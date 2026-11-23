Tu as déjà le permis A1 et tu vises une moto plus puissante ? Pas de passerelle de 7 heures ici, mais deux allègements réels : une dispense de code moto si ton A1 a 5 ans au maximum, et une formation ramenée à 15 heures. Le point complet, d’après la fiche officielle du permis A2.

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

Tu roules en 125 avec ton permis A1 et tu as envie de plus gros ? Bonne nouvelle : tu ne repars pas de zéro. Mauvaise nouvelle : il n’y a pas de raccourci en quelques heures non plus. Pour passer du permis A1 vers A2, la fiche officielle prévoit deux allègements précis, sur le code et sur la formation, et un examen pratique à réussir. On détaille tout. Et si tu dois repasser l’épreuve théorique, tu peux déjà préparer ton code moto en ligne.

SOMMAIRE

Existe-t-il une passerelle du A1 vers le A2 ?

On l’entend souvent en moto-école : « avec le A1, il suffit d’une formation de 7 heures ». C’est une confusion. La formation de 7 heures sans examen concerne le passage du A2 vers le A, après deux ans de permis A2. Elle ne s’applique pas au A1.

Pour passer du permis A1 au A2, tu passes bien l’examen du permis A2. La fiche « Permis A2 » de service-public.gouv.fr prévoit en revanche deux aménagements pour les titulaires du A1 : une dispense d’épreuve théorique sous conditions, et une formation plus courte.

Les repères officiels pour passer du permis A1 au permis A2.

Étape Candidat sans permis moto Titulaire du permis A1 Âge minimum 18 ans 18 ans Code moto (ETM) Obligatoire Dispense si permis français ou européen et A1 obtenu depuis 5 ans au maximum Formation pratique 20 heures au minimum (8 h sur piste, 12 h sur route) 15 heures au minimum (5 h sur piste, 10 h sur route) Plateau (hors circulation) 10 minutes, 6 manœuvres Aucun aménagement mentionné Circulation 32 minutes, 21 points au minimum Aucun aménagement mentionné

Code moto : dans quel cas en es-tu dispensé ?

C’est la question que tout le monde se pose en premier. Selon la fiche officielle, tu es dispensé de l’ETM (épreuve théorique moto) pour passer le permis A2 si tu remplis deux conditions à la fois :

tu as un permis de conduire français ou européen ;

tu as obtenu ton permis A1 depuis 5 ans au maximum.

Prenons deux cas. Léa a eu son A1 à 16 ans et s’inscrit au A2 à 18 ans : son A1 a deux ans, elle ne repasse pas le code moto. Karim a obtenu son A1 il y a sept ans : la dispense ne joue plus, il doit repasser l’ETM avant de se présenter au plateau.

L’erreur classique, c’est de croire que le A1 dispense de code « à vie ». Vérifie la date d’obtention inscrite sur ton permis avant de t’inscrire : c’est elle qui compte.

Si tu dois repasser l’ETM

L’épreuve est la même que pour tous les candidats : 40 questions, 35 bonnes réponses au minimum pour être reçu, et une redevance de 30 € à chaque passage. Une fois obtenu, le code moto reste valable 5 ans au maximum. Pour savoir ce qui tombe, lis notre guide sur l’épreuve théorique moto, et notre point sur la validité du code moto.

Formation : 15 heures au lieu de 20

Le deuxième allègement porte sur le volume de formation. Un candidat classique doit suivre 20 heures au minimum, dont 8 heures sur piste et 12 heures sur route. Avec le permis A1, la durée minimale descend à 15 heures : 5 heures sur piste et 10 heures sur route.

Retiens bien le mot « minimum ». Ces 15 heures sont un plancher réglementaire, pas une garantie. Si tu roules tous les jours en 125, la circulation te posera peu de problèmes. Le plateau, lui, surprend souvent les conducteurs de A1 : la moto est plus lourde, le gabarit change, et les manœuvres lentes demandent de nouveaux repères. Ta moto-école peut donc te proposer plus d’heures après une évaluation de départ.

Côté budget, moins d’heures obligatoires signifie en principe une facture plus légère, mais les tarifs sont libres et varient d’un établissement à l’autre. Notre article sur le coût du permis moto t’aide à lire un devis.

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L’examen pratique à passer

La fiche officielle ne mentionne aucun aménagement des épreuves pratiques pour les titulaires du A1. L’examen du permis A2 se déroule en deux phases, et il faut réussir la première pour accéder à la seconde.

1. Le plateau (épreuve hors circulation)

Il dure 10 minutes et enchaîne 6 manœuvres : 3 à allure réduite, dont une sans l’aide du moteur, et 3 à allure plus élevée. L’inspecteur vérifie ton équilibre, ta maîtrise des commandes, ta technique d’inclinaison, l’évitement et le freinage. D’après le bilan des examens 2024 de la Sécurité routière, c’est l’épreuve la plus sélective, avec 62,6 % de réussite. Le détail est dans notre guide du plateau du permis moto.

2. La circulation

Elle dure 32 minutes. Pour être reçu, il te faut au moins 21 points et aucune erreur éliminatoire. L’objectif : montrer que tu circules en sécurité, sans gêner ni surprendre les autres usagers, et sans te laisser surprendre. Ton expérience en 125 est ici un vrai atout, à condition de ne pas avoir pris de mauvaises habitudes.

Une fois le plateau réussi, tu en gardes le bénéfice pour 5 épreuves en circulation pendant 3 ans, tant que ton code moto est valable. Après un échec, un délai de 2 jours, date à date, s’applique avant l’épreuve suivante.

Le jour J : équipement et résultat

L’équipement obligatoire est le même qu’au A1 : casque homologué, gants homologués, blouson ou veste à manches longues, pantalon ou combinaison, bottes ou chaussures montantes. Un accompagnateur est obligatoire pendant toute la durée des épreuves.

Le résultat n’est pas donné à l’oral. Tu le consultes en ligne dès le lendemain. S’il est favorable, tu télécharges ton CEPC (certificat d’examen du permis de conduire), qui te sert de permis pendant 4 mois, en France uniquement.

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Ce que le A2 change sur la route

Avec le permis A1, tu es limité aux motos de 125 cm³ et 11 kW. Le A2 t’ouvre les motos jusqu’à 35 kW (47,5 ch), avec un rapport puissance/poids plafonné à 0,2 kW par kilo. Roadsters de moyenne cylindrée, trails, maxi-scooters : le choix s’élargit nettement. Les règles de bridage sont expliquées dans notre article sur la puissance autorisée en permis A2.

Et ensuite ? Après deux ans de permis A2, tu pourras cette fois profiter d’une vraie passerelle : une formation de 7 heures, sans examen, pour obtenir le permis A. Le parcours est décrit dans notre guide de la passerelle A2 vers A. Si tu hésites encore entre les catégories, notre page sur le permis A1 rappelle ce qu’il permet déjà.

En résumé : vérifie la date de ton A1, compte 15 heures de formation au minimum, et mets ton énergie sur le plateau.

Questions fréquentes

Faut-il repasser le code pour passer du permis A1 au A2 ?

Non, si tu as un permis français ou européen et que ton permis A1 a été obtenu depuis 5 ans au maximum. Au-delà de 5 ans, tu dois repasser l’épreuve théorique moto (ETM).

Combien d’heures de formation pour passer du A1 au A2 ?

La formation dure 15 heures au minimum pour un titulaire du permis A1, dont 5 heures sur piste et 10 heures sur route. Sans permis A1, le minimum est de 20 heures.

Existe-t-il une passerelle de 7 heures du A1 vers le A2 ?

Non. La formation de 7 heures sans examen permet de passer du permis A2 au permis A, après deux ans de A2. Pour passer du A1 au A2, il faut réussir l’examen du permis A2.

À quel âge peut-on passer du A1 au A2 ?

Il faut avoir au moins 18 ans pour passer le permis A2. Le permis A1, lui, est accessible dès 16 ans.

Le plateau est-il obligatoire quand on a déjà le permis A1 ?

La fiche officielle du permis A2 ne prévoit, pour les titulaires du A1, qu’une dispense d’épreuve théorique et une formation réduite à 15 heures. Elle ne mentionne aucune dispense pour le plateau ni pour la circulation.

Quelle moto peut-on conduire avec le permis A2 ?

Une moto dont la puissance ne dépasse pas 35 kW, soit 47,5 ch, avec un rapport puissance/poids de 0,2 kW par kilo au maximum.

Sources