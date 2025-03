BTS MCO – Management Commercial Opérationnel

Le BTS Management Commercial Opérationnel (MCO) est un diplôme idéal pour les jeunes souhaitant développer rapidement des compétences opérationnelles solides dans les domaines du commerce, du management et de la relation client. Cette formation courte en deux ans offre à la fois une ouverture immédiate vers l’emploi et de larges possibilités de poursuites d’études. À travers des enseignements théoriques enrichis de stages concrets ou d’une alternance en entreprise, elle permet à chaque étudiant d’acquérir une expérience professionnelle significative et de devenir rapidement efficace dans un environnement commercial dynamique. Grâce au BTS MCO, les jeunes diplômés peuvent accéder directement à des postes à responsabilité tels qu’assistant manager, conseiller commercial, responsable de rayon ou encore chargé de clientèle. C’est la formation parfaite pour réussir une entrée rapide et réussie sur le marché du travail tout en gardant des possibilités variées de spécialisation future.

SOMMAIRE

Tout savoir sur le BTS MCO en vidéo en quelques minutes

Qu’est-ce que le BTS MCO ?

Le BTS MCO est un diplôme post-bac, reconnu par l’Etat (RNCP de niveau 5) qui se prépare en 2 ans. Le BTS MCO est la formation la plus demandée sur Parcoursup : 170 514 voeux formulés. Si ça t’intéresse voici le classement des BTS les plus demandés sur Parcoursup.

Le titulaire du BTS MCO maîtrise les techniques essentielles de management opérationnel, de gestion et d’animation commerciale. Il utilise ses compétences en communication dans son activité courante. Il met en œuvre en permanence les applications et technologies digitales ainsi que les outils de traitement de l’information.

Le titulaire du BTS MCO exerce les activités relevant des domaines suivants :

Développement de la relation client et vente conseil,

Animation et dynamisation de l’offre commerciale,

Gestion opérationnelle,

Management de l’équipe commerciale.

Leur mise en œuvre peut varier selon la nature, la taille et les modalités de fonctionnement des organisations concernées, le type et la complexité des produits ou des services commercialisés.

Cours et quiz : Réviser les cours de BTS MCO

Comment intégrer le BTS MCO ?

Le plus courant pour intégrer un BTS MCO est de passer par Parcoursup. Vous devez :

Créer votre dossier sur Parcoursup et renseigner vos vœux. Joindre à votre dossier les bulletins de notes, lettres de motivation et autres pièces demandées par les établissements. Classer vos vœux selon vos préférences et suivre le calendrier Parcoursup.

Il faut donc formuler des vœux et bien respecter le calendrier de la procédure : retrouve le ici calendrier Parcoursup et les dates à ne pas manquer.

Les candidats sont titulaires généralement des diplômes suivants :

d’un bac technologique à 34,92% (notamment STMG)

à 34,92% (notamment STMG) d’un bac pro à 37,83% comme : Bac pro Commerce Bac pro Vente – prospection, négociation, suivi de clientèle. Une attention particulière est également portée aux Bac pro ARCU (Accueil et relation clients et usagers).

à 37,83% comme : d’un bac général à 10,38% (avec l’option SES de préférence).

Chaque établissement peut avoir ses propres critères (dossier scolaire, entretien, etc.), il est donc important de bien se renseigner en amont.

Programme du BTS MCO

Le programme du BTS MCO est varié et combine des enseignements généraux et professionnels. Parmi les enseignements, on trouve :

1ère année de BTS

Culture générale et expression 2h Langue vivante 1 – Anglais 3h Langue vivante 2 – Espagnol 3h Culture économique, juridique et managériale 4 h Développement de la relation client et vente conseil 6h Animation et dynamisation de l’offre commerciale 5h Gestion opérationnelle 4h Management de l’équipe commerciale 4h Entrepreneuriat 2h Parcours de professionnalisation à l’étranger 2h Matières de la 1ère année du BTS MCO

2ème année de BTS

Culture générale et expression 2h Langue vivante 1 – Anglais 3h Langue vivante 2 – Espagnol 2h Culture économique, juridique et managériale 4h Développement de la relation client et vente conseil 5h Animation et dynamisation de l’offre commerciale 6h Gestion opérationnelle 4h Entrepreneuriat 2h Parcours de professionnalisation à l’étranger 2h Matières de 2ème année du BTS MCO

Le cursus comporte également des stages en entreprise (généralement 14 à 16 semaines sur les deux ans), où l’étudiant met en pratique ses compétences. Ces périodes en milieu professionnel sont souvent décisives pour affiner le projet professionnel et décrocher un emploi à l’issue du BTS.

Attendus Parcoursup

Voici les attendus nationaux de la plateforme d’inscription dans l’enseignement supérieur Parcoursup.

Disposer de compétences relationnelles propres aux métiers des services et de la relation client

Disposer d’une appétence pour le conseil client, la mise en avant des produits, l’animation d’une équipe, la valorisation d’un lieu de vente

Avoir la capacité d’évoluer dans des environnements numériques et digitalisés

S’intéresser au management des entreprises, à leur stratégie marketing et commerciale, ainsi qu’à leur environnement économique et juridique

Disposer de compétences pour collaborer et travailler en équipe

Disposer de capacités d’organisation et d’autonomie

Être capable d’adopter des comportements et des codes professionnel

Faire un BTS MCO hors Parcoursup

Il est également possible d’intégrer un BTS MCO hors Parcoursup. Certains établissements privés proposent des admissions parallèles, en s’appuyant sur des dossiers de candidature et des entretiens de motivation propres. Ces formations peuvent offrir un rythme en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), permettant ainsi de développer une expérience professionnelle solide et de financer plus facilement ses études.

À savoir : Formations les plus demandées sur Parcoursup

Quels débouchés professionnels après un BTS MCO ?

Les débouchés sectoriels après un BTS MCO

Un BTS MCO offre une multitude de débouchés, grâce à la polyvalence et aux compétences variées acquises tout au long de la formation. Vous pourrez notamment exercer dans :

des entreprises de distribution des secteurs alimentaires ou spécialisés,

des unités commerciales d’entreprises de production,

des entreprises de commerce électronique,

des entreprises de prestation de services.

des associations à but lucratif dont l’objet repose sur la distribution de produits et/ou de services.

Cette diversité de structures d’accueil vous permettra de développer des expériences riches et de progresser rapidement dans votre carrière, tant sur le plan opérationnel que managérial.

Quels métiers faire après un BTS MCO ?

Le BTS MCO permet d’accéder à de nombreux métiers, tels que :

Dès l’obtention du BTS MCO Conseiller de vente et de services Vendeur/conseil Vendeur/conseiller e-commerce Chargé de clientèle Chargé du service client Marchandiseur Manageur adjoint Second de rayon Manageur d’une unité commerciale de proximité

Avec de l’expérience professionnelle Chef des ventes Chef de rayon Responsable e-commerce Responsable de drive Responsable adjoint Manageur de caisses Manageur de rayon(s) Manageur de la relation client Responsable de secteur, de département Manageur d’une unité commerciale



Quelle poursuite d’études après un BTS MCO ?

Plusieurs possibilités d’orientation et de choix de diplômes s’offrent à vous pour compléter et approfondir vos compétences.

Quelle licence pro après un BTS MCO ?

La licence professionnelle est une possibilité proposée par les universités qui s’inscrit naturellement dans la poursuite d’études après BTS. Voici quelques exemples

Licence pro Métiers du Commerce International Licence pro Marketing et Communication Digitale Licence pro Gestion des Ressources Humaines Licence pro Commerce et Distribution Licence pro e-commerce et marketing numérique Licence pro Achat et approvisionnement

Quel bachelor possible après un BTS MCO ?

Alternative intéressante pour suivre le cursus en écoles de commerce / management ou en écoles spécialisées offrant un titre reconnu à Bac+3 que ce soit en initial ou alternance.

Bachelor Marketing Bachelor Commerce international Bachelor Responsable commercial et marketing Bachelor Management du luxe Bachelor Gestion et développement commercial

Quel BUT possible après un BTS MCO ?

Contrairement à la licence pro, orientée vers la double compétence et habituée à accueillir des profils variés, l’intégration en cours de BUT pour un BTS peut nécessiter plus d’efforts. En conséquence, en fonction de ton niveau tu pourras être admis en BUT 2 ou en BUT 3, voici quelques exemples :

BUT Techniques de Commercialisation (TC)

BUT Gestion Administrative et Commerciale des Organisations (GACO)

BUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)

BUT Information-Communication : Communication des Organisations

BUT Logistique et Gestion des Transports

Les écoles par ville qui forment au BTS MCO

Avec Orientation.com, tu peux trouver l’école de ton choix pour te former au BTS MCO dans la ville que tu souhaites.