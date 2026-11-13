Permis maxi scooter : quel permis pour conduire un scooter de plus de 125 cm³ ?

Le « permis maxi scooter » vendu par les auto-écoles n’est pas une catégorie de permis : c’est le permis A2, passé sur un scooter à boîte automatique. Ce que le permis B autorise vraiment, les limites de puissance du A2, la restriction liée à la boîte auto et les étapes pour l’obtenir.

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

TMAX, X-Max 300, Burgman 400 : les gros scooters séduisent ceux qui veulent le confort d’une boîte automatique avec de quoi tenir une voie rapide. Problème, les auto-écoles affichent des « permis maxi scooter » à tous les prix, et on ne sait plus très bien ce qu’on achète. Spoiler : ce permis n’existe pas en tant que tel. Dans cet article, on démêle ce que ton permis B autorise réellement, ce que le permis A2 change, et le piège de la boîte automatique à l’examen. Et comme tout commence par l’épreuve théorique, tu peux dès maintenant préparer ton code moto en ligne.

Article à jour des fiches officielles service-public.gouv.fr consultées le 13 novembre 2026.

SOMMAIRE

Le « permis maxi scooter » n’existe pas : c’est un permis A2

Ouvre ton permis de conduire : tu y trouveras des catégories AM, A1, A2, A, B… mais jamais de case « maxi scooter ». Pour le Code de la route, un scooter est une motocyclette comme une autre. Ce qui détermine le permis à avoir, ce n’est pas la forme du véhicule, c’est sa cylindrée et sa puissance.

Concrètement, on appelle « maxi scooter » un scooter qui dépasse 125 cm³ ou 11 kW. À partir de là, le permis B ne suffit plus (sauf exception du trois-roues, détaillée plus bas) et il faut un permis moto, le plus souvent le permis A2. La formule « permis maxi scooter » que tu vois sur les sites d’auto-écoles désigne simplement une formation au A2 passée sur un scooter à boîte automatique plutôt que sur une moto à embrayage.

Pourquoi c’est important ? Parce que ce choix de véhicule d’examen a une conséquence sur ton permis, et que peu d’offres commerciales le disent clairement. On y vient.

Les seuils réglementaires qui décident du permis à passer pour un maxi scooter (source : service-public.gouv.fr).

Avec le permis B : jusqu’à 125 cm³, et le cas du scooter à trois roues

Le permis B ouvre déjà une porte vers le deux-roues, mais elle s’arrête au 125. Selon la fiche officielle service-public, tu peux conduire une moto légère, scooter compris, à deux conditions : avoir le permis B depuis au moins 2 ans et avoir suivi une formation pratique de 7 heures. Le véhicule ne doit pas dépasser 125 cm³ ni 11 kW (15 chevaux).

La formation de 7 heures se découpe en trois modules : 2 heures de théorie, 2 heures hors circulation et 3 heures en circulation. Il n’y a pas d’examen à la fin. Tu peux la suivre dans le mois qui précède les 2 ans de ton permis B. Les titulaires d’un permis B obtenu avant mars 1980, ou qui ont conduit une moto légère entre 2006 et 2010 avec un permis B de plus de 2 ans (preuve à l’appui, relevé d’assureur par exemple), en sont dispensés.

Un X-Max 300 ou un Burgman 400 dépasse donc ce que le permis B autorise. Le tableau change en revanche pour les scooters à trois roues (catégorie L5e, type MP3 ou Metropolis) : la même fiche indique qu’ils peuvent être conduits avec le permis B à partir de 21 ans, après la formation de 7 heures, y compris au-delà de 15 kW. Vérifie que le modèle visé est bien homologué dans cette catégorie, la mention figure sur son certificat d’immatriculation.

Tout sur le 125 avec le permis B ➜ conduire une moto ou un scooter avec un permis B

Le permis A2, la voie normale pour un maxi scooter

Pour un maxi scooter à deux roues, le permis A2 est la référence. Il est accessible à partir de 18 ans et autorise les motocyclettes, scooters compris, qui respectent trois limites cumulatives fixées par service-public :

Critère Limite en permis A2 Puissance maximale 35 kW (47,5 ch) Rapport puissance/poids 0,2 kW/kg au plus Modèle bridé puissance d’origine de 70 kW (95 ch) au plus, soit le double de la puissance bridée

Les trois conditions comptent en même temps. Un scooter de 35 kW trop léger dépasse le ratio de 0,2 kW/kg ; un modèle de 100 kW d’origine ne devient pas « A2 » parce qu’on l’a bridé à 35 kW. Avant d’acheter, c’est la fiche technique du modèle et sa puissance d’origine qui tranchent, pas le discours du vendeur.

Si tu as moins de 21 ans, l’inscription au permis A2 suppose aussi d’avoir l’ASSR 2 ou l’ASR. Et si tu es déjà titulaire du permis A1, la formation est allégée et tu peux être dispensé du code moto (voir plus bas).

Le détail des limites ➜ permis A2 : puissance, bridage et motos accessibles

Passer l’examen sur un scooter automatique : la restriction à connaître

C’est le point que les offres « permis maxi scooter » mettent rarement en avant. L’arrêté du 23 avril 2012, qui fixe les modalités pratiques de l’examen des catégories A1 et A2, prévoit qu’un candidat qui passe l’épreuve sur un véhicule à changement de vitesse automatique se voit délivrer un permis valable seulement pour ce type de véhicule. Une mention codifiée de cette restriction est portée sur le permis.

En clair : si tu passes ton A2 sur un scooter automatique, ton permis t’autorise les scooters et motos à boîte automatique, mais pas une moto à embrayage manuel. Si tu rêves de rouler un jour en roadster ou en trail, cette option te fermera la porte, au moins dans un premier temps.

Astuce de prof : avant de signer, demande à l’école sur quel véhicule se passe l’examen et ce qu’elle prévoit si tu veux ensuite conduire une moto à embrayage. Les modalités de levée de la restriction ne sont pas détaillées sur les fiches service-public : fais-toi expliquer la démarche par écrit. Si tu hésites entre les deux usages, passer l’examen sur une moto à embrayage reste le choix qui laisse toutes les options ouvertes, scooter compris.

Le véhicule d’examen doit lui-même respecter des caractéristiques fixées par le même arrêté : en catégorie A2, une puissance comprise entre 20 et 35 kW, un rapport puissance/poids de 0,2 kW/kg au plus et une cylindrée d’au moins 250 cm³ pour un moteur thermique. C’est pour cela qu’on ne passe pas le A2 sur un scooter 125.

Les étapes pour obtenir le permis : ETM, plateau, circulation

Scooter ou moto, le parcours vers le permis A2 est le même. Il se déroule en trois temps.

1. Le code moto (ETM)

L’épreuve théorique motocyclette est obligatoire : 40 questions, réussite à partir de 35 bonnes réponses. L’inscription coûte 30 € et le bénéfice de l’ETM est conservé 5 ans au maximum. Les questions portent sur des situations propres au deux-roues : trajectoire de sécurité, angle mort, équipement, freinage. Le fait de viser un scooter ne change rien au contenu de l’épreuve. Exception : les titulaires d’un permis A1 (français ou européen) obtenu il y a 5 ans au plus en sont dispensés.

2. La formation pratique : 20 heures au minimum

La formation au permis A2 dure 20 heures au minimum, dont 8 heures sur piste et 12 heures sur route. Si tu as déjà le permis A1, elle descend à 15 heures, dont 5 sur piste et 10 sur route. Ce sont des minimums réglementaires : beaucoup d’élèves en font davantage, surtout pour le plateau. Les tarifs des auto-moto-écoles sont libres, compare donc ce que comprend chaque forfait (heures, location du véhicule, présentations à l’examen).

3. Les épreuves pratiques : plateau puis circulation

L’examen pratique comprend une épreuve hors circulation (le plateau, où l’on évalue la maniabilité à allure lente et rapide) puis une épreuve en circulation. Sur un scooter automatique, le plateau perd la difficulté de l’embrayage, ce qui explique une partie de l’attrait de la formule. Il garde tout le reste : équilibre, regard, freinage, évitement.

Le budget complet ➜ combien coûte le permis moto

Quel maxi scooter peut-on conduire avec le A2 ?

Il n’existe pas de liste officielle de modèles « compatibles A2 ». La règle, ce sont les trois limites vues plus haut. Pour vérifier un modèle, procède dans cet ordre :

La puissance : elle doit être de 35 kW au plus. Elle figure sur le certificat d’immatriculation, rubrique P.2, exprimée en kW.

: elle doit être de 35 kW au plus. Elle figure sur le certificat d’immatriculation, rubrique P.2, exprimée en kW. Le rapport puissance/poids : divise la puissance en kW par le poids du véhicule. Le résultat ne doit pas dépasser 0,2.

: divise la puissance en kW par le poids du véhicule. Le résultat ne doit pas dépasser 0,2. En cas de bridage : la puissance d’origine du modèle ne doit pas dépasser 70 kW, et le bridage doit être réalisé et attesté par un professionnel.

Ne te fie ni à la cylindrée seule ni à l’étiquette « compatible A2 » d’une annonce : deux scooters de même cylindrée peuvent avoir des puissances très différentes. C’est la fiche technique du constructeur et le certificat d’immatriculation qui font foi.

Et après : passer au permis A

Le permis A2 n’est pas une impasse. Après 2 ans de permis A2, tu peux accéder au permis A, sans limite de puissance, en suivant une formation de 7 heures sur une journée : 2 heures de théorie, 2 heures de maniabilité hors circulation et 3 heures en circulation. Il n’y a pas d’examen à passer, et tu peux commencer dans les 3 mois qui précèdent les 2 ans de ton A2.

L’étape suivante ➜ la passerelle A2 vers A en 7 heures

Que tu vises un scooter ou une moto, la première marche reste la même : le code moto. Pour savoir où tu en es avant de t’inscrire, tu peux passer un examen blanc du code moto dans les conditions de l’ETM.

Questions fréquentes

Le permis maxi scooter est-il un permis à part ?

Non. Il n’existe aucune catégorie « maxi scooter ». Les auto-écoles désignent ainsi une formation au permis A2 passée sur un scooter à boîte automatique. Le permis obtenu est un A2, avec une mention de restriction liée à la boîte automatique.

Peut-on conduire un maxi scooter avec le permis B ?

Non pour un scooter à deux roues de plus de 125 cm³ ou de plus de 11 kW : il faut un permis moto. Avec le permis B depuis 2 ans et la formation de 7 heures, tu peux conduire un scooter de 125 cm³ au plus. Les scooters à trois roues de catégorie L5e sont accessibles avec le permis B à partir de 21 ans, après cette même formation.

Faut-il passer le code moto pour un maxi scooter ?

Oui. L’épreuve théorique motocyclette (ETM) est obligatoire pour le permis A2, que l’examen pratique se passe sur un scooter ou sur une moto. Seuls les titulaires d’un permis A1 obtenu depuis 5 ans au plus en sont dispensés.

Avec un permis A2 passé sur scooter automatique, peut-on conduire une moto à embrayage ?

Non. Le texte qui encadre l’examen prévoit qu’un candidat qui passe l’épreuve sur un véhicule à changement de vitesse automatique reçoit un permis limité à ce type de véhicule, avec une mention codifiée. Renseigne-toi auprès de ton école sur la démarche pour lever cette restriction.

Quel âge faut-il pour conduire un maxi scooter ?

Le permis A2 est accessible dès 18 ans. Pour un scooter à trois roues conduit avec le permis B, il faut avoir 21 ans ou plus.

Sources