Résultats bac 2024 : quand tomberont les résultats du bac par académie ?

Quelle date pour les résultats du bac 2024 ?

Selon le calendrier officiel annoncé par le ministère de l’Éducation nationale, les résultats de bac 2024 seront publiés dès lundi 8 juillet ; excepté pour Mayotte, où les résultats du bac sont publiés le vendredi 5 juillet. Pour les résultats du bac de français, les dates ne sont pas encore connues.

Il faut souligner que si les dates des résultats du bac 2024 sont les mêmes dans toutes les académies, les heures de publication peuvent varier. À noter aussi que certaines académies ne publient sur leur site que les admis !

Tu peux donc te rendre directement dans ton lycée pour consulter les résultats du bac 2024 et récupérer ton bulletin de notes.

Résultats du bac 2024 par académie

Tu vas enfin découvrir si tu es admis, recalé ou convoqué au rattrapage du bac. Pour consulter tes notes, tu devras te munir de ton numéro de candidat, commençant par Mxxxxxxxxx.

Alors, que tu sois en bac général, bac technologique ou bac professionnel : retrouve tes résultats du bac 2024 dès lundi 8 juillet, en cliquant sur ton académie. On croise les doigts pour toi !

Résultats bac 2024 : admis, rattrapage ou recalé ?

Il y a trois types de réponses pour les résultats du bac :

Admis : ta moyenne générale affiche 10/20 ou plus. Bravo, tu décroches ton baccalauréat (et peut être avec mention) ! Tu as donc officiellement ton diplôme pour poursuivre tes études dans l’enseignement supérieur.

Admis au second groupe : ta moyenne générale affiche entre 8/20 et 9,99/20. Il te manque donc quelques points pour avoir la moyenne. Tu seras alors convoqué au rattrapage du bac. Pour la session 2024, les oraux de rattrapage auront lieu entre le mardi 9 et le jeudi 11 juillet 2024. Tu seras informé de ton jour et heure de convocation par ton centre de délibération.

Selon ton académie, les dates des résultats du bac après le rattrapage (appelé aussi seconde groupe) sont fixées quelques jours après tes oraux..

Recalé : ta moyenne est inférieure à 8/20. Tu as la possibilité de redoubler ta classe de terminale et repasser l’examen l’année prochaine. Tu recevras tout de même un certificat de fin d’études secondaires, qui attestera de ton « niveau bac ».

Attention, il ne faut pas confondre rattrapage du bac et session de remplacement du bac. Les oraux de rattrapage sont une deuxième chance pour les élèves à la limite de la moyenne afin de décrocher leur diplôme. La session de remplacement est une session ouverte aux candidats qui n’ont pas pu se présenter aux épreuves pour motif valable.

Les mentions du bac 2024

En bref, la mention, c’est ce petit plus à tes résultats du bac 2024 qui peut te permettre de faire la différence dans ton dossier scolaire. Seuls les bacheliers admis dans le 1er groupe peuvent avoir une mention, donc avant les rattrapages.

Bac sans mention : entre 10 et 12/20 ;

: entre 10 et 12/20 ; La mention assez bien : entre 12 et 14/20 ;

: entre 12 et 14/20 ; Bac avec mention bien : entre 14 et 16/20 ;

: entre 14 et 16/20 ; Pour la mention très bien : 16/20 et plus.

Tu peux aussi décrocher les félicitations du jury. Elles sont attribuées par le président du jury, lorsqu’un candidat est excellent et dont les résultats dépassent 18/20.