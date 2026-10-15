Changer de lycée : démarches, dérogation et pièces à fournir

Changer de lycée n’est jamais automatique : tout dépend du secteur, des places disponibles et de l’accord du Dasen. Exeat, inscription, dérogation hors secteur, pièces à fournir et précautions pour ne pas perdre de temps, d’après service-public.gouv.fr et education.gouv.fr.

Un déménagement, un projet d’études qui évolue, une mauvaise entente avec l’établissement : les raisons de vouloir changer de lycée sont nombreuses, mais la démarche n’a rien d’automatique. Selon les textes officiels, l’inscription dépend de la capacité d’accueil du lycée visé, et la procédure varie selon que l’on reste dans son secteur, que l’on demande un autre établissement public ou que l’on choisisse le privé. Cette page détaille chaque cas, les pièces à réunir et les précautions à prendre, pour que le changement se passe sans perdre de temps, et pour poursuivre sereinement son soutien scolaire au lycée dans le nouvel établissement.

Sommaire

L’essentiel en sept points

L’inscription dans un autre lycée n’est pas automatique : elle dépend de la capacité d’accueil de l’établissement.

: elle dépend de la capacité d’accueil de l’établissement. Dans tous les cas, il faut d’abord obtenir un certificat de radiation, l’Exeat , auprès de l’ancien lycée.

, auprès de l’ancien lycée. Pour le lycée public de son secteur , on s’inscrit directement, et le chef d’établissement doit accepter l’inscription.

, on s’inscrit directement, et le chef d’établissement doit accepter l’inscription. Si ce lycée n’a plus de place, la DSDEN du lieu de résidence se charge de l’affectation.

du lieu de résidence se charge de l’affectation. Pour un lycée public hors secteur , l’accord du Dasen est obligatoire, avant l’inscription.

, l’accord du Dasen est obligatoire, avant l’inscription. Pour un lycée privé , on s’inscrit directement auprès de l’établissement, après l’Exeat.

, on s’inscrit directement auprès de l’établissement, après l’Exeat. Les textes de référence sont les articles D211-10 à D211-11-1 du code de l’éducation, relatifs aux secteurs scolaires.

Un changement jamais automatique

La carte scolaire rattache chaque élève à un établissement public selon son adresse. Pour le lycée, l’affectation en seconde est décidée par le Dasen, le directeur académique des services de l’éducation nationale, qui tient compte de la décision d’orientation de troisième et des places disponibles dans les lycées du secteur. Ce rattachement, généralement le lycée le plus proche du domicile, est le point de départ de toutes les démarches qui suivent.

Changer en cours de cycle, c’est donc demander une place là où l’on n’est pas inscrit. Le ministère le rappelle : les demandes sont satisfaites « dans la seule limite de la capacité d’accueil des établissements ». Pour savoir de quel lycée on dépend, la DSDEN de son département est l’interlocuteur à contacter. Si l’on envisage plutôt de refaire une année dans le même lycée, notre article sur redoubler au lycée détaille cette autre option.

Changer pour le lycée public de son secteur

C’est le cas le plus courant : une famille déménage et l’élève rejoint le lycée public du nouveau secteur. La démarche tient en trois étapes, selon service-public.gouv.fr :

obtenir l’ Exeat auprès de l’ancien établissement ;

auprès de l’ancien établissement ; s’inscrire directement auprès du lycée du secteur, dont le chef d’établissement doit accepter l’inscription ;

si le lycée n’a plus de place, contacter la DSDEN du lieu de résidence, qui se charge de l’affectation.

Mieux vaut contacter le secrétariat du lycée d’accueil dès que le déménagement est certain : certaines pièces, comme le justificatif de domicile, ne peuvent être fournies qu’une fois l’adresse acquise.

Préparer le niveau suivant ➜ le programme de seconde

Demander un lycée public hors secteur

Si l’on souhaite un autre lycée public que celui de son secteur, la procédure change : il faut obtenir l’accord du Dasen via la DSDEN. Lorsque le lycée visé se situe dans un autre département, l’accord du directeur académique du département de résidence est aussi requis. Ce n’est qu’ensuite que l’on s’inscrit auprès du lycée, en fournissant l’Exeat et les autres documents.

Un point d’attention : service-public.gouv.fr précise, pour l’inscription au lycée, que la demande de dérogation doit être faite avant l’inscription, à l’aide d’un formulaire à retirer auprès de la DSDEN. Certains départements proposent une demande en ligne. Contactez la DSDEN pour connaître le formulaire exact et les délais de votre département, la page officielle sur le changement en cours d’année indiquant elle-même que les détails se règlent avec elle.

Passer dans un lycée privé

Pour un lycée privé, sous contrat ou hors contrat, la démarche est plus directe : l’Exeat est demandé à l’ancien établissement, puis l’inscription se fait directement auprès du lycée privé. Le ministère ne détaille pas, sur ces pages, qui décide de l’admission : c’est à l’établissement choisi qu’il faut poser la question, ainsi que sur ses frais de scolarité et ses conditions d’entrée.

Les pièces à fournir

La liste varie selon l’établissement, mais service-public.gouv.fr cite généralement les documents suivants :

Pièce À quoi elle sert Exeat (certificat de radiation) Atteste que l’élève quitte l’ancien établissement Décision d’orientation Précise la voie suivie (générale, technologique ou professionnelle) Bulletins trimestriels de l’année écoulée Donnent au nouveau lycée la vue d’ensemble des résultats Certificats de vaccinations obligatoires Dossier administratif de l’élève Fiche de renseignements sur les parents Coordonnées et responsables légaux Justificatif de domicile Vérifie l’appartenance au secteur

L’établissement peut demander des documents complémentaires, et certains lycées proposent l’inscription en ligne. La fiche officielle sur l’inscription au lycée indique aussi qu’il est possible d’accepter l’étude automatique du droit à la bourse de lycée. Pour les montants et le calendrier, voir notre article sur la bourse de lycée.

Garder son rythme de travail ➜ réviser le bac, matière par matière

La dérogation : qui est prioritaire ?

Une dérogation est acceptée si le lycée demandé a assez de places. Quand les demandes dépassent les capacités, le ministère indique un ordre de priorité indicatif : élève en situation de handicap, élève bénéficiant d’une prise en charge médicale importante à proximité de l’établissement demandé, boursier au mérite, boursier sur critères sociaux, parcours scolaire particulier, frère ou sœur déjà scolarisé dans le lycée, et domicile en limite de secteur proche de l’établissement. La fiche de service-public.gouv.fr précise que plusieurs motifs peuvent figurer dans une même demande, et que des tests d’aptitude peuvent aussi conditionner l’acceptation.

Les deux pages officielles ne présentent pas tout à fait la même numérotation pour les derniers critères ; l’ordre est d’ailleurs qualifié d’indicatif. Quel que soit le motif, présentez-le avec des justificatifs précis, et déposez le dossier le plus tôt possible.

Changer de lycée en première ou en terminale : les précautions

Les démarches administratives ne sont qu’une partie du sujet. Changer d’établissement en première ou en terminale touche aussi au programme et à l’examen. Quelques vérifications avant de décider, sans règle officielle derrière, simplement du bon sens :

Les enseignements de spécialité. Vérifiez que le lycée d’accueil propose les mêmes spécialités que celles suivies, faute de quoi la poursuite du cursus se discute avec l’établissement.

Vérifiez que le lycée d’accueil propose les mêmes spécialités que celles suivies, faute de quoi la poursuite du cursus se discute avec l’établissement. Les langues et options. Certaines langues rares ou options ne sont pas enseignées partout.

Certaines langues rares ou options ne sont pas enseignées partout. Le contrôle continu. Les notes de l’année comptent dans le bac : demandez que le dossier scolaire soit transmis complet. Notre article sur le bac 2027 rappelle ce qui change dans l’examen.

Les notes de l’année comptent dans le bac : demandez que le dossier scolaire soit transmis complet. Notre article sur le bac 2027 rappelle ce qui change dans l’examen. Le calendrier. Un changement en cours d’année laisse peu de temps pour rattraper un programme différent : un point avec le professeur principal du nouveau lycée est utile dès la première semaine.

Si le changement répond à une difficulté dans l’établissement actuel, parlez-en d’abord avec le professeur principal, le conseiller principal d’éducation ou le psychologue de l’éducation nationale. Pour mesurer l’effet d’un trimestre difficile sur la moyenne, le simulateur de note du bac donne une première idée.

Estimer sa note ➜ simuler sa note au bac

Questions fréquentes

Peut-on changer de lycée en cours d’année ? Oui, mais l’inscription n’est pas automatique : elle dépend de la capacité d’accueil de l’établissement visé. Il faut un Exeat de l’ancien lycée, puis une inscription ou un accord selon le cas. Qu’est-ce que l’Exeat ? C’est le certificat de radiation délivré par l’ancien établissement. Il est demandé pour s’inscrire dans le nouveau lycée, public ou privé. Qui décide d’un changement de lycée hors secteur ? Le directeur académique des services de l’éducation nationale, le Dasen, via la DSDEN. Si le lycée visé est dans un autre département, l’accord du directeur académique du département de résidence est aussi requis. Que faire si le lycée de mon secteur n’a plus de place ? Contactez la DSDEN du lieu de résidence : c’est elle qui se charge de l’affectation. Quels documents faut-il pour s’inscrire dans un nouveau lycée ? Généralement l’Exeat, la décision d’orientation, les bulletins trimestriels de l’année écoulée, les certificats de vaccinations obligatoires, une fiche de renseignements sur les parents et un justificatif de domicile. L’établissement peut demander d’autres pièces. Quelles sont les priorités pour obtenir une dérogation ? En cas de places insuffisantes, l’ordre indicatif cite d’abord le handicap, puis une prise en charge médicale importante, la bourse au mérite, la bourse sociale, un parcours scolaire particulier, un frère ou une sœur déjà dans le lycée, et un domicile en limite de secteur. Un changement de lycée peut-il modifier mes enseignements de spécialité ? Cela dépend de l’offre du lycée d’accueil. Vérifiez avant toute démarche que les spécialités suivies y sont proposées.

Sources