Plateau en poche, il te reste la route. L’épreuve en circulation du permis moto dure 32 minutes, dont 25 de conduite effective, avec un inspecteur qui te suit en voiture et te guide par radio. Parcours, conduite autonome, compétences notées, seuil de 21 points : le déroulé complet d’après les textes officiels.

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

Le plateau est derrière toi, il reste la route. L’épreuve en circulation du permis moto est la dernière marche avant le permis A1 ou A2, et aussi la mieux réussie des trois épreuves. Encore faut-il savoir ce qui t’attend : un inspecteur qui te suit en voiture, une oreillette, un parcours qui change d’un candidat à l’autre. On déroule tout, textes officiels à l’appui. Et si ton code n’est pas encore validé, commence par préparer ton code moto en ligne.

SOMMAIRE

L’épreuve en circulation, c’est quoi ?

L’examen pratique des permis A1 et A2 comporte deux phases : la première hors circulation (le plateau), la seconde en circulation. Tu ne peux pas passer la seconde sans avoir réussi la première : le texte parle d’une « admissibilité ». Avant tout cela, il faut bien sûr avoir obtenu l’épreuve théorique moto.

L’objectif de la circulation tient en une phrase, reprise par la fiche officielle : vérifier que tu sais circuler en sécurité, sans gêner, sans surprendre et sans être surpris. Ce n’est plus de la maniabilité pure comme au plateau. C’est ta capacité à lire la route et à te placer au bon endroit, au bon moment.

Un point sur la durée, parce que beaucoup de pages en ligne ne sont pas à jour. L’épreuve dure 32 minutes. Ce chiffre figure dans l’arrêté du 23 avril 2012, dans sa version modifiée par l’arrêté du 14 octobre 2025 et applicable depuis le 1er novembre 2025. Si tu lis encore « 40 minutes » quelque part, la page n’a pas été actualisée.

Les repères officiels de l’épreuve en circulation des permis A1 et A2.

Le déroulé des 32 minutes

Les 32 minutes ne sont pas 32 minutes de guidon. L’annexe de l’arrêté détaille ce que ce temps comprend :

l’accueil et la vérification de ton identité ;

la présentation de ton équipement et ton installation sur la moto ;

la présentation de l’épreuve par l’inspecteur ;

une phase de conduite effective de 25 minutes ;

; l’établissement du bilan des compétences.

Seule la conduite est minutée. Le reste se partage les sept minutes restantes.

Le véhicule suiveur et l’oreillette

C’est la particularité de l’examen moto : personne n’est assis derrière toi. Tu es seul sur la moto et l’inspecteur te suit en voiture. Le texte prévoit une liaison radio permanente entre vous deux, et c’est par cette radio que les indications de direction te sont données. Le matériel radio prévu par le texte comprend des émetteurs-récepteurs, une oreillette et un baudrier.

Concrètement, tu entends « à la prochaine intersection, à gauche » dans le casque, et tu gères le reste. Pense à vérifier que tu entends bien avant de démarrer. Si une consigne t’échappe, garde ta trajectoire et ta sécurité en priorité : mieux vaut continuer tout droit proprement qu’improviser un changement de file au dernier moment.

Un test de la vue en passant

L’annexe prévoit qu’un test de la vue est réalisé systématiquement pendant l’épreuve. Il passe par la lecture des panneaux de direction, ou si besoin par celle d’une plaque d’immatriculation à une vingtaine de mètres. Les candidats qui ont déjà passé une visite médicale en sont dispensés.

Le parcours et la conduite autonome

Il n’existe pas de parcours type à apprendre par cœur. Le texte est clair : la construction du parcours « ne doit pas être figée ». L’inspecteur l’adapte au trafic et au secteur du centre d’examen. Quelques constantes sont en revanche écrites noir sur blanc.

Élément du parcours Ce que prévoit le texte Répartition Environ un tiers en agglomération, deux tiers hors agglomération Types de voies Urbaines, routières et, si possible, autoroutières ou assimilées Départ Quitter un stationnement et s’insérer dans la circulation En cours de route Ralentir, s’arrêter ou repartir sur indication de l’inspecteur Phase guidée Directions données par radio Conduite autonome Environ 5 minutes en suivant un itinéraire balisé par des panneaux

La conduite autonome mérite qu’on s’y arrête. L’inspecteur t’annonce une destination, par exemple « suivez la direction du centre-ville », puis se tait. À toi de repérer les panneaux, de te placer dans la bonne voie et d’anticiper les changements de direction, sans intervention régulière de sa part. Cette phase dure environ 5 minutes au total.

La proportion deux tiers hors agglomération a une conséquence pratique : tu vas rouler. Virages, dépassements éventuels, insertion sur voie rapide. C’est là que se voient la trajectoire de sécurité et l’adaptation de l’allure, bien plus qu’en ville.

Ce que l’inspecteur évalue et comment tu es noté

Contrairement au plateau, noté A, B ou C, la circulation donne lieu à un bilan chiffré. Pour être reçu, la fiche officielle fixe deux conditions cumulatives : obtenir au moins 21 points et ne commettre aucune erreur éliminatoire.

Le bilan des compétences suit une grille en plusieurs blocs, décrite dans l’annexe de l’arrêté.

Bloc Compétences évaluées Connaître et maîtriser son véhicule Savoir s’équiper, s’installer et assurer la sécurité ; savoir se positionner sur la moto, connaître et utiliser les commandes Appréhender la route Prendre l’information (vers l’avant, sur les côtés, vers l’arrière, en vision directe) ; adapter son allure aux circonstances ; appliquer la réglementation Partager la route avec les autres usagers Communiquer avec les autres usagers ; partager la chaussée ; maintenir des espaces de sécurité Autonomie et conscience du risque Analyse des situations ; adaptation aux situations ; conduite autonome Courtoisie Évaluée à part

Deux principes sont à retenir. D’abord, l’inspecteur prend en compte ce que tu fais bien autant que ce que tu rates : une erreur isolée ne ruine pas une compétence si le reste du parcours est propre. Ensuite, chaque compétence est évaluée indépendamment des autres, sauf celles du bloc autonomie, qui se jugent sur l’ensemble de ta conduite.

Et les erreurs éliminatoires ? L’annexe les mentionne (en cas d’erreur éliminatoire, les totaux ne sont même pas renseignés), mais ni elle ni la fiche de service-public.gouv.fr n’en dressent la liste. Ton formateur te les aura détaillées en leçon. Nous faisons le point sur ce sujet, et sur les projets de réforme qui l’entourent, dans notre article sur les fautes éliminatoires au permis moto.

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Le jour J : équipement, moto, accompagnateur

L’équipement est contrôlé avant le départ. Il te faut un casque, des gants, un blouson ou une veste à manches longues, un pantalon ou une combinaison, et des bottes ou chaussures montantes. Pour la circulation, tu portes en plus un dossard. La règle est sans appel : si l’équipement n’est pas présenté avant le début des épreuves, l’examen ne peut pas avoir lieu.

Côté moto, tu passes le plus souvent sur celle de ton école. Un détail compte pour la suite : si le véhicule d’examen est équipé d’une boîte de vitesses automatique, le permis délivré ne vaut que pour ce type de véhicules, et la restriction est inscrite sur le titre. C’est le cas typique des candidats qui passent leur permis sur un scooter, que nous expliquons dans notre guide du permis maxi scooter.

Enfin, tu ne viens pas seul. Chaque candidat doit être accompagné par une personne titulaire du permis de la catégorie concernée. Le plus souvent, c’est ton moniteur.

Nos conseils pour réussir

D’après le bilan des examens du permis de conduire 2025 de la Sécurité routière, 85,2 % des candidats réussissent l’épreuve en circulation (85,7 % en A2, 71,0 % en A1), contre 62,2 % au plateau. La marche est moins haute. Elle n’est pas symbolique pour autant, surtout en A1 où près de trois candidats sur dix échouent.

Ce qui fait la différence se lit directement dans la grille :

Montre que tu regardes. La prise d’information vers l’arrière et en vision directe est notée. Un contrôle par-dessus l’épaule avant chaque changement de file ou de direction doit être franc : l’inspecteur te voit depuis la voiture, pas dans tes rétroviseurs.

La prise d’information vers l’arrière et en vision directe est notée. Un contrôle par-dessus l’épaule avant chaque changement de file ou de direction doit être franc : l’inspecteur te voit depuis la voiture, pas dans tes rétroviseurs. Roule à l’allure du trafic quand c’est possible. « Adapter son allure » sanctionne l’excès comme la lenteur injustifiée. Sur les deux tiers du parcours hors agglomération, un candidat qui se traîne gêne et surprend.

« Adapter son allure » sanctionne l’excès comme la lenteur injustifiée. Sur les deux tiers du parcours hors agglomération, un candidat qui se traîne gêne et surprend. Soigne ton placement. En virage comme en ligne droite, ta position sur la chaussée dit si tu anticipes. Revois ta trajectoire de sécurité jusqu’à ce qu’elle soit automatique.

En virage comme en ligne droite, ta position sur la chaussée dit si tu anticipes. Revois ta trajectoire de sécurité jusqu’à ce qu’elle soit automatique. Garde tes distances. « Maintenir des espaces de sécurité » est une compétence à part entière : devant, mais aussi sur les côtés quand tu dépasses un cycliste ou une file de voitures en stationnement.

« Maintenir des espaces de sécurité » est une compétence à part entière : devant, mais aussi sur les côtés quand tu dépasses un cycliste ou une file de voitures en stationnement. Prépare la conduite autonome. Entraîne-toi à lire les panneaux de direction de loin et à te placer tôt. Si tu te trompes de route, reste calme et sécurisé : c’est ta conduite qui est notée.

Entraîne-toi à lire les panneaux de direction de loin et à te placer tôt. Si tu te trompes de route, reste calme et sécurisé : c’est ta conduite qui est notée. Ne te relâche pas au retour. Les erreurs de fin de parcours, quand le centre d’examen est en vue, sont un classique.

Une erreur fréquente consiste à conduire « pour l’examen », de façon raide et hésitante. La grille valorise l’inverse : l’analyse, l’adaptation, l’autonomie. Conduis comme un motard prudent qui sait où il va.

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Résultat, échec et suite du parcours

N’attends pas de verdict sur le parking. L’inspecteur ne communique pas le résultat à l’oral : tu le consultes en ligne dès le lendemain de l’examen. S’il est favorable, tu télécharges ton CEPC (certificat d’examen du permis de conduire), qui te sert de permis pendant 4 mois, en France uniquement. Le bilan des compétences t’est transmis par voie électronique ou postale. Toute la marche à suivre est dans notre article sur le résultat du permis moto.

En cas d’échec, pas de panique : tu ne repasses pas le plateau. Tu conserves le bénéfice de l’épreuve hors circulation pour 5 épreuves en circulation, dans les 3 ans qui suivent sa réussite, à condition que ton code moto soit toujours valable. Vérifie ce dernier point dans notre article sur la validité du code moto. Un délai de 2 jours, date à date, s’applique avant de pouvoir te représenter.

Si tu n’en es pas encore là, deux lectures utiles : notre guide du plateau du permis moto pour l’épreuve qui précède, et notre comparatif des permis moto A1, A2 et A pour choisir ta catégorie. Tu as déjà le A1 et tu vises plus gros ? L’examen est le même, avec une formation allégée : tout est dans notre article permis A1 vers A2.

En résumé : 32 minutes dont 25 de conduite, un inspecteur dans ton oreillette, 21 points à aller chercher. Regarde, anticipe, place-toi.

Questions fréquentes

Combien de temps dure l’épreuve en circulation du permis moto ?

Elle dure 32 minutes, dont 25 minutes de conduite effective. Le reste du temps est consacré à l’accueil, à la vérification de l’identité et de l’équipement, à la présentation de l’épreuve et au bilan des compétences. Cette durée s’applique depuis le 1er novembre 2025.

Combien de points faut-il pour réussir la circulation au permis moto ?

Il faut obtenir au moins 21 points et ne commettre aucune erreur éliminatoire. Les deux conditions sont cumulatives.

Comment l’inspecteur donne-t-il ses consignes pendant l’épreuve ?

L’inspecteur suit le candidat dans une voiture et lui donne les indications de direction par liaison radio, grâce à une oreillette. Le candidat est seul sur la moto.

Qu’est-ce que la conduite autonome à l’examen moto ?

C’est une phase d’environ 5 minutes pendant laquelle le candidat suit un itinéraire balisé par des panneaux, sans intervention régulière de l’inspecteur. Elle permet d’évaluer sa capacité à s’orienter seul en sécurité.

Faut-il repasser le plateau après un échec en circulation ?

Non. Le bénéfice du plateau est conservé pour 5 épreuves en circulation, dans les 3 ans qui suivent sa réussite, à condition que le code moto (ETM) soit toujours valable.

Quel est le taux de réussite de l’épreuve en circulation moto ?

85,2 % en 2025 pour les permis A1 et A2 confondus, d’après le bilan des examens du permis de conduire de la Sécurité routière. Il est de 85,7 % pour le permis A2 et de 71,0 % pour le permis A1.

Sources