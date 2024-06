Bac général 2024 : révise avec les sujets corrigés officiels du Liban

Tu as besoin de réviser une dernière fois pour aborder les épreuves du bac 2024 sereinement ? Voie générale, première ou terminale, cet article est pour toi ! Tu peux retrouver les sujets officiels corrigés de la session 2024 du centre d’examen étranger du Liban. Leurs sujets tombent entre le 3 et 7 juin, une semaine avant la métropole. Conseils de dernière minute sur différentes matières, point sur la méthode : de quoi te donner les clefs de la réussite !

Les épreuves écrites de la métropole se déroulent entre le 14 et 21 juin. Entraîne-toi en réalisant toi-même et dans le temps imparti l’un des sujets corrigés du bac général 2024 du Liban. Retrouve ensuite le corrigé réalisé par notre communauté enseignante. Teste-toi autant de fois que tu le souhaites sur les sujets qui te sont donnés. N’hésite pas à aller sur digiSchool.fr pour approfondir tes connaissances en relisant les cours de terminale générale. Joue le jeu pour être au top le jour J !

« Les sujets officiels nous sont directement transmis par le service de presse de l’Éducation nationale. »

La date de tes épreuves du bac général approche : tu retrouveras, ci-dessous, les sujets officiels et leur corrigé made by digiSchool ! Français, philo, épreuves de spécialités ? Révise pour être « à fond » le jour de l’examen !

Bac 2024 français : le sujet officiel du Liban

Sur quels sujets de dissertation les élèves ont dû composer ? Pour le savoir, rendez-vous en juin 2024 !

En attendant, tu peux consulter notre article sur les sujets probables du bac de français 2024 ou venir t’entraîner grâce à nos cours, nos quiz et nos annales. Le diplôme n’attend plus que toi !

Sujet officiel et corrigé du bac de philo 2024

Retrouve les sujets corrigés du bac général 2024 du Liban de la philo. Les deux sujets de dissertation proposés seront disponibles :

le 4 juin 2024

le 4 juin 2024

L’intitulé du commentaire de texte sera également disponible à la même date.

N’hésite pas à affiner tes connaissances sur les notions suivantes : le devoir, l’inconscient, la liberté, la nature, le temps, la vérité.

Conseils de dernière minute sur la méthode du commentaire ou de dissertation ? Consulte sur digiSchool.fr nos cours de philo de terminale et la méthodologie expliquée par nos profs. Tu peux également consulter notre article sur les sujets probables du bac de philo 2024. La mention t’attend !

Révise la philo en 1 heure !

Spécialité HGGSP : le sujet officiel du bac 2024

Les deux sujets au choix pour la dissertation ainsi que le commentaire seront disponibles :

le 5 juin 2024

le 5 juin 2024

Révise avec les leçons affirmations de puissance, rivalités et coopérations et exploiter et protéger l’environnement face au changement climatique avec son quiz.

Petits doutes sur la méthode à appliquer pour les épreuves d’HGGSP ? Consulte sur digiSchool.fr la méthodologie expliquée par nos profs et l’ensemble de nos cours HGGSP de terminale. Tu peux également parcourir notre article sur les sujets probables du bac d’HGGSP 2024.

Bac Liban 2024 : sujet et corrigé de la spé. HLP

Vérifie tes acquis avec les quiz liés au thème « L’Humanité en question », comme : « Le progrès n’est-il qu’un mythe ? » ou « Toutes les violences sont-elles comparables ? »

Les élèves ont le choix entre deux sujets, comme chaque année. Soit une interprétation philosophique ou littéraire, soit un essai philosophique ou littéraire qui seront disponibles en juin 2024.

Besoin d’affiner tes connaissances ? Sur digiSchool.fr, retrouve les cours et quiz pour t’aider dans cette entreprise. Consulte la méthodologie pour la rédaction d’un essai que nos profs ont concoctée pour toi. N’hésite pas à te tester à nouveau avec nos annales !

Spé. SVT 2024 : le sujet officiel du bac au Liban

Teste tes acquis avec les quiz des sujets probables de la spé. SVT pour les thèmes :

Les élèves au Liban répondent à une question concernant le texte argumenté et une autre pour le développement scientifique répondant à un problème. Les deux questions corrigées seront disponibles en juin 2024.

Un doute sur l’argumentaire ou l’étude de documents ? Retrouve les conseils et méthode de SVT en terminale sur digiSchool.fr. Tu peux également consulter notre article sur les sujets probables du bac de spé. SVT 2024. N’hésite pas à t’entraîner avec les annales disponibles sur notre site !

Revois la spécialité SVT en vidéo !

Sujet officiel bac 2024 : spé. SES au Liban

Teste tes connaissances en SES avec des quiz sur : « Les sources de la croissance économique » ou « Définir et mesurer le chômage ». Entraîne-toi avec nos annales en attendant les sujets officiels corrigés de l’épreuve du bac au Liban.

Le sujet corrigé de la spé. SES sera disponible ci-dessous ainsi que les trois étapes de l’épreuve de bac en juin 2024.

Des doutes sur la méthode ? Retrouve les conseils de nos profs sur notre site digiSchool.fr. Tu peux aussi consulter nos leçons pour bien réviser ta spé. SES ou notre article sur les sujets susceptibles de tomber au bac spé. SES 2024.

Spé. physique-chimie : sujet officiel corrigé du Liban 2024

Consulte notre article sur les sujets probables de la spé. physique-chimie pour le bac 2024 pour t’aider à réviser. Retrouve ensuite nos cours, tels que « Lien entre les actions appliquées à un système et son mouvement », pour continuer d’apprendre.

Les trois exercices donnés au centre examen étranger du Liban pour le bac 2024 de spé. physique-chimie seront disponibles en juin 2024.

Des difficultés pour la partie pratique de l’examen ? Rejoins notre chaîne YouTube et découvre les explications de nos profs. Les cours, les quiz et les annales sont également à ta disposition sur digiSchool.fr au besoin. N’hésite pas !

Session Liban 2024 : le sujet et corrigé de la spé. maths

Consulte notre article sur les sujets probables au bac de la spé. mathématiques 2024. Retrouve également les cours et les quiz pour t’entraîner, comme « Vecteurs, droites et plans de l’espace »!

Retrouve dans le PDF, ci-dessous, les 3-5 exercices corrigés de l’épreuve de spé. maths 2024 tombés au Liban disponibles en juin 2024.

Nerveux ou nerveuse ? Les quiz disponibles sur digiSchool.fr peuvent t’aider. N’hésite pas à les consulter pour t’entraîner et tester tes acquis, pour un bac sans angoisse !

Revois les notions de spé. maths en vidéo !

Alors, réussiras-tu les différents sujets corrigés du bac général 2024 du Liban ? Français, philo, spé. : tu peux continuer à t’entraîner pour la session du bac 2024 en retrouvant nos annales sur digiSchool.fr ! Tu peux également préciser ou vérifier tes connaissances grâce à nos leçons et à nos quiz.

Bonne chance pour les épreuves qui se profilent !

