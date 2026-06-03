Sujet bac de maths : probablités pour 2026

Tu les attendais sûrement avec impatience, alors les voici : les sujets probables de mathématiques du bac général 2026 ! Découvre dans cet article les sujets probables de maths ainsi que des petits tips pour bien te préparer et donner le meilleur de toi-même le jour de l’épreuve (mardi 16 ou mercredi 17 juin 2026).

SOMMAIRE

Le sujet du bac de spé maths se compose de plusieurs exercices. Donc tu vas forcément mobiliser un ensemble de connaissances lors de cette épreuve écrite ; qui rapellons-le représente un coefficient 16 dans ta note du bac. T’appuyer sur les sujets probables du bac ne doit donc être qu’une aide à ton organisation de réviison. On ne fait donc pas d’impasse sur le programme de maths de terminale !

Sujet bac maths : probabilités des thèmes en 2026

Sujets du bac de maths très probables

Sujets probables

Sujets peu probables

Voir aussi : Les sujets probables de toutes les matières du bac 2026

Bac 2026 : comment bien préparer ton épreuve de spé maths ?

On le redis, toutes les notions au programme sont des incontournables au bac, car elles sont sollicitées d’une manière ou d’une autre durant l’examen. Par conséquent, il n’y a pas de notion plus importante qu’une autre.

Si tu as des difficultés avec certaines notions, concentre-toi sur les exercices simples et/ou ceux que tu comprends le mieux. En effet, il vaut mieux comprendre convenablement une partie des chapitres plutôt que de vouloir tout réussir et au final ne rien faire correctement. Cela va te permettre d’assurer un minimum de points en faisant, par exemple, seulement deux exercices sur quatre, mais quasi parfaitement.

Niveau méthodologie, notre enseignante te fournit cinq précieux conseils :

Commence par faire des exercices simples, servant d’application directe au cours. Utilise des exercices dont tu as les corrections : tu en trouveras ici dans tous les chapitres du programme de maths. Le but étant de parvenir à les réaliser parfaitement sans t’aider de la correction.

Après les exercices simples, tu peux t’entraîner avec des exercices plus complexes, comme les annales et leur corrigé. Retravaille-les jusqu’à comprendre parfaitement chacun des exercices. Si tu veux aller encore plus loin, des exercices d’approfondissement sont normalement disponibles dans ton manuel.

Comment bien faire un exercice pour réviser ?

a) Dans un premier temps, tu peux faire l’exercice en t’aidant des formules du cours et de la correction. Prends des notes, d’une autre couleur dans la marge, de tout ce que tu dois connaître pour réussir ton exercice (même des notions qui datent des années précédentes ou des moyens mnémotechniques personnels, tant que cela t’aide à comprendre).

b) Dans la foulée, tu peux refaire le même exercice, mais sans la correction pour voir ce que tu comprends et ce que tu connais. (N’hésite pas à t’aider de la correction si tu as du mal avec une question.)

c) Refais le même exercice jusqu’à ne plus avoir besoin de la correction.

d) Quelques jours plus tard, tu peux reprendre ce même exercice et le refaire une dernière fois pour vérifier que tu as bien intégré toutes les notions.

e) Si une question te pose problème, prends un peu plus de temps pour la résoudre avant de passer à la question suivante.

Une fois ton exercice réalisé à plusieurs reprises et compris, tu peux reprendre toutes tes notes dans la marge et les mettre au propre sur une fiche de révisions.

La dernière étape consiste à apprendre la fiche de révisions que tu viens de créer. Le meilleur moyen pour la mémoriser est de multiplier les moyens d’apprentissage : les lire à haute voix, les écrire, faire des dessins/schémas, visualiser dans ton esprit les formules, etc. Il faut aussi étaler tes sessions de révisions. Lorsque tu apprends une notion, tu peux la revoir le lendemain, puis quelques jours plus tard, puis quelques semaines plus tard, etc.

Voir aussi : Révise tes cours de maths avec digiSchool

Cette méthodologie en cinq étapes représente de très bons conseils de réussite, mais sache que tu peux aussi gagner facilement quelques points au cours de ton épreuve de spé. maths. En effet, un certain nombre de questions simples ont de grandes chances d’être posées (de 70 % à 100 % de chance), comme par exemple :

calculer une dérivée ;

déterminer l’équation d’une tangente ;

déterminer les limites d’une fonction ou d’une suite ;

calculer un terme d’une suite ;

calculer les coordonnées d’un vecteur ;

appliquer la loi binomiale ;

faire un arbre de probabilité.

Conseils pour assurer le jour de l’épreuve du bac

Le jour de l’épreuve du bac de maths, avec le stress, tu peux perdre un peu tes moyens… voici donc six conseils pour réussir à gérer au mieux la situation :

Commence par l’exercice qui te semble le plus simple. Ne reste pas sur une question plus de 5 minutes si tu bloques dessus. Tu pourras y revenir plus tard. N’hésite pas à prendre une nouvelle feuille si tu as besoin de passer à un autre exercice sans avoir terminé le précédent. Cela te permettra d’y revenir plus tard et de laisser de la place pour la suite de la rédaction. Essaye de faire les questions suivantes même si tu n’as pas réussi les précédentes. Souvent la réponse à la question est donnée (on te demande de « Montrer que [réponse] »), cela te permet de faire les questions qui suivent. Tout ce que tu fais peut t’apporter des points si le raisonnement est bon. Par exemple, si le début de la réflexion est bon et que tu as juste fait une erreur de calcul (le résultat est donc faux), tu auras tout de même quelques points. Par contre, pas besoin de marquer tout et n’importe quoi, la personne qui te corrige va finir par comprendre que tu tentes simplement de combler le vide. Rends une copie propre. Si tu as fait un calcul sur plusieurs lignes et qu’il s’avère complètement faux, inutile de mettre une tonne de Tipp-ex. Trace simplement une croix à la règle pour barrer le calcul.

Aux yeux de notre professeure de maths, tu as parfaitement compris une notion lorsque tu parviens à réaliser un exercice du début à la fin sans regarder la correction et sans erreur, minimum deux jours après ton dernier entraînement dessus.

Si tu cherches des fiches de révisions, des quiz, de la méthodologie et des annales, retrouve-nous sur digiSchool Éducation !

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Entraine-toi avec le sujet du bac de maths 2026 en Amérique du Nord

Voici le sujet officiel de l’épreuve anticipée de maths, tombé le 1er juin pour les candidats d’Amérique du Nord :

Pour les candidats qui ne suivent que l’enseignement scientifique

Pour les candidats qui suivent la spécialité maths :

Calcule ta moyenne avec notre simulateur de note du bac en ligne

Tu sais que cette épreuve écrite de spécialité au bac affiche un coefficient 16 dans ta moyenne finale !

➜ Calcule ta moyenne du bac 2026 avec notre simulateur en ligne.