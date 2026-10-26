Apprentissage après la 3e : conditions, diplômes préparés et démarches

Après la 3e, l’apprentissage permet de préparer un CAP en deux ans ou un bac pro en trois ans tout en travaillant en entreprise. Conditions d’âge, étapes pour trouver un employeur et un CFA, rémunération des moins de 18 ans et points de vigilance avant de se décider.

En classe de 3e, la question tombe vite : lycée général, lycée professionnel, ou apprentissage ? Pour un élève qui a envie de découvrir un métier par la pratique, l’apprentissage est une voie à part entière, mais elle ne s’improvise pas. Elle demande de trouver un employeur, ce qui prend du temps. Voici ce qu’il faut savoir, point par point, pour décider sereinement et progresser au collège (6e à 3e) sans perdre de vue son projet.

Sommaire

Comment fonctionne l’apprentissage après la 3e

L’apprenti signe un contrat de travail avec un employeur, public ou privé, et suit sa formation dans un centre de formation d’apprentis (CFA). Il alterne donc des périodes en entreprise et des périodes au CFA. Le diplôme préparé est le même que par la voie scolaire : mêmes programmes, même examen, même niveau de qualification, selon service-public.fr.

La différence se joue sur le quotidien. L’élève en lycée professionnel passe l’essentiel de son temps en classe, avec des périodes de stage. L’apprenti, lui, est salarié : il a un employeur, des horaires de travail, une rémunération et des congés.

Quelles conditions d’âge ?

Selon la fiche de service-public.fr consacrée à l’entrée en apprentissage après la 3e, il faut avoir au moins 16 ans au 31 décembre de l’année civile de la fin de la 3e. Un élève de 15 ans en juillet qui fête ses 16 ans en novembre peut donc entrer en apprentissage dès la rentrée de septembre. En revanche, un élève qui aura 16 ans après le 31 décembre n’est pas concerné par cette règle : il lui faudra voir avec son établissement et le CIO quelles solutions existent pour l’année en cours.

Pour le contrat d’apprentissage en général, service-public.fr indique que l’âge minimum est de 16 ans, avec des dérogations possibles pour des jeunes de 15 ans sortis de 3e, sous conditions. L’âge maximum est de 29 ans révolus, ce qui laisse de la marge si l’on change de voie plus tard.

Réviser le programme du niveau ➜ réviser en 3e

CAP ou bac pro : quels diplômes préparer

Après la 3e, l’apprentissage mène à deux diplômes principaux.

Le CAP se prépare en 2 ans. Il vise un métier précis, par exemple pâtissier, électricien ou accompagnant éducatif petite enfance.

se prépare en 2 ans. Il vise un métier précis, par exemple pâtissier, électricien ou accompagnant éducatif petite enfance. Le bac pro se prépare en 3 ans. Il ouvre sur un champ de métiers plus large et permet, ensuite, de poursuivre en BTS.

Le choix dépend du projet. Un CAP convient à qui connaît déjà son métier et veut entrer vite dans la vie active. Un bac pro laisse plus de portes ouvertes pour la suite. Dans les deux cas, il est possible de continuer ses études après le diplôme.

Les démarches, dans l’ordre

Le point qui bloque le plus souvent n’est pas le diplôme, c’est l’employeur. Voici l’ordre à suivre.

Étape 1. Se renseigner auprès du professeur principal, du psychologue de l’Éducation nationale ou du centre d’information et d’orientation (CIO). Pour connaître les CFA de sa région, le conseil régional est le bon interlocuteur, d’après service-public.fr.

Se renseigner auprès du professeur principal, du psychologue de l’Éducation nationale ou du centre d’information et d’orientation (CIO). Pour connaître les CFA de sa région, le conseil régional est le bon interlocuteur, d’après service-public.fr. Étape 2. Trouver un employeur prêt à signer un contrat d’apprentissage : candidatures spontanées, réseau familial, entreprises rencontrées pendant le stage de 3e.

Trouver un employeur prêt à signer un contrat d’apprentissage : candidatures spontanées, réseau familial, entreprises rencontrées pendant le stage de 3e. Étape 3. Être accepté dans un CFA qui prépare le diplôme visé.

Être accepté dans un CFA qui prépare le diplôme visé. Étape 4. Signer le contrat, puis alterner entreprise et CFA.

Le stage d’observation de 3e est une bonne occasion de se faire connaître. Notre guide du rapport de stage de 3e aide à en tirer le meilleur, et la lettre de motivation pour un stage de 3e se réutilise en grande partie pour candidater auprès d’un employeur.

Comparer les voies d’orientation ➜ orientation après la 3e : que choisir ?

Rémunération des moins de 18 ans

L’apprenti perçoit un salaire, calculé en pourcentage du Smic. D’après la fiche de service-public.fr vérifiée le 8 septembre 2026, pour les 16-17 ans, le minimum brut mensuel est de :

Année du contrat Part du Smic Montant brut mensuel 1re année 27 % 504,09 € 2e année 39 % 728,14 € 3e année 55 % 1 026,86 €

Une convention collective ou un accord peut prévoir des montants plus élevés. Ces chiffres évoluent avec le Smic : à vérifier sur service-public.fr avant de signer. Les moins de 18 ans peuvent aussi, sous conditions, bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire.

Ce qu’il faut peser avant de se décider

La recherche d’employeur est incertaine. Mieux vaut commencer tôt, dès le deuxième trimestre, et garder en parallèle des vœux en lycée professionnel via Affelnet.

Mieux vaut commencer tôt, dès le deuxième trimestre, et garder en parallèle des vœux en lycée professionnel via Affelnet. Le rythme est différent. Être salarié à 16 ans, c’est des journées de travail réelles et moins de vacances qu’au collège.

Être salarié à 16 ans, c’est des journées de travail réelles et moins de vacances qu’au collège. La rupture est encadrée. Pendant les 45 premiers jours de formation pratique en entreprise, l’employeur comme l’apprenti peuvent rompre le contrat par écrit. Passé ce délai, les conditions sont plus strictes.

Les vœux d’affectation et les démarches de rentrée sont détaillés dans notre article sur l’inscription au lycée après la 3e.

Le brevet est-il utile ?

Passer le DNB reste conseillé : le diplôme national du brevet valide la fin du collège et s’ajoute au dossier de candidature, même si l’essentiel pour un employeur est la motivation et le sérieux montrés en stage. Pour s’y préparer, retrouvez tout savoir sur le brevet (DNB) et les annales du brevet.

S’entraîner sur des sujets réels ➜ les annales du brevet

Questions fréquentes

À quel âge peut-on entrer en apprentissage après la 3e ? Selon service-public.fr, il faut avoir au moins 16 ans au 31 décembre de l’année civile de la fin de la 3e. Des dérogations existent pour certains jeunes de 15 ans, sous conditions. Combien de temps dure un apprentissage après la 3e ? Un CAP se prépare en 2 ans et un bac professionnel en 3 ans. Faut-il trouver un employeur avant d’entrer en CFA ? Oui. Il faut signer un contrat d’apprentissage avec un employeur, puis être accepté dans un CFA. Les deux démarches avancent ensemble, et la recherche d’employeur est souvent la plus longue. L’apprenti est-il payé ? Oui. Entre 16 et 17 ans, le salaire minimum brut mensuel est de 27 % du Smic en 1re année, 39 % en 2e année et 55 % en 3e année, d’après service-public.fr. Le diplôme est-il le même qu’en lycée professionnel ? Oui. Le diplôme obtenu en apprentissage est le même que par la voie scolaire, avec les mêmes programmes et le même examen.

Sources