À quelle heure commencent les cours au collège ?

Il n’existe pas d’heure de début des cours commune à tous les collèges. Les règles nationales sur la pause méridienne et la durée maximale en 6e, ce que décide chaque établissement et où trouver l’horaire exact de son collège.

La réponse courte : cela dépend du collège. Aucun texte national ne fixe une heure de début unique, et c’est l’emploi du temps de l’établissement qui tranche. Ce que l’État encadre en revanche, c’est la longueur de la pause du midi et le temps de cours des élèves de 6e. Pour que votre enfant puisse réviser au collège en ligne sur un rythme tenable, voici ce qui est fixé nationalement, ce qui relève de chaque collège et où trouver l’horaire exact.

Sommaire

L’essentiel en quatre points

Pas d’heure nationale. L’heure du premier cours est fixée par l’organisation de chaque collège et figure dans son emploi du temps.

L’heure du premier cours est fixée par l’organisation de chaque collège et figure dans son emploi du temps. Pause méridienne : elle doit durer au moins 1 h 30 au collège, selon le décret n° 2016-1063 du 3 août 2016.

elle doit durer au moins 1 h 30 au collège, selon le décret n° 2016-1063 du 3 août 2016. En 6e : le temps d’enseignement ne peut pas dépasser 6 heures par jour, sauf dérogation accordée par le recteur.

le temps d’enseignement ne peut pas dépasser 6 heures par jour, sauf dérogation accordée par le recteur. L’horaire exact se lit dans l’emploi du temps de l’élève et dans le règlement intérieur remis à la rentrée.

Qui décide de l’heure de début des cours ?

Chaque collège construit son propre emploi du temps. L’heure du premier cours dépend donc de plusieurs contraintes locales : l’organisation des transports scolaires, le service de demi-pension, la répartition des salles et des enseignants, ou encore les cours d’éducation physique qui se déroulent parfois hors de l’établissement. C’est la raison pour laquelle deux collèges d’une même ville peuvent ne pas ouvrir leurs classes à la même heure.

Les exemples d’emplois du temps que propose éduscol pour les collèges s’inscrivent dans une plage allant de 8 h à 18 h. Il s’agit d’exemples d’organisation, pas d’une obligation : un collège peut s’en écarter dans le respect des règles ci-dessous.

Bien démarrer l’année ➜ réviser en 6e

Ce que fixe la réglementation

Le décret n° 2016-1063 du 3 août 2016 relatif à l’organisation de la journée scolaire au collège, applicable depuis la rentrée 2016, pose deux garde-fous.

Une pause méridienne d’au moins 1 h 30. Elle s’applique aux collèges publics, et un collège ne peut pas la raccourcir de sa propre initiative.

Elle s’applique aux collèges publics, et un collège ne peut pas la raccourcir de sa propre initiative. Un plafond de 6 heures d’enseignement par jour en 6e. Une dérogation est possible, mais elle relève du recteur et non du chef d’établissement, en cas de contraintes particulières.

Le texte ne dit rien de plus sur l’heure de début, la durée d’une heure de cours ou l’heure de fin. Ces points restent de la compétence de chaque établissement.

À quoi ressemble une journée au collège

Voici un exemple, donné à titre d’illustration seulement : de nombreux collèges s’organisent autour d’une matinée et d’un après-midi séparés par la pause du midi, avec une récréation le matin et une l’après-midi. Les horaires réels varient d’un établissement à l’autre.

Moment Ce qui est fixé nationalement Ce que décide le collège Ouverture et premier cours Rien Heure d’ouverture du portail, heure du premier cours Récréations Rien Nombre, durée et horaires Pause du midi Au moins 1 h 30 Horaires exacts, organisation de la demi-pension Fin des cours Rien, hors plafond de 6 h par jour en 6e Heure de sortie, selon le jour et la classe

Les horaires peuvent aussi varier d’un jour à l’autre. Une classe de 3e qui suit une option ou une seconde langue peut terminer plus tard que sa voisine, et une demi-journée libre n’a pas toujours lieu le même jour pour tous les niveaux.

Où trouver l’horaire exact de son collège

Quatre endroits permettent de ne pas se tromper, par ordre de fiabilité :

L’emploi du temps de l’élève, remis dans les premiers jours de la rentrée et souvent disponible dans l’espace numérique de travail (ENT) du collège.

remis dans les premiers jours de la rentrée et souvent disponible dans l’espace numérique de travail (ENT) du collège. Le règlement intérieur, qui précise les heures d’ouverture et de fermeture du portail, les règles de retard et d’absence.

qui précise les heures d’ouverture et de fermeture du portail, les règles de retard et d’absence. Le carnet de correspondance, qui sert aussi à signaler un changement ponctuel d’horaire.

qui sert aussi à signaler un changement ponctuel d’horaire. La vie scolaire, en cas de doute ou de modification en cours d’année.

Pour s’y retrouver dans le vocabulaire utilisé par ces documents, notre lexique du collège explique les sigles les plus courants.

Comprendre le dispositif ➜ Devoirs faits au collège

Ce qui change selon le niveau

En 6e

C’est le seul niveau pour lequel un plafond quotidien d’enseignement existe : 6 heures maximum, sauf dérogation du recteur. La transition avec l’école primaire se fait donc aussi sur le rythme de la journée, avec plusieurs enseignants et des changements de salle. Pour anticiper, voir nos conseils pour préparer la rentrée en 6e.

De la 5e à la 3e

Aucun plafond quotidien spécifique n’est prévu par ce décret. Les journées peuvent donc être plus longues, notamment avec des options ou une deuxième langue vivante. En 3e, les semaines peuvent aussi inclure des temps dédiés à la préparation du brevet ; pour le détail des épreuves, voir tout savoir sur le brevet (DNB).

Un téléphone en poche ? ➜ La pause numérique au collège

Tenir le rythme au quotidien

Un horaire de début tôt n’est pas un problème en soi, à condition que le sommeil et les repas suivent. Quelques repères d’organisation qui aident, sans prétendre à un résultat garanti :

Préparer le sac la veille, à partir de l’emploi du temps du lendemain.

à partir de l’emploi du temps du lendemain. Garder un horaire de coucher régulier, y compris le week-end, pour ne pas décaler tout le rythme de la semaine.

y compris le week-end, pour ne pas décaler tout le rythme de la semaine. Prévoir un créneau fixe pour les devoirs, à la maison ou au collège avec le dispositif Devoirs faits.

à la maison ou au collège avec le dispositif Devoirs faits. Repérer les jours les plus chargés et y placer les révisions les plus légères.

Pour aller plus loin sur l’organisation, notre article s’organiser en 6e propose une méthode pas à pas.

Réviser à son rythme ➜ soutien scolaire au collège

Questions fréquentes

À quelle heure commencent les cours au collège ? Cela dépend de chaque établissement. Aucun texte national ne fixe d’heure de début unique : l’horaire figure dans l’emploi du temps du collège. Quelle est la durée minimale de la pause du midi au collège ? Au moins 1 h 30, selon le décret n° 2016-1063 du 3 août 2016 relatif à l’organisation de la journée scolaire au collège. Combien d’heures de cours par jour en 6e ? Six heures d’enseignement au maximum par jour, sauf dérogation accordée par le recteur pour des contraintes particulières. Où trouver l’emploi du temps de mon enfant ? Dans les documents remis à la rentrée et, le plus souvent, dans l’espace numérique de travail du collège. En cas de doute, la vie scolaire peut le confirmer. Le collège peut-il changer les horaires en cours d’année ? Des ajustements ponctuels sont possibles, par exemple en cas d’absence d’un enseignant. Ils sont généralement signalés par le carnet de correspondance ou l’espace numérique de travail. Les horaires sont-ils les mêmes dans un collège privé ? Pas nécessairement. Un collège privé organise lui aussi son emploi du temps et précise ses horaires dans son règlement intérieur. Le plus sûr est de lui poser directement la question.

Sources