Réorientation sur Parcoursup : comment ça marche ?

Envie de changer de voie après une première année d’études ? Si tu souhaites te réorienter sur Parcoursup et intégrer une nouvelle formation en 1re année, alors cet article est pour toi ! On t’explique quelles sont les démarches à suivre pour créer et remplir ton dossier en tant que candidat en réorientation Parcoursup.

Qui peut se réorienter sur Parcoursup ?

Si la grande majorité des candidats sur Parcoursup sont des lycéens, de nombreux étudiants déjà dans l’enseignement supérieur profitent de la procédure pour se réorienter. 142 654 étudiants ont fait le choix de la réorientation par Parcoursup en 2024.

En effet, comme la plateforme nationale permet de candidater en 1re année post-bac, il est tout à fait possible de faire sa réorientation sur Parcoursup et changer de filière pour démarrer une nouvelle formation.

Donc que tu aies validé ou non une ou plusieurs années d’études supérieures ET que tu souhaites débuter une nouvelle formation en 1re année dans le supérieur, tu devras donc passer par Parcoursup et respecter le calendrier national pour formuler des vœux.

Attention : si tu as validé ta première année d’études supérieures et que tu souhaites entrer en 2e année dans une autre formation en faisant reconnaitre tes crédits ECTS ; alors tu n’es pas concerné par Parcoursup. Tu devras te renseigner directement auprès de l’établissement sur les conditions d’admission.

Je redouble ma 1re année, est-ce que je dois repasser par Parcoursup ?

Si tu redoubles ta première année d’études supérieures, tu n’as pas à reformuler de vœux sur Parcoursup. Comme tu ne changes pas de formation, les démarches administratives pour ta réinscription se gèrent directement avec le secrétariat de ton établissement.

Une exception existe pour le PASS. En effet, pour cette première année d’accès aux études de santé, le redoublement n’est pas autorisé. Si tu échoues en PASS, tu devras alors te réorienter dans une autre formation.

Les étudiants qui souhaitent rester dans la même université, mais changer de formation devront reformuler des vœux à partir du 15 janvier 2025. Il s’agit dans ce cas bien d’une réorientation.

Inscription Parcoursup en réorientation : faut-il recréer un dossier ?

Le numéro de dossier Parcoursup change chaque année. En revanche, il est possible, en réutilisant la même adresse e-mail, de récupérer les informations de ton dossier Parcoursup saisies l’année précédente (année N-1 seulement).

ATTENTION : cette possibilité n’est valable une seule fois et au moment de la création du dossier uniquement. Car oui, tu devras tout de même refaire ton inscription Parcoursup à partir du 15 janvier 2025.

Dates Parcoursup 2025

Réorientation Parcoursup, notes et critères de sélection

Il est important de préciser que les dossiers des candidats en réorientation sur Parcoursup sont traités sur les mêmes critères que les candidatures des bacheliers. C’est bien la cohérence entre ton projet et les attendus et caractéristiques de la formation visée qui sont pris en compte dans l’examen des vœux.

Comme le précise Parcoursup, “la seule distinction [ndlr avec un candidat de terminale] concerne l’appréciation de la qualité de boursier. La loi a prévu pour chaque formation, sélective ou non sélective, la fixation par les recteurs d’un taux minimum de bacheliers bénéficiaires d’une bourse nationale de lycée.”

Au moment de formuler tes vœux, entre le 15 janvier et le 13 mars 2025, tu pourras valoriser ta démarche de réorientation dans tes candidatures. Pour cela, tu pourras le mentionner dans tes lettres de motivations Parcoursup ou même joindre une fiche de suivi. Les formations auront également accès à une partie des informations de ta fiche Avenir.

La fiche Avenir

Si tu étais en terminale l’année dernière, la fiche Avenir renseignée par ton lycée sera en partie accessible par les formations. Elles pourront en effet consulter tes notes, les appréciations des professeurs par discipline, ton positionnement dans la classe et les appréciations du professeur principal. L’avis du chef d’établissement en revanche ne sera pas consultable, puisque lié au vœu formulé.

La fiche de suivi d’un projet de réorientation

Lorsque tu complèteras chacun de tes vœux, tu pourras joindre aux documents demandés une fiche de suivi de réorientation. Tu la trouveras dans la rubrique « Mes vœux » dans ton dossier candidat.

Si ce document est facultatif, il est tout de même vivement conseillé de prendre le temps de le remplir. En effet, cette fiche de suivi te permettra de valoriser les démarches que tu as engagées pour réfléchir à ta nouvelle orientation.

Tu pourras même faire remplir et signer cette fiche par l’une des structures d’orientation suivantes :

un CIO – Centre d’Information et d’Orientation

une mission locale

le Service Commun Universitaire d’Information et d’Orientation (SCUIO) de ton université ou le service orientation de ton école.

ou un Centre d’Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ).

Lettre de motivation en réorientation sur Parcoursup

Tu pourras évidemment expliquer ce qui te motive à changer de voie d’études dans ta lettre de motivation Parcoursup. Mets donc bien en corrélation tes nouvelles attentes et les caractéristiques de la nouvelle formation visée.

La phase complémentaire Parcoursup, une nouvelle étape pour se réorienter

Dès le 11 juin 2025, date d’ouverture de la phase complémentaire, tu vas pouvoir formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux, dans des formations proposant encore des places.

Cette étape de Parcoursup concerne :

les candidats qui n’ont que des vœux en attente ou des vœux refusés en phase principale (vœux formulés entre janvier et mars)

ou des en phase principale (vœux formulés entre janvier et mars) les candidats qui ne se sont pas inscrits en janvier, ou qui n’ont pas validé leurs vœux le 2 avril ;

; ceux aussi qui, depuis le début de la procédure en janvier, ont retravaillé leur projet d’orientation ou qui n’ont pas osé candidater dans certaines voies.

Les candidats de la phase complémentaire pourront donc candidater dans de nouvelles formations entre le 11 juin et le 10 septembre, dernier jour pour formuler des vœux. Les dernières réponses des formations seront envoyées le 11 septembre 2025.

23 000 formations proposées sur Parcoursup

Parcoursup référence plus de 23 000 formations, en initial comme en alternance. Tu pourras les consulter dès le 18 décembre 2024 via la carte interactive Parcoursup et le moteur de recherche de la plateforme.