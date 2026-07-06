Nouveau programme de français au collège : orthographe rectifiée et dictée chaque semaine dès la rentrée 2026

Le nouveau programme de français du cycle 4, publié au Bulletin officiel du 5 mars 2026, s’applique en 5e dès la rentrée 2026. Orthographe rectifiée de 1990 en référence, séances de grammaire hebdomadaires, dictées régulières : voici ce qui change concrètement pour les collégiens et comment s’y préparer.

Le nouveau programme de français du cycle 4 est paru au Bulletin officiel n°10 du 5 mars 2026. Il s’applique en classe de 5e dès la rentrée 2026, et il change la donne pour l’orthographe : les rectifications de 1990 deviennent la référence de l’enseignement, la grammaire a désormais sa séance dédiée chaque semaine et la dictée revient sous des formes variées et régulières. Voici ce que dit précisément le texte, classe par classe, et comment aider votre enfant à prendre de l’avance en commençant à réviser l’orthographe en ligne dès cet été.

Le programme entre en vigueur progressivement : 5e à la rentrée 2026, 4e en 2027, 3e en 2028 (BO n°10 du 5 mars 2026).

Sommaire

Ce que prévoit le BO du 5 mars 2026

L’arrêté du 18 février 2026, publié au Journal officiel du 4 mars puis au Bulletin officiel de l’Éducation nationale n°10 du 5 mars 2026, fixe les nouveaux programmes de français et de mathématiques du cycle 4, c’est-à-dire les classes de 5e, 4e et 3e. Il remplace les parties correspondantes du programme de 2015.

L’application est progressive, une classe par an :

rentrée 2026 : classe de 5e ;

: classe de 5e ; rentrée 2027 : classe de 4e ;

: classe de 4e ; rentrée 2028 : classe de 3e.

Concrètement, un élève qui entre en 5e en septembre 2026 suivra le nouveau programme pendant tout son cycle 4, jusqu’au brevet. Les élèves de 4e et de 3e de l’année 2026-2027 restent, eux, sur le programme actuel. Côté langue, le texte structure l’enseignement en deux domaines explicites : le vocabulaire et l’orthographe lexicale d’une part, la grammaire et l’orthographe grammaticale d’autre part, chacun avec des objectifs annuels détaillés.

L’orthographe rectifiée de 1990 devient la référence

C’est la disposition la plus commentée du texte. L’annexe 1 du programme indique : « L’enseignement de l’orthographe a pour référence les rectifications orthographiques publiées par le Journal officiel de la République française le 6 décembre 1990. Les graphies ancienne et rectifiée sont acceptées de manière égale. »

Deux graphies acceptées, aucune faute d’un côté comme de l’autre

Ces rectifications, préparées par le Conseil supérieur de la langue française et approuvées par l’Académie française, simplifient certains points de la langue : accents, traits d’union, pluriels de noms composés, anomalies héritées de l’histoire. Le principe posé par le programme est clair : un élève qui écrit « évènement » (graphie rectifiée) et un élève qui écrit « événement » (graphie ancienne) ont tous les deux raison. La règle n’est pas nouvelle en soi : les programmes de l’école primaire font de l’orthographe révisée la référence depuis 2008. Le programme de 2026 la réaffirme explicitement pour le collège, avec l’égalité stricte des deux graphies.

Quelques exemples de graphies doubles

Graphie ancienne Graphie rectifiée (1990) Point de règle événement évènement Accent grave conforme à la prononciation coût, maître cout, maitre Accent circonflexe facultatif sur i et u (sauf ambiguïté, ex. mûr/mur) des après-midi des après-midis Pluriel régularisé des noms composés oignon ognon Suppression d’une anomalie

Pour le détail complet des rectifications et leurs implications, consultez notre guide complet de la réforme de l’orthographe.

Grammaire et dictée : des rendez-vous chaque semaine

Le programme installe des rituels réguliers, avec des indications précises à destination des professeurs :

des séances spécifiques hebdomadaires et dédiées pour l’étude de la grammaire et de l’orthographe, distinctes du travail sur les textes ;

pour l’étude de la grammaire et de l’orthographe, distinctes du travail sur les textes ; des rituels d’automatisation : phrase dictée, énoncé erroné à corriger, tri de mots. Le texte précise que « toutes les semaines, l’identification des classes de mots est exercée lors d’activités ritualisées » ;

: phrase dictée, énoncé erroné à corriger, tri de mots. Le texte précise que « toutes les semaines, l’identification des classes de mots est exercée lors d’activités ritualisées » ; des dictées « de modalités diverses » et des copies , menées régulièrement en classe et réemployant le vocabulaire étudié ;

, menées régulièrement en classe et réemployant le vocabulaire étudié ; une relecture ciblée : les élèves apprennent progressivement à relire leurs écrits de façon autonome et efficace.

La dictée n’est donc plus un exercice occasionnel : elle redevient un outil d’entraînement ordinaire, sous des formes variées (phrase dictée du jour, dictée classique, texte à corriger). Une bonne nouvelle pour la préparation du brevet, dont l’épreuve de français comporte toujours une dictée.

Pour prendre le rythme dès maintenant ➜ s’entraîner à la dictée en ligne, niveau collège

Les objectifs d’orthographe classe par classe

L’annexe 1 fixe des objectifs d’apprentissage « Écrire avec justesse » propres à chaque niveau. En voici la synthèse :

Classe Objectifs d’orthographe du programme 5e (rentrée 2026) Mémoriser l’orthographe du vocabulaire rencontré ; s’appuyer sur l’étymologie pour orthographier les mots d’un même radical ; construire des réflexes d’écriture à partir des régularités orthographiques. 4e (rentrée 2027) Déduire l’orthographe d’un mot de sa morphologie ; raisonner sur les difficultés liées aux radicaux verbaux (indicatif et impératif) ; automatiser l’orthographe des conjonctions et de leurs homophones. 3e (rentrée 2028) Exploiter les connaissances morphologiques ; raisonner sur les radicaux verbaux au conditionnel et au subjonctif ; consolider les réflexes sur les homophones lexicaux.

La logique est celle d’une progression : d’abord les régularités et la mémorisation en 5e, puis le raisonnement orthographique en 4e et 3e, notamment sur les homophones, qui restent la première source d’erreurs des collégiens. Ce travail correspond exactement au périmètre de l’orthographe grammaticale au collège : accords, conjugaison, homophones grammaticaux.

Comment préparer la rentrée 2026

Si votre enfant entre en 5e en septembre, inutile de bouleverser l’été. Trois habitudes suffisent pour aborder le nouveau programme dans de bonnes conditions :

Un rituel court et régulier plutôt que de longues sessions : dix minutes par jour sur une règle ou une série d’exercices, dans l’esprit des rituels hebdomadaires du programme.

plutôt que de longues sessions : dix minutes par jour sur une règle ou une série d’exercices, dans l’esprit des rituels hebdomadaires du programme. Cibler les homophones et les accords , au cœur des objectifs de cycle : a/à, et/est, ce/se, son/sont, puis l’accord sujet-verbe et l’accord dans le groupe nominal.

, au cœur des objectifs de cycle : a/à, et/est, ce/se, son/sont, puis l’accord sujet-verbe et l’accord dans le groupe nominal. Réhabituer à la dictée : une phrase dictée de temps en temps, corrigée ensemble en verbalisant le raisonnement, prépare très bien aux rituels de classe.

Les cours et exercices d’orthographe au collège de digiSchool suivent cette organisation en orthographe grammaticale et orthographe lexicale, la même que celle du nouveau programme, avec des quiz corrigés pour automatiser chaque notion.

Objectif brevet ➜ 8 conseils pour se préparer à la dictée du brevet

FAQ : vos questions sur le nouveau programme

Quand le nouveau programme de français s’applique-t-il au collège ? À la rentrée 2026 pour la classe de 5e, à la rentrée 2027 pour la 4e et à la rentrée 2028 pour la 3e. Il est fixé par l’arrêté du 18 février 2026, publié au Bulletin officiel n°10 du 5 mars 2026. La classe de 6e relève du cycle 3 et n’est pas concernée par ce texte. L’ancienne orthographe devient-elle fausse ? Non. Le programme précise que les graphies ancienne et rectifiée « sont acceptées de manière égale ». Écrire « événement » ou « évènement », « maître » ou « maitre », reste correct dans les deux cas. Aucun élève ne peut être pénalisé pour avoir utilisé l’une ou l’autre graphie. Qu’est-ce que l’orthographe rectifiée de 1990 ? Un ensemble de rectifications publiées au Journal officiel du 6 décembre 1990, qui simplifient certains points : accents, accent circonflexe facultatif sur i et u, pluriels des noms composés régularisés, anomalies corrigées. Elles ont été préparées par le Conseil supérieur de la langue française et approuvées par l’Académie française. La dictée devient-elle obligatoire chaque semaine ? Le programme prévoit des séances hebdomadaires dédiées à la grammaire et à l’orthographe, des activités ritualisées chaque semaine (phrase dictée, tri de mots) et des dictées de modalités diverses menées régulièrement. La fréquence exacte des dictées complètes reste à l’appréciation du professeur, mais l’entraînement orthographique devient bien un rendez-vous hebdomadaire. Le brevet va-t-il changer avec ce programme ? Le texte du 5 mars 2026 porte sur le programme d’enseignement, pas sur les épreuves du brevet. La dictée reste présente dans l’épreuve de français du DNB. Les élèves qui suivent le nouveau programme à partir de la 5e passeront le brevet en 2029 : d’éventuelles évolutions de l’examen feraient l’objet de textes séparés.

Sources