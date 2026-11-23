Un nombre premier possède exactement deux diviseurs : 1 et lui-même. Liste des 25 nombres premiers inférieurs à 100, méthode pour tester un nombre, décomposition en produit de facteurs premiers, fractions irréductibles, problèmes de type brevet et exercices corrigés.

2, 3, 5, 7, 11… Les nombres premiers ont l’air d’une simple liste à apprendre. Ils servent pourtant à tout autre chose : simplifier une fraction en deux lignes, trouver tous les diviseurs d’un nombre, résoudre un problème d’engrenages ou de bouquets. Au collège, on les croise de la 5e à la 3e, puis dans les questions rapides de l’épreuve de mathématiques du brevet. Cette page reprend la définition, la liste jusqu’à 100, la méthode pour tester un nombre et la décomposition en produit de facteurs premiers, avec des exercices corrigés. Pour travailler les autres chapitres de maths au même rythme, tu peux réviser au collège en ligne avec nos cours et nos quiz.

Sommaire

L’essentiel en cinq points

Définition : un nombre premier est un nombre entier qui possède exactement deux diviseurs, 1 et lui-même.

: un nombre premier est un nombre entier qui possède exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Deux cas à part : 0 et 1 ne sont pas premiers. 2 est le seul nombre premier pair.

: 0 et 1 ne sont pas premiers. 2 est le seul nombre premier pair. Liste : il existe 25 nombres premiers inférieurs à 100, de 2 à 97.

: il existe 25 nombres premiers inférieurs à 100, de 2 à 97. Décomposition : tout nombre entier supérieur ou égal à 2 s’écrit comme un produit de nombres premiers, d’une seule façon. Par exemple, 60 = 2² × 3 × 5.

: tout nombre entier supérieur ou égal à 2 s’écrit comme un produit de nombres premiers, d’une seule façon. Par exemple, 60 = 2² × 3 × 5. Utilité : cette décomposition sert à simplifier les fractions et à résoudre les problèmes de partage ou de rencontre (bouquets identiques, engrenages, clignotements).

Qu’est-ce qu’un nombre premier ?

Commençons par le vocabulaire. Un nombre entier b est un diviseur d’un nombre entier a si la division de a par b tombe juste, c’est-à-dire si le reste est nul. 28 = 4 × 7, donc 4 et 7 sont des diviseurs de 28. On dit aussi que 28 est un multiple de 4 et de 7.

Un nombre premier est un nombre entier positif qui a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même. Impossible de l’écrire comme un produit de deux entiers plus petits que lui.

7 est premier : ses seuls diviseurs sont 1 et 7.

13 est premier : ses seuls diviseurs sont 1 et 13.

12 n’est pas premier : il a six diviseurs (1, 2, 3, 4, 6 et 12).

51 n’est pas premier : 51 = 3 × 17.

Un nombre entier supérieur ou égal à 2 qui n’est pas premier est appelé nombre composé.

Pourquoi 1 n’est pas un nombre premier

La définition demande exactement deux diviseurs différents. Or 1 n’en a qu’un seul : lui-même. Il ne remplit donc pas la condition. Même chose pour 0, qui est divisible par tous les entiers non nuls. La liste des nombres premiers commence à 2.

2, le seul nombre premier pair

Tout nombre pair est divisible par 2. Dès qu’un nombre pair est plus grand que 2, il possède au moins trois diviseurs (1, 2 et lui-même) et ne peut pas être premier. Conséquence pratique : après 2, tous les nombres premiers sont impairs. Attention, l’inverse est faux. 9, 15, 21 ou 27 sont impairs sans être premiers.

La liste des nombres premiers jusqu’à 100

Il y a 25 nombres premiers inférieurs à 100. Les voici rangés par dizaine.

Tranche Nombres premiers Combien De 1 à 10 2, 3, 5, 7 4 De 11 à 20 11, 13, 17, 19 4 De 21 à 30 23, 29 2 De 31 à 40 31, 37 2 De 41 à 50 41, 43, 47 3 De 51 à 60 53, 59 2 De 61 à 70 61, 67 2 De 71 à 80 71, 73, 79 3 De 81 à 90 83, 89 2 De 91 à 100 97 1

Les dix premiers (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29) reviennent sans arrêt dans les exercices : ils méritent d’être connus par cœur. Pour la suite, mieux vaut savoir les retrouver que les réciter. La liste ne s’arrête d’ailleurs jamais : il existe une infinité de nombres premiers, un résultat démontré par Euclide dès l’Antiquité.

Les repères chiffrés à garder en tête sur les nombres premiers. La liste des nombres premiers inférieurs à 100 figure dans les attendus de fin d’année de 4e publiés par Éduscol.

Revoir les chapitres de l’année ➜ réviser en 4e

Ce que le programme attend sur les nombres premiers en 5e, 4e et 3e

L’année scolaire 2026-2027 est une année de transition. Un nouveau programme de mathématiques pour le cycle 4, fixé par un arrêté du 18 février 2026, s’applique en 5e depuis la rentrée 2026. Il arrive en 4e à la rentrée 2027 et en 3e à la rentrée 2028. Les classes de 4e et de 3e travaillent donc encore avec les attendus de fin d’année précédents, publiés par Éduscol.

Classe (2026-2027) Texte de référence Ce qui est attendu 5e Nouveau programme de cycle 4 Utiliser les notions de multiple et de diviseur, connaître les critères de divisibilité par 3 et par 9 (ceux par 2, 5 et 10 viennent du primaire), poser une division euclidienne. La notion de nombre premier figure en prolongement, avec le crible d’Ératosthène et l’infinité des nombres premiers. 4e Attendus de fin d’année de 4e Déterminer la liste des nombres premiers inférieurs à 100, décomposer un entier en produit de facteurs premiers, s’en servir pour reconnaître des fractions égales et simplifier des fractions. 3e Attendus de fin d’année de 3e Décomposer un entier en produit de facteurs premiers (à la main, au tableur ou par un programme), rendre une fraction irréductible, résoudre des problèmes de divisibilité du type engrenages ou phénomènes qui se répètent.

Deux remarques pour bien lire ce tableau. En 5e, « prolongement » signifie que la notion peut être abordée en classe sans faire partie du socle exigé de tous : ton professeur reste le meilleur repère sur ce qui sera évalué. En 3e, le nouveau programme gardera l’esprit actuel, avec des automatismes comme factoriser un entier (60 = 2² × 3 × 5), appliquer les critères de divisibilité par 2, 3, 5 et 9, et mettre une fraction sous forme irréductible.

Comment savoir si un nombre est premier ?

Face à un nombre qui ne figure pas dans ta liste, on cherche s’il a un diviseur autre que 1 et lui-même. La méthode tient en trois étapes.

Étape 1. Les critères de divisibilité. Ils éliminent la plupart des candidats en quelques secondes.

Ils éliminent la plupart des candidats en quelques secondes. Étape 2. Les divisions par les nombres premiers suivants. On essaie 7, 11, 13, 17… dans l’ordre.

On essaie 7, 11, 13, 17… dans l’ordre. Étape 3. Savoir s’arrêter. Inutile d’aller plus loin que la racine carrée du nombre testé.

Les critères de divisibilité à connaître

Divisible par Critère Exemple 2 Le chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8 456 3 La somme des chiffres est un multiple de 3 456 (4 + 5 + 6 = 15) 5 Le chiffre des unités est 0 ou 5 1 980 9 La somme des chiffres est un multiple de 9 1 980 (1 + 9 + 8 + 0 = 18) 10 Le chiffre des unités est 0 1 980

Pourquoi s’arrêter à la racine carrée

Si un nombre n s’écrit a × b, les deux facteurs ne peuvent pas être tous les deux plus grands que la racine carrée de n : leur produit dépasserait n. Un nombre composé a donc toujours un diviseur premier inférieur ou égal à sa racine carrée. Si tu n’en trouves aucun jusque-là, le nombre est premier.

Exemple avec 97. Sa racine carrée vaut un peu moins de 10 (10 × 10 = 100). Il suffit de tester 2, 3, 5 et 7.

97 est impair : pas divisible par 2.

9 + 7 = 16, qui n’est pas un multiple de 3 : pas divisible par 3.

97 ne se termine ni par 0 ni par 5 : pas divisible par 5.

97 = 7 × 13 + 6 : le reste n’est pas nul, pas divisible par 7.

Conclusion : 97 est un nombre premier.

Exemple avec 91. Il résiste aux critères par 2, 3 et 5, et beaucoup d’élèves s’arrêtent là. Pourtant 91 = 7 × 13. Ce n’est pas un nombre premier. Même piège avec 51 (3 × 17), 57 (3 × 19) et 87 (3 × 29), que le critère par 3 démasque aussitôt.

Le crible d’Ératosthène : retrouver la liste sans calculatrice

Ératosthène, savant grec du IIIe siècle avant notre ère, a laissé une méthode pour trouver tous les nombres premiers jusqu’à une borne donnée. Elle fonctionne comme un tamis : on élimine les multiples, et ce qui reste est premier. Le nouveau programme de 5e la cite parmi les prolongements possibles.

Étape 1. Écrire les nombres de 1 à 100 dans un tableau de dix colonnes. Barrer 1.

Écrire les nombres de 1 à 100 dans un tableau de dix colonnes. Barrer 1. Étape 2. Entourer 2, puis barrer tous les autres multiples de 2.

Entourer 2, puis barrer tous les autres multiples de 2. Étape 3. Entourer 3, le premier nombre non barré, puis barrer tous ses autres multiples.

Entourer 3, le premier nombre non barré, puis barrer tous ses autres multiples. Étape 4. Recommencer avec 5, puis avec 7.

Recommencer avec 5, puis avec 7. Étape 5. S’arrêter : le nombre suivant, 11, a un carré (121) qui dépasse 100. Tous les nombres encore non barrés sont premiers.

Il doit te rester 25 nombres. Si tu en comptes 26, regarde du côté de 91.

Décomposer un nombre en produit de facteurs premiers

Tout nombre entier supérieur ou égal à 2 est soit premier, soit un produit de nombres premiers. Et cette écriture est unique, à l’ordre des facteurs près. C’est un peu la carte d’identité du nombre : 84 = 2² × 3 × 7, et aucun autre assemblage de nombres premiers ne donne 84.

La méthode : on divise par le plus petit nombre premier possible, autant de fois qu’on peut, puis on passe au suivant, jusqu’à obtenir 1.

Nombre Plus petit diviseur premier Quotient 360 2 180 180 2 90 90 2 45 45 3 15 15 3 5 5 5 1

On lit les diviseurs dans la colonne du milieu : 360 = 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, soit 360 = 2³ × 3² × 5. Une vérification rapide évite les mauvaises surprises : 8 × 9 × 5 = 360.

Les attendus de fin d’année donnent des exemples de ce qu’un élève doit réussir à chaque niveau :

84 = 2² × 3 × 7

780 = 2² × 3 × 5 × 13 (exemple de 4e)

306 = 2 × 3² × 17 (exemple de 3e)

124 = 2² × 31 (exemple de 3e)

2 220 = 2² × 3 × 5 × 37 (exemple de 3e)

En 3e, la décomposition peut aussi se faire avec un tableur ou un petit programme, par exemple en Scratch. Le principe reste le même : tant que le nombre est divisible par 2, on divise par 2, puis on passe à 3, et ainsi de suite.

Réviser le programme du niveau ➜ réviser en 3e

Simplifier une fraction avec les nombres premiers

Une fraction est irréductible quand son numérateur et son dénominateur n’ont plus aucun diviseur commun autre que 1. Pour y arriver sans tâtonner, on décompose les deux nombres, puis on simplifie par les facteurs communs.

Exemple : rendre irréductible 2 310/7 140, une fraction proposée dans les attendus de 3e.

Étape 1, décomposer. 2 310 = 2 × 3 × 5 × 7 × 11 et 7 140 = 2² × 3 × 5 × 7 × 17.

2 310 = 2 × 3 × 5 × 7 × 11 et 7 140 = 2² × 3 × 5 × 7 × 17. Étape 2, repérer les facteurs communs. 2, 3, 5 et 7 apparaissent dans les deux décompositions. Leur produit vaut 210.

2, 3, 5 et 7 apparaissent dans les deux décompositions. Leur produit vaut 210. Étape 3, simplifier. Il reste 11 au numérateur et 2 × 17 = 34 au dénominateur.

Donc 2 310/7 140 = 11/34. Comme 11 est premier et ne divise pas 34, la fraction est bien irréductible.

D’autres exemples tirés des attendus, à refaire seul :

85/153 = (5 × 17)/(3² × 17) = 5/9 (exemple de 5e)

135/140 = (3³ × 5)/(2² × 5 × 7) = 27/28 (exemple de 4e)

30/66 = 5/11 et 51/12 = 17/4 (exemples de 3e, à traiter de tête)

340/140 = 17/7 (exemple de 3e)

Les deux fractions 30/66 et 51/12 sont présentées dans les attendus comme des questions flash. C’est le format de la première partie de l’épreuve de mathématiques du brevet, consacrée aux automatismes et traitée sans calculatrice. Notre article sur les automatismes de mathématiques au brevet détaille ce type de questions.

S’entraîner sur des sujets réels ➜ les annales du brevet

Résoudre un problème de divisibilité avec les nombres premiers

Deux familles de problèmes reviennent en 4e et en 3e. Dans la première, on partage en lots identiques : on cherche des diviseurs communs. Dans la seconde, deux phénomènes se répètent et on veut savoir quand ils coïncident : on cherche un multiple commun. Les deux exemples ci-dessous viennent des attendus de fin d’année.

Les bouquets identiques (diviseurs communs)

Un fleuriste dispose de 434 roses et de 620 tulipes. Il veut réaliser des bouquets tous identiques en utilisant toutes les fleurs. Quelles sont les compositions possibles ?

Étape 1, décomposer. 434 = 2 × 7 × 31 et 620 = 2² × 5 × 31.

434 = 2 × 7 × 31 et 620 = 2² × 5 × 31. Étape 2, trouver les diviseurs communs. Les facteurs premiers communs sont 2 et 31. Les diviseurs communs sont donc 1, 2, 31 et 62.

Les facteurs premiers communs sont 2 et 31. Les diviseurs communs sont donc 1, 2, 31 et 62. Étape 3, conclure. Le nombre de bouquets doit diviser à la fois 434 et 620.

Nombre de bouquets Roses par bouquet Tulipes par bouquet 1 434 620 2 217 310 31 14 20 62 7 10

Le fleuriste peut faire au maximum 62 bouquets, chacun composé de 7 roses et de 10 tulipes.

Les deux ampoules (multiple commun)

Deux ampoules clignotent. L’une s’allume toutes les 153 secondes, l’autre toutes les 187 secondes. À minuit, elles s’allument ensemble. À quelle heure s’allumeront-elles de nouveau en même temps ?

Étape 1, décomposer. 153 = 3² × 17 et 187 = 11 × 17.

153 = 3² × 17 et 187 = 11 × 17. Étape 2, construire le plus petit multiple commun. Il doit contenir tous les facteurs de chaque nombre, sans doublon inutile : 3² × 11 × 17 = 1 683.

Il doit contenir tous les facteurs de chaque nombre, sans doublon inutile : 3² × 11 × 17 = 1 683. Étape 3, convertir. 1 683 secondes = 28 × 60 + 3, soit 28 minutes et 3 secondes.

Les deux ampoules s’allumeront de nouveau ensemble à 0 h 28 min 3 s. Le raisonnement est le même pour deux roues dentées d’un engrenage ou deux bus qui partent du même arrêt.

Ce type d’exercice mêle calcul, raisonnement et rédaction. Pour le replacer dans l’ensemble de l’examen, notre page pour tout savoir sur le brevet (DNB) présente les épreuves une à une.

Reprendre les bases de la divisibilité ➜ réviser en 5e

Les erreurs les plus fréquentes

Compter 1 parmi les nombres premiers. Il n’a qu’un diviseur, il en faut exactement deux.

Il n’a qu’un diviseur, il en faut exactement deux. Confondre impair et premier. 9, 15, 21, 25, 27, 33 et 35 sont impairs et composés.

9, 15, 21, 25, 27, 33 et 35 sont impairs et composés. Oublier 2. C’est un nombre premier, le plus petit et le seul pair.

C’est un nombre premier, le plus petit et le seul pair. S’arrêter aux critères par 2, 3 et 5. 49 (7 × 7), 77 (7 × 11) et 91 (7 × 13) passent entre les mailles : il faut aussi tester 7.

49 (7 × 7), 77 (7 × 11) et 91 (7 × 13) passent entre les mailles : il faut aussi tester 7. Laisser un facteur non premier dans une décomposition. 84 = 4 × 21 est un produit correct, mais ce n’est pas une décomposition en facteurs premiers. Il faut aller jusqu’à 2² × 3 × 7.

84 = 4 × 21 est un produit correct, mais ce n’est pas une décomposition en facteurs premiers. Il faut aller jusqu’à 2² × 3 × 7. Simplifier une fraction à moitié. 30/66 = 15/33 est juste, mais la fraction n’est pas encore irréductible : 15 et 33 sont tous deux divisibles par 3.

30/66 = 15/33 est juste, mais la fraction n’est pas encore irréductible : 15 et 33 sont tous deux divisibles par 3. Confondre « nombres premiers » et « nombres premiers entre eux ». 8 et 15 sont premiers entre eux, car leur seul diviseur commun est 1. Aucun des deux n’est pourtant un nombre premier.

Exercices corrigés sur les nombres premiers

Cherche chaque exercice au brouillon avant de lire le corrigé. Les quatre premiers se font sans calculatrice.

Exercice 1. Énumérer tous les nombres premiers compris entre 50 et 70. Corrigé : 53, 59, 61 et 67. Les autres nombres impairs de la tranche sont divisibles par 3 (51, 57, 63, 69), par 5 (55, 65) ou par 7 (63).

Énumérer tous les nombres premiers compris entre 50 et 70. Corrigé : 53, 59, 61 et 67. Les autres nombres impairs de la tranche sont divisibles par 3 (51, 57, 63, 69), par 5 (55, 65) ou par 7 (63). Exercice 2. 51 est-il un nombre premier ? Justifier. Corrigé : non. 5 + 1 = 6 est un multiple de 3, donc 51 est divisible par 3 : 51 = 3 × 17.

51 est-il un nombre premier ? Justifier. Corrigé : non. 5 + 1 = 6 est un multiple de 3, donc 51 est divisible par 3 : 51 = 3 × 17. Exercice 3. Décomposer 180 en produit de facteurs premiers. Corrigé : 180 = 2 × 90 = 2 × 2 × 45 = 2 × 2 × 3 × 15 = 2 × 2 × 3 × 3 × 5, soit 180 = 2² × 3² × 5.

Décomposer 180 en produit de facteurs premiers. Corrigé : 180 = 2 × 90 = 2 × 2 × 45 = 2 × 2 × 3 × 15 = 2 × 2 × 3 × 3 × 5, soit 180 = 2² × 3² × 5. Exercice 4. Rendre irréductible la fraction 84/126. Corrigé : 84 = 2² × 3 × 7 et 126 = 2 × 3² × 7. Les facteurs communs sont 2, 3 et 7, dont le produit vaut 42. Donc 84/126 = 2/3.

Rendre irréductible la fraction 84/126. Corrigé : 84 = 2² × 3 × 7 et 126 = 2 × 3² × 7. Les facteurs communs sont 2, 3 et 7, dont le produit vaut 42. Donc 84/126 = 2/3. Exercice 5. 221 est-il un nombre premier ? Corrigé : la racine carrée de 221 est un peu inférieure à 15 (15 × 15 = 225). On teste 2, 3, 5, 7, 11 et 13. Les cinq premiers ne divisent pas 221, mais 221 = 13 × 17. Ce n’est pas un nombre premier.

221 est-il un nombre premier ? Corrigé : la racine carrée de 221 est un peu inférieure à 15 (15 × 15 = 225). On teste 2, 3, 5, 7, 11 et 13. Les cinq premiers ne divisent pas 221, mais 221 = 13 × 17. Ce n’est pas un nombre premier. Exercice 6 (vrai ou faux). « Si on calcule 2 × 2 × … × 2 (n facteurs) puis qu’on retire 1, on obtient toujours un nombre premier. » Corrigé : faux. Pour n = 2 et n = 3, on obtient 3 et 7, qui sont premiers. Mais pour n = 4, on obtient 16 − 1 = 15 = 3 × 5. Un seul contre-exemple suffit à prouver qu’une affirmation générale est fausse.

« Si on calcule 2 × 2 × … × 2 (n facteurs) puis qu’on retire 1, on obtient toujours un nombre premier. » Corrigé : faux. Pour n = 2 et n = 3, on obtient 3 et 7, qui sont premiers. Mais pour n = 4, on obtient 16 − 1 = 15 = 3 × 5. Un seul contre-exemple suffit à prouver qu’une affirmation générale est fausse. Exercice 7 (problème). Un bibliothécaire doit répartir 420 livres sur des étagères, avec le même nombre de livres sur chacune. Est-ce possible avec 18 étagères ? Avec 21 étagères ? Corrigé : 420 = 2² × 3 × 5 × 7. Comme 18 = 2 × 3², il faudrait deux facteurs 3 dans 420, qui n’en contient qu’un : impossible avec 18 étagères (420 = 18 × 23 + 6). En revanche 21 = 3 × 7 divise 420 : avec 21 étagères, on place 20 livres par étagère.

Si les exercices 1 à 4 sont réussis du premier coup, les automatismes sont en place. Les exercices 5 à 7 demandent une justification rédigée : c’est elle qui est évaluée dans un devoir.

Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’un nombre premier ? C’est un nombre entier positif qui possède exactement deux diviseurs : 1 et lui-même. 2, 3, 5, 7 et 11 sont les cinq premiers nombres premiers. Est-ce que 1 est un nombre premier ? Non. Un nombre premier a exactement deux diviseurs différents, alors que 1 n’en a qu’un seul. La liste des nombres premiers commence à 2. Quels sont les nombres premiers de 1 à 100 ? Il y en a 25 : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 et 97. Comment savoir si un nombre est premier ? On cherche s’il est divisible par un nombre premier inférieur ou égal à sa racine carrée, en commençant par les critères de divisibilité par 2, 3 et 5. Si aucun ne le divise, il est premier. Pour un nombre inférieur à 100, tester 2, 3, 5 et 7 suffit. Pourquoi 2 est-il le seul nombre premier pair ? Parce que tout autre nombre pair est divisible par 2 en plus de 1 et de lui-même. Il a donc au moins trois diviseurs et ne peut pas être premier. Comment décomposer un nombre en produit de facteurs premiers ? On le divise par le plus petit nombre premier possible, on recommence avec le quotient, et on continue jusqu’à obtenir 1. Les diviseurs utilisés forment la décomposition. Par exemple, 60 = 2 × 2 × 3 × 5 = 2² × 3 × 5. En quelle classe apprend-on les nombres premiers ? Au cycle 4, du niveau 5e au niveau 3e. En 2026-2027, les attendus de 4e demandent de connaître les nombres premiers inférieurs à 100 et ceux de 3e de savoir décomposer un entier et rendre une fraction irréductible. Dans le nouveau programme appliqué en 5e depuis la rentrée 2026, la notion de nombre premier figure en prolongement. Y a-t-il une infinité de nombres premiers ? Oui. Le résultat a été démontré par Euclide dans l’Antiquité : quelle que soit la liste de nombres premiers dont on dispose, on peut toujours en trouver un autre qui n’y figure pas.

Sources