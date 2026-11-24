Code moto, plateau, circulation : le résultat ne tombe ni au même endroit ni dans le même délai selon l’épreuve. Voici où le consulter, quand il est disponible, ce que permet le CEPC pendant 4 mois et ce que tu peux faire après un échec, d’après les fiches officielles.

La plupart des gens décrochent leur code en 2 mois. Toi, t'es capable de faire mieux ?

Tu sors de l’examen, l’inspecteur te salue, et tu repars sans savoir si c’est bon. C’est normal : au permis moto, aucun résultat n’est donné sur place. Selon l’épreuve, code moto, plateau ou circulation, le résultat du permis moto n’arrive ni par le même canal ni dans le même délai. On fait le point épreuve par épreuve, à partir des fiches officielles. Et si tu en es encore à la première marche, tu peux préparer ton code moto en ligne avant de penser au reste.

Article à jour des fiches de service-public.gouv.fr consultées le 21 novembre 2026.

SOMMAIRE

Trois épreuves, trois résultats

Le permis A2, comme le A1, se joue en trois temps : l’épreuve théorique moto (ETM), l’épreuve hors circulation, que tout le monde appelle le plateau, puis l’épreuve en circulation. Chacune donne lieu à un résultat distinct, et il faut avoir réussi la précédente pour accéder à la suivante.

Les délais officiels à connaître après chaque épreuve du permis moto.

Épreuve Seuil de réussite Quand arrive le résultat Où le trouver Code moto (ETM) 35 bonnes réponses sur 40 Délai de disponibilité de 24 heures Auprès de l’organisme agréé où tu as passé l’épreuve Plateau (hors circulation) Épreuve validée par l’inspecteur Dès le lendemain Service en ligne des résultats du permis de conduire Circulation 21 points au minimum, sans erreur éliminatoire Dès le lendemain Service en ligne des résultats du permis de conduire

Les seuils et les délais des épreuves pratiques viennent de la fiche « Permis moto : permis A2 » de service-public.gouv.fr. Le délai de l’ETM vient de l’arrêté du 16 avril 2026 qui encadre l’organisation des épreuves théoriques.

Résultat du code moto (ETM) : sous quel délai ?

L’ETM se passe dans un centre géré par un organisme agréé. Tu réponds à 40 questions et il te faut 35 bonnes réponses ou plus pour être reçu. À la sortie de la salle, tu n’as pas ta note.

Inutile de rafraîchir ta boîte mail le soir même. Le cahier des charges des épreuves théoriques, fixé par l’arrêté du 16 avril 2026, prévoit un délai de disponibilité du résultat de 24 heures. C’est l’organisme chez qui tu as passé l’épreuve qui te le communique, le plus souvent par e-mail : vérifie l’adresse que tu as donnée à l’inscription, et tes courriers indésirables.

Une fois l’ETM en poche, tu en conserves le bénéfice pendant 5 ans au maximum, d’après service-public.gouv.fr. On détaille ce que cela implique dans notre article sur la validité du code moto. Et si tu veux savoir comment se déroule la session elle-même, lis notre guide de l’examen du code moto.

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Résultat du plateau et de la circulation : dès le lendemain, en ligne

Pour les deux épreuves pratiques, la règle est la même. Service-public.gouv.fr l’écrit noir sur blanc : après l’épreuve pratique, l’inspecteur ne communique pas oralement le résultat de l’examen. Il ne sert à rien de guetter un signe ou de lui poser la question, il n’a pas le droit de te répondre.

Le résultat est consultable en ligne dès le lendemain du passage de l’examen. Tu le télécharges sur le service officiel « Télécharger le résultat de l’examen du permis de conduire et le CEPC en cas de résultat favorable », hébergé par la Sécurité routière. La connexion se fait avec FranceConnect ou avec ton compte Permisdeconduire.gouv.fr, selon la fiche du service vérifiée le 15 septembre 2026.

Passe toujours par le site officiel ou par service-public.gouv.fr. Aucun site tiers n’a à te demander tes identifiants pour te fournir ton résultat.

Ce que le résultat valide

Au plateau du permis moto, un résultat favorable t’ouvre l’épreuve en circulation. Tu en gardes le bénéfice pour 5 épreuves en circulation pendant les 3 ans qui suivent, à condition que ton ETM soit toujours valable.

En circulation, l’épreuve dure 32 minutes et il faut obtenir au moins 21 points sans commettre d’erreur éliminatoire. C’est ce résultat-là qui déclenche la délivrance du permis.

Résultat favorable : le CEPC, ton permis provisoire

Quand le résultat de l’épreuve en circulation est favorable, tu télécharges en même temps un document : le certificat d’examen du permis de conduire (CEPC). Ce n’est pas un simple justificatif de réussite. Accompagné d’une pièce d’identité, il sert de permis de conduire pendant 4 mois à partir du jour de l’examen.

Deux limites à garder en tête. Le CEPC est valable uniquement en France : pas de virée à l’étranger tant que tu n’as pas le titre définitif. Et il ne remplace pas la demande de permis, qui reste à faire.

Cette demande se fait en ligne sur le site de l’ANTS si tu t’en occupes toi-même, ou par l’intermédiaire de ta moto-école. Service-public.gouv.fr indique un délai de fabrication d’environ 15 jours. Autant lancer la démarche tout de suite : les 4 mois du CEPC courent depuis le jour de l’examen, pas depuis le jour où tu as vu ton résultat.

Résultat défavorable : délai, nouveau passage et recours

Un échec n’a rien d’exceptionnel, surtout au plateau, l’épreuve la plus sélective des trois. Les chiffres officiels sont dans notre article sur le taux de réussite du code moto et des épreuves pratiques.

Le délai avant de te représenter

En cas d’échec à une épreuve du permis de conduire, service-public.gouv.fr indique que tu ne peux pas te présenter à l’épreuve suivante avant un délai de 2 jours, date à date. Dans les faits, la date dépend surtout des places dont dispose ta moto-école : demande-lui dès la consultation du résultat quand elle peut te réinscrire.

Pour l’ETM, tu te réinscris auprès d’un organisme agréé. Depuis le 1er juillet 2026, l’inscription à une session se fait au plus tard la veille : tu ne peux donc pas repasser le jour même.

Contester un résultat

Tu estimes que le résultat ne reflète pas ce qui s’est passé ? La fiche « Échec à l’examen du permis de conduire : peut-on contester les résultats ? », vérifiée le 24 avril 2026, prévoit un recours administratif : un recours gracieux auprès du préfet, un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur, ou les deux.

Le recours est gratuit. Il doit être fait dans un délai de 2 mois, qui court à partir de la date à laquelle tu as consulté ton résultat en ligne. Rien ne t’empêche de te réinscrire en parallèle : un recours prend du temps, et c’est souvent une nouvelle présentation bien préparée qui débloque la situation.

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Et pour le permis A ?

Le passage du A2 au A ne comporte pas d’examen : il repose sur une formation de 7 heures, accessible après 2 ans de permis A2. Il n’y a donc aucun résultat à attendre ni à consulter. Les conditions et les démarches sont détaillées dans notre article sur la passerelle A2 vers A.

Questions fréquentes

Où voir le résultat de son permis moto ?

Le résultat du plateau et de la circulation se télécharge sur le service en ligne officiel des résultats du permis de conduire, accessible depuis service-public.gouv.fr et le site de la Sécurité routière. La connexion se fait avec FranceConnect ou un compte Permisdeconduire.gouv.fr.

Quand a-t-on le résultat du permis moto ?

Dès le lendemain du passage de l’examen pour les épreuves pratiques (plateau et circulation), d’après service-public.gouv.fr. L’inspecteur ne donne aucun résultat à l’oral.

Quand reçoit-on le résultat du code moto ?

L’arrêté du 16 avril 2026 fixe à 24 heures le délai de disponibilité du résultat de l’épreuve théorique. Il t’est communiqué par l’organisme agréé chez qui tu as passé l’ETM.

Peut-on rouler juste après avoir réussi le permis moto ?

Oui, dès que tu as téléchargé ton CEPC. Accompagné d’une pièce d’identité, il sert de permis de conduire pendant 4 mois à partir du jour de l’examen, uniquement en France.

Combien de temps attendre après un échec au permis moto ?

Un délai de 2 jours, date à date, s’applique avant de te présenter à l’épreuve suivante. La date réelle dépend ensuite des places disponibles dans ta moto-école.

Peut-on contester le résultat du permis moto ?

Oui, par un recours gracieux auprès du préfet et/ou un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur. Le recours est gratuit et doit être fait dans les 2 mois qui suivent la consultation en ligne du résultat.

Sources