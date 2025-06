Le BTS SAM (Support à l’Action Managériale) forme des collaborateurs polyvalents chargés de gérer l’organisation, la coordination et la communication interne. Accessible principalement après le bac via Parcoursup ou hors Parcoursup, il offre un enseignement solide mêlant gestion, relation clients, outils numériques et langues étrangères. Les débouchés sont nombreux, aussi bien à travers une insertion professionnelle directe (assistant de direction, assistant RH, etc.) qu’en poursuite d’études (licence pro, bachelor, etc.).

Qu’est-ce que le BTS SAM ?

Le BTS SAM est un diplôme post-bac qui se prépare en 2 ans. Le BTS SAM est le 6ème brevet de technicien supérieur le plus demandé sur Parcoursup : 53 365 voeux formulés. Si ça t’intéresse voici le classement des BTS les plus demandés sur Parcoursup.

Le BTS SAM a pour objectif de former des collaborateurs polyvalents, intervenant dans l’organisation et le suivi des projets, la gestion administrative, la communication interne et externe, ainsi que l’animation d’équipes. Les titulaires du BTS SAM participent également à la gestion des ressources humaines, tout en maîtrisant les outils numériques et les langues étrangères nécessaires à l’exercice de leurs missions.

Concrètement, un assistant ou une assistante de manager formé·e via un BTS SAM est capable :

D’assurer la gestion administrative au quotidien (courriers, agendas, bases de données)

De coordonner les actions et projets au sein d’une équipe

De veiller au respect des procédures et d’assurer la communication entre les différents services

D’assister le manager dans la prise de décision et l’organisation opérationnelle

Comment intégrer le BTS SAM ?

Le plus courant pour intégrer un BTS SAM est de passer par Parcoursup. Vous devez :

Créer votre dossier sur Parcoursup et renseigner vos vœux. Joindre à votre dossier les bulletins de notes, lettres de motivation et autres pièces demandées par les établissements. Classer vos vœux selon vos préférences et suivre le calendrier Parcoursup.

Il faut donc formuler des vœux et bien respecter le calendrier de la procédure : retrouve le ici calendrier Parcoursup et les dates à ne pas manquer.

Les candidats sont majoritairement issus :

D’un baccalauréat général (toutes spécialités confondues, même si les spécialités liées aux langues vivantes, aux sciences économiques et sociales ou au management peuvent être un atout)

D'un baccalauréat technologique , comme le STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion)

, comme le STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion) D’un baccalauréat professionnel dans le domaine tertiaire (commerce, gestion-administration, etc.)

Chaque établissement peut avoir ses propres critères (dossier scolaire, entretien, etc.), il est donc important de bien se renseigner en amont.

Programme du BTS SAM

Le programme du BTS SAM est varié et combine des enseignements généraux et professionnels. Il prépare l’étudiant à la fois à la maîtrise d’outils de gestion et de communication, et à des missions d’organisation et de management. Parmi les enseignements, on trouve :

1ère année de BTS

Culture générale et expression 3h Langue vivante 1 – Anglais 3h Langue vivante 2 – Espagnol 3h Culture économique, juridique et managériale 4 h Optimisation des processus administratifs 4h Gestion de projets 4h Collaboration à la gestion des ressources humaines 4h Ateliers de professionnalisation et de culture économique, juridique et managériale 6h Matières de 1ère année du BTS SAM

2ème année de BTS

Culture générale et expression 3h Langue vivante 1 – Anglais 4h Langue vivante 2 – Espagnol 2h Culture économique, juridique et managériale 4h Optimisation des processus administratifs 4h Gestion de projets 4h Contribution à la gestion des ressources humaines 4h Ateliers de professionnalisation et de culture économique, juridique et managériale 6 h Matières de 2ème année du BTS SAM

Le cursus comporte également des stages en entreprise (généralement 14 à 16 semaines sur les deux ans), où l’étudiant met en pratique ses compétences. Ces périodes en milieu professionnel sont souvent décisives pour affiner le projet professionnel et décrocher un emploi à l’issue du BTS.

Attendus Parcoursup

Voici les attendus nationaux de la plateforme d’inscription dans l’enseignement supérieur Parcoursup.

Disposer de compétences en matière de communication écrite et orale.

Disposer de compétences relationnelles propres aux métiers en lien avec les ressources humaines.

Disposer de compétences dans au moins deux langues vivantes étrangères.

S’intéresser au management des entreprises et à leur environnement économique et juridique.

Avoir la capacité d’évoluer dans des environnements numériques.

Faire un BTS SAM hors Parcoursup

Il est également possible d’intégrer un BTS SAM hors Parcoursup. Certains établissements privés proposent des admissions parallèles, en s’appuyant sur des dossiers de candidature et des entretiens de motivation propres. Ces formations peuvent offrir un rythme en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), permettant ainsi de développer une expérience professionnelle solide et de financer plus facilement ses études.

Que faire après un BTS SAM ?

Après un BTS SAM, plusieurs voies sont possibles :

Entrer directement sur le marché du travail : le BTS étant un diplôme professionnalisant, vous pouvez postuler à des postes d’assistant de direction, assistant administratif, assistant commercial, etc.

: le BTS étant un diplôme professionnalisant, vous pouvez postuler à des postes d’assistant de direction, assistant administratif, assistant commercial, etc. Poursuivre ses études : un grand nombre de diplômés choisissent de continuer en licence professionnelle, bachelor ou BUT (ex-DUT) pour se spécialiser. Par exemple, une licence pro Management des Organisations, un bachelor en Ressources Humaines ou en Gestion, etc.

Les débouchés après un BTS SAM

Un BTS SAM offre une multitude de débouchés, grâce à la polyvalence et aux compétences variées acquises tout au long de la formation. Vous pourrez notamment exercer dans :

Des grandes entreprises , des PME ou des start-up : en tant qu’assistant de manager, d’équipe ou de direction.

, des ou des : en tant qu’assistant de manager, d’équipe ou de direction. Des collectivités territoriales ou des administrations publiques : pour assurer le suivi des dossiers administratifs et la coordination des services.

ou des : pour assurer le suivi des dossiers administratifs et la coordination des services. Des associations ou des fondations : pour participer à la mise en place de projets et au bon fonctionnement des activités.

ou des : pour participer à la mise en place de projets et au bon fonctionnement des activités. Le secteur privé, dans des domaines aussi variés que l’industrie, le commerce, la banque, l’assurance ou encore les services.

Cette diversité de structures d’accueil vous permettra de développer des expériences riches et de progresser rapidement dans votre carrière, tant sur le plan opérationnel que managérial.

Quels métiers faire après un BTS SAM ?

Grâce à la polyvalence du BTS SAM, vous pouvez accéder à différents métiers, tels que :

Assistant administratif polyvalent

Assistant facturation

Assistant logistique

Assistant de manager / de direction

Assistant commercial

Assistant en cabinet de conseil

Assistant marketing

Assistant de projet

Assistant RH

Chargé de communication interne

Chef de projet junior

Office manager

Quels diplômes faire après un BTS SAM ?

Plusieurs possibilités de poursuite d’études s’offrent à vous pour compléter et approfondir vos compétences :

Licence professionnelle : généralement proposée dans les domaines du management, des ressources humaines, de la gestion commerciale ou du marketing. Bachelor : en école de commerce ou en école spécialisée (management, communication, etc.) ; ces formations durent souvent un an (pour les titulaires d’un bac+2) et sont compatibles avec l’alternance. BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) : possible dans le domaine du management, de la gestion ou du commerce, selon les équivalences et passerelles. Écoles spécialisées : certaines écoles de management ou de RH acceptent les titulaires d’un BTS en admissions parallèles, via un concours ou un dossier.

Les écoles par ville qui forment au BTS SAM

