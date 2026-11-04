Quel bac pour devenir sage-femme ?

Faut-il un bac scientifique pour devenir sage-femme ? Aucune série n’est obligatoire, mais l’accès à la maïeutique passe par une première année de santé (PASS ou LAS) très sélective, puis par des études longues. Voici le parcours, les spécialités qui aident au lycée, la durée des études et les points à vérifier.

Pour devenir sage-femme, aucune série de bac n’est obligatoire : on entre en études de maïeutique après une première année de santé, que l’on choisit sur Parcoursup, et la sélection se fait à l’université. Le bac ouvre donc la porte, mais ce sont les résultats de cette première année qui décident de l’admission. Cet article détaille le parcours, les spécialités utiles au lycée, la durée des études et les points à vérifier. Pour consolider ses bases dès maintenant, il est utile de progresser au lycée (seconde à terminale) avec des cours et des exercices en ligne.

Sommaire

La réponse en bref

Il n’y a pas de bac obligatoire : un bachelier général est le profil le plus courant, mais la voie n’est pas fermée aux autres séries.

: un bachelier général est le profil le plus courant, mais la voie n’est pas fermée aux autres séries. L’accès se fait par le PASS (parcours spécifique « accès santé ») ou par une LAS (licence avec option « accès santé »), à choisir sur Parcoursup.

(parcours spécifique « accès santé ») ou par une (licence avec option « accès santé »), à choisir sur Parcoursup. Il faut valider au moins 60 crédits ECTS dont les crédits santé, puis réussir la sélection (notes, épreuves écrites et orales).

dont les crédits santé, puis réussir la sélection (notes, épreuves écrites et orales). Les études durent environ six ans après le bac pour les étudiants entrés en école depuis 2024, selon l’Onisep.

Quel bac et quelles spécialités choisir

Les pages officielles consultées ne désignent pas de série ou de spécialité obligatoire pour viser la maïeutique. Le PASS comme la LAS reposent sur des enseignements de santé que l’on découvre à l’université : le lycée ne demande pas de les avoir déjà suivis. En revanche, la première année est exigeante, et un solide niveau en sciences aide à la suivre.

À titre d’indication de bon sens, et non de condition d’admission, des enseignements de spécialité comme SVT, mathématiques ou physique-chimie donnent des bases utiles : biologie du corps humain, raisonnement, rigueur de travail. Un bachelier qui a gardé des spécialités plus littéraires peut aussi réussir, notamment par la LAS, puisque celle-ci s’appuie sur une licence classique (lettres, droit, SVT, etc.). Mieux vaut vérifier les attendus de chaque formation sur Parcoursup et en parler avec le professeur principal.

Pour comparer avec d’autres filières de santé, vous pouvez lire quel bac pour devenir kiné et quel bac pour devenir pharmacien.

Travailler les épreuves ➜ réviser le bac, matière par matière

PASS ou LAS : comment on entre en maïeutique

D’après Parcoursup, l’accès se fait après une, deux ou trois années d’études supérieures à l’université, par deux voies. Le choix se prépare en terminale, avec la procédure Parcoursup.

PASS LAS Principe Une année spécifique avec des enseignements de santé et une option disciplinaire hors santé Une licence classique complétée d’enseignements « accès santé » Durée Une année, au moins 60 ECTS Une licence, au moins 180 ECTS Vœux Parcoursup Un vœu par université, 10 vœux au maximum au total avec les LAS Un vœu par LAS, toutes ne mènent pas à la maïeutique

Le PASS n’est proposé que dans les universités qui disposent d’une faculté de santé. Pour la LAS, la fiche de formation sur Parcoursup indique les filières de santé accessibles : il faut la lire avant de candidater. Les vœux se formulent pendant la phase d’inscription de l’hiver, entre le 18 janvier et le 14 mars d’après la page Parcoursup consultée, des dates à reconfirmer pour la session 2027.

La sélection repose ensuite sur les notes des deux semestres, sur le classement dans la licence et sur des épreuves, orales et parfois écrites. Les étudiants dont les notes dépassent un seuil fixé par l’université peuvent être admis directement. Une candidature en santé est possible deux fois au cours du premier cycle : un étudiant non admis après un PASS poursuit en deuxième année de la LAS correspondant à son option, et peut retenter sa chance plus tard. Le PASS ne peut pas être redoublé. Nous ne donnons pas de taux de réussite, faute de chiffre officiel lu.

Préparer ses vœux ➜ la procédure Parcoursup

Combien d’années d’études

Selon l’Onisep, les études de maïeutique durent environ six ans après le bac : une première année à l’université, puis cinq ans en école de maïeutique pour les étudiants entrés en école à partir de la rentrée 2024. Ceux entrés avant obtiennent encore le diplôme d’État de sage-femme à bac+5.

Étape Durée Repère PASS ou LAS 1 à 3 ans Au moins 60 ECTS avant de candidater Premier cycle (2e et 3e années) 2 ans Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques, niveau licence Deuxième cycle (4e et 5e années) 2 ans Diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques, niveau master Troisième cycle (6e année) 1 an Stages, thèse d’exercice, diplôme d’État de docteur en maïeutique

Selon L’Étudiant, cette sixième année a été adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 16 janvier 2023, après un report de la rentrée 2022 à la rentrée 2024. La durée réelle dépend du parcours : le passage par une LAS de deux ou trois ans, ou une nouvelle tentative, allonge la durée totale.

Pour situer ces études parmi d’autres parcours longs de la santé, l’article quel bac pour devenir psychologue montre un autre exemple.

La licence portail santé annoncée pour 2027

Le ministère de l’Enseignement supérieur annonce, dans un article dont nous avons relevé le titre, que la licence portail santé remplacera le PASS et la LAS dès la rentrée 2027. L’Onisep présente déjà la première année de licence portail santé comme point d’entrée, avec 60 ECTS à valider. Le détail de ce nouveau schéma n’a pas pu être relu pour cet article : il faudra le vérifier avant de formuler ses vœux, car il concerne les futurs bacheliers de 2027.

Estimer sa note ➜ simuler sa note au bac

Se préparer dès le lycée

Voici des repères concrets, sans promesse de résultat :

Soigner le dossier : les notes de première et de terminale comptent pour entrer en PASS ou en LAS, d’où l’intérêt de réviser en terminale avec régularité.

: les notes de première et de terminale comptent pour entrer en PASS ou en LAS, d’où l’intérêt de réviser en terminale avec régularité. Consolider les sciences : biologie, mathématiques et physique-chimie facilitent la première année.

: biologie, mathématiques et physique-chimie facilitent la première année. Découvrir le métier : rencontrer une sage-femme, assister à une journée portes ouvertes de faculté ou d’école de maïeutique, pour vérifier que le quotidien correspond à ses attentes.

: rencontrer une sage-femme, assister à une journée portes ouvertes de faculté ou d’école de maïeutique, pour vérifier que le quotidien correspond à ses attentes. Prévoir des alternatives : la sélection est forte, et une LAS permet de continuer dans une autre licence en cas de non-admission.

Questions fréquentes

Quel bac faut-il pour devenir sage-femme ? Aucune série n’est imposée par les pages officielles consultées. Les bacheliers généraux sont les plus nombreux, et des spécialités comme SVT ou mathématiques peuvent aider, sans garantir l’admission. Peut-on devenir sage-femme avec un bac technologique ou professionnel ? La voie n’est pas fermée, mais la première année de santé est exigeante et la sélection forte. Il vaut mieux consulter les attendus de chaque formation sur Parcoursup et se renseigner sur les passerelles existantes. Quelle est la différence entre PASS et LAS ? Le PASS est une année spécifique avec des enseignements de santé. La LAS est une licence classique à laquelle s’ajoutent des enseignements d’accès santé. Toutes les LAS ne donnent pas accès à la maïeutique : il faut le vérifier sur la fiche Parcoursup. Combien d’années d’études pour être sage-femme ? Environ six ans après le bac pour les étudiants entrés en école depuis la rentrée 2024, selon l’Onisep, avec un diplôme d’État de docteur en maïeutique. Les étudiants entrés avant restent à bac+5. Combien de fois peut-on candidater en santé ? Parcoursup indique deux candidatures possibles au cours du premier cycle, la seconde supposant une progression. Le PASS ne peut pas être redoublé. Que change la licence portail santé en 2027 ? Le ministère annonce qu’elle remplacera le PASS et la LAS à la rentrée 2027. Le détail est à vérifier sur les sites officiels avant de formuler ses vœux.

Sources