BTS CG – Comptabilité Gestion

Le BTS CG – Comptabilité et Gestion est un diplôme de niveau Bac+2 qui forme à la gestion des opérations comptables, fiscales et financières des entreprises. Il prépare aux métiers d’assistant comptable, gestionnaire administratif ou contrôleur de gestion junior, et permet une insertion professionnelle rapide ou une poursuite d’études supérieures en gestion, comptabilité et finance.

SOMMAIRE

Qu’est-ce que le BTS CG ?

Le BTS CG est un diplôme post-bac, reconnu par l’Etat (RNCP de niveau 5 – 120 crédits ECTS) qui se prépare en 2 ans. Le BTS CG est la 4ème formation la plus demandée sur Parcoursup : 86 947 voeux formulés. Si ça t’intéresse voici le classement des BTS les plus demandés sur Parcoursup.

La mission globale du titulaire du BTS CG consiste à prendre en charge les activités comptables et de gestion de l’organisation à laquelle il appartient, ou pour le compte de laquelle il agit au titre d’un prestataire extérieur. Les activités comptables et de gestion concernées rassemblent essentiellement :

l’enregistrement comptable d’opérations notamment commerciales et leur contrôle,

l’établissement et la vérification des opérations liées aux travaux de fin d’exercice et des documents financiers,

l’examen, le contrôle des comptes et leur validation,

les activités administratives et comptables de gestion du personnel, liées à l’élaboration de la paie, la réalisation des travaux fiscaux l’établissement de déclarations auprès des administrations,

les activités d’analyse de la performance des organisations (calculs et analyse des coûts, gestion de trésorerie, analyse financière),

la préparation de la prise de décision par la production d’une information fiable et organisée,

l’archivage, le classement des documents.

Le titulaire du diplôme exerce sa mission au titre d’un « prestataire » pouvant être interne ou externe à l’organisation « cliente ». Ces activités répondent à la fois à la nécessité de respecter des obligations auxquelles les organisations sont soumises et à leur besoin d’efficience. Elles participent directement ou indirectement à la production de valeur. Elles nécessitent toutes des capacités à utiliser les ressources offertes par un environnement numérique (progiciel de gestion intégré éventuellement complété par des logiciels spécifiques, logiciels bureautiques avec tableur, accès au réseau…).

Comment intégrer le BTS CG ?

Le plus courant pour intégrer un BTS CG est de passer par Parcoursup. Vous devez :

Créer votre dossier sur Parcoursup et renseigner vos vœux. Joindre à votre dossier les bulletins de notes, lettres de motivation et autres pièces demandées par les établissements. Classer vos vœux selon vos préférences et suivre le calendrier Parcoursup.

Il faut donc formuler des vœux et bien respecter le calendrier de la procédure : retrouve le ici calendrier Parcoursup et les dates à ne pas manquer.

Les candidats sont titulaires généralement des diplômes suivants :

d’un bac technologique (principalement STMG)

(principalement STMG) d’un bac pro comme : Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités Bac pro métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l’espace commercial Bac pro organisation de transport de marchandises

comme : d’un bac général (avec l’option SES de préférence).

Chaque établissement peut avoir ses propres critères (dossier scolaire, entretien, etc.), il est donc important de bien se renseigner en amont.

Attendus Parcoursup

Voici les attendus nationaux de la plateforme d’inscription dans l’enseignement supérieur Parcoursup.

S’intéresser au management et à la gestion des entreprises et à leur environnement économique et juridique

Disposer de compétences pour travailler en équipe

Disposer de capacités d’organisation et d’autonomie

Disposer de compétences en matière de communication écrite et orale

Disposer de compétences techniques et relationnelles propres aux métiers de la comptabilité et de la gestion

Disposer de compétences techniques et calculatoires pour traiter des données de gestion

Avoir la capacité d’évoluer dans des environnements numériques

Faire un BTS CG hors Parcoursup

Il est également possible d’intégrer un BTS CG hors Parcoursup. Certains établissements privés proposent des admissions parallèles, en s’appuyant sur des dossiers de candidature et des entretiens de motivation propres. Ces formations peuvent offrir un rythme en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), permettant ainsi de développer une expérience professionnelle solide et de financer plus facilement ses études.

Programme du BTS CG

Le programme du BTS CG est varié et combine des enseignements généraux et professionnels. Voici les volumes hebdomadaires d’enseignement.

1ère année de BTS

Culture générale et expression 3h Langue vivante 1 – Anglais 2h Langue vivante 2 – Espagnol 2h Mathématiques appliquées 2h Culture économique, juridique et managériale (CEJM) 4h Culture économique, juridique et managériale appliquée 1,5h Economie 2h Management des entreprises 2h Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales + Contrôle et production de l’information financière Gestion des obligation 6h Fiscales et gestion des relations sociales 5h Analyse et prévision de l’activité et analyse de la situation financière 2h Fiabilisation de l’information et du système d’information comptable 2h Ateliers professionnels 3h Matières de la 1ère année du BTS CG

2ème année de BTS

Culture générale et expression 3h Langue vivante 1 – Anglais 2h Langue vivante 2 – Espagnol 2h Mathématiques appliquées 2h Culture économique, juridique et managériale (CEJM) 4h Culture économique, juridique et managériale appliquée 1,5h Economie 2h Management des entreprises 2h Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales + Contrôle et production de l’information financière Gestion des obligation 4h Fiscales et gestion des relations sociales 2h Analyse et prévision de l’activité et analyse de la situation financière 5h Fiabilisation de l’information et du système d’information comptable 2h Ateliers professionnels 4h Matières de 2ème année du BTS CG

Le cursus comporte également des stages en entreprise (généralement 14 à 16 semaines sur les deux ans), où l’étudiant met en pratique ses compétences. Ces périodes en milieu professionnel sont souvent décisives pour affiner le projet professionnel et décrocher un emploi à l’issue du BTS.

Débouchés professionnels après un BTS CG

Après l’obtention d’un BTS Comptabilité et Gestion (CG), tu peux intégrer directement le marché du travail dans différents secteurs, surtout dans les domaines liés à la comptabilité, la finance et la gestion. Voici les principaux débouchés professionnels possibles après ce BTS :

📌 Métiers Comptables

Assistant comptable Enregistrement comptable, rapprochements bancaires, gestion administrative des factures.

Collaborateur en cabinet comptable Suivi des dossiers comptables de plusieurs entreprises, gestion fiscale et sociale, assistance à l’établissement des comptes annuels.

Comptable d’entreprise Suivi quotidien de la comptabilité fournisseurs et clients, établissement des documents comptables annuels (bilan, compte de résultat…).



📌 Métiers dans la Gestion Financière

Assistant contrôleur de gestion Établissement de budgets, suivi des coûts, calcul des marges, reporting financier mensuel.

Assistant trésorier Gestion quotidienne des opérations financières et bancaires, suivi des flux financiers.



📌 Métiers liés à la Paie et aux Ressources Humaines

Gestionnaire de paie Gestion et saisie des éléments variables de paie, déclarations sociales, contrats de travail.

Assistant ressources humaines Administration du personnel (contrats, absences, recrutements, formation), gestion des dossiers du personnel.



📌 Métiers du secteur Administratif

Assistant administratif polyvalent Gestion administrative globale, suivi des dossiers économiques ou commerciaux d’une entreprise.

Assistant ou secrétaire comptable Comptabilité générale associée à des tâches de secrétariat administratif.



📌 Métiers dans le Secteur Bancaire et Assurance

Conseiller clientèle bancaire Gestion des comptes et opérations courantes des clients particuliers/professionnels.

Gestionnaire back-office Traitement administratif des opérations bancaires ou d’assurance.



📌 Métiers dans le Secteur Fiscal

Assistant fiscaliste Participation aux déclarations fiscales, assistance et conseil auprès des cabinets spécialisés.



Poursuite d’études après un BTS CG

Plusieurs possibilités d’orientation et de choix de diplômes s’offrent à vous pour compléter et approfondir vos compétences.

Intégrer une licence pro

Ces formations permettent une insertion rapide sur le marché du travail en apportant une spécialisation concrète et professionnelle.

Licence Pro Métiers de la comptabilité : gestion comptable et financière.

Licence Pro Gestion des Ressources Humaines.

Licence Pro Gestion fiscale.

Licence Pro Contrôle de gestion.

Intégrer un bachelor

Alternative intéressante pour suivre le cursus en écoles de commerce / management ou en écoles spécialisées offrant un titre reconnu à Bac+3 que ce soit en initial ou alternance.

Bachelor en Comptabilité et Finance Bachelor Gestion / Management d’Entreprise Bachelor Responsable Administratif et Financier Bachelor Contrôle de Gestion et Audit Bachelor Ressources Humaines (RH) Bachelor Banque et Assurance Bachelor Fiscalité

Intégrer un BUT

Contrairement à la licence pro, orientée vers la double compétence et habituée à accueillir des profils variés, l’intégration en cours de BUT pour un BTS peut nécessiter plus d’efforts. En conséquence, en fonction de ton niveau tu pourras être admis en BUT 2 ou en BUT 3, voici quelques exemples :

BUT Techniques de Commercialisation (TC)

BUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)

BUT Carrières Juridiques (CJ)

BUT Gestion Administrative et Commerciale des Organisations (GACO)

