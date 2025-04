Quels sont les sujets probables du DNB 2025 de sciences ? (série générale)

N’attends plus et découvre dès maintenant les sujets probables du DNB 2025 de sciences, ainsi que nos conseils pour réussir haut la main cette épreuve ! Le brevet de sciences se déroulera les 26 et 27 juin 2025, d’ici là prends le temps de réviser toutes tes notions et n’hésite pas à t’entraîner avec des annales officielles pour te mettre en condition !

Notre équipe pédagogique et l’IA ont pris le temps de te concocter des listes par matière des sujets probables du DNB 2025 de sciences. Mais, ayant pleinement conscience que pour réussir le brevet de sciences l’unique connaissance des sujets probables n’est pas suffisante, ils t’offrent également quelques tips pour briller le jour J.

Attention : le meilleur conseil que nous pouvons te donner est de réviser tout le programme de 3e et de ne faire aucune impasse, évitant ainsi les mauvaises surprises le jour de ton brevet de sciences.

Petit rappel : seules deux matières scientifiques sur trois sont sélectionnées au DNB de sciences.

Pour cette année 2025, ce sont “physique-chimie” et “sciences de la vie et de la Terre” qui ont été tirées au sort pour la série générale.

SOMMAIRE

Les sujets probables du DNB 2025 de sciences : que te réserve la physique-chimie ?

Très probables

Probables

Peu probables

Tout savoir pour réussir l’épreuve de physique-chimie

Les notions clés du brevet de physique-chimie

Quelques notions peuvent être considérées comme incontournables en physique-chimie comme la matière, l’énergie ou encore le développement durable. Concernant la matière, les questions peuvent concerner les atomes, les ions ou les molécules, leur composition et les réactions dans lesquelles ils peuvent intervenir. Tu dois donc être capable de les représenter, de donner leur composition et de comprendre une équation chimique.



Il est fort probable que des questions liées à l’énergie et au développement durable soient posées au vu du contexte environnemental actuel.



Un des moments phares de 2025 sera les Jeux olympiques organisés par la France, il est donc possible qu’un sujet traite de la thématique « Mouvements et interaction ».



Mais, attention ! En physique-chimie, il est facile de poser une question sur chaque thème, car un problème en lie souvent plusieurs.

Conseils de révisions

Pour bien te préparer, notre enseignante te conseille de tester régulièrement tes connaissances en reprenant bien tous les chapitres que tu as vu jusqu’à présent et ne surtout pas attendre la dernière minute pour tout revoir. Tu peux t’entraîner avec une autre personne en répondant à ses questions (préalablement préparées). Sinon, tu peux aussi travailler avec des quiz pour tester tes propres connaissances !

Autre astuce : identifie bien à chaque chapitre, thème ou partie, les connaissances que tu dois avoir (c’est-à-dire les choses à apprendre) et ce que tu dois savoir faire.



Par exemple, sur ton cours qui parle de poids et de masse :

Ce que tu dois savoir :

la masse se note m, s’exprime en kilogramme (kg), se mesure à l’aide d’une balance, et est invariable quel que soit le lieu où l’on se trouve dans l’espace ;

le poids se note P, s’exprime en Newton (N), se mesure à l’aide d’un dynamomètre, et change selon le lieu où l’on se trouve dans l’espace ;

on relie le poids et la masse par la relation : P = m x g avec P (poids en Newton), m (masse en kg) et g (intensité de pesanteur en N/kg (=10 N/kg sur Terre)).

Ce que tu dois savoir faire :

reconnaître des valeurs de poids et de masse ;

utiliser la relation P = m x g.

Le meilleur conseil méthodo que tu peux avoir est celui de faire une fiche synthétique pour chaque chapitre. Tu peux y noter ce que tu dois savoir et ce que tu dois savoir faire pour avancer rigoureusement dans tes révisions.

Voir aussi : les sujets probables des autres matières du brevet 2025

Les erreurs à ne plus faire

Psst… on te révèle quelques tips pour obtenir facilement des points au brevet de physique-chimie ! N’oublie pas de rédiger tes réponses sous la forme d’une phrase simple pour que le résultat apparaisse clairement sur ta copie. De même, respecte bien les notations des questions et des exercices. Si les questions sont numérotées a, b, c, tu dois garder ces lettres et ne pas mettre 1, 2, 3. Là encore, la lecture de ta copie sera facilitée et ce sera apprécié. Dans tous les barèmes, il y a des points pour l’expression écrite, ce serait dommage de ne pas les obtenir !

Parmi les erreurs retrouvées dans les copies, deux sont assez fréquentes :

l’oubli des unités ou une mauvaise conversion ;

un vocabulaire non maîtrisé conduisant à une mauvaise compréhension des consignes et donc à une réponse fausse (exemple : connaître la différence entre atomes, ions et molécules).

Pense donc bien à réviser tes définitions pour ne plus faire d’erreur et ainsi répondre correctement à la consigne.

Finalement, si en révisant les réponses te viennent aisément et les exercices te paraissent évidents, alors tu es sûrement ready pour affronter ton DNB 2025 de sciences.



Les exercices donnés au brevet restent classiques, il est important de bien lire les énoncés et de rester calme. Si tu as travaillé régulièrement, tout devrait bien se passer !

Les sujets probables du DNB 2025 de sciences : que te réserve la SVT ?

Très probables

Probables

Peu probables

Et voilà ! Les sujets probables du DNB 2025 de sciences te sont enfin révélés ! Fais bon usage de toutes ces informations et bon courage pour ton épreuve ! Si tu as besoin de t’entraîner avant ton brevet de sciences, digiSchool Éducation te propose des fiches de révisions, des quiz, de la méthodologie et des annales pour mettre toutes les chances de ton côté ! Mais si tu es plutôt team vidéo, tu peux aussi nous suivre sur YouTube en t’abonnant à notre chaîne digiSchool Collège ! Je t’invite aussi à rejoindre Academy ! Si tu as besoin d’aide lors de tes révisions, notre communauté se fera un plaisir de répondre à toutes tes questions !