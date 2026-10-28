Quelle note pour avoir le bac de français ?

On n’obtient pas le bac de français : on obtient le bac avec une moyenne générale d’au moins 10 sur 20. Les épreuves anticipées de français comptent pour 10 coefficients sur 100. Voici ce que vaut chaque point, comment se calcule la note et ce qui se passe en cas de mauvais résultat.

Il n’existe pas de « bac de français » que l’on obtiendrait à part : les épreuves anticipées de français, passées à la fin de la première, sont deux notes parmi d’autres dans le calcul de la moyenne finale du baccalauréat. La vraie question est donc de savoir ce que pèsent ces notes et ce qu’elles changent à l’arrivée. Cet article répond avec les coefficients officiels, des exemples chiffrés et le rappel de ce qui se passe quand l’épreuve se passe mal. Pour progresser régulièrement dans toutes les matières, le soutien scolaire au lycée de digischool couvre la seconde, la première et la terminale.

Sommaire

La réponse en bref

Le baccalauréat s’obtient avec une note finale d’au moins 10 sur 20 , calculée sur l’ensemble des épreuves et du contrôle continu, d’après Eduscol.

, calculée sur l’ensemble des épreuves et du contrôle continu, d’après Eduscol. La présentation officielle du bac général ne mentionne aucune note éliminatoire : une mauvaise note de français peut être compensée par les autres.

: une mauvaise note de français peut être compensée par les autres. Le français compte pour 10 coefficients sur 100 : 5 pour l’écrit et 5 pour l’oral.

: 5 pour l’écrit et 5 pour l’oral. Les deux épreuves sont notées sur 20 .

. Entre 8 et 10 de moyenne finale, les oraux de rattrapage permettent encore d’être reçu.

Les coefficients de l’écrit et de l’oral

Le ministère de l’Éducation nationale répartit la note du bac général en 40 % de contrôle continu et 60 % d’épreuves terminales, soit 100 coefficients au total. Les épreuves anticipées de français y figurent pour 10 coefficients, à égalité entre l’écrit et l’oral :

Élément de la note finale Coefficient Spécialité 1 (terminale) 16 Spécialité 2 (terminale) 16 Philosophie 8 Grand oral 8 Français, épreuve écrite (fin de première) 5 Français, épreuve orale (fin de première) 5 Mathématiques, épreuve anticipée écrite 2 Contrôle continu (bulletins de première et terminale) 40

Ces coefficients valent pour le baccalauréat général, tel que présenté par le ministère pour la session 2027. L’épreuve de mathématiques anticipée est nouvelle et s’applique à partir de cette session. Pour le détail de toutes les matières et de toutes les séries, la page réviser le bac réunit les épreuves et les ressources de révision.

Travailler les épreuves ➜ réviser le bac, matière par matière

Ce que vaut un point de français dans la moyenne

Avec 5 coefficients pour chaque épreuve, un point gagné à l’écrit ajoute 5 points sur un total de 100 coefficients, soit 0,05 point de moyenne finale. Gagner un point aux deux épreuves de français ajoute donc 0,10 point à la moyenne générale. L’effet est réel mais mesuré : le français ne fait pas basculer un bac à lui seul, sauf quand la moyenne est déjà très proche de 10.

Un exemple pour s’en convaincre. Un élève obtient 8 sur 20 à l’écrit et 12 sur 20 à l’oral. Sa moyenne en français est de 10 sur 20 : (8 × 5 + 12 × 5) ÷ 10. Si le reste de son dossier est solide, cette moyenne ne pose aucun problème. À l’inverse, un 6 à l’écrit et un 8 à l’oral donnent 7 de moyenne en français, soit un déficit à compenser ailleurs, notamment par le contrôle continu qui pèse 40 coefficients. Pour tester ses propres chiffres, on peut utiliser le simulateur de note du bac général.

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Comment sont notées les deux épreuves

L’épreuve écrite : 4 heures, notée sur 20

Dans la voie générale, le candidat traite au choix un commentaire de texte littéraire ou une dissertation portant sur l’une des trois œuvres au programme. Dans la voie technologique, il choisit entre un commentaire de texte littéraire et une contraction de texte d’environ 750 mots suivie d’un essai, la contraction comptant pour 10 points et l’essai pour 10 points. Notre article sur le commentaire composé au bac de français détaille la méthode, et celui sur les œuvres au programme du bac de français 2027 donne la liste à connaître.

L’épreuve orale : 20 minutes, notée sur 20

L’oral dure 20 minutes, précédées de 30 minutes de préparation. Il se découpe en deux parties qui, additionnées, donnent la note sur 20 :

Partie Durée Points Lecture à voix haute du texte 12 minutes 2 Explication linéaire d’un passage d’environ vingt lignes 8 Question de grammaire sur une courte phrase du texte 2 Présentation de l’œuvre choisie, puis entretien avec l’examinateur 8 minutes 8

L’explication linéaire pèse donc 8 points sur 20, et la partie « œuvre choisie » autant. C’est ce qui rend l’oral souvent plus rentable à préparer que l’écrit, et ce qui justifie de le travailler sérieusement. Notre guide sur l’oral de français du bac revient sur le déroulé minute par minute.

S’entraîner sur des sujets réels ➜ les annales du bac

Mauvaise note en français : que se passe-t-il ?

D’après la présentation officielle du bac général, l’admission dépend de la note finale, et aucune note minimale par épreuve n’y est mentionnée. Une mauvaise note de français se compense donc avec le reste. Trois cas se présentent, selon la moyenne finale :

Moyenne finale Résultat 10/20 ou plus Admis dès le premier groupe d’épreuves Entre 8 et 10 Accès à l’épreuve de contrôle, ou oraux de rattrapage Moins de 8 Non admis à l’issue de la session

Lors du rattrapage, le candidat passe deux oraux dans deux disciplines parmi celles qui ont fait l’objet d’épreuves écrites : le français, les mathématiques de première à partir de la session 2027, la philosophie et les spécialités. Il est reçu s’il atteint au moins 10 sur 20 à l’issue de ce second groupe. Les conseils pour s’y préparer se trouvent dans notre article sur l’oral de rattrapage du bac.

Attention à l’écrit : une copie illisible, ou comportant trop de fautes d’orthographe, de grammaire ou de syntaxe, peut empêcher d’obtenir la moyenne, d’après le ministère. Nous avons détaillé ce que les correcteurs peuvent réellement enlever dans orthographe au bac.

Quelle note viser, concrètement ?

Il n’y a pas de note magique en français, mais quelques repères aident à se fixer un objectif réaliste :

Viser 10 sur 20 de moyenne en français sécurise la part de l’examen anticipé : l’écrit et l’oral s’équilibrent, comme dans l’exemple plus haut.

sécurise la part de l’examen anticipé : l’écrit et l’oral s’équilibrent, comme dans l’exemple plus haut. Chercher les points faciles à l’oral : la lecture et la question de grammaire valent 4 points sur 20 et se préparent par la répétition.

: la lecture et la question de grammaire valent 4 points sur 20 et se préparent par la répétition. Penser à la moyenne générale plutôt qu’à la matière isolée : pour viser une mention, les seuils portent sur la moyenne finale. Nos explications sur les mentions au bac les détaillent.

Pour structurer ses révisions de première, la page réviser en première propose des cours et des exercices de français et des autres matières. Aucune méthode ne garantit une note précise : la régularité du travail et l’entraînement sur des sujets de même type restent les leviers les plus fiables.

Questions fréquentes

Quelle note faut-il avoir au bac de français pour être admis ? Aucune note minimale n’est mentionnée dans la présentation officielle du bac. C’est la moyenne finale, sur l’ensemble des épreuves et du contrôle continu, qui doit atteindre 10 sur 20. Peut-on avoir le bac avec 5 en français ? Oui, si les autres notes compensent. Un 5 sur 20 en français coûte environ 0,25 point de moyenne par épreuve par rapport à un 10, et le reste du dossier peut le rattraper. Quel est le coefficient du bac de français ? Le coefficient est de 5 pour l’épreuve écrite et de 5 pour l’épreuve orale, soit 10 coefficients sur 100 dans la note finale du bac général. Combien dure l’épreuve de français au bac ? L’écrit dure 4 heures. L’oral dure 20 minutes, précédées de 30 minutes de préparation. Sur combien de points est noté le bac de français ? L’écrit et l’oral sont notés chacun sur 20. À l’oral, l’explication linéaire compte pour 8 points, la lecture et la question de grammaire pour 2 points chacune, et la présentation de l’œuvre avec l’entretien pour 8 points. Que faire si l’on rate le bac de français ? Une mauvaise note ne bloque pas à elle seule le diplôme. Si la moyenne finale se situe entre 8 et 10, les oraux de rattrapage permettent encore d’être reçu.

Sources