Oral de français du bac

Déroulement de l’épreuve orale du bac de français

Les candidats seront convoqués à cette épreuve anticipée du bac 2025 entre le lundi 23 juin et au plus tard le vendredi 4 juillet 2025. Que tu sois en voie générale ou en voie technologique, les modalités de l’oral du bac de français sont identiques.

Découvre également : les dates des autres épreuves du bac 2025

N’oublie surtout pas de te munir d’un exemplaire du descriptif des activités conduites pendant l’année, remis par ton professeur de français. Il récapitule les œuvres et les textes étudiés en cours, ainsi que lectures cursives obligatoires.

En résumé

L’épreuve orale de français dure 20 minutes. Il faut aussi compter un temps de préparation de 30 minutes.

Parmi ces 20 minutes d’épreuve :

12 minutes sont consacrées à l’exposé sur un des textes du descriptif.

8 minutes pour la présentation de l’œuvre choisie par le candidat et l’entretien avec l’examinateur.

Par ailleurs, voie générale comme en voie technologique, l’oral de l’épreuve anticipée de français compte pour un coefficient 5.

La préparation de l’oral de français (30 minutes)

Tu disposes de 30 minutes de préparation au début de l’épreuve après avoir présenté ta liste de textes à l’examinateur.

Il en choisit un et t’indique le passage à expliquer. Il te pose également la question de grammaire que tu dois préparer.

Le passage à l’oral (20 minutes)

Ton oral de français va se dérouler en deux temps :

Un exposé sur un texte choisi par l’examinateur dans ton descriptif (12 minutes, noté sur 12 points)

Après avoir brièvement restitué le passage de texte dans son oeuvre ou dans le parcours associé, tu effectueras une lecture à haute voix. Le tout est noté sur 2 points. À toi d’y mettre le ton qui convient, et de faire attention à ta diction.

Tu enchaines ensuite avec une explication d’un passage du texte, notée sur 8 points.

Pour terminer, tu réponds à la question de grammaire posée par ton examinateur, en lien avec une phrase ou un court passage du texte choisi. Cette dernière partie est notée sur 2 points.

La présentation d’une oeuvre étudiée (8 minutes, notée sur 8 points)

Tu présentes dans un premier temps l’oeuvre que tu as choisie et les raisons de ce choix.

Cette première présentation donnera l’impulsion à la deuxième partie de l’échange avec l’examinateur. Il t’amènera à développer tes explications ou encore défendre ton point de vue.

Le passage devant l’examinateur ne doit pas être une récitation ni une lecture de brouillon.

Fais un effort sur ton vocabulaire et surtout, au temps ! La politesse et un sourire marquent toujours plus de points que la mauvaise humeur. L’examinateur n’est pas un robot programmé pour te piéger…

Oral de français : les connaissances à exploiter

Les procédés littéraires

Toutes les notions que tu as vues au cours de l’année te seront utiles au cours de cette épreuve. Pense donc à bien réviser :

Les genres littéraires (roman, théâtre, poésie, autobiographie)

(roman, théâtre, poésie, autobiographie) Les registres littéraires (épique, satyrique, comique, tragique, épique)

(épique, satyrique, comique, tragique, épique) Les focalisations (focalisation zéro, focalisation externe, focalisation interne)

(focalisation zéro, focalisation externe, focalisation interne) Les figures de style (métaphores, comparaisons, accumulations, oxymores)

(métaphores, comparaisons, accumulations, oxymores) Les champs lexicaux (peur, colère, tristesse, deuil)

Tu dois absolument identifier ces procédés dans ton texte. Pour cela, tu peux les surligner pendant les 30 minutes de préparation, mais pas avant.

Note également que les descriptions relatives aux 5 sens humains (toucher, odorat, ouïe, goût, vue) sont souvent primordiales et très symboliques dans les textes littéraires. Il faudra bien penser à les prendre en compte.

Tes fiches de lectures

Tes fiches de lectures sont précieuses. Elles te permettront de te remémorer les intrigues, le contexte de l’œuvre et ses personnages.

Révise bien ces informations car elles t’aideront à situer plus facilement ton extrait dans le livre.

Oral de français : la lecture de l’extrait

Comment vaincre sa timidité ?

On est souvent intimidé lorsqu’on doit lire à voix haute. C’est normal puisque la lecture est généralement une activité solitaire et silencieuse.

Difficile alors de révéler ton intimité de lecteur à ton examinateur que tu ne connais pas. Sache cependant que l’examinateur n’est pas là pour te juger mais pour t’évaluer, ce qui est bien différent.

Il évalue ta prestation mais en aucun cas ta valeur en tant qu’individu. En d’autres termes, que ta lecture révèle un caractère sensible ou pragmatique lui est indifférent.

Pour l’examinateur, une bonne lecture est le signe d’une bonne compréhension du texte.

Comment mettre le ton ?

Il faut avant tout que ta lecture soit sincère. Pour cela, rien de tel qu’un petit exercice de théâtre. Mets-toi dans la peau du narrateur et des personnages comme tu les as imaginés.

S’il te semble que le narrateur est en colère, mime la colère, s’il te semble qu’un personnage est timide, baisse le volume. Entraîne-toi à lire devant tes proches. Ils t’aideront à savoir quelles émotions tu transmets à travers ta lecture et à t’assurer que tu seras bien compris par l’examinateur.

Comment trouver le bon rythme et éviter le bégaiement ?

T’entraîner te permettra aussi de ne pas bégayer ni de buter sur des mots rares. L’une des plus grandes difficultés de la lecture à voix haute est de trouver le bon rythme.

La plupart des candidats oublie que la ponctuation sert justement à donner des indications de rythme au lecteur. Prends le temps de lire : cela t’évitera de perdre ta ligne en cours de lecture.

Oral de français : exprimer ses idées distinctement

Comment parler avec conviction ?

Ton exposé sera plus convaincant si tu parais sûr de toi et de ce que tu dis. Les personnes qui ont de l’assurance s’expriment à un rythme régulier, sans se presser, et prennent le temps de réfléchir posément aux questions qui leur sont posées. Il te suffira donc de parler distinctement, d’articuler et de prendre une voix audible.

Quels sont les pièges à éviter ?

Demande-toi ce que voient et entendent les examinateurs à longueur de journée. Tu en déduiras qu’il ne doit pas être agréable pour eux de devoir tendre l’oreille pour t’entendre correctement.

Il faudra faire en sorte de ne pas t’exprimer toujours sur le même ton si tu souhaites conserver l’attention de l’examinateur. Surtout, débarrasse-toi de tes tics de langage, comme les “euh”, “donc”, “enfin”…