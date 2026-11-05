Quel bac pour devenir ostéopathe ?

Faut-il un bac scientifique pour devenir ostéopathe ? Aucune série n’est citée comme obligatoire, mais la formation dure cinq ans après le bac et le titre est protégé. Voici le parcours, les spécialités qui aident au lycée, la durée des études et les points à vérifier avant de choisir une école.

Pour devenir ostéopathe, les sources officielles que nous avons consultées ne citent aucune série de bac obligatoire : on suit une formation de cinq ans après le bac dans un établissement dont le diplôme ouvre droit au titre. Le bac général, avec des enseignements scientifiques, est le profil qui prépare le mieux à ces études, mais le choix de l’école compte autant que celui de la série. Cet article détaille le parcours, les spécialités utiles au lycée, la durée des études et les points à vérifier. Pour consolider ses bases dès maintenant, il est utile de soutien scolaire au lycée avec des cours et des exercices en ligne.

Sommaire

La réponse en bref

Il n’y a pas de bac obligatoire dans les sources lues : un bachelier général avec des spécialités scientifiques est le cas le plus naturel, sans que la voie soit fermée aux autres profils.

dans les sources lues : un bachelier général avec des spécialités scientifiques est le cas le plus naturel, sans que la voie soit fermée aux autres profils. La formation dure cinq ans après le bac et mène à un niveau bac+5, d’après l’Onisep.

et mène à un niveau bac+5, d’après l’Onisep. L’usage du titre d’ostéopathe est réservé : il faut un diplôme délivré par un établissement agréé, ou une autorisation de l’agence régionale de santé.

: il faut un diplôme délivré par un établissement agréé, ou une autorisation de l’agence régionale de santé. Avant de s’inscrire, il faut vérifier l’agrément de l’établissement et ses modalités d’admission, qui varient d’une école à l’autre.

Quel bac et quelles spécialités choisir

La fiche de l’Onisep consacrée au diplôme d’ostéopathe et la page de l’agence régionale de santé que nous avons lues ne désignent pas de série ou de spécialité obligatoire. Elles ne détaillent pas non plus les conditions d’admission : celles-ci sont fixées par chaque établissement, et il faut les consulter école par école.

À titre d’indication de bon sens, et non de condition d’admission, des enseignements de spécialité comme SVT, physique-chimie ou mathématiques donnent des bases utiles : biologie du corps humain, raisonnement, rigueur de travail. Un bachelier technologique, par exemple en ST2S, ou un bachelier aux spécialités plus littéraires n’est pas exclu pour autant, mais il aura intérêt à vérifier les attendus de l’école visée et à se renseigner sur les remises à niveau proposées. Le professeur principal et le psychologue de l’éducation nationale peuvent aider à faire ce point en terminale.

Pour comparer avec d’autres filières de santé, vous pouvez lire quel bac pour devenir kiné et quel bac pour devenir sage-femme.

Travailler les épreuves ➜ réviser le bac, matière par matière

Comment on entre en formation

L’Onisep classe la formation parmi les « autres formations en santé » et indique un diplôme national ou un diplôme d’État, pour un niveau terminal d’études de bac+5. L’accès se fait après le bac, dans un établissement agréé. Contrairement aux études de médecine ou de maïeutique, la page consultée ne présente pas de passage obligatoire par une première année commune de santé.

Les modalités d’entrée (dossier, entretien, épreuves écrites, frais de scolarité) dépendent de chaque établissement, et nous n’en donnons ni le détail ni le coût, faute de source officielle lue. Le conseil est le même pour tous les candidats : lister les écoles qui vous intéressent, vérifier leur agrément, comparer leurs conditions d’admission et leurs dates de candidature, parfois ouvertes avant la fin de l’année de terminale. Pour les formations qui passent par la plateforme nationale, le calendrier se prépare avec la procédure Parcoursup.

Préparer ses vœux ➜ la procédure Parcoursup

Combien d’années d’études

Selon l’Onisep, la formation dure cinq ans. Elle conduit à un niveau bac+5, soit l’équivalent de dix semestres d’études supérieures. La durée réelle peut s’allonger en cas de redoublement ou de réorientation.

Repère Information Source Durée de la formation 5 ans après le bac Onisep Niveau terminal d’études Bac+5 Onisep Nature du diplôme Diplôme national ou diplôme d’État Onisep Établissements 25 établissements listés par l’Onisep, dont Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Strasbourg, Toulouse, Montpellier et Rennes Onisep

Le volume horaire exact et le contenu des enseignements sont encadrés par le décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie, que nous n’avons pas pu relire en détail pour cet article : nous ne reprenons donc aucun chiffre horaire.

Pour situer ces études parmi d’autres parcours longs de la santé, l’article quel bac pour devenir psychologue montre un autre exemple.

Un titre protégé : ce qu’il faut savoir avant de s’inscrire

D’après la page de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, datée de 2017, l’usage professionnel du titre d’ostéopathe est réservé à plusieurs catégories de personnes : certains professionnels de santé (médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers) autorisés à exercer et titulaires d’un diplôme universitaire ou inter-universitaire reconnu, les titulaires d’un diplôme délivré par un établissement agréé, et les personnes qui disposent d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé.

L’autorisation d’utiliser le titre est aussi subordonnée à l’enregistrement, sans frais, des diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès de l’agence régionale de santé de la résidence professionnelle, au titre du répertoire ADELI. Concrètement, un diplôme décerné par une école non agréée ne suffit pas : c’est la raison pour laquelle l’agrément se vérifie avant de s’inscrire, puisque l’agrément des établissements est fixé par des textes officiels et peut évoluer. La page date de 2017 : les textes cités sont à reconfirmer sur les sites officiels.

Estimer sa note ➜ simuler sa note au bac

Se préparer dès le lycée

Voici des repères concrets, sans promesse de résultat :

Soigner le dossier : les notes de première et de terminale comptent pour être retenu, d’où l’intérêt de réviser en terminale avec régularité.

: les notes de première et de terminale comptent pour être retenu, d’où l’intérêt de réviser en terminale avec régularité. Consolider les sciences : biologie, physique-chimie et mathématiques facilitent les enseignements d’anatomie et de physiologie.

: biologie, physique-chimie et mathématiques facilitent les enseignements d’anatomie et de physiologie. Découvrir le métier : rencontrer un ostéopathe, assister à une journée portes ouvertes, pour vérifier que le quotidien correspond à ses attentes.

: rencontrer un ostéopathe, assister à une journée portes ouvertes, pour vérifier que le quotidien correspond à ses attentes. Comparer les écoles : agrément, conditions d’admission, durée, frais et lieux de stage.

: agrément, conditions d’admission, durée, frais et lieux de stage. Prévoir une solution de repli : garder en parallèle une ou deux autres filières de santé ou de sciences dans ses vœux.

Questions fréquentes

Quel bac faut-il pour devenir ostéopathe ? Aucune série n’est imposée par les sources lues. Un bac général avec des spécialités scientifiques (SVT, physique-chimie, mathématiques) prépare bien, sans garantir l’admission. Peut-on devenir ostéopathe avec un bac technologique ou professionnel ? Aucune des sources lues ne l’exclut, mais les conditions d’admission dépendent de chaque établissement. Il vaut mieux demander directement aux écoles quels sont leurs attendus et leurs éventuelles remises à niveau. Combien d’années d’études pour être ostéopathe ? Cinq ans après le bac, pour un niveau bac+5, selon l’Onisep. Faut-il passer par une première année de médecine ? La fiche de l’Onisep consultée ne mentionne pas de première année commune de santé obligatoire pour cette formation. Vérifiez les conditions de chaque école agréée. Le titre d’ostéopathe est-il protégé ? Oui. Son usage est réservé aux personnes qui remplissent les conditions fixées par les textes : diplôme d’un établissement agréé, autorisation de l’agence régionale de santé ou statut de certains professionnels de santé. Comment vérifier qu’une école est agréée ? L’agrément est délivré par décision officielle publiée au Journal officiel. Il se vérifie sur Légifrance et auprès de l’école, avant de s’inscrire.

Sources