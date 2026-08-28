Redoubler au lycée : ce que dit vraiment le Code de l’éducation

Le redoublement au lycée n’est plus la règle depuis 2018, mais il reste possible. Qui le décide, comment le demander soi-même, que faire en cas de refus, quels sont les délais de recours et ce qui se passe après un échec au bac : le point complet, textes officiels à l’appui.

Un premier trimestre qui décroche, une année coupée par une longue maladie, une seconde subie sans jamais accrocher : la question du redoublement revient chaque année dans des milliers de familles, souvent dans l’urgence du conseil de classe du troisième trimestre. Les règles ont pourtant changé en profondeur depuis 2018, et le vocabulaire officiel ne recoupe pas toujours celui de la salle des professeurs. Avant d’engager une démarche, mieux vaut savoir qui décide réellement, ce que l’on peut demander et dans quel délai on peut contester. Cette page complète nos ressources pour progresser au lycée (seconde à terminale).

Nous reprenons ci-dessous le cadre légal en vigueur, la procédure telle qu’elle se déroule réellement de la seconde à la terminale, les voies de recours, le cas particulier de l’échec au baccalauréat, et les alternatives à considérer avant de rejouer une année entière.

Sommaire

Le redoublement est devenu l’exception, pas la règle

Le tournant date du décret n° 2018-119 du 20 février 2018, qui a réécrit les articles du Code de l’éducation consacrés au redoublement. Sa logique tient en une phrase : le redoublement n’intervient qu’après l’échec des dispositifs d’accompagnement, jamais à leur place.

L’article D. 331-62 pose la mécanique dans l’ordre. À tout moment de l’année, lorsqu’un élève rencontre des difficultés importantes d’apprentissage, un dispositif d’accompagnement pédagogique est mis en place. Pour le passage dans la classe supérieure, il est tenu compte des progrès réalisés dans ce cadre. Ce n’est que si l’ensemble de ces dispositifs n’a pas permis de pallier les difficultés qu’un redoublement peut être décidé, en fin d’année scolaire.

Cette rédaction a été retouchée par le décret n° 2024-228 du 16 mars 2024, dans une version applicable depuis le 18 mars 2024. Le principe reste identique : l’accompagnement d’abord, le redoublement ensuite, et jamais sans mesures spécifiques pour l’année qui recommence.

Une conséquence pratique en découle, et elle surprend souvent. Un conseil de classe qui propose un redoublement sans qu’aucun soutien n’ait été organisé auparavant se place en porte-à-faux avec le texte. C’est un argument recevable dans un dialogue avec l’établissement, à condition de le formuler calmement et par écrit.

Autre point que le texte impose et que les familles oublient de réclamer : la mise en œuvre d’une décision de redoublement s’accompagne d’un dispositif d’accompagnement pédagogique spécifique, qui peut prendre la forme d’un programme personnalisé de réussite éducative. Refaire à l’identique une année qui s’est mal passée n’est pas conforme à l’esprit du texte. Demander, dès la rentrée suivante, ce qui sera mis en place concrètement est légitime.

Qui décide du redoublement au lycée

La réponse tient en trois acteurs, dans un ordre précis.

Le conseil de classe se prononce, mais il ne décide pas seul. Il rend un avis sur la demande formulée par la famille ou sur la situation de l’élève, conformément à l’article L. 311-7 du Code de l’éducation.

Une phase de dialogue s’ouvre avec l’élève et ses représentants légaux, ou avec l’élève lui-même s’il est majeur. Ce n’est pas une formalité décorative : le texte en fait une étape obligatoire avant toute décision.

Le chef d’établissement décide, en fin d’année scolaire, et il notifie sa décision. La notification déclenche le délai de recours, ce qui rend sa date importante à conserver.

La procédure d’orientation, elle, suit son propre calendrier, décrit par les articles D. 331-23 à D. 331-45 du Code de l’éducation pour les lycées publics. En seconde, la famille formule au deuxième trimestre une demande de passage en première, en précisant la voie souhaitée, générale ou technologique, et peut à ce moment demander le redoublement. Le conseil de classe y répond de façon provisoire. Au troisième trimestre viennent les vœux définitifs, et donc la décision.

Deux issues seulement à ce stade. Soit le conseil est en accord avec la demande et la proposition est notifiée. Soit il est en désaccord, et un entretien avec le chef d’établissement est proposé. Si cet entretien ne débouche pas sur un accord, le chef d’établissement notifie sa décision en indiquant les motifs, ce qui ouvre la voie du recours.

Demander un redoublement quand la famille le souhaite

Le cas est fréquent et rarement bien traité par les sites généralistes : ce n’est pas l’établissement qui propose le redoublement, c’est la famille qui le demande, parce qu’elle estime que l’élève a besoin d’une année de plus.

Cette demande est parfaitement recevable. Elle se formule dans le cadre du dialogue d’orientation, dès le conseil de classe du deuxième trimestre en seconde, et elle gagne à être motivée par des éléments concrets : une hospitalisation, une année marquée par un événement familial lourd, un changement d’établissement en cours d’année, un choix de spécialités qui s’est révélé inadapté.

Elle peut être rejetée. Et c’est là que le Code de l’éducation réserve une disposition méconnue : l’article D. 331-63 prévoit expressément que les voies de recours applicables aux décisions d’orientation s’appliquent aussi en cas de rejet des demandes de redoublement. Autrement dit, un refus de redoublement se conteste, exactement comme une décision d’orientation imposée.

Dans les échanges avec l’établissement, un mot revient et mérite d’être compris. Le terme employé pour un élève qui reste dans la même classe sans qu’il s’agisse d’une décision de redoublement au sens du texte est souvent celui de maintien. La nuance est de vocabulaire administratif, mais elle change l’interlocuteur et le circuit. En cas de doute, demander par écrit sous quel régime la décision est prise permet d’éviter de se tromper de procédure.

Faire appel : trois jours ouvrables, une commission

Le délai est court et c’est le point sur lequel les familles se font le plus souvent piéger, parce qu’il court en fin d’année scolaire, au moment où l’attention est ailleurs.

À compter de la notification de la décision du chef d’établissement, vous disposez de trois jours ouvrables pour faire appel devant la commission d’appel. Le point de départ est la notification, pas le conseil de classe : conservez le courrier ou le message et sa date.

Les délais et repères à retenir pour un redoublement au lycée, de la demande au recours.

La commission d’appel est présidée par le directeur académique des services de l’éducation nationale, le Dasen. Elle réunit des chefs d’établissement, des enseignants, des parents d’élèves et des personnels d’éducation et d’orientation. Vous et votre enfant pouvez demander à être entendus, et cette demande est de bonne pratique : un dossier défendu à l’oral a plus de relief qu’un formulaire.

La décision de la commission d’appel vaut décision d’orientation définitive. Il n’existe pas de second étage de recours administratif dans cette procédure. Cela invite à préparer sérieusement le passage devant la commission plutôt qu’à le considérer comme une simple formalité.

Quelques éléments qui pèsent dans un dossier d’appel, tels qu’on les retrouve dans les situations réellement défendues : des justificatifs de la difficulté rencontrée pendant l’année, un projet précis pour l’année suivante, la trace des dispositifs d’accompagnement suivis ou, au contraire, leur absence, et l’avis d’un professeur qui soutient la demande. Les arguments purement affectifs, eux, portent peu.

Redoubler sa terminale après un échec au bac

Ce cas obéit à une logique différente, plus favorable au candidat, et il vaut la peine de la connaître avant les résultats de juillet.

Un élève qui a échoué au baccalauréat est autorisé à s’inscrire à nouveau dans son établissement. Il ne s’agit pas d’une faveur négociée au cas par cas mais d’une possibilité prévue par la réglementation, rappelée par les services de l’État.

À cela s’ajoute un mécanisme précieux. Au moment de sa réinscription, le candidat peut demander à conserver les notes égales ou supérieures à 10 sur 20, pendant les cinq sessions suivantes. Il ne repasse alors pas les épreuves concernées. Le calcul mérite d’être fait posément, car conserver une note de 10 tout juste peut se retourner contre soi si la matière était en progrès.

Deux distinctions à garder en tête pour ne pas se tromper de dispositif. Le second groupe d’épreuves, appelé rattrapage, concerne les candidats situés entre 8 et 10 de moyenne et se joue quelques jours après les résultats : nous le détaillons dans notre guide du rattrapage du bac. La session de remplacement, elle, s’adresse aux candidats absents en juin pour force majeure et se tient en septembre. Redoubler sa terminale, c’est encore autre chose : c’est refaire l’année complète et représenter l’examen l’année suivante.

Reste une option parallèle : repasser l’examen sans retourner en classe, en candidat individuel. Elle demande une organisation solide et ne convient pas à tous les profils, mais elle existe et elle se prépare. Nos ressources pour réviser le bac couvrent les deux scénarios.

Combien de fois peut-on redoubler

La question revient sans cesse et appelle une réponse nuancée, parce que le Code de l’éducation ne traite pas les deux niveaux de la même façon.

Pour le collège, le plafond est écrit noir sur blanc à l’article D. 331-62 : une seule décision de redoublement peut intervenir durant toute la scolarité au collège d’un élève. Une seconde décision reste possible en cas d’interruption de scolarité, avant la fin du cycle 4, après accord préalable du directeur académique. Nous détaillons ce régime dans notre article consacré au redoublement au collège.

Pour le lycée, ce même article ne fixe pas de plafond chiffré équivalent. Cela ne signifie pas que tout est possible : chaque redoublement reste une décision motivée, prise en fin d’année, après échec des dispositifs d’accompagnement, et soumise à la réalité des places disponibles dans l’établissement. En pratique, un deuxième redoublement dans le second cycle se négocie, il ne s’obtient pas de droit.

Une réserve honnête pour finir sur ce point : la recherche en éducation est réservée sur l’efficacité du redoublement pris isolément. Ce qui fait la différence, ce n’est pas l’année refaite en elle-même, mais ce qui est modifié dans l’organisation du travail, l’accompagnement et parfois le choix des enseignements. C’est précisément la raison pour laquelle le texte impose un dispositif d’accompagnement spécifique.

Ce que le redoublement change concrètement

Au-delà du principe, plusieurs effets pratiques méritent d’être anticipés.

La décision s’impose aux établissements. L’article D. 331-64 précise qu’une décision de redoublement arrêtée s’impose aussi bien aux établissements publics qu’aux établissements privés sous contrat. Changer d’établissement ne permet donc pas de contourner la décision.

Les enseignements de spécialité peuvent être revus. Une année redoublée est l’occasion de reconsidérer un choix qui n’a pas fonctionné, sous réserve de ce que propose l’établissement. Reprendre à l’identique une combinaison qui a mis l’élève en difficulté est rarement la meilleure décision. Nos pages de révision par niveau, du programme de seconde à la révision en terminale, permettent de tester le terrain avant d’arbitrer.

Les notes de contrôle continu de l’année recommencée remplacent les précédentes pour le calcul du baccalauréat. C’est un point à vérifier avec l’établissement selon le niveau concerné, et notre article sur le contrôle continu du bac détaille la mécanique du calcul.

La bourse de lycée n’est pas perdue du fait d’un redoublement. Le droit à bourse est attribué sur critères sociaux et pour l’ensemble de la scolarité au lycée. Les modalités de demande sont récapitulées dans notre guide de la bourse de lycée.

Parcoursup repart de zéro l’année suivante. Un élève de terminale qui redouble refait une procédure complète l’année d’après, avec un nouveau dossier et de nouveaux vœux. Le calendrier et les règles sont détaillés sur notre page dédiée à la procédure Parcoursup.

Les alternatives à examiner avant de trancher

Le redoublement n’est pas la seule réponse à une année difficile, et l’écarter trop vite est aussi risqué que le choisir par défaut.

Le changement de voie ou de série. Passer de la voie générale à la voie technologique, ou l’inverse, résout parfois ce qu’une année supplémentaire ne réglerait pas. Cette réorientation s’inscrit dans la procédure d’orientation ordinaire, avec le même calendrier.

Le changement de spécialités sans redoublement. En fin de seconde comme en fin de première, l’ajustement des enseignements de spécialité est souvent le levier le plus efficace, et le moins coûteux en temps.

La réorientation après le bac. Pour un élève de terminale qui hésite, il est parfois plus pertinent d’obtenir le diplôme puis de se réorienter dans le supérieur, procédure que nous détaillons dans notre article sur la réorientation sur Parcoursup.

Un travail ciblé sur les méthodes. Beaucoup d’années ratées ne le sont pas par manque de capacités, mais par une organisation de travail qui n’a jamais été construite. C’est le seul paramètre sur lequel un élève peut agir immédiatement, sans attendre une décision administrative.

Une dernière remarque, sans détour. Un redoublement décidé avec l’élève, assorti d’un changement réel dans les enseignements ou dans la méthode, n’a rien à voir avec un redoublement subi et identique au précédent. Le texte le dit à sa manière en exigeant un accompagnement spécifique. L’expérience des équipes pédagogiques le confirme.

Questions fréquentes

Peut-on redoubler sa seconde si on le demande ? Oui, la demande est recevable et se formule dans le cadre du dialogue d’orientation, dès le conseil de classe du deuxième trimestre. Elle n’est toutefois pas satisfaite de droit : le chef d’établissement décide en fin d’année, après avis du conseil de classe et phase de dialogue. Un refus peut être contesté devant la commission d’appel. Qui a le dernier mot sur le redoublement au lycée ? Le chef d’établissement prend la décision en fin d’année scolaire, après que le conseil de classe s’est prononcé et après une phase de dialogue avec l’élève et ses représentants légaux. En cas de désaccord persistant, la décision de la commission d’appel présidée par le Dasen vaut décision d’orientation définitive. Quel est le délai pour faire appel d’une décision de redoublement ? Trois jours ouvrables à compter de la notification de la décision du chef d’établissement. Ce même délai s’applique lorsque c’est une demande de redoublement formulée par la famille qui est rejetée, en application de l’article D. 331-63 du Code de l’éducation. Peut-on redoubler sa terminale après avoir raté le bac ? Oui. Un élève qui a échoué à l’examen est autorisé à s’inscrire à nouveau dans son établissement. Il peut, au moment de sa réinscription, demander à conserver ses notes égales ou supérieures à 10 sur 20 pendant les cinq sessions suivantes, et ne repasse alors pas les épreuves concernées. Combien de fois peut-on redoubler au lycée ? Le Code de l’éducation plafonne le redoublement à une seule décision pour toute la scolarité au collège, avec une exception en cas d’interruption de scolarité. Il ne fixe pas de plafond chiffré équivalent pour le lycée. Chaque redoublement y reste une décision motivée, conditionnée à l’échec des dispositifs d’accompagnement et aux places disponibles. Un établissement privé sous contrat peut-il ignorer une décision de redoublement ? Non. L’article D. 331-64 du Code de l’éducation prévoit que la décision de redoublement, une fois arrêtée, s’impose à l’égard des établissements d’enseignement publics comme des établissements privés sous contrat. Le redoublement est-il automatique en cas de mauvais résultats ? Non. Depuis le décret du 20 février 2018, le redoublement n’intervient que lorsque les dispositifs d’accompagnement pédagogique mis en place n’ont pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage. Les progrès réalisés dans le cadre de ces dispositifs sont pris en compte pour le passage dans la classe supérieure.

Sources