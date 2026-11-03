Quel bac pour devenir orthophoniste ?

Faut-il un bac scientifique, une spécialité précise ou un bac L pour devenir orthophoniste ? La formation est accessible aux bacheliers via Parcoursup, mais l’entrée est sélective et les études ont été réformées pour la rentrée 2026. Voici le parcours, les spécialités qui aident au lycée, la durée des études et les points à vérifier.

Pour devenir orthophoniste, il n’existe pas de série de bac obligatoire : l’accès se fait après le bac, par une formation sélective que l’on demande via Parcoursup. Ce sont ensuite les études, et non le bac, qui donnent le certificat de capacité d’orthophoniste, nécessaire pour exercer. Cet article détaille le parcours, les spécialités utiles au lycée, la durée des études et la réforme entrée en vigueur à la rentrée 2026. Pour consolider ses bases dès maintenant, il est utile de progresser au lycée (seconde à terminale) avec des cours et des exercices en ligne.

Sommaire

La réponse en bref

Il n’y a pas de bac obligatoire pour demander une formation d’orthophonie : ce sont le dossier scolaire et les attendus de chaque centre de formation qui comptent.

pour demander une formation d’orthophonie : ce sont le dossier scolaire et les attendus de chaque centre de formation qui comptent. Pour exercer, il faut le certificat de capacité d’orthophoniste , délivré au terme d’études spécifiques encadrées par le code de l’éducation.

, délivré au terme d’études spécifiques encadrées par le code de l’éducation. Les études durent cinq ans après le bac , selon la presse spécialisée, avec un diplôme qui confère désormais le grade de master.

, selon la presse spécialisée, avec un diplôme qui confère désormais le grade de master. Un décret et un arrêté du 11 mars 2026 ont réformé la formation : ils s’appliquent aux nouveaux entrants depuis la rentrée 2026.

Quel bac et quelles spécialités choisir

Les textes officiels que nous avons consultés ne désignent pas de série ou de spécialité obligatoire. Dans les faits, la formation mêle des matières scientifiques (anatomie, biologie, audition) et des matières plus littéraires ou humaines (psychologie, sciences de l’éducation, sciences du langage), d’après L’Étudiant. Un bachelier général est donc a priori à l’aise avec ce mélange, sans que ce soit une règle.

À titre d’indication de bon sens, et non de condition d’admission, des enseignements de spécialité comme SVT, mathématiques, HLP (humanités, littérature et philosophie) ou LLCER (langues, littératures et cultures étrangères et régionales) donnent des bases utiles : biologie du corps humain, rigueur de raisonnement, aisance à l’écrit et à l’oral. Un bachelier technologique, par exemple en ST2S, peut aussi candidater. Mieux vaut consulter les attendus publiés par chaque centre de formation et en parler avec le professeur principal.

Pour comparer avec d’autres filières de santé, vous pouvez lire quel bac pour devenir kiné et quel bac pour devenir infirmière.

Travailler les épreuves ➜ réviser le bac, matière par matière

Comment on entre dans la formation

L’admission se prépare en terminale, avec la procédure Parcoursup. D’après L’Officiel des métiers, qui s’appuie sur les nouveaux textes, les candidats sont sélectionnés sur dossier et les candidats retenus peuvent être convoqués à un entretien. La même source mentionne un maximum de cinq vœux multiples pour cette filière. Ces points sont à confirmer sur la fiche Parcoursup de chaque centre de formation, car les modalités peuvent évoluer d’une année à l’autre.

La sélection est réelle : le nombre de places est limité et il varie d’un centre à l’autre. Nous ne donnons donc pas de taux d’admission, faute de chiffre officiel lu. Les notes de première et de terminale, les appréciations et la lettre de motivation pèsent dans l’examen du dossier.

Préparer ses vœux ➜ la procédure Parcoursup

La réforme de 2026

Un décret n° 2026-174 du 11 mars 2026, relatif au certificat de capacité d’orthophoniste et à la formation conduisant à cette profession, et un arrêté du même jour, relatif au régime des études menant à la profession d’orthophoniste, ont réorganisé le cursus. Nous avons identifié ces deux textes sur Légifrance, mais leur contenu détaillé n’a pas pu être relu pour cet article.

Selon L’Étudiant et L’Officiel des métiers, qui commentent ces textes, la réforme se traduit par :

des nouvelles maquettes appliquées à la rentrée 2026, avec une approche par compétences et une immersion plus précoce dans le métier ;

un diplôme qui confère le grade de master ;

une nouvelle unité d’enseignement de « compétences socles » en première année, et des stages d’observation dès cette année ;

1 500 heures de stage exigées sur l’ensemble du cursus ;

le maintien des règles de 2013 jusqu’au 1er septembre 2030 pour les étudiants déjà inscrits.

Ces éléments sont rapportés par la presse : avant de s’y fier, il faut les confronter aux textes officiels et aux brochures des centres de formation.

Estimer sa note ➜ simuler sa note au bac

Combien d’années d’études

Étape Durée Repère Premier cycle (L1 à L3) 3 ans 180 crédits ECTS selon L’Officiel des métiers Second cycle (M1 et M2) 2 ans 120 crédits ECTS selon L’Officiel des métiers Total 5 ans après le bac Grade de master, certificat de capacité d’orthophoniste

Les cinq ans résultent de l’addition des deux cycles décrits par la presse spécialisée : c’est un calcul à vérifier, pas un chiffre relu dans le décret. Un redoublement allonge le parcours, et les textes de 2026 encadrent le nombre d’inscriptions possibles par cycle selon L’Officiel des métiers.

Pour situer ces études parmi d’autres choix possibles après le bac, l’article sur quel bac pour devenir psychologue montre un autre parcours long de la santé et des sciences humaines.

Se préparer dès le lycée

Voici des repères concrets, sans promesse de résultat :

Soigner le dossier : les notes de première et de terminale comptent, d’où l’intérêt de réviser en terminale avec régularité.

: les notes de première et de terminale comptent, d’où l’intérêt de réviser en terminale avec régularité. Travailler l’expression : le métier repose sur le langage, à l’écrit comme à l’oral. Le grand oral du bac est un bon entraînement.

: le métier repose sur le langage, à l’écrit comme à l’oral. Le grand oral du bac est un bon entraînement. Se familiariser avec le métier : rencontrer un orthophoniste, assister à une journée portes ouvertes, lire les fiches métiers pour vérifier que le quotidien correspond à ses attentes.

: rencontrer un orthophoniste, assister à une journée portes ouvertes, lire les fiches métiers pour vérifier que le quotidien correspond à ses attentes. Formuler plusieurs vœux : l’entrée étant sélective, mieux vaut prévoir des alternatives dans la santé ou les sciences humaines.

Questions fréquentes

Quel bac faut-il pour devenir orthophoniste ? Aucune série n’est imposée par les textes que nous avons consultés. Les bacheliers généraux sont les plus nombreux à candidater, et des spécialités comme SVT, mathématiques ou HLP peuvent aider, sans garantir l’admission. Peut-on devenir orthophoniste avec un bac pro ou un bac techno ? La candidature n’est pas fermée aux bacheliers technologiques ou professionnels, mais la sélection se fait sur dossier et le niveau attendu en sciences et en lettres est élevé. Il vaut mieux consulter les attendus de chaque centre de formation. Faut-il un bac scientifique ou un bac L ? Non. Le bac L n’existe plus depuis la réforme du lycée, et aucun bac n’a jamais été le seul accès. Le choix des spécialités peut aider à construire un dossier cohérent. Combien d’années d’études faut-il pour être orthophoniste ? Cinq ans après le bac, d’après la presse spécialisée : trois ans de premier cycle et deux ans de second cycle, avec un diplôme au grade de master. Un redoublement rallonge la durée. Comment s’inscrire en orthophonie ? On formule ses vœux sur Parcoursup, pendant la phase d’inscription et de vœux de l’hiver. Les centres de formation examinent le dossier et peuvent convoquer certains candidats à un entretien. La réforme de 2026 change-t-elle quelque chose pour les futurs bacheliers ? Les nouveaux entrants sont concernés par les nouvelles maquettes depuis la rentrée 2026, selon la presse spécialisée. Les futurs bacheliers de 2027 suivront donc ce cursus réformé, dont le détail est à vérifier sur les brochures des centres.

Sources