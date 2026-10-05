Bac S2TMD : programme, épreuves du bac 2027, coefficients et débouchés

Danse, musique ou théâtre : la série S2TMD associe culture artistique et pratique devant un jury. Matières, deux épreuves de spécialité au coefficient 16, ce qui change en 2027, grand oral, calendrier et poursuites d’études, d’après les textes officiels.

Le bac S2TMD (sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse) est la série de la voie technologique réservée aux élèves qui veulent allier une pratique artistique exigeante et une formation générale. On y choisit une dominante, danse, musique ou théâtre, et le diplôme se joue sur deux épreuves de spécialité au coefficient 16 : un écrit de culture et sciences, et une épreuve pratique devant un jury. Cette page réunit les matières, les règles de l’examen et les poursuites d’études, à partir des textes officiels, pour choisir la série en connaissance de cause ou pour organiser votre soutien scolaire au lycée avec le bon barème en tête.

Sommaire

L’essentiel en huit points

Le bac S2TMD est un baccalauréat technologique artistique : l’élève choisit une dominante, danse, musique ou théâtre .

artistique : l’élève choisit une dominante, . Deux épreuves terminales de spécialité, toutes deux au coefficient 16 : culture et sciences (écrit) et pratique (devant un jury).

: culture et sciences (écrit) et pratique (devant un jury). L’écrit de culture et sciences dure 4 heures et est noté sur 20 points.

et est noté sur 20 points. L’épreuve pratique dure 50 minutes et est notée sur 20 points.

et est notée sur 20 points. À compter de 2027, 2 points sur 20 de l’écrit de danse et de l’écrit de musique sont réservés à la maîtrise de la langue.

de l’écrit de danse et de l’écrit de musique sont réservés à la maîtrise de la langue. Le grand oral passe au coefficient 12 et l’épreuve anticipée de mathématiques (coefficient 2) s’ajoute en fin de première.

et l’épreuve anticipée de mathématiques (coefficient 2) s’ajoute en fin de première. En 2027, l’écrit de culture et sciences a lieu le mercredi 16 juin , de 8 h à 12 h.

, de 8 h à 12 h. Après le bac, les poursuites d’études vont des cursus universitaires en arts du spectacle aux écoles et formations artistiques, via Parcoursup ou le concours propre à chaque école.

Qu’est-ce que le bac S2TMD ?

S2TMD signifie sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse. C’est l’une des sept séries du baccalauréat technologique, avec STMG, ST2S, STI2D, STL, STD2A et STHR. Sa particularité : l’élève choisit sa dominante artistique et se forme à la fois en cours et en pratique, souvent dans le cadre d’un partenariat entre le lycée et un établissement d’enseignement artistique, comme un conservatoire.

La série ne forme pas seulement des interprètes. Elle demande d’analyser des œuvres, de connaître l’histoire des arts, de comprendre les techniques de la scène et de les mettre en pratique. C’est ce mélange de culture écrite et de pratique évaluée par un jury qui la distingue des autres séries.

La série se choisit à la fin de la seconde générale et technologique, et elle n’est proposée que dans un nombre limité de lycées, ce qui oblige souvent à changer d’établissement. Pour réussir l’année de seconde qui précède ce choix, vous pouvez vous appuyer sur le programme de seconde et ses quiz de révision.

S’entraîner sur des sujets réels ➜ les annales du bac

Ce que l’on étudie en danse, musique et théâtre

Les volumes horaires précis figurent dans le document « pourcentages horaires » publié par éduscol, que nous vous invitons à consulter pour la répartition exacte entre enseignements communs, culture et sciences, et pratique. Le contenu des trois dominantes se déduit des épreuves, qui évaluent ce qui est enseigné.

La danse

Culture et sciences chorégraphiques : analyse d’œuvres chorégraphiques et histoire de l’art. Pratique chorégraphique : composition d’un solo, étude du corps en mouvement (sciences du corps) et analyse musicale.

La musique

Culture et sciences musicales : relevé (dictée musicale), comparaison d’extraits, analyse, histoire de la musique et des arts. Pratique musicale : interprétation, création, pratique collective et entretien avec le jury.

Le théâtre

Culture et sciences théâtrales : analyse dramaturgique, questionnements esthétiques et création artistique. Pratique théâtrale : création et interprétation, avec un temps de préparation avant le passage devant le jury.

Les enseignements communs de la voie technologique (français ou philosophie selon l’année, histoire-géographie, langues vivantes, mathématiques, éducation physique et sportive, enseignement moral et civique) complètent cet emploi du temps. Pour consolider ces matières en dernière année, vous pouvez réviser en terminale avec nos cours et quiz, dont une large part (philosophie, histoire-géographie, langues) vaut aussi pour la voie technologique.

Les épreuves du bac S2TMD

La note de service du 11 septembre 2026 définit les deux épreuves terminales de spécialité, pour chacune des trois dominantes. Le visuel ci-dessous les résume, avant le détail épreuve par épreuve.

Les épreuves de spécialité du bac S2TMD à la session 2027, d’après la note de service du 11 septembre 2026 et la circulaire du 24 août 2026.

L’écrit de culture et sciences : 4 heures

L’épreuve est écrite, dure 4 heures, est notée sur 20 et affectée du coefficient 16. Le barème dépend de la dominante :

Dominante Organisation de l’écrit Barème Danse Analyse chorégraphique et histoire de l’art, environ 2 h chacune à titre indicatif 10 points + 10 points Musique Relevé, comparaison d’extraits, analyse, histoire de la musique et des arts 3 + 6 + 4 + 7 points Théâtre Analyse dramaturgique, questionnements esthétiques, création artistique 8 + 4 + 8 points

L’épreuve pratique : 50 minutes

L’épreuve pratique dure 50 minutes, est notée sur 20 et affectée du coefficient 16. Elle se passe devant un jury composé de professeurs de l’éducation nationale et de professionnels ou enseignants d’un établissement artistique.

Dominante Déroulé Barème Danse Composition d’un solo (15 min), sciences du corps (20 min), analyse musicale (15 min) 10 + 6 + 4 points Musique Interprétation, création, pratique collective, entretien avec le jury 4 temps de 5 points Théâtre Création théâtrale et interprétation théâtrale, après 30 min de préparation 10 + 10 points

Le jury compte trois membres en danse et deux en musique comme en théâtre. Comme en STHR ou en STD2A, l’évaluation porte aussi sur ce que l’on sait faire, pas seulement sur ce que l’on sait écrire.

L’oral de contrôle, au second groupe

Un candidat qui obtient entre 8 et 10 de moyenne au premier groupe peut repasser des épreuves à l’oral. Pour la culture et les sciences de sa dominante, l’oral de contrôle dure 30 minutes, avec 30 minutes de préparation en danse et en théâtre.

Travailler les épreuves ➜ réviser le bac, matière par matière

Ce qui change au bac S2TMD 2027

Beaucoup de pages en ligne décrivent encore les anciens textes. Voici ce qui évolue, point par point, entre la note de service du 6 février 2026 et celle de septembre 2026.

Point Note du 6 février 2026 À compter de la session 2027 Durée des épreuves de spécialité Écrit de 4 h, pratique de 50 min Inchangée Maîtrise de la langue à l’écrit Aucune mention de ce critère dans le texte 2 points sur 20 à l’écrit de danse et à l’écrit de musique Épreuve anticipée de mathématiques N’existait pas 2 heures, coefficient 2, en fin de première Coefficient du grand oral 14 12

Ce que pèsent les 2 points de langue. Ils ne s’ajoutent pas au barème : ils sont pris sur les 20 points existants. Appliqués à un écrit au coefficient 16, ils représentent l’équivalent de 1,6 coefficient sur 100. L’effet direct reste modeste, mais une copie bien rédigée est aussi une copie mieux comprise par le correcteur. Pour une vue d’ensemble de la session, notre article sur ce qui change au bac 2027 revient sur l’épreuve anticipée de mathématiques et sur le nouveau calendrier.

Le grand oral en S2TMD

Le grand oral de la voie technologique a sa propre note de service, datée du 10 septembre 2026. Le déroulé est le même pour toutes les séries :

le candidat présente au jury deux questions adossées à ses enseignements de spécialité ;

le jury en retient une, puis le candidat dispose de 20 minutes de préparation ;

10 minutes de présentation, puis 10 minutes d’échange avec le jury.

Deux points comptent en 2027. Le coefficient passe à 12. Et la feuille des questions est strictement encadrée : si le candidat n’en présente aucune, une seule, ou des questions étrangères à ses spécialités, l’épreuve n’a pas lieu et il est convoqué à la session de remplacement ; en cas de récidive, il obtient 0. En S2TMD, la pratique artistique donne une matière naturelle, à condition d’en tirer une vraie question (par exemple « comment une mise en scène change-t-elle le sens d’un même texte ? ») plutôt qu’un récit de projet.

Coefficients : comment se calcule la note

La note du bac repose sur 40 % de contrôle continu et 60 % d’épreuves terminales, pour un total de 100 coefficients sans option.

Épreuve ou enseignement Coefficient Mode d’évaluation Culture et sciences (chorégraphiques, musicales ou théâtrales) 16 Écrit terminal, 4 h Pratique (chorégraphique, musicale ou théâtrale) 16 Épreuve terminale, 50 min Grand oral 12 Oral terminal, 20 min Philosophie 4 Écrit terminal, 4 h Français (écrit et oral) 5 + 5 Épreuves anticipées de première Mathématiques (épreuve anticipée) 2 Écrit de première, 2 h Histoire-géographie, LVA, LVB, mathématiques, EPS 6 chacun Contrôle continu Enseignement de spécialité de première 8 Contrôle continu

Un chiffre résume la série : les deux épreuves de spécialité pèsent 32 coefficients sur 100, près de trois fois le grand oral et huit fois la philosophie. Pour tester l’effet de vos notes sur la moyenne, le simulateur ci-dessous fait le calcul, et notre dossier sur les coefficients du bac détaille les autres séries.

Estimer sa note ➜ simuler sa note au bac technologique

Le calendrier du bac S2TMD 2027

Le calendrier de la session 2027 est fixé par la circulaire du 24 août 2026 (annexe IV pour le bac technologique). Les épreuves écrites ont lieu le matin.

Date Épreuve Horaire (métropole) Mercredi 16 juin 2027 Culture et sciences chorégraphiques, musicales ou théâtrales (écrit) 8 h – 12 h

Les dates de l’épreuve pratique et des autres épreuves sont communiquées par les établissements et par le rectorat. Retrouvez le calendrier complet sur la page des dates du bac technologique. Pour travailler les sujets du bac en situation, vous pouvez aussi consulter les sujets probables du bac technologique.

Les poursuites d’études après un bac S2TMD

Le bac S2TMD ouvre sur des études artistiques ou culturelles, mais ne s’y limite pas. Les voies possibles, à titre d’exemples, sont les licences universitaires en arts du spectacle, en musicologie ou en danse, les formations des écoles et conservatoires, et les cursus de la médiation culturelle ou de l’enseignement artistique. Les modalités diffèrent beaucoup : certaines formations se demandent sur Parcoursup, d’autres passent par un concours ou une audition propres à l’établissement.

Pour comprendre le calendrier des vœux et les phases d’admission, consultez notre page sur la procédure Parcoursup. Renseignez-vous aussi auprès du professeur principal et du psychologue de l’éducation nationale, qui connaissent les formations proches de votre lycée.

La série S2TMD est-elle faite pour vous ?

Elle convient à un élève qui pratique déjà un art, ou qui veut s’y former sérieusement, et qui accepte aussi le travail d’analyse et de culture : on y écrit, on y lit, on y argumente. L’emploi du temps est chargé, avec répétitions et projets, et l’évaluation pratique se passe devant un jury. Les séries voisines, comme le bac STD2A pour le design et les arts appliqués, ou le bac STL pour le laboratoire, répondent à d’autres profils.

Préparer l’après-bac ➜ la procédure Parcoursup

Questions fréquentes

Que veut dire S2TMD ? S2TMD signifie sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse. C’est une série du baccalauréat technologique. Quelles sont les épreuves du bac S2TMD ? Deux épreuves terminales de spécialité, un écrit de culture et sciences de 4 heures et une épreuve pratique de 50 minutes, chacune au coefficient 16, avec la philosophie, le grand oral, et les épreuves anticipées de français et de mathématiques. Quels sont les coefficients du bac S2TMD ? Culture et sciences 16, pratique 16, grand oral 12, philosophie 4, français 5 + 5, mathématiques anticipées 2, contrôle continu 40 % de la note. Quand a lieu l’écrit de culture et sciences en 2027 ? Il se tient le mercredi 16 juin 2027, de 8 heures à 12 heures. Les dates de l’épreuve pratique sont communiquées par les établissements. Qu’est-ce qui change au bac S2TMD en 2027 ? Deux points sur 20 sont réservés à la maîtrise de la langue à l’écrit de danse et de musique, le grand oral passe au coefficient 12 et une épreuve anticipée de mathématiques de 2 heures apparaît en fin de première. Faut-il déjà pratiquer un art pour entrer en S2TMD ? Une pratique artistique est un atout, et l’admission dépend de l’établissement qui propose la série. Renseignez-vous auprès du lycée concerné sur les modalités d’entrée. Que faire après un bac S2TMD ? Licence en arts du spectacle ou en musicologie, écoles et conservatoires, médiation culturelle : plusieurs voies existent, via Parcoursup ou par concours.

Sources