Lettre de motivation Parcoursup : exemples et conseils de rédaction

Pour pouvoir confirmer tes vœux post-bac, tu dois saisir une lettre de motivation Parcoursup. Cette lettre de 1500 caractères maximum, doit expliquer les raisons de ta candidature en école de commerce, en IUT, en BTS ou encore en formation paramédicale. Voici quelques conseils et des exemples pour t’aider à la rédiger et la personnaliser.

Lettre de motivation Parcoursup : les règles à suivre

1 500 caractères espaces compris , c’est la longueur maximum autorisée par projet de formation motivé. Il faudra donc rester concis !

, c’est la longueur maximum autorisée par projet de formation motivé. Il faudra donc rester concis ! La lettre de motivation Parcoursup, un élément souvent indispensable pour pouvoir valider son voeu.

pour pouvoir valider son voeu. Date limite le 2 avril 2025 pour saisir tes lettres de motivation Parcoursup. Après cette date, tu ne pourras plus modifier ton dossier candidat Parcoursup. Ta candidature ne pourra donc pas être envoyée aux formations. N’attends pas le dernier moment !

pour saisir tes lettres de motivation Parcoursup. Après cette date, tu ne pourras plus modifier ton dossier candidat Parcoursup. Ta candidature ne pourra donc pas être envoyée aux formations. N’attends pas le dernier moment ! À chaque voeu sa lettre de motivation ! Tu devras donc décliner et personnaliser tes écrits pour chaque formation. Voici quelques spécificités à retenir tout de même.

Dates Parcoursup 2025

Voeux multiples sans dossier unique

Chaque vœu multiple sans dossier unique doit avoir sa propre lettre de motivation Parcoursup.

Dans l’exemple de la formation ci-dessous, tu devras bien formuler une lettre de motivation Parcoursup pour le BUT GEA de l’IUT de Rodez, de Valence et de Poitiers.

→ Le BUT GEA représentant 1 voeu multiple et les deux établissements proposant cette formation 3 sous-voeux. Tu as accès à la confirmation de chaque sous-voeux en cliquant sur le bouton Détails.

Voeux multiples à dossier unique

La règle est différente pour les vœux multiples à dossier unique. On parle ici des concours (Sciences Po, écoles de commerce, écoles d’ingénieurs) ou encore les IFSI, les instituts d’orthophonie, d’orthoptie ou d’audioprothèse. Pour ces voeux multiples, tu ne devras alors saisir qu’une lettre de motivation pour l’ensemble des établissements.

→ Le regroupement d’IFSI Université de Lyon représentant 1 voeu multiple et tous les IFSI associés des sous-voeux. Ceux-ci ne sont pas décomptés de la limite des 20 sous-voeux par dossier Parcoursup.

→ Autre exemple avec le concours PUISSANCE ALPHA et les 19 écoles d’ingénieurs associées. Le concours représente 1 voeu multiple et chaque programme un sous-voeux. Tu peux voir sur l’interface qu’un seul bouton “Détails” te permet d’accéder à la confirmation du voeu. Il n’y aura donc qu’une lettre de motivation Parcoursup à écrire pour le voeu PUISSANCE ALPHA.

Exemples de lettre de motivation Parcoursup

Garde en tête que le projet motivé Parcoursup peut faire la différence entre ta candidature et celle d’un autre ! Pour certaines formations, ce support est très important, voire essentiel, dans les critères de sélection. Réfère-toi aux fiches détaillées qui mentionnent cette information.

Et pour cause, la lettre de motivation Parcoursup te permet de te faire connaître du jury autrement que par tes résultats scolaires purs. Tu peux mettre en avant tes qualités, tes expériences et montrer que tu as toutes les compétences (et l’envie) de réussir dans la voie souhaitée). Bref, c’est à toi de convaincre le jury !

Pour mener à bien cet indispensable des vœux d’orientation, voici quelques modèles pour rédiger ta lettre de motivation Parcoursup.

Exemple de lettre de motivation Parcoursup : le plan à suivre

Comme pour toute lettre de motivation, tu dois suivre un plan cohérent. Il est aussi indispensable de personnaliser tes candidatures. En effet, toutes les formations ne se ressemblent pas et chaque école, chaque établissement a ses spécificités ! Réfère-toi aux fiches détaillées de présentation des formations pour avoir des éléments d’appui.

S’il n’y a pas de plan imposé pour formuler ton projet motivé Parcoursup, tu peux suivre la structure suivante :

Une introduction accrocheuse ;

un paragraphe qui explique tes démarches pour te renseigner sur la formation ;

une partie qui fait le lien entre ton profil et la formation demandée, et l’adéquation avec ton projet personnel ou professionnel ;

et une formule de politesse pour conclure.

Nous ne te donnerons pas un exemple de lettre de motivation Parcoursup complet, mais des phrases types et des formulations que tu pourras adapter lors de ton argumentation.

Tous les conseils d’Olivier Jaoui pour ton projet de formation motivé

Comment débuter ta lettre de motivation Parcoursup ?

Dans sa vidéo-conseils sur le projet de formation motivé, Olivier Jaoui préconise de commencer sa lettre de motivation Parcoursup par une formule de politesse. Fais court ! Un simple « Madame, Monsieur » suffit selon l’expert.

Enchaîne ensuite avec une phrase d’accroche. Cette entrée en matière doit révéler en quelques mots qui tu es et quel est ton profil. Inutile de rappeler le lycée où tu es scolarisé et la ville dans laquelle tu habites. Ces informations sont renseignées dans ton dossier.

Tu peux en revanche rappeler tes spécialités de lycée ou ta filière professionnelle. Cela donne dès le début la coloration à ton profil.

Exemple pour ta lettre de motivation Parcoursup

“ Au lycée j’ai choisi les spécialités HLP et HGGSP, car souhaitant travailler dans le droit, je sais qu’il est utile de savoir analyser les informations, raisonner et organiser ses idées et avoir de bonnes compétences orales.”

Explique ta démarche dans ta lettre Parcoursup

Avant de formuler tes vœux, tu as recherché des informations sur les diplômes proposés, le contenu des programmes ou encore leurs débouchés. Tu en as sûrement discuté avec ta famille, tes professeurs. Tu as peut-être aussi échangé avec un étudiant ambassadeur ou participé à une JPO.

Il est important d’expliquer les démarches engagées pour te renseigner sur la formation et l’école dans laquelle tu candidates. C’est une preuve de motivation et d’intérêt.

Exemples pour ta lettre de motivation Parcoursup

À l’occasion de votre journée portes ouvertes du [date], j’ai pu échanger avec …. Vous indiquez sur votre site Internet que … Dans votre vidéo de présentation, des étudiants expliquent que …

Pourquoi la formation te plait et correspond à ton projet ?

Insiste dans chaque lettre de motivation Parcoursup sur l’adéquation entre ton profil, tes compétences et la formation demandée. Fais références aux attendus indiqués dans les fiches de formation et ses éventuelles spécificités.

Exemples pour ta lettre de motivation Parcoursup

Lors de mes études, j’aimerais partir à l’étranger et j’ai noté que votre établissement avait des partenaires en [pays]. Je n’ai pas d’idée précise du métier que je souhaite faire. Mais étant passionné de sciences, et particulièrement par la chimie, je suis très intéressé par les modules de […] et de […] proposés au programme. Au cours de mon dernier emploi saisonnier de […] j’ai eu l’occasion de découvrir […]. Un domaine qui m’a beaucoup plu.

Explique dans ta lettre de motivation Parcoursup en quoi cette formation te correspond

Mets ici en lien les compétences utiles aux candidats pour réussir dans la formation et tes propres compétences et tes expériences. Tu peux dans ce cas te référer aux attendus indiqués dans les fiches de formation pour en citer. Explique ce que peux t’apporter ce diplôme pour ton projet personnel et/ou professionnel. C’est un élément clé de ton modèle lettre de motivation Parcoursup.

J’ai eu l’occasion de faire du bénévolat durant 1 mois dans un centre médico-social. Une expérience qui m’a confortée dans mon projet professionnel pour devenir infirmier. Mon tuteur m’a d’ailleurs dit que j’avais les qualités pour réussir dans cette voie. Je suis à l’écoute et attentif aux autres. Une formation avec trop de cours magistraux, ce n’est pas pour moi. J’apprends mieux lorsque je peux mettre en pratique. C’est pourquoi je souhaite intégrer le […] ; pour travailler sur des projets concrets, en groupe et aussi faire des stages tous les ans. Pour réussir en […], il est indiqué dans les attendus nationaux que les candidats doivent […]. Il se trouve que grâce à mon expérience de […], j’ai […]

Comment conclure ta lettre de motivation Parcoursup ?

Il ne faut pas oublier une petite phrase de conclusion à ton projet motivé Parcoursup. Opte pour une formule simple. En voici quelques exemples de formules à utiliser dans ta lettre de motivation Parcoursup :

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma candidature. En espérant qu’à travers cette lettre ma candidature retienne votre attention. J’espère que ces quelques lignes vous auront convaincu de ma motivation à intégrer la licence […].

Autres conseils pour rédiger ta lettre de motivation Parcoursup

Et comme tu vas parler de toi, évite l’utilisation répétée du “moi je“. Tu peux utiliser les formulations

Pour ma part, […],

Je pense, […],

Personnellement, […],

En ce qui me concerne […],

À mes yeux […],

Et pour finir, soigne l’orthographe de chaque lettre de motivation Parcoursup. Les écoles et les établissements y sont très sensibles. Il est important de faire relire tes projets avant de les valider sur la plateforme.

En outre, ce modèle de lettre de motivation Parcoursup peut t’aider pour l’ensemble de tes vœux. En suivant ces recommandations, tu proposeras un contenu adapté et soigné pour mettre en avant ton parcours d’études, les raisons qui te poussent à sélectionner cette formation plutôt qu’une autre.

Sache que le jury sera attentif à tous les points que tu abordes dans ta lettre Parcoursup.

Il faut noter aussi que tout ce travail de réflexion et d’argumentation va te servir aussi pour ton épreuve du grand oral du bac, qui aura lieu entre le lundi 23 juin et mercredi 2 juillet 2025.

➜ Retrouve toutes les dates du bac 2025.