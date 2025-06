Brevet 2025 : les sujets tombés dans les centres étrangers

Les épreuves écrites du brevet 2025 sont jeudi 27 et vendredi 28 juin en métropole et dans les Drom. Mais dans les centres étrangers, les élèves ont déjà composé dans toutes les matières. Voici les sujets du DNB pour les centres étrangers du groupe 1.

Sujet brevet français 2025

L’épreuve du DNB de français dure toute la matinée (avec une pause) est notée sur 100 points et se compose de 3 parties. Découvre le sujet de français du brevet pour chacune d’elle.

Une dictée (10 points – 20 minutes)

Le texte de la dictée est un extrait de la comédie du Tarfuffe, d’après Molière, Premier placet au roi.

Le devoir de la comédie étant de corriger les hommes en les divertissant, j’ai cru que, dans l’emploi où je me trouve, je n’avais rien de mieux à faire que d’attaquer par des peintures ridicules les vices de mon siècle. Comme l’hypocrisie, sans doute, en est un des plus en usage, des plus incommodes et des plus dangereux, j’avais eu, Sire, la pensée que je ne rendrais pas un petit service à tous les honnêtes gens de votre royaume, si je faisais une comédie qui décrie les hypocrites, et mette en vue, comme il faut, toutes les grimaces étudiées de ces gens de bien à outrance, toutes les friponneries.

Une question de grammaire et compétences linguistiques / compréhension d’interprétation (50 points – 1 h 10 minutes)

Une rédaction (40 points – 1 h 30 minutes)

Dans cette partie, deux sujets au choix sont proposés aux candidats :

Sujet d’imagination : Après le départ de Tartuffe et d’Elmire, Orgon sort de sa cachette et se retrouve seul sur scène. Rédigez son monologue théâtral. Il comprend progressivement ce qu’il vient de se passer sous ses yeux, fait part de ses sentiments et de ses doutes à travers ses mots et son attitude. Enfin, il prend une décision sur sa manière de réagir.

: Après le départ de Tartuffe et d’Elmire, Orgon sort de sa cachette et se retrouve seul sur scène. Rédigez son monologue théâtral. Il comprend progressivement ce qu’il vient de se passer sous ses yeux, fait part de ses sentiments et de ses doutes à travers ses mots et son attitude. Enfin, il prend une décision sur sa manière de réagir. Sujet de réflexion : Pour dénoncer les travers de la société, est-il efficace, pour un artiste, de chercher à faire rire ? Vous répondrez à cette question dans un développement organisé, en vous appuyant sur des exemples pris dans les oeuvres littéraires et artistiques que vous connaissez.

Sujet du brevet de maths

L’épreuve de maths au brevet dure 2 heures et est notée sur 100 points

Le sujet de maths du brevet pour les centres étrangers du groupe 1 se compose de 5 exercices

Sujet Histoire, géo et EMC du brevet 2025

L’épreuve d’histoire géo et EMC au brevet dure 2 heures, est notée sur 50 points et se compose de 3 exercices :

Analyser et comprendre des documents (20 points)

Sujet d’histoire : L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945) – Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale

Document 1 – Extraits de lettres de poilus morts pendant la Première Guerre mondiale

1. D’où Gaston écrit-il à sa mère ? Présentez ce lieu.

2. Relevez dans le document les difficultés des conditions d’existence et les violences vécues par les militaires au front. (Quatre éléments de réponse sont attendus)

3. Expliquez ce que dénonce le militaire français dans le passage souligné.

Document 2 – Photographie d’une famille réinstallée dans un abri militaire, à Chavigny1, prise entre 1919 et 1924

4. Décrivez la photographie. Quelles sont les difficultés rencontrées par cette famille à l’issue de la guerre ?

Documents 1 et 2

5. En vous appuyant sur les documents et vos connaissances, montrez en quelques lignes que la Première Guerre mondiale est une guerre totale.

Maîtriser différents langages pour raisonner et utiliser des repères

Sujet de géographie – Dynamiques territoriales de la France contemporaine

1. Développement construit

En vous appuyant sur un exemple étudié en classe, rédigez un développement construit d’une vingtaine de lignes montrant les mutations d’un espace productif français. Vous pourrez, si vous le souhaitez, illustrer votre développement à l’aide d’un schéma. (14 points)

2. Comprendre et pratiquer un autre langage ; utiliser des repères géographiques

Sur l’annexe proposée page 9, à rendre avec la copie, réalisez l’exercice demandé. (6 points)

Mobiliser des compétences relevant de l’enseignement moral et civique

Situation pratique : Être citoyen de l’Union européenne

Document 1 – Qu’est-ce que la citoyenneté de l’Union européenne ?

1. A quelle condition une personne bénéficie-t-elle de la citoyenneté européenne ?

2. Nommez trois droits des citoyens européens.

Document 2 – Erasmus+, un programme de l’Union européenne destiné à soutenir l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport en Europe

3. Relevez deux avantages du projet Erasmus+ soulignés par les jeunes ayant vécu cette expérience.

Documents 1 et 2

4. Quelle valeur européenne, citée dans le document 1, est au coeur du projet Erasmus+ ? Expliquez votre réponse à l’aide d’un argument.

5. Vous souhaitez que votre classe participe à un projet Erasmus+ et décidez de vous adresser à vos camarades et à vos professeurs. Rédigez le discours dans lequel vous présenterez votre projet et montrerez son lien avec la découverte de la citoyenneté européenne.

Sujet sciences brevet 2025

L’épreuve de sciences du brevet des collèges dure 1 heure en tout, coupée en deux fois 30 minutes et est évaluée sur 50 points. Pour rappel, seules deux disciplines sur les trois possibles sont évaluées à chaque session.

Les questions du sujet de physique-chimie portent sur la fabrication de l’ammoniac et l’épandage d’un engrais. Les questions de la partie technologie traitent du Robot de maraîchage OZ.

Pour rappel, pour l’épreuve de sciences du brevet 2025 en métropole, ce sont la SVT et la physique-chimie qui seront les deux matières du sujet.