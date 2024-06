Allocation de rentrée scolaire 2024 : montant, conditions d’attribution et date de versement

L’allocation de rentrée scolaire (ARS) est, comme son nom l’indique, une aide pour faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire 2024 : fournitures scolaires, vêtements, matériels. Avec la hausse annoncée de 4,6%, quel est le montant de l’ARS, quelles sont les conditions d’attribution ? Quand sera versée l’ARS 2024 ? On fait le point dans cet article.

La rentrée scolaire 2024 c’est lundi 2 septembre dans la plupart des académies. Nouvelle classe, nouveaux professeurs pour les élèves … mais aussi nouvelles dépenses pour les parents ! En effet, entre l’achat des fournitures scolaires, de nouveaux vêtements ou encore de matériel informatique, la facture de la rentrée scolaire peut vite grimper. C’est pourquoi pour faire face à ces dépenses, la CAF verse une allocation de rentrée scolaire (ARS) à près de 3 millions de familles chaque année, qui ont des enfants scolarisés de 6 à 18 ans.

Montant de l’allocation de rentrée scolaire 2024

Le montant de l’allocation de rentrée scolaire varie selon l’âge de l’enfant à charge. Voici montant de l’ARS 2024 communiqué par la CAF :

Age de l’enfant Montant de l’ARS de 6 à 10 ans 416,40 € de 11 à 14 ans 439,38 € de 14 à 18 ans 454,60 € Montant ARS 2024

Les familles qui bénéficient de l’ARS 2024 verront le versement effectué mi-août en métropole et dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. Le versement interviendra dès le début du mois d’août dans les foyers des départements de Mayotte et de la Réunion.

Conditions d’attribution de l’ARS 2024

Pour bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire, la famille doit avoir à sa charge un ou plusieurs enfants scolarisés, âgés de 6 à 18 ans, mais également remplir des conditions de ressources.

L’âge de l’enfant scolarisé

Comme le précise la CAF, sont éligibles les foyers qui ont à leur charge “un ou plusieurs enfants âgés de 6 ans à 18 ans scolarisés, apprentis ou pris en charge dans un établissement d’accueil spécialisé”.

Qu’il soit élève d’école élémentaire, collégien, lycéen, étudiant ou apprenti de moins de 18 ans, l’enfant à charge doit être inscrit dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou encore auprès d’un organisme d’enseignement à distance comme le CNED.

Le plafond de ressources pour toucher l’ARS

Des plafonds de ressources définissent l’éligibilité de la famille à cette allocation. Pour la prime de rentrée scolaire 2024, les revenus déclarés pris en compte sont ceux de l’année 2022 (revenus N-2) Selon le nombre d’enfants à charge, ils ne doivent pas dépasser un certain plafond.

Voici les plafonds de ressources 2022 pour l’ARS 2024 (en vigueur au 31 juillet 2024)

1 enfant à charge : 27 141 €

2 enfants à charge : 33 404 €

3 enfants à charge : 39 667 €

4 enfants à charge : 45 930 €

Il est important de préciser que si les ressources déclarées dépassent légèrement les plafonds indiqués, une allocation de rentrée réduite, dite différentielle peut tout de même être versée. Prenez contact avec votre CAF au besoin !

Simulateur en ligne : calculez votre droit à l’ARS 2024

Cas particuliers de non éligibilité à l’ARS

Lorsque l’enfant de moins de 18 ans est apprenti et qu’il perçoit une perçoit un revenu mensuel égal ou supérieur à 78% du Smic net. Détail ici du montant du salaire d’un apprenti.

Si l’enfant est instruit au sein de sa famille, sans être inscrit dans un organisme d’enseignement à distance.

être inscrit dans un organisme d’enseignement à distance. Dès lors que l’enfant a eu 18 ans avant le 16 septembre.

Comment demander l’allocation de rentrée scolaire pour 2024 ?

Si vous êtes déjà allocataire CAF, et que votre dossier est bien à jour, vous n’avez rien à faire. Le versement de l’allocation de rentrée scolaire est automatique.

À noter tout de même que pour les enfants de 16 à 18 ans, une déclaration de scolarisation ou d’apprentissage devra être faite sur votre compte CAF. Une démarche nécessaire car la scolarité n’étant plus obligatoire après 16 ans, la prise en compte n’est pas automatique pour ces tranches d’âges.

Si vous n’êtes pas allocataire CAF, vous devez alors faire une demande de prestation directement auprès de l’organisme.