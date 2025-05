“Les animaux et nous” : nouveau thème de l’épreuve CGE du BTS 2026

Le nouveau thème de l’épreuve de Culture Générale et Expression (CGE) pour la session du BTS 2026 est connu ! Publié dans le Bulletin Officiel du 24 avril 2025, ce sujet promet d’inspirer de nombreuses réflexions. Intitulé « Les animaux et nous : imaginer, connaître, comprendre l’animal », il invite les étudiants à questionner en profondeur la place que l’être humain accorde à l’animal dans ses représentations, ses savoirs et ses pratiques.