Délégué de classe au collège : rôle, élection et vrais pouvoirs

Être délégué de classe au collège, ce n’est ni un titre honorifique ni un poste de représentant syndical. Le Code de l’éducation fixe une date limite, un mode de scrutin précis et une règle méconnue qui sépare la sixième des autres niveaux. Voici ce qui est vrai, ce qui ne l’est pas, et comment se présenter.

Chaque rentrée, la même scène se rejoue dans toutes les salles de classe de France : le professeur principal annonce que l’élection des délégués aura lieu la semaine suivante, trois mains se lèvent, et personne n’est très sûr de ce à quoi il s’engage. Le rôle est pourtant encadré au mot près par le Code de l’éducation, qui fixe une date limite, un mode de scrutin, et une règle que presque aucun site ne rapporte correctement : celle qui distingue la sixième des autres niveaux. Voici ce qui est exact, ce qui relève de l’habitude d’établissement, et comment se présenter sans réciter un discours creux. Et si l’année est aussi celle du brevet ou d’un rattrapage à faire en maths, digiSchool permet de réviser au collège en ligne sur l’ensemble des matières.

Ce qu’il faut retenir : L’élection doit avoir lieu avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire (article R. 421-30 du Code de l’éducation). Pour 2026-2027, cela revient au dernier jour de classe avant les vacances de la Toussaint.

(article R. 421-30 du Code de l’éducation). Pour 2026-2027, cela revient au dernier jour de classe avant les vacances de la Toussaint. Chaque classe élit deux délégués titulaires et deux suppléants , au scrutin uninominal à deux tours, à bulletin secret.

, au scrutin uninominal à deux tours, à bulletin secret. Tous les élèves sont électeurs et éligibles , sans condition d’âge ni de nationalité. Un élève de 6e peut donc être élu délégué de sa classe.

, sans condition d’âge ni de nationalité. Un élève de 6e peut donc être élu délégué de sa classe. Mais l’élection se fait à deux degrés : pour le second degré, celui qui envoie des élèves au conseil d’administration, seuls les délégués de cinquième et au-delà sont éligibles.

: pour le second degré, celui qui envoie des élèves au conseil d’administration, seuls les délégués de cinquième et au-delà sont éligibles. Ni affiche, ni profession de foi, ni dossier de candidature ne sont exigés au collège. La candidature peut être déclarée le jour même du vote.

Sommaire

Les repères fixés par les articles R. 421-27 à R. 421-30 du Code de l’éducation.

Avant quelle date l’élection doit avoir lieu

L’article R. 421-30 du Code de l’éducation, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-805 du 21 août 2023, est explicite : l’élection des élèves comme délégués de classe est effectuée « au plus tard avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire ». Ce n’est pas une recommandation académique, c’est une borne réglementaire qui s’impose à tous les collèges publics.

Traduction pour l’année en cours. La rentrée des élèves a eu lieu le mardi 1er septembre 2026 et les vacances de la Toussaint commencent le samedi 17 octobre. La septième semaine de cours s’achève donc exactement au moment où les cours s’arrêtent : le vendredi 16 octobre 2026 est le dernier jour utile. En pratique, la plupart des établissements organisent le vote bien avant, entre la deuxième et la cinquième semaine, pour que les délégués soient en place avant les premiers conseils de classe.

Un repère supplémentaire aide à s’orienter : la semaine de la démocratie scolaire, qui se déroule la sixième semaine suivant la rentrée. C’est pendant cette semaine que se tiennent les élections des représentants des parents d’élèves. Beaucoup de collèges calent l’élection des délégués juste avant, pour donner de la cohérence à l’ensemble.

Une obligation passe souvent à la trappe : une réunion d’information sur le rôle des délégués et sur les attributions du conseil de classe doit être organisée avant l’élection. Si elle n’a pas eu lieu, il est légitime de la demander au professeur principal. Voter pour une fonction qu’on n’a pas fait expliquer n’a pas beaucoup de sens.

Comprendre l’instance où siège le délégué ➜ à quoi sert vraiment un conseil de classe

Qui vote, qui peut se présenter

La règle tient en une phrase de l’article R. 421-28 : « Tous les élèves sont électeurs et éligibles. » Il n’y a donc aucun filtre.

Aucune condition d’âge. Un élève de sixième vote et peut être candidat au même titre qu’un élève de troisième.

Un élève de sixième vote et peut être candidat au même titre qu’un élève de troisième. Aucune condition de nationalité. L’article R. 421-29 précise que les règles d’élection s’appliquent « sans condition de nationalité ». Un élève étranger nouvellement arrivé vote et peut être élu.

L’article R. 421-29 précise que les règles d’élection s’appliquent « sans condition de nationalité ». Un élève étranger nouvellement arrivé vote et peut être élu. Aucune condition de résultats scolaires. Le Code ne dit rien des notes, et un chef d’établissement ne peut pas écarter une candidature pour ce motif.

Le Code ne dit rien des notes, et un chef d’établissement ne peut pas écarter une candidature pour ce motif. Aucune condition de comportement non plus, tant qu’aucune sanction n’a privé l’élève de ses droits.

non plus, tant qu’aucune sanction n’a privé l’élève de ses droits. Les candidatures sont individuelles, jamais en liste. Chaque candidat se présente avec le nom de son suppléant.

Si le collège comporte un internat, les élèves internes forment un groupe à part et élisent en plus leurs propres délégués d’internat. C’est une élection distincte, qui s’ajoute à celle de la classe.

Les deux degrés de l’élection, et pourquoi la 6e s’arrête au premier

C’est le point sur lequel presque tous les contenus disponibles se trompent, parce que la page du ministère juxtapose deux règles sans signaler qu’elles portent sur deux votes différents.

L’article R. 421-28 commence par une phrase que l’on lit rarement jusqu’au bout : « L’élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. »

Premier degré, dans la classe : deux délégués sont élus, tous les élèves sont électeurs et éligibles. Une sixième peut gagner.

Second degré, au niveau de l’établissement : « Dans les collèges, les délégués d’élèves élisent en leur sein au scrutin plurinominal à un tour les représentants des élèves au conseil d’administration. » Et le texte ajoute aussitôt : « Sont seuls éligibles les élèves des classes d’un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième. »

Autrement dit : un élève de sixième peut parfaitement être délégué de sa classe, siéger au conseil de classe, participer au conseil de discipline d’un camarade. Mais il ne peut pas être élu parmi les trois représentants des élèves qui siègent au conseil d’administration du collège, l’instance où se votent le budget, le règlement intérieur et le projet d’établissement. Ce second vote se joue entre délégués, de la cinquième à la troisième.

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Comment on vote vraiment : le scrutin uninominal à deux tours

Le mode de scrutin est fixé, il n’est pas laissé à l’appréciation du professeur. L’élection se tient à bulletin secret, au scrutin uninominal à deux tours. Chaque électeur écrit un seul nom, celui d’un candidat titulaire, accompagné de son suppléant.

Étape Ce qui se passe Présentation Les candidats sont présentés à la classe avant le vote. Un élève peut se déclarer candidat le jour même. Premier tour Si un candidat obtient la majorité absolue des suffrages, il est élu et devient délégué. Un second tour est alors organisé pour désigner le deuxième délégué. Second tour Si personne n’a la majorité absolue au premier tour, les deux candidats arrivés en tête sont élus. Égalité En cas d’égalité du nombre de voix, le plus jeune des candidats est élu. Il n’y a pas de troisième tour.

Une subtilité rarement expliquée : un élève qui n’a pas présenté sa candidature peut être élu s’il a recueilli un nombre suffisant de voix et s’il accepte le mandat. La classe peut donc porter quelqu’un qui ne s’était pas proposé. L’acceptation reste indispensable, personne n’est délégué contre son gré.

Ce qu’un délégué fait, et ce qu’il ne peut pas faire

L’article R. 421-27 résume la mission en une phrase : les délégués « peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d’établissement et du conseil d’administration ». Recueillir, transmettre. Pas décider.

Au conseil de classe

C’est la fonction la plus visible. Chaque trimestre, les deux délégués siègent au conseil de classe, qui se prononce sur la vie de la classe et sur la scolarité de chaque élève. Leur travail utile se fait avant la réunion : faire le tour des matières avec la classe, noter ce qui pose problème, distinguer un reproche personnel d’une difficulté partagée. Un délégué qui arrive sans notes ne dit rien d’exploitable.

Après la séance, ils diffusent à leurs camarades les informations communiquées pendant le conseil. Ce compte rendu fait partie de la mission, il n’est pas facultatif.

Au conseil de discipline

Si un élève de la classe passe en conseil de discipline, ses deux délégués y participent. C’est le moment le plus lourd du mandat et celui dont on parle le moins au moment de l’élection. Les délégués y siègent comme membres, pas comme spectateurs.

Ce qui n’est pas dans le rôle

Faire changer une note. Le conseil de classe ne revient pas sur une évaluation.

Surveiller la classe ou faire l’appel en l’absence d’un professeur.

Arbitrer un conflit entre élèves à la place de la vie scolaire.

Représenter la classe en dehors des instances prévues.

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Le conseil de vie collégienne, l’instance que personne ne connaît

Un conseil de vie collégienne, le CVC, est institué dans tous les collèges. C’est l’instance où un délégué peut réellement peser, et c’est la moins connue des familles.

Le CVC formule des propositions sur l’organisation du temps scolaire, le règlement intérieur, la restauration, l’internat, les équipements, les modalités du travail personnel, les actions destinées à améliorer le climat scolaire, ainsi que sur les parcours éducatifs. Il est présidé par le chef d’établissement et comprend des représentants des élèves, au moins deux représentants des personnels dont un enseignant, et au moins un représentant des parents.

Sa particularité : sa composition n’est pas fixée nationalement. C’est le conseil d’administration du collège qui décide, par délibération, du nombre de membres, de leur qualité et du mode de désignation. Les représentants des élèves peuvent être élus, désignés, tirés au sort parmi les volontaires, ou choisis parmi les délégués de classe. Deux collèges voisins peuvent donc fonctionner très différemment. La seule contrainte est que tous les niveaux d’enseignement soient représentés.

Conséquence pratique pour un candidat au poste de délégué : avant de promettre quoi que ce soit sur les casiers, la cantine ou les sonneries, il faut savoir comment le CVC est composé dans son établissement. L’information figure dans la délibération du conseil d’administration, et la vie scolaire peut la donner.

L’éco-délégué, élu le même jour

Les éco-délégués sont élus « parallèlement aux élections des délégués d’élèves et selon les mêmes modalités ». Même scrutin, même calendrier, mandat distinct.

Leur mission porte sur la transition écologique dans l’établissement : sensibiliser leurs camarades aux gestes qui économisent l’énergie, veiller à la fermeture des fenêtres en hiver et au réglage des radiateurs, mettre en place le tri des déchets dans la classe, proposer des actions collectives. C’est une fonction de terrain, souvent plus concrète que celle de délégué de classe, et généralement moins disputée. Pour un élève qui veut s’engager sans passer par le conseil de discipline, c’est la porte d’entrée la plus simple.

Se présenter : ce qui est exigé et ce qui ne l’est pas

C’est ici que circulent le plus de fausses certitudes. Mise au point.

Ce qui n’est pas obligatoire au collège

La profession de foi. Le dépôt d’une profession de foi écrite est une obligation du conseil des délégués pour la vie lycéenne, au lycée. Elle ne s’applique pas à l’élection d’un délégué de classe au collège.

Le dépôt d’une profession de foi écrite est une obligation du conseil des délégués pour la vie lycéenne, au lycée. Elle ne s’applique pas à l’élection d’un délégué de classe au collège. L’affiche de campagne. Aucun texte ne la prévoit. Certains collèges l’encouragent, c’est un usage d’établissement, pas une règle.

Aucun texte ne la prévoit. Certains collèges l’encouragent, c’est un usage d’établissement, pas une règle. Le délai de dix jours. L’article R. 421-30 impose bien de remettre les déclarations de candidature dix jours francs avant le scrutin, mais uniquement pour les élections des représentants des personnels et des parents d’élèves. Pour le délégué de classe, la candidature peut être annoncée le jour même.

Ce qui fait la différence dans les deux minutes de prise de parole

Le temps de parole tourne partout autour de deux minutes. Trois réflexes suffisent à sortir du lot.

Annoncer une méthode, pas des promesses. « Je passerai dans les rangs la veille de chaque conseil de classe pour noter ce que vous voulez faire remonter » vaut mieux que « je défendrai la classe ».

« Je passerai dans les rangs la veille de chaque conseil de classe pour noter ce que vous voulez faire remonter » vaut mieux que « je défendrai la classe ». Nommer un problème réel et vérifiable. Les devoirs qui tombent tous le même jour, l’emploi du temps du mardi, l’accès aux casiers : des sujets qui relèvent effectivement du conseil de classe ou du CVC.

Les devoirs qui tombent tous le même jour, l’emploi du temps du mardi, l’accès aux casiers : des sujets qui relèvent effectivement du conseil de classe ou du CVC. Dire ce qu’on ne pourra pas faire. Un candidat qui précise qu’il ne fera pas changer les notes est immédiatement plus crédible que celui qui promet tout.

Un mot sur les binômes : chaque candidature associe un titulaire et un suppléant. Choisir un suppléant qui ne s’intéresse pas au rôle est une erreur fréquente, car c’est lui qui siégera si le titulaire est absent le jour du conseil.

Après le collège, les règles changent ➜ être délégué de classe au lycée

Après l’élection : durée du mandat, démission, formation

Le mandat court sur l’année scolaire en cours, pas davantage. Il faut se représenter l’année suivante, et rien ne garantit une réélection.

Un délégué peut démissionner. Dans ce cas, le chef d’établissement organise l’élection d’un nouveau délégué. C’est une issue normale, prévue par les textes, et il vaut mieux y recourir que de laisser une classe sans porte-parole pendant deux trimestres.

La formation des représentants des élèves fait partie des sujets sur lesquels le conseil de vie collégienne formule des propositions. Beaucoup d’académies organisent des demi-journées de formation des délégués en début d’année. Elles ne sont pas obligatoires mais elles sont utiles, en particulier pour comprendre le déroulé d’un conseil de classe avant d’y entrer.

Dernier point, souvent décisif pour les familles : l’engagement d’un délégué est un élément du parcours citoyen de l’élève. Il peut nourrir le bilan de fin de cycle 4 et, en troisième, servir de matière à l’épreuve orale du brevet, à condition d’avoir gardé une trace concrète de ce qui a été fait. Un cahier où figurent les remontées de la classe et les suites données vaut mieux qu’un souvenir vague au mois de juin.

Questions fréquentes

Un élève de 6e peut-il être délégué de classe ? Oui. L’article R. 421-28 du Code de l’éducation dispose que tous les élèves sont électeurs et éligibles, sans condition d’âge ni de nationalité. Un élève de sixième peut donc se porter candidat, être élu et siéger au conseil de classe. La restriction à la cinquième et au-delà ne concerne que l’élection, par les délégués entre eux, des représentants des élèves au conseil d’administration de l’établissement. Combien de délégués sont élus dans une classe ? Deux délégués titulaires et deux suppléants. Chaque candidature associe le nom d’un titulaire et celui de son suppléant. Dans les collèges qui comportent un internat, les élèves internes élisent en plus leurs propres délégués d’internat. Quand ont lieu les élections de délégués au collège ? Au plus tard avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire, selon l’article R. 421-30 du Code de l’éducation. Pour l’année 2026-2027, dont la rentrée des élèves a eu lieu le 1er septembre 2026, cette borne tombe au dernier jour de classe avant les vacances de la Toussaint, qui débutent le 17 octobre. La plupart des établissements votent nettement plus tôt, avant les premiers conseils de classe. Faut-il préparer une affiche ou une profession de foi ? Non, ni l’une ni l’autre ne sont exigées pour être délégué de classe au collège. La profession de foi est une obligation du conseil des délégués pour la vie lycéenne, donc du lycée. Certains collèges encouragent les affiches, mais c’est un usage local. La candidature peut même être déclarée le jour du vote. Que se passe-t-il en cas d’égalité des voix ? Le plus jeune des candidats est déclaré élu. Il n’y a pas de tour supplémentaire ni de tirage au sort. Un délégué peut-il faire changer une note ? Non. Le conseil de classe se prononce sur la vie de la classe et sur le déroulement de la scolarité de chaque élève, mais il ne revient pas sur une évaluation. Le délégué recueille les avis des élèves et les exprime auprès des professeurs, du chef d’établissement et du conseil d’administration. Il transmet, il ne décide pas. Peut-on démissionner de son poste de délégué ? Oui. Le chef d’établissement organise alors l’élection d’un nouveau délégué. Le mandat court sur l’année scolaire en cours, il faut donc se représenter chaque année. Quelle différence entre délégué de classe et éco-délégué ? Les éco-délégués sont élus en parallèle et selon les mêmes modalités, mais leur mission porte sur le développement durable dans l’établissement : tri des déchets, économies d’énergie, actions de sensibilisation. Le délégué de classe, lui, représente ses camarades dans les instances, au conseil de classe et au conseil de discipline. Les deux mandats sont distincts et peuvent être portés par des élèves différents.

Sources