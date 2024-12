BTS 2025 : les nouvelles modalités de l’épreuve CGE

Tu passes l’épreuve de culture générale (CGE) du BTS 2025 ? Retrouve les nouvelles modalités de l’épreuve CGE au BTS pour préparer et réussir ton examen de fin d’année !

Retrouve dans notre article tous les conseils à savoir pour réussir ton épreuve de CGE au BTS 2025 ! Modalités et méthodologie de l’épreuve : tu y trouveras tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle épreuve du BTS de culture générale présente au tronc commun !

Les modalités de la nouvelle épreuve

Comment se déroule-t-elle ?

D’une nouvelle durée de 3 heures, l’épreuve de culture générale au tronc commun de BTS fait peau neuve ! Contrairement aux sessions précédentes, plus qu’un seul thème sera abordé chaque année lors de l’épreuve écrite de CGE. La thématique de la session 2025 du BTS CGE, portera sur « À table ! ».

Retrouve la problématique et les indications bibliographiques du nouveau thème de BTS pour la session 2025 dans notre article réalisé à ce sujet !

De quoi est composée la nouvelle épreuve de CGE ?

Deux parties composent la culture générale et expression :

la première partie, notée sur 10 points, est composée d’un corpus de textes et documents sur lequel porteront des questions ;

la seconde partie, notée également sur 10 points, contiendra deux sujets que le candidat devra choisir.

Pour en savoir plus, retrouve tout le détail sur les modalités de l’épreuve CGE du BTS grâce à notre fiche !

Conseils et méthode pour réussir l’épreuve CGE

La méthode du corpus de documents

Voici les étapes à respecter pour réussir le corpus de documents :

Tu dois bien lire, analyser et problématiser chaque question !

La première chose à effectuer en questions de corpus, c’est de trouver pour chacune d’elles le mot-clef afin de pleinement les comprendre, et ensuite pouvoir rechercher les bonnes informations dans le corpus et correctement les reformuler.

Ensuite, tu dois dans les documents les informations relatives à chaque question.

L’un des objectifs des questions de corpus réside dans la compréhension des documents. Aussi, après avoir compris l’ensemble des questions et reformulé celles-ci, réalise une relecture de chaque document et répertorie à chaque fois où va chaque élément.

Établis la structure de ta réponse.

Une fois le relevé d’informations effectué, il va s’agir de classer et répertorier ces dernières afin de voir quelles idées sont communes aux documents et quelles idées les font diverger. L’idéal est de structurer ta réponse en deux idées pour bien montrer ta capacité à nuancer et à adopter une lecture précise des documents.

Rédige ta réponse.

L’étape finale, et pas des moindre : la rédaction de tes réponses !

Tu porteras donc une attention accrue à la présentation (pas de ratures, pas de copie à l’état de « brouillon ») et à la structuration de chaque réponse. Nous te conseillons d’aller à la ligner après le rappel de la question (phrases introductives) et de faire un alinéa pour chaque paragraphe !

Conseils et méthode pour réussir l’essai en CGE

Si tu suis chaque étape ci-dessous, tu auras toutes tes chances pour réussir cette épreuve !

Lis les deux sujets : lequel t’inspire le plus ? Sur lequel as-tu le plus de choses à dire ? Pour répondre à ces questions, saisis le mot-clef de chaque sujet et tu auras ta réponse ! Rédige ton plan ! Trois types de plans sont possibles : le plan radical qui consiste à avoir une seule et même réponse mais avec des arguments différents ; le plan nuancé, où la réponse globale est nuancée voire limitée ; le plan approfondi, plus complexe à mettre en œuvre ; Rédige ton introduction ! Elle devra comporter 4 étapes : une amorce qui présente rapidement les choses et amène la question du sujet à se poser ; la présentation du sujet ; sa formulation en problématique ; l’annonce du plan ; Passe au développement en respectant une règle d’or : pas de titres apparents (ni pour les grandes parties, ni pour les sous-parties) ; Et, enfin, finis avec la conclusion ! Celle-ci consiste à rappeler la problématique et à spécifier de manière concise et très claire ta réponse.

