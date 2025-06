Sujet brevet français 2025 et corrigé

Tu sors à peine de ton épreuve du brevet de français 2025 et tu te demandes si tu as réussi ? Découvre dès maintenant le sujet et corrigé de l’épreuve écrite de français du DNB rédigé par nos soins ! Et en attendant, nous te souhaitons bon courage pour la suite de tes épreuves !

SOMMAIRE

Calcule ta moyenne au brevet : utilise le simulateur

Sujet brevet 2025 français

L‘épreuve écrite du brevet de français se divise en 3 parties :

Grammaire et compétences linguistiques – Compréhension et compétences d’interprétation

Dictée

Rédaction

Partie 1 – Grammaire et compétences linguistiques – Compréhension et compétences d’interprétation (durée 1 h 10 – 50 points)

Tu devais répondre à 6 questions de compréhension de texte et d’image et à 4 questions de grammaire et compétences linguistiques. Pour cela, il fallait s’appuyer sur le texte autobiographique de Simone de Beauvoir, La Force de l’âge, 1960, et sur un tableau du peintre impressionniste Frédéric Bazille : « La Robe rose », 1864, Musée d’Orsay.

Voici les questions de la partie 1 du sujet de français du brevet 2025

1. Que vient faire la narratrice à Marseille ? Justifiez votre réponse par deux citations du texte (4 points)

2. Lignes 1 à 4 : À quoi voit-on dans ce passage que la narratrice vit un moment important de sa vie ? Deux éléments de réponse justifiés par des citations du texte sont attendus. (4 points)

3. Lignes 5 à 18 : Qu’est-ce qui permet de dire qu’une vie nouvelle commence pour elle ? Trois éléments de réponse justifiés, chacun, par une citation du texte sont attendus. (6 points)

4. Comment l’émerveillement de la narratrice pour la ville de Marseille se manifeste-t-il ? Deux éléments de réponse sont attendus. Chacun d’eux s’appuiera sur l’identification précise et l’analyse d’un procédé d’écriture. (6 points)

5. Quels traits de caractère attribuez-vous à la narratrice à la lecture de ce texte ? Trois éléments de réponse justifiés chacun par une citation sont attendus. (6 points).

6. D’après vous, ce tableau pourrait-il illustrer le texte ? Vous développerez votre réponse en vous appuyant sur trois arguments. Chacun devra être justifié en vous référant au texte et à l’image. (6 points)

7. « J’étais là, seule les mains vides, séparée de mon passé et de tout ce que j’aimais » (l.9-10)

a) Quelle est la classe (ou nature) grammaticale du mot souligné ? (1 point)

b) Justifiez la terminaison de ce mot. (1 point)

8. « j’avais rendu visite à la directrice du lycée, mon emploi du temps était fixé » (l.24-25)

a) Recopiez le passage ci-dessus puis placez entre crochets les différentes propositions et précisez la classe (ou nature) grammaticale de chacune. (2 points)

b) Comment sont-elles reliées ? Comment qualifie-t-on ce lien ? (1 point)

9. « je m’immobilisai en haut du grand escalier. » (l.5)

a) Identifiez et nommez les trois éléments qui composent le mot souligné. (1,5 point)

b) Expliquez le sens de ce verbe puis trouvez un mot de la même famille. (1,5 point)

10. Réécrivez le passage suivant en remplaçant « je » par « nous », « nous » désignant la narratrice et une amie. (10 points)

Partie 2 – Dictée (durée 20 min – 10 points)

La dictée du brevet 2025 était un texte extrait de La Force de l’âge de Simone de Beauvoir, 1960. Les mots suivants étaient écrits au tableau pour tous les candidats.

docks,

brouhaha

D’après Simone de Beauvoir, La force de l’âge, 1960

Partie 3 – Rédaction (durée 1 h 30 – 40 points)

Tu devais traiter l’un des deux exercices proposés : le sujet d’imagination ou le sujet de réflexion.

Pour le sujet d’imagination du brevet, il fallait inventer la suite du texte de Simone de Beauvoir.

Quelque temps plus tard, la narratrice écrit une lettre à ses parents dans laquelle elle raconte les jours qui ont suivi son arrivée dans la ville. Vous décrirez les expériences vécues, les lieux explorés, les personnes rencontrées et exprimerez les impressions que lui procurent ces découvertes.

Pour le sujet de réflexion, il convenait de plancher sur la question suivante : Pensez-vous que la littérature et les arts en général permettent aux lecteurs et aux spectateurs de découvrir des lieux, réels ou fictifs, comme s’ils y étaient ? Vous présenterez votre réflexion dans un développement argumenté et organisé. Vous illustrerez votre propos à l’aide d’exemples issus de vos lectures et de votre culture artistique personnelle (cinéma, peinture, bande dessinée…).

Mention au brevet : combien de points faut-il avoir ?

Pour la partie rédaction, les candidats avaient le choix entre deux sujets :

Sujet d’imagination : Quelque temps plus tard, la narratrice écrit une lettre à ses parents dans laquelle elle raconte les jours qui ont suivi son arrivée dans la ville.

Vous décrirez les expériences vécues, les lieux explorés, les personnes rencontrées et exprimerez les impressions que lui procurent ces découvertes.



: Quelque temps plus tard, la narratrice écrit une lettre à ses parents dans laquelle elle raconte les jours qui ont suivi son arrivée dans la ville. Vous décrirez les expériences vécues, les lieux explorés, les personnes rencontrées et exprimerez les impressions que lui procurent ces découvertes. Sujet de réflexion : Pensez-vous que la littérature et les arts en général permettent aux lecteurs et aux spectateurs de découvrir des lieux, réels ou fictifs, comme s’ils y étaient ?

Vous présenterez votre réflexion dans un développement argumenté et organisé. Vous illustrerez votre propos à l’aide d’exemples issus de vos lectures et de votre culture artistique personnelle (cinéma, peinture, bande dessinée…).

Correction brevet français 2025

➜ Sujet corrigé du brevet de français 2025 à voir ici (clique sur l’image)

Aperçu des réponses aux questions de grammaire et de compétences linguistiques

1. Que vient faire la narratrice à Marseille ? Justifiez votre réponse par deux citations du texte

La narratrice vient à Marseille pour y commencer une nouvelle vie professionnelle. Elle y est nommée pour enseigner.

Justification par deux citations :

« J’aurais à faire quatorze heures de cours chaque semaine »

« Deux heures plus tard, j’avais rendu visite à la directrice du lycée, mon emploi du temps était fixé »



Ces deux citations montrent que la narratrice est venue à Marseille pour travailler comme enseignante.

2. Lignes 1 à 4 : À quoi voit-on dans ce passage que la narratrice vit un moment important de sa vie ? Deux éléments de réponse justifiés par des citations du texte sont attendus. La narratrice vit un moment important car elle change de vie.

Elle évoque un souvenir marquant : « certains se sont rétrospectivement chargés d’un sens si lourd ».

Elle parle d’un tournant dans sa vie : « comme si elle avait marqué dans mon histoire un tournant absolument neuf ».



Ces citations montrent que ce souvenir marque un changement important dans sa vie.

3. Lignes 5 à 18 : Qu’est-ce qui permet de dire qu’une vie nouvelle commence pour elle ? Trois éléments de réponse justifiés, chacun, par une citation du texte sont attendus.

Elle commence une vie nouvelle car elle est seule et doit tout inventer. Elle est seule : « j’étais là, seule, les mains vides, séparée de mon passé ».

Rien n’est prévu pour elle : « pas même le lit où je dormirais ».

Elle doit inventer sa vie : « mes occupations, mes habitudes, mes plaisirs, c’était à moi de les inventer ».

4. Comment l’émerveillement de la narratrice pour la ville de Marseille se manifeste-t-il ? Deux éléments de réponse sont attendus. Chacun d’eux s’appuiera sur l’identification précise et l’analyse d’un procédé d’écriture.

L’émerveillement de la narratrice se manifeste par :

La description sensorielle : elle mobilise les sens pour rendre la ville vivante, par exemple « une odeur d’herbes brûlées » ou « je respirai le goudron et les oursins du Vieux-Port ». Cela montre l’intensité de ses impressions.

L’accumulation de verbes d’action : « je grimpai », « je rôdai », « je respirai », « je me mêlai », « je m’assis ». Ce procédé d’accumulation exprime son enthousiasme et son désir de tout explorer. La ville ne la laisse pas indifférente.

5. Quels traits de caractère attribuez-vous à la narratrice à la lecture de ce texte ? Trois éléments de réponse justifiés chacun par une citation sont attendus.

La narratrice apparaît comme :

Libre et indépendante : « Ici, je n’existais pour personne ». Elle commence seule une nouvelle vie.

Courageuse et déterminée : « je regardais la grande cité inconnue où j’allais sans secours tailler au jour le jour ma vie ». Elle est prête à affronter l’inconnu.

Curieuse : « je rôdai dans toutes ses ruelles ». Elle explore activement la ville, animée par un désir de découverte.

6. Image. D’après vous, ce tableau pourrait-il illustrer le texte ? Vous développerez votre réponse en vous appuyant sur trois arguments. Chacun devra être justifié en vous référant au texte et à l’image.

Oui, ce tableau pourrait illustrer le texte de Simone de Beauvoir. Une femme seule face à une ville inconnue : dans le tableau, la jeune femme est seule, de dos, observant une ville. Cela rappelle la narratrice qui arrive seule à Marseille : « J’étais là, seule, les mains vides ».

Une atmosphère de découverte : la femme semble contempler avec attention le paysage urbain, comme la narratrice qui découvre Marseille : « je regardais la grande cité inconnue ».

Un moment de transition et d’émotion : la posture calme et méditative du personnage correspond à l’émotion ressentie par la narratrice au début de sa nouvelle vie : « émue par ces maisons, ces arbres, ces eaux ».



Le tableau rend donc bien l’état d’esprit de la narratrice au moment où elle s’apprête à commencer une nouvelle vie.

Voici le texte de la dictée du brevet de français 2025

Jamais je ne m’ennuyais : Marseille ne s’épuisait pas. Je suivais la jetée battue par l’eau et le vent, je regardais les pécheurs, debout entre les blocs de pierre où se brisaient les lames : je me perdais dans la tristesse des docks. Dans les vieux escaliers et les vieilles ruelles, sur les marchés aux poissons, une vie toujours neuve me remplissait les yeux et les oreilles.

J’étais contente de moi ; au jour le jour, je construisais sans secours mon bonheur, Il y avait des fins d’après-midi un peu mélancoliques, quand, au sortir du lycée, je revenais, à travers le crépuscule, vers ma chambre ou rien ne m’attendait mais je trouvais de la douceur à cette nostalgie que je n’avais jamais connue dans le brouhaha de Paris.

D’après Simone de Beauvoir, La Force de l’âge, 1960.

Brevet 2025 : tous les sujets corrigés des épreuves du DNB

➜ Résultats brevet 2025 : découvre la date et l’heure dans ton académie