

, fondés sur ce que l’élève sait déjà faire ; les membres de l’équipe qui s’engagent dans les actions ;

qui s’engagent dans les actions ; la période de mise en œuvre.

Service-public.fr ajoute que le document peut mentionner l’intervention de professionnels extérieurs, comme un orthophoniste ou un psychologue, et les modalités de partenariat avec eux. Le principe est de cibler peu de choses et de les évaluer vraiment : un PPRE qui promet de tout reprendre à la fois perd en efficacité.

Pour fixer les idées, voici un exemple de ce que peut contenir un PPRE en 6e. Il s’agit d’une illustration, pas d’un modèle officiel.

Compétence visée Objectif précis Action Échéance Résoudre un problème à une étape Repérer les données utiles dans un énoncé court Séance de 20 minutes en classe, énoncés progressifs Avant les vacances d’automne Écrire sans fautes d’accord courantes Accorder le verbe avec son sujet dans une phrase simple Relecture guidée et courtes dictées préparées Avant les vacances d’automne

Ce que le PPRE change en classe

Le PPRE n’est pas un cours supplémentaire déguisé. D’après les ressources de l’IH2EF, sa mise en œuvre au collège combine deux leviers.

En classe

La différenciation pédagogique : groupes de compétences, consignes adaptées, co-enseignement lorsque l’organisation le permet. L’élève reste dans son groupe classe et suit le même programme que les autres.

Hors de la classe

Une aide éducative complémentaire : accompagnement personnalisé, tutorat, ou le dispositif Devoirs faits, qui permet de travailler au collège en dehors des heures de cours. Le suivi s’appuie sur des fiches de compétences et des bilans de période, pour que l’élève voie ce qu’il a gagné.

Consolider à la maison, niveau par niveau ➜ progresser au collège (6e à 3e)

Durée, évaluation et redoublement

Un PPRE a une durée déterminée. Éduscol parle d’une période relativement courte, éventuellement renouvelable ; Mon Parcours Handicap indique qu’elle s’étend généralement entre deux congés scolaires. La durée dépend de la difficulté et de la progression de l’élève.

À l’issue de la période, l’équipe réalise une évaluation personnalisée, rapportée aux compétences travaillées. Elle décide ensuite de poursuivre le programme, de l’interrompre si les objectifs sont atteints, ou de le réviser avec de nouveaux objectifs et de nouvelles actions.

Dernier point à connaître : service-public.fr indique que le PPRE est mis en place lorsqu’un élève redouble. Il accompagne alors la reprise de l’année, avec des objectifs ciblés sur ce qui n’a pas été acquis. À l’inverse, pour des familles qui craignent un redoublement, Éduscol présente le PPRE comme un moyen de l’éviter, en traitant les difficultés au plus tôt. Pour le cadre général de la question, voir notre article peut-on redoubler au collège.

Le rôle des parents

Le chef d’établissement associe les parents ou le responsable légal à la mise en place du programme. Ils reçoivent une présentation du PPRE, de même que l’élève. Sur la question de l’accord, les sources officielles sont nuancées : service-public.fr indique que l’accord de la famille n’est pas nécessaire pour le mettre en place, tandis qu’Éduscol rappelle que l’adhésion de la famille est un vecteur de réussite et que le dispositif n’a pas de caractère contractuel obligatoire.

Ce que vous pouvez faire concrètement :

demander au professeur principal quelles sont les compétences visées et la date du prochain bilan ;

quelles sont les compétences visées et la date du prochain bilan ; demander quelles actions ont lieu en classe et lesquelles ont lieu hors classe ;

échanger avec votre enfant sur un seul objectif à la fois , plutôt que sur l’ensemble du bulletin ;

, plutôt que sur l’ensemble du bulletin ; aménager un rituel court et régulier à la maison, par exemple 20 minutes sur une compétence ciblée, plutôt qu’une longue séance le week-end.

Si votre enfant est en 6e et que la rentrée est difficile, notre guide pour s’organiser en 6e donne des repères simples pour installer une routine de travail.

PPRE, PAP, PAI, PPS : ne pas confondre

Dispositif Pour qui Qui décide Ce qu’il apporte PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) Élève qui risque de ne pas maîtriser les attendus du socle ou du cycle Équipe pédagogique, sur décision du chef d’établissement Actions de soutien ciblées, limitées dans le temps PAP (plan d’accompagnement personnalisé) Troubles des apprentissages sans reconnaissance de handicap Chef d’établissement, après avis du médecin de l’Éducation nationale Adaptations pédagogiques durables en classe PAI (projet d’accueil individualisé) Trouble de santé évoluant sur une longue période Chef d’établissement, avec le médecin Accueil en sécurité, protocole de soins ou d’urgence PPS (projet personnalisé de scolarisation) Élève en situation de handicap CDAPH (MDPH) Aide humaine, matériel adapté, orientation (Ulis…)

Ces dispositifs ne s’excluent pas toujours, mais ils ne répondent pas à la même situation. Le PPRE vise une difficulté d’acquisition qu’une aide ciblée peut réduire. Si les difficultés persistent malgré les PPRE successifs, ou si un trouble est suspecté, l’équipe peut proposer un bilan et orienter la famille vers le PAP ou, pour un élève en situation de handicap, vers la MDPH. Pour la suite d’un parcours en Ulis au collège, c’est le PPS qui s’applique.

PPRE et brevet

Le PPRE concerne le suivi pédagogique de l’année. Il ne modifie ni le programme, ni le barème, ni les épreuves du diplôme national du brevet. Les aménagements d’épreuves décrits par le ministère de l’Éducation nationale reposent sur d’autres démarches, liées au PAP ou au PPS, avec une demande dédiée à l’inscription.

En revanche, un PPRE bien suivi en 4e ou en 3e peut aider à consolider des bases utiles pour l’examen, notamment en français et en mathématiques. Pour comprendre l’examen, vous pouvez consulter tout savoir sur le brevet (DNB). Pour s’entraîner dans les conditions de l’épreuve, les annales du brevet proposent des sujets réels classés par matière. Aucun dispositif ne garantit un résultat : le PPRE donne un cadre, la régularité du travail fait le reste.

S’entraîner sur des sujets réels ➜ les annales du brevet

Questions fréquentes

Que veut dire PPRE au collège ? PPRE signifie programme personnalisé de réussite éducative. C’est un plan d’actions ciblées, rédigé par l’équipe pédagogique, pour aider un élève à acquérir les connaissances et compétences du socle commun sur lesquelles il rencontre des difficultés. Qui décide de mettre en place un PPRE ? Le chef d’établissement décide de sa mise en place avec l’équipe pédagogique, sous la coordination du professeur principal. Les parents sont informés et associés, mais le dispositif n’est pas soumis à une demande de leur part. Les parents peuvent-ils refuser un PPRE ? Selon service-public.fr, l’accord de la famille n’est pas nécessaire pour mettre en place un PPRE. Le ministère insiste en revanche sur l’intérêt de l’adhésion de la famille, qui favorise la réussite du programme. Le mieux est d’en discuter avec le professeur principal. Combien de temps dure un PPRE ? Une période relativement courte, souvent entre deux congés scolaires. À la fin, l’équipe évalue les progrès, puis poursuit, interrompt ou révise le programme avec de nouveaux objectifs. Un PPRE est-il obligatoire en cas de redoublement ? Service-public.fr indique qu’un PPRE est mis en place lorsqu’un élève redouble. Il vise à cibler les compétences qui n’ont pas été acquises pendant l’année précédente. Quelle est la différence entre PPRE et PAP ? Le PPRE répond à une difficulté d’apprentissage ciblée, sur une durée limitée. Le PAP s’adresse aux élèves dont les difficultés durables viennent d’un trouble des apprentissages, avec des adaptations pédagogiques suivies sur la durée et un avis du médecin de l’Éducation nationale. Le PPRE donne-t-il droit à des aménagements au brevet ? Non, pas par lui-même. Les aménagements d’épreuves font l’objet d’une demande distincte, auprès de l’autorité académique, en lien avec un PAP ou un PPS. Il faut s’informer auprès du chef d’établissement dès la 4e.

Sources