Devoir commun au collège : à quoi ça sert et comment le préparer

Toutes les classes d’un niveau, le même sujet, le même jour. Le devoir commun est devenu un rendez-vous banal du collège, et pourtant presque personne ne sait ce qu’il vaut vraiment. Voici ce que dit la réglementation, pourquoi il pèse plus lourd en 3e depuis la réforme du brevet, et comment le préparer sans y passer ses vacances.

Toutes les classes d’un même niveau, le même sujet, le même créneau, souvent deux heures d’affilée dans une salle réaménagée. Le devoir commun est entré dans les habitudes de la plupart des collèges, au point que plus personne ne l’explique. Résultat, les élèves arrivent en salle sans savoir si cette note compte double, si elle ressemble au brevet, ni ce qu’il faut réviser exactement. Voici ce que dit vraiment la réglementation, pourquoi cet exercice a pris du poids en 3e depuis la réforme du brevet, et une méthode de préparation qui tient en quelques séances. Pour la partie révisions au quotidien, digiSchool propose de réviser au collège en ligne de la 6e à la 3e.

Ce qu’il faut retenir en quatre points : Le devoir commun n’existe dans aucun texte national. C’est une pratique d’établissement, décidée par les équipes.

Il compte comme un contrôle ordinaire dans la moyenne, sauf coefficient particulier annoncé par le professeur.

En 3e, il pèse indirectement sur le brevet, puisque les moyennes annuelles de 3e représentent 40 % de la note finale.

Ce n’est ni un brevet blanc, ni une évaluation nationale. Les trois répondent à des logiques différentes.

Sommaire

Un devoir commun, c’est quoi exactement

Un devoir commun est une évaluation passée simultanément par toutes les classes d’un même niveau, sur un sujet identique, corrigée selon un barème identique. Il porte le plus souvent sur une discipline à la fois, en deux heures, parfois davantage en 3e. Certains établissements parlent d’épreuve commune, d’autres de contrôle commun ou de devoir surveillé commun. Ces appellations désignent la même chose.

Ce que dit, et surtout ce que ne dit pas, la réglementation

Point important, rarement précisé : aucun texte national ne définit le devoir commun. Il n’existe ni arrêté, ni circulaire qui en fixerait le nombre, le format ou le coefficient. Cherchez « devoir commun » sur le site du ministère, vous ne trouverez rien. C’est une pratique pédagogique locale, née dans les établissements et diffusée par imitation.

Ce sont donc les équipes disciplinaires qui décident, sous la responsabilité du chef d’établissement. La note de service qui fixe les modalités du brevet à partir de la session 2026 confie explicitement l’organisation des évaluations de 3e aux équipes pédagogiques, « notamment dans le cadre d’une concertation menée au sein des conseils d’enseignements et du conseil pédagogique ». C’est très exactement là que se décide un devoir commun.

Qui décide, quand, et sur quel programme

Le calendrier varie d’un collège à l’autre. Les périodes les plus courantes sont la fin du premier trimestre, entre fin novembre et mi-décembre, et le milieu ou la fin du deuxième trimestre, entre février et avril. Certains établissements en organisent un seul par an, d’autres un par trimestre dans les matières principales.

Le programme couvert est celui traité en classe depuis le début de l’année, dans toutes les classes du niveau. C’est d’ailleurs la première contrainte pour les professeurs : un sujet commun suppose que tout le monde ait avancé au même rythme sur les notions évaluées. Concrètement, si votre classe n’a pas encore vu un chapitre, il ne tombera pas.

Devoir commun, brevet blanc, évaluation nationale : ne pas confondre

Les trois se ressemblent de l’extérieur, un sujet distribué à tout un niveau dans une salle silencieuse. Leur finalité n’a rien à voir.

Devoir commun Brevet blanc Évaluation nationale Qui l’organise L’établissement L’établissement Le ministère Niveaux concernés De la 6e à la 3e 3e, parfois 4e 6e (et 4e selon les années) Objectif Harmoniser l’évaluation entre classes Simuler l’examen en conditions réelles Mesurer les acquis, piloter les besoins Format Une matière, un créneau Toutes les épreuves écrites du brevet enchaînées Tests standardisés, souvent sur ordinateur Compte dans la moyenne Oui, comme un contrôle Selon le choix de l’établissement Non Période habituelle Décembre, puis février à avril Janvier à mars Septembre

À lire aussi : comment fonctionne l’évaluation au collège en 6e, 5e et 4e

Est-ce que ça compte dans la moyenne

Oui, dans l’immense majorité des cas. Le devoir commun est une évaluation comme une autre : il entre dans la moyenne trimestrielle ou semestrielle de la discipline concernée, au coefficient annoncé par le professeur.

Ce coefficient est le vrai point de vigilance. Certains établissements affectent au devoir commun un coefficient 2, voire davantage, précisément parce qu’il est censé être plus représentatif du niveau réel qu’un contrôle de dix minutes. D’autres le comptent comme un devoir surveillé ordinaire. Aucune règle nationale ne tranche, donc la seule information fiable est celle donnée par le professeur ou inscrite sur le sujet. Posez la question avant, pas après.

Pourquoi il pèse plus lourd en 3e depuis 2026

C’est le point que les pages d’établissement ne disent presque jamais, et il change la perspective pour un élève de 3e.

Depuis la session 2026, le contrôle continu du brevet ne repose plus sur des points de compétences du socle commun mais sur les notes. La note de service publiée au Bulletin officiel du 4 septembre 2025 est explicite : le contrôle continu « se fonde sur les moyennes des moyennes annuelles, issues des moyennes trimestrielles ou semestrielles de chacun des enseignements obligatoires en classe de troisième ». Et cette moyenne « représente 40 % du résultat final ».

Depuis la session 2026, chaque note obtenue en classe de 3e alimente une moyenne annuelle qui pèse 40 % de la note finale du brevet.

Autrement dit : chaque note de 3e, y compris celle d’un devoir commun, entre dans la moyenne annuelle de sa discipline, et l’ensemble de ces moyennes constitue 40 % du brevet. Un devoir commun de mathématiques en février n’est plus seulement une note de trimestre, c’est une brique du diplôme.

Deuxième conséquence, moins visible : la réforme a rendu la comparabilité des notes entre établissements sensible. Le texte demande aux équipes de veiller à « la représentativité des évaluations dans le cours ordinaire des enseignements » et prévoit, dans chaque académie, une commission d’harmonisation du contrôle continu présidée par le recteur. Le devoir commun est l’outil le plus simple dont dispose un collège pour aligner ses classes entre elles. C’est pour cela qu’il s’est multiplié en 3e.

Si vous voulez voir concrètement ce que vos moyennes donnent une fois converties, le plus rapide est de simuler sa note au brevet, et de lire le détail du calcul dans notre article sur le contrôle continu du brevet.

Comment réviser un devoir commun, méthode en quatre temps

1. Reconstituer le périmètre exact, pas le programme entier

L’erreur classique consiste à réviser « tout le programme de l’année ». Un devoir commun ne peut porter que sur ce qui a été traité dans toutes les classes du niveau. Ouvrez votre cahier ou votre classeur, listez les chapitres réellement terminés, et arrêtez-vous là. Cette liste tient en général sur une demi-page, et c’est elle qui doit guider les révisions.

Si le professeur a annoncé un périmètre plus restreint, il fait foi. En cas de doute, comparez avec un camarade d’une autre classe du même niveau : les chapitres communs sont ceux qui tomberont.

2. Réviser les notions, pas les leçons

Reprendre les leçons dans l’ordre du cahier donne l’impression de travailler mais laisse peu de traces. Il est plus efficace de transformer chaque chapitre en trois ou quatre questions auxquelles vous devez savoir répondre sans regarder, puis de repasser sur celles qui résistent. Une fiche par chapitre, recto seulement, suffit largement au collège.

3. S’entraîner sur un sujet complet, chronomètre en marche

C’est l’étape que presque personne ne fait, et c’est celle qui paie le plus. Un devoir commun se joue autant sur la gestion du temps que sur les connaissances. Faites au moins un sujet entier, dans la durée annoncée, sans le cours à côté.

Beaucoup de collèges publient les sujets des années précédentes sur leur site. En 3e, les sujets de brevet des sessions passées constituent aussi un excellent entraînement, car les devoirs communs s’en inspirent souvent directement : de quoi piocher dans les annales du brevet pour se mettre en conditions.

4. La veille et le jour J

La veille, relisez vos fiches une fois, sans en fabriquer de nouvelles, et couchez-vous tôt. Le jour du devoir, lisez l’intégralité du sujet avant d’écrire la première ligne, repérez les exercices que vous savez traiter, commencez par ceux-là. Sur un devoir commun de deux heures, gardez dix minutes de relecture : les points perdus sur des erreurs d’inattention sont les plus faciles à récupérer.

Ce qui change de la 6e à la 3e

En 6e , le devoir commun est surtout un exercice de mise en route. L’enjeu est de découvrir le format, apprendre à gérer une heure ou deux sur un même sujet. Les révisions se préparent facilement en s’appuyant sur les ressources pour réviser en 6e.

, le devoir commun est surtout un exercice de mise en route. L’enjeu est de découvrir le format, apprendre à gérer une heure ou deux sur un même sujet. Les révisions se préparent facilement en s’appuyant sur les ressources pour réviser en 6e. En 5e et en 4e , les devoirs communs se concentrent sur le français et les mathématiques, parfois l’histoire-géographie. C’est le moment où les écarts se creusent sur la méthode : rédaction, justification, présentation des calculs. Pour cibler ses lacunes, les fiches par matière pour réviser en 4e sont un bon point de départ.

, les devoirs communs se concentrent sur le français et les mathématiques, parfois l’histoire-géographie. C’est le moment où les écarts se creusent sur la méthode : rédaction, justification, présentation des calculs. Pour cibler ses lacunes, les fiches par matière pour réviser en 4e sont un bon point de départ. En 3e, le devoir commun se rapproche du format du brevet, avec des sujets plus longs et une part croissante de questions de raisonnement. Il alimente la moyenne annuelle qui compte pour l’examen. Les repères de l’année sont détaillés sur la page dédiée pour réviser en 3e, et le fonctionnement complet de l’examen est expliqué dans notre dossier pour tout savoir sur le brevet (DNB).

Les erreurs les plus fréquentes

Réviser la veille au soir. Deux heures d’affilée sur trois mois de programme ne tiennent pas. Trois séances de quarante minutes réparties sur la semaine donnent un résultat sans commune mesure.

Deux heures d’affilée sur trois mois de programme ne tiennent pas. Trois séances de quarante minutes réparties sur la semaine donnent un résultat sans commune mesure. Ignorer le barème. Sur un sujet commun, le barème est presque toujours indiqué. Un exercice à 6 points mérite plus de temps qu’un exercice à 2 points, quelle que soit votre préférence.

Sur un sujet commun, le barème est presque toujours indiqué. Un exercice à 6 points mérite plus de temps qu’un exercice à 2 points, quelle que soit votre préférence. Sauter la rédaction. Depuis la session 2026, la qualité de la rédaction et l’orthographe sont prises en compte dans toutes les disciplines au brevet. Les professeurs appliquent souvent la même exigence aux devoirs communs de 3e.

Depuis la session 2026, la qualité de la rédaction et l’orthographe sont prises en compte dans toutes les disciplines au brevet. Les professeurs appliquent souvent la même exigence aux devoirs communs de 3e. Se comparer aux autres classes. Le but du devoir commun est justement d’harmoniser. Une moyenne de classe plus basse qu’ailleurs ne dit rien de votre copie.

Le but du devoir commun est justement d’harmoniser. Une moyenne de classe plus basse qu’ailleurs ne dit rien de votre copie. Ne pas relire la correction. Le devoir commun est corrigé sur le même barème pour tout le niveau, ce qui en fait le meilleur indicateur disponible de vos points faibles réels. La séance de correction vaut la préparation.

Questions fréquentes

Un devoir commun est-il obligatoire ? Il est obligatoire au même titre que n’importe quelle évaluation en classe. En cas d’absence justifiée, l’établissement décide au cas par cas : rattrapage sur un autre créneau, ou note neutralisée. Aucune règle nationale ne s’impose puisque le dispositif n’est pas encadré par un texte. Le devoir commun compte-t-il double ? Pas automatiquement. Certains établissements lui appliquent un coefficient supérieur à un contrôle ordinaire, d’autres non. La seule source fiable est l’information donnée par le professeur de la discipline concernée. Quelle est la différence avec un brevet blanc ? Le brevet blanc reproduit l’examen dans son ensemble, avec l’enchaînement des épreuves écrites sur une ou deux journées. Le devoir commun ne concerne qu’une discipline sur un créneau, et existe à tous les niveaux du collège, pas seulement en 3e. Est-ce que le devoir commun compte pour le brevet ? Indirectement, et seulement en 3e. Il n’est pas une épreuve de l’examen, mais sa note entre dans la moyenne annuelle de la discipline. Or les moyennes annuelles de 3e représentent 40 % de la note finale du brevet depuis la session 2026. Où trouver des sujets de devoirs communs pour s’entraîner ? Beaucoup de collèges publient leurs anciens sujets sur leur site, souvent dans l’espace de la discipline concernée. En 3e, les sujets d’annales du brevet constituent l’entraînement le plus proche du format attendu. Peut-on connaître le sujet à l’avance ? Non. Le sujet est confidentiel jusqu’au jour de l’épreuve, comme pour n’importe quel devoir surveillé. En revanche, le périmètre du programme évalué est presque toujours annoncé, et c’est cette information qu’il faut demander.

Sources