Rattrapage du bac 2025 : dates, préparation et résultats

Les résultats du baccalauréat 2025 sont tombés et tu as obtenu une moyenne générale entre 8 et 9,9/20. Tu peux alors être convoqué au rattrapage du bac et tenter de gagner des points supplémentaires. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette session d’épreuves lorsque tu passes au second groupe. Conditions, dates des oraux, choix des matières, conseils de préparation… Suis le guide !

SOMMAIRE

Avant tout, il faut prendre cette session de rattrapage du bac comme une nouvelle chance d’obtenir ton diplôme. Avec un peu de révisions, tu peux gagner les quelques points supplémentaires nécessaires pour obtenir ton bac 2025 au second groupe.

Les dates du rattrapage du bac 2025

Les résultats du bac seront publiés à partir de vendredi 4 juillet 2025. Tu pourras les consulter sur notre page dédiée aux résultats du bac 2025 par académie.

Les candidats convoqués passeront les épreuves du rattrapage du bac entre lundi 7 et mercredi 9 juillet. Les dates et horaires de tes épreuves orales te seront communiqués dans ton centre d’examen, une fois que tu auras choisi les matières à repasser. Tu disposes donc d’un délai très bref pour réviser et passer tes épreuves.

Quelle note faut-il donc avoir pour passer au second groupe ?

Si ta moyenne est égale ou supérieure à la moyenne (10/20) : tu fais partie des admis du 1er groupe. Bravo tu as ton diplôme! Selon la moyenne obtenue, tu peux même décrocher une mention. On t’en dit plus sur les notes pour obtenir une mention au bac.

Si ta moyenne générale est en dessous de 8/20, tu n’es pas reçu à l’examen. Tu as dans ce cas la possibilité de redoubler ton année de terminale. Tu peux aussi tenter de repasser le bac en candidat libre l’année suivante.

Tu seras convoqué au rattrapage du baccalauréat si ta moyenne est comprise entre 8 et 9,99 / 20. Tu auras alors la possibilité de repasser l’examen dans certaines matières, et donc gagner quelques points supplémentaires pour décrocher une moyenne générale de minimum de 10/20. On dit alors que tu passes au second groupe. Dans ce cas en revanche, tu ne peux pas décrocher de mention au bac.

➜ Calcule ta moyenne avec notre simulateur de notes du bac.

Bac 2025 : tous les sujets et corrigés par épreuve

Comment marche le rattrapage au bac ?

Avec la réforme du baccalauréat, tu auras un peu moins de choix dans les matières à repasser au rattrapage du bac. En effet, tu ne pourras repasser à l’oral que les épreuves dites “terminales” du nouveau bac :

le français,

la philosophie,

ou les deux spécialités suivies en terminale.

Il n’en est pas moins que le choix des matières est très important ! Alors comment faire pour choisir et optimiser tes chances d’obtention du bac au second groupe ? Nous te conseillons de prendre en compte plusieurs facteurs :

Le coefficient de la matière . En effet, choisir une matière à fort coefficient peut te permettre de rattraper plus de points si tu décroches une bonne note lors de l’oral de rattrapage.

. En effet, choisir une matière à fort coefficient peut te permettre de rattraper plus de points si tu décroches une bonne note lors de l’oral de rattrapage. Ta note obtenue à l’épreuve écrite – ou cette année ta moyenne en contrôle continu en spécialité. Choisis une matière où tu sais que tu peux obtenir une bien meilleure note. Privilégie donc une épreuve où tu as eu 5 ou 7/20 plutôt qu’une épreuve où tu as eu 9/20.

➜ Rappelons que pour ta moyenne finale, c’est la meilleure note obtenue entre l’épreuve du 1er groupe et l’épreuve passée à l’oral de rattrapage qui sera retenue.

– en spécialité. Choisis une matière où tu sais que tu peux obtenir une bien meilleure note. Privilégie donc une épreuve où tu as eu 5 ou 7/20 plutôt qu’une épreuve où tu as eu 9/20. ➜ Rappelons que pour ta moyenne finale, c’est la meilleure note obtenue entre l’épreuve du 1er groupe et l’épreuve passée à l’oral de rattrapage qui sera retenue. Ton aisance avec la matière. Ne choisis pas une matière où tu as trop de difficultés. Tu risques de ne pas obtenir une meilleure note que celle que tu as eu à l’épreuve écrite. Privilégie une matière où tu t’en en sors plutôt bien, mais où tu es malheureusement passé à côté à l’épreuve écrite. Tu sais ainsi que tu peux faire largement mieux.

Prends en compte ces trois critères dans ton choix afin de trouver les deux matières que tu passes au second groupe.

Comment connaitre les résultats du bac après le rattrapage ?

La date des résultats du bac du second groupe seront publiées à la fin de la semaine du rattrapage. Tu pourras les retrouver sur le site de ton académie.

Mais en général, les candidats qui passent au rattrapage du bac connaissent leur résultat à la fin de leur journée d’épreuve. Certains professeurs te donnent même ta note à l’issue de ton oral.

Comment se déroulent les épreuves du second groupe ?

Chaque épreuve de rattrapage du bac dure 40 minutes. L’examinateur te donnera tout d’abord le sujet que tu devras travailler. Il s’agit d’une question de cours. En raison de la situation sanitaire, les candidats au rattrapage du bac 2025 ne pourront pas être interrogés sur les parties du programme qui n’auraient pas été étudiées en cours.

Tu auras 20 minutes pour préparer ton sujet et ensuite 20 minutes de présentation devant le correcteur.

IMPORTANT : fais preuve de détermination face à ton examinateur, et montre que tu as travaillé.

Comment bien se préparer au rattrapage du bac 2025 ?

Ne panique surtout pas. Même si le temps est compté, il est important de bien réfléchir à ton organisation. Au maximum, il ne te faudra réviser que deux matières.

Ces matières, tu les avais déjà révisées pour les épreuves écrites du bac 2025, donc il ne te faudra approfondir que certains points pour t’améliorer et obtenir une meilleure note.

Ce qu’attendent les correcteurs : Les professeurs n’attendent qu’une seule chose : que tu leur montres que tu as compris le sujet. Argumente avec des notions vues pendant l’année scolaire pour montrer que tu connais ton sujet. Grâce à cela, tu auras une meilleure note lorsque tu passes au second groupe du bac.

Une fois ton baccalauréat en poche, tu pourras effectuer ton inscription administrative Parcoursup dans ta formation supérieure.