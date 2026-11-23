En voie technologique, l’écrit du bac de français propose une contraction de texte suivie d’un essai, notées chacune sur 10 points. Règles officielles, décompte des mots, étapes de travail, gestion des 4 heures et exemple de plan d’essai : le guide complet de l’exercice.

Résumer un article de 750 mots en moins de 200, sans recopier une seule formule, puis défendre son propre point de vue sur la même question : la contraction de texte suivie d’un essai est l’un des deux sujets proposés aux candidats de la voie technologique à l’écrit du bac de français. Il rassure parce qu’il ressemble à un résumé. Il piège pour la même raison. Ce guide reprend les règles officielles de la contraction de texte au bac de français, la façon de compter les mots, les étapes de travail et la méthode de l’essai. Pour les autres matières de l’année, vous pouvez aussi progresser au lycée (seconde à terminale) avec nos cours et exercices.

Sommaire

L’épreuve écrite de français en voie technologique

L’épreuve écrite anticipée de français se passe en fin de première. Elle dure 4 heures et compte pour un coefficient 5. En voie technologique (STMG, ST2S, STI2D, STL, STD2A, STHR, S2TMD), le sujet laisse le choix entre deux travaux, selon la note de service relative aux épreuves anticipées de français publiée sur éduscol :

un commentaire de texte littéraire, noté sur 20 ;

littéraire, noté sur 20 ; une contraction de texte suivie d’un essai, notées chacune sur 10 points.

Le second sujet est rattaché à l’objet d’étude « La littérature d’idées du XVIe au XVIIIe siècle ». Le jour de l’épreuve, il se décline en trois versions (A, B, C), une par œuvre au programme. Vous traitez celle qui correspond à l’œuvre étudiée en classe avec votre professeur. C’est une différence majeure avec la voie générale, où les candidats choisissent entre le commentaire composé et la dissertation.

La contraction de texte suivie d’un essai en chiffres. Source : éduscol, note de service relative aux épreuves anticipées de français (version consolidée).

Élément Ce que prévoit le texte officiel Durée et coefficient 4 heures, coefficient 5 Texte à contracter Environ 750 mots, forme moderne et contemporaine de la littérature d’idées Longueur de la contraction Le quart du texte, avec une marge de plus ou moins 10 % Nombre de mots À indiquer obligatoirement à la fin de la contraction Sujet de l’essai La question que le texte partage avec l’œuvre et le parcours étudiés Notation Contraction sur 10, essai sur 10

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Les règles de la contraction de texte au bac de français

La contraction n’est ni un commentaire ni une liste d’idées. La note de service lui fixe un objectif précis : vérifier que vous savez reformuler une argumentation en respectant quatre éléments du texte d’origine.

L’énonciation. Si l’auteur écrit « je » ou « nous », vous écrivez « je » ou « nous ». Vous vous mettez à sa place. Les tournures comme « l’auteur pense que » ou « le texte explique que » sont à proscrire.

Si l’auteur écrit « je » ou « nous », vous écrivez « je » ou « nous ». Vous vous mettez à sa place. Les tournures comme « l’auteur pense que » ou « le texte explique que » sont à proscrire. La thèse. Vous restituez la position défendue, même si vous ne la partagez pas. Votre avis attend l’essai.

Vous restituez la position défendue, même si vous ne la partagez pas. Votre avis attend l’essai. La composition. Vous suivez l’ordre du texte. On ne regroupe pas les idées, on ne commence pas par la conclusion.

Vous suivez l’ordre du texte. On ne regroupe pas les idées, on ne commence pas par la conclusion. Le mouvement. Les liens logiques (opposition, cause, concession, conséquence) doivent rester visibles dans votre version.

S’ajoute une contrainte de forme : reformuler avec vos propres mots. La ressource d’accompagnement d’éduscol parle d’un exercice triplement contraint : rester fidèle au sens, réduire au quart, ne pas recopier. Reprendre un mot technique sans équivalent reste admis (on ne remplace pas « algorithme » ou « démocratie »). Recopier des segments de phrase entiers ne l’est pas.

Côté longueur, la consigne du sujet fait foi. À la session 2026, les textes proposés comptaient environ 800 mots et les contractions demandées allaient de 194 à 200 mots. Pour une contraction en 200 mots, la marge de 10 % autorise une copie de 180 à 220 mots. Le sujet rappelle ces bornes noir sur blanc.

Comment compter les mots dans une contraction de texte

C’est la question qui revient le plus en classe, et la ressource éduscol y répond clairement. Un mot est une unité typographique : tout ce qui est séparé par un espace, une apostrophe ou un trait d’union compte, sauf quelques cas particuliers.

Exemple Décompte l’école 2 mots c’est-à-dire 4 mots aujourd’hui 1 mot socio-culturel 1 mot 1789, 35 %, une date, un nom propre 1 mot chacun

Deux gestes sont attendus sur la copie. D’abord, un repère tous les 50 mots, comme le demandaient les sujets de 2026 : par exemple une barre oblique discrète dans le texte, avec le chiffre reporté en marge. Ensuite, le total exact inscrit à la fin de la contraction. Un total oublié ou manifestement faux attire l’œil du correcteur sur la longueur de votre texte, ce qui n’est jamais à votre avantage.

Un conseil pratique : comptez au brouillon, pas sur la copie. Écrivez votre brouillon avec le même nombre de mots par ligne (dix, par exemple) et le comptage devient une simple multiplication.

La méthode de la contraction de texte en 3 étapes

La démarche qui suit est celle que décrit la ressource éduscol consacrée à la contraction. Elle tient en trois temps, que vous retrouverez dans tous les manuels sous des noms variables.

1. Lire crayon en main

Lisez le texte deux fois. La première lecture sert à comprendre de quoi il est question et ce que l’auteur défend. À la seconde, vous annotez :

la thèse , soulignée ou reformulée dans la marge en une phrase ;

, soulignée ou reformulée dans la marge en une phrase ; les grandes parties du raisonnement, séparées par un trait (trois ou quatre en général) ;

du raisonnement, séparées par un trait (trois ou quatre en général) ; les connecteurs logiques , entourés : mais, pourtant, donc, car, certes ;

, entourés : mais, pourtant, donc, car, certes ; les exemples, placés entre crochets.

Ce dernier point demande du discernement. Un exemple qui se contente d’illustrer une idée déjà énoncée peut disparaître. Un exemple qui porte l’idée à lui seul, parce que l’auteur ne la formule nulle part ailleurs, doit être conservé sous une forme abrégée.

2. Reformuler au brouillon, sans compter

Rédigez une première version partie par partie, dans l’ordre du texte, sans vous soucier du nombre de mots. Le piège, à ce stade, est le montage de citations : changer deux mots par phrase ne suffit pas. Fermez le sujet, reformulez l’idée de mémoire, puis vérifiez que vous n’avez pas trahi le sens.

Voici ce que cela donne sur un court passage rédigé pour cet article :

Texte d’origine (40 mots) : « Les plateformes numériques nous promettent un choix illimité. Pourtant, en observant nos habitudes, elles nous proposent surtout ce que nous avons déjà aimé. Ainsi, croyant explorer librement, nous tournons en rond dans un univers que nos propres clics ont rétréci. »

Contraction (13 mots) : « Internet semble élargir nos horizons mais nous enferme en réalité dans nos goûts. »

L’opposition (« pourtant » devient « mais ») est conservée, l’idée d’enfermement aussi. Aucun groupe de mots n’est repris tel quel. Le passage est ici réduit au tiers : sur un texte entier, ce sont les exemples et les redites supprimés ailleurs qui permettent de descendre au quart.

3. Ajuster, compter, recopier

Comptez seulement maintenant. Selon la ressource éduscol, le cas le plus fréquent est le dépassement. Pour gagner des mots sans perdre d’idées :

remplacez une proposition par un adjectif ou un nom (« les personnes qui consomment » devient « les consommateurs ») ;

fusionnez deux phrases avec deux points ou un participe ;

supprimez les redoublements (« important et essentiel ») ;

vérifiez que chaque partie du texte occupe dans votre contraction une place proportionnelle à celle qu’elle a dans l’original.

Si votre texte est trop court, il manque presque toujours une étape du raisonnement ou un exemple porteur. Relisez vos annotations plutôt que d’ajouter des mots vides. Recopiez ensuite au propre, en paragraphes, avec les repères de comptage et le total.

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La méthode de l’essai

L’essai prolonge la contraction. Sa question porte sur le thème que le texte partage avec l’œuvre et le parcours étudiés pendant l’année. Elle appelle une prise de position argumentée : c’est une question ouverte, à laquelle vous répondez en votre nom.

Trois réservoirs d’arguments

La consigne officielle vous demande de vous appuyer sur :

l’œuvre intégrale et le parcours associé étudiés en classe (voir les œuvres au programme du bac de français 2027) ;

étudiés en classe (voir les œuvres au programme du bac de français 2027) ; le texte que vous venez de contracter , dont vous pouvez reprendre ou discuter les arguments ;

, dont vous pouvez reprendre ou discuter les arguments ; vos lectures et votre culture personnelle : films, séries, actualité, cours d’histoire ou d’économie, expérience vécue.

Un essai qui ne mentionne jamais l’œuvre passe à côté de l’exercice. À l’inverse, réciter le cours sans répondre à la question ne suffit pas non plus. La grille d’évaluation valorise la copie qui prend position et mobilise les trois sources.

Un plan simple et lisible

Aucune longueur n’est imposée par les textes officiels. Visez un développement organisé de deux ou trois parties, encadré par une introduction (amorce, question reformulée, annonce du plan) et une conclusion qui tranche. Deux plans fonctionnent pour la plupart des sujets :

le plan concessif : certes (ce qu’on peut accorder à la thèse adverse), mais (votre position), avec éventuellement un dépassement ;

: certes (ce qu’on peut accorder à la thèse adverse), mais (votre position), avec éventuellement un dépassement ; le plan thématique : deux ou trois raisons qui soutiennent la même réponse, classées de la plus évidente à la plus convaincante.

Chaque paragraphe suit le même schéma : une idée annoncée, un argument qui l’explique, un exemple précis, une phrase qui ramène à la question.

Exemple de plan sur un sujet de 2026

À la session 2026, l’un des sujets associé au Discours de la servitude volontaire de La Boétie posait la question suivante : « Pouvons-nous rester libres dans une société qui influence nos choix ? » Le texte à contracter traitait de la consommation. Un plan possible :

I. Nos choix sont largement orientés. La publicité et les recommandations en ligne façonnent nos envies (texte de la contraction). La Boétie montre déjà que l’habitude fait accepter la servitude sans qu’on la remarque.

La publicité et les recommandations en ligne façonnent nos envies (texte de la contraction). La Boétie montre déjà que l’habitude fait accepter la servitude sans qu’on la remarque. II. Pourtant, être influencé n’est pas être contraint. Pour La Boétie, il suffit de cesser de consentir pour que le pouvoir du tyran s’effondre. Exemple personnel : choisir de désactiver les notifications, de comparer avant d’acheter.

Pour La Boétie, il suffit de cesser de consentir pour que le pouvoir du tyran s’effondre. Exemple personnel : choisir de désactiver les notifications, de comparer avant d’acheter. III. La liberté s’entretient par la connaissance. Comprendre les mécanismes d’influence permet d’y résister : rôle de l’école, de la lecture, de l’esprit critique.

Ce plan est un support d’entraînement rédigé pour cet article, pas un corrigé officiel.

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Gérer les 4 heures

Les deux exercices valent autant de points : ils méritent à peu près autant de temps. La répartition ci-dessous est indicative, à ajuster après un ou deux entraînements en conditions réelles.

Phase Durée conseillée Choix du sujet, lectures et annotation du texte 25 minutes Brouillon de la contraction, comptage, ajustements 55 minutes Recopie de la contraction 15 minutes Analyse de la question, recherche d’arguments, plan de l’essai 30 minutes Rédaction de l’essai 1 heure 35 Relecture des deux exercices 20 minutes

L’erreur classique consiste à passer deux heures et demie sur la contraction pour gagner trois mots, puis à bâcler l’essai. Fixez-vous une heure butoir et tenez-la.

Gardez du temps pour la relecture. La maîtrise de la langue fait partie des critères des deux exercices : notre article sur l’orthographe au bac fait le point sur ce que les correcteurs peuvent réellement retirer.

Ce que le correcteur évalue

Les correcteurs disposent d’une échelle descriptive annexée à la note de service. Elle classe chaque exercice en quatre niveaux, avec un barème indicatif :

Niveau de maîtrise Contraction (sur 10) Essai (sur 10) Très insuffisant 0 à 3 points 0 à 3 points Insuffisant 4 à 5 points 4 à 5 points Satisfaisant 6 à 7 points 6 à 7 points Très satisfaisant 8 à 10 points 8 à 10 points

Pour la contraction, la grille regarde la compréhension du texte (idée principale, construction de l’argumentation, sous-entendus), la qualité de la reformulation (sens respecté, équilibre entre les parties, idées clés présentes, absence de recopiage, nombre de mots conforme) et la langue. Pour l’essai, elle regarde la compréhension du sujet, la prise de position, l’appui sur l’œuvre, le parcours, le texte et la culture personnelle, puis l’organisation et la langue.

Il n’existe pas de points attribués critère par critère : le correcteur situe la copie dans un niveau, puis affine. Une contraction fidèle mais trop longue, ou dans les clous mais truffée de contresens, ne peut pas atteindre le niveau supérieur. Pour mesurer le poids de cet écrit dans votre résultat final, consultez notre article quelle note pour avoir le bac de français.

Les erreurs les plus fréquentes

La ressource éduscol dresse la liste des difficultés observées dans les copies. On les retrouve chaque année :

Le contresens sur la thèse, souvent parce qu’une concession (« certes ») a été prise pour l’opinion de l’auteur.

sur la thèse, souvent parce qu’une concession (« certes ») a été prise pour l’opinion de l’auteur. Le commentaire à la place de la contraction : « l’auteur dénonce », « selon lui ». Vous parlez à sa place, pas de lui.

: « l’auteur dénonce », « selon lui ». Vous parlez à sa place, pas de lui. Le collage de citations , reconnaissable aux tournures que n’emploie aucun élève de première.

, reconnaissable aux tournures que n’emploie aucun élève de première. Le déséquilibre : la moitié des mots consacrée au premier paragraphe, la fin du texte expédiée en une phrase.

: la moitié des mots consacrée au premier paragraphe, la fin du texte expédiée en une phrase. Les liens logiques effacés , qui transforment un raisonnement en suite d’affirmations.

, qui transforment un raisonnement en suite d’affirmations. Le décompte absent ou faux.

L’essai hors sujet, qui récite la fiche sur l’œuvre sans répondre à la question, ou qui oublie complètement l’œuvre.

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Questions fréquentes sur la contraction de texte et l’essai

Combien de mots doit faire la contraction de texte au bac de français ? La contraction représente le quart du texte, avec une marge de plus ou moins 10 %. Le sujet indique le nombre exact attendu et les bornes autorisées : pour 200 mots demandés, la copie doit compter entre 180 et 220 mots. Le total est à inscrire à la fin de l’exercice. Que se passe-t-il si je dépasse le nombre de mots autorisé ? Les textes officiels consultés ne prévoient pas de retrait de points automatique. Le respect du nombre de mots figure en revanche dans la grille d’évaluation : une contraction hors marge ne peut pas être classée au meilleur niveau. Peut-on reprendre des mots du texte dans la contraction ? Oui pour les mots clés sans équivalent, comme un terme technique ou un nom propre. Non pour des expressions ou des morceaux de phrase : la reformulation avec vos propres mots est l’un des critères d’évaluation. Quelle longueur pour l’essai ? Aucune longueur n’est fixée par la note de service ni par les sujets. Un essai organisé en deux ou trois parties, avec introduction et conclusion, tient en général sur deux à trois pages. La qualité de l’argumentation compte plus que le volume. Faut-il choisir le commentaire ou la contraction suivie de l’essai ? Les deux sujets sont notés sur 20 et aucun n’est avantagé. La contraction suivie de l’essai convient si vous êtes à l’aise avec les textes d’idées et si vous connaissez bien l’œuvre étudiée dans l’objet d’étude littérature d’idées. Le commentaire convient mieux si vous aimez analyser l’écriture d’un texte littéraire. La contraction de texte existe-t-elle en voie générale ? Non. À l’écrit du bac de français, les candidats de la voie générale choisissent entre le commentaire et la dissertation. La contraction suivie d’un essai est propre à la voie technologique.

Sources