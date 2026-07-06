Nouveaux programmes au collège : ce qui change à la rentrée 2026

À la rentrée 2026, les élèves de 5e étrennent de nouveaux programmes de français, de mathématiques et de langues vivantes, pendant que le nouvel EMC arrive en 6e et en 3e. Calendrier officiel classe par classe jusqu’en 2028, contenu des nouveaux programmes et conseils pour aborder la rentrée sereinement.

À la rentrée de septembre 2026, les élèves de 5e inaugurent de nouveaux programmes de français, de mathématiques et de langues vivantes, fixés par l’arrêté du 18 février 2026. Le nouvel enseignement moral et civique arrive au même moment en 6e et en 3e. Les 4e et les 3e, eux, ne verront leurs programmes de français et de maths changer qu’en 2027 puis 2028. Voici le calendrier officiel classe par classe, ce que contiennent ces programmes et ce que cela change pour tes révisions. Pour aborder l’année du bon pied, tu peux t’appuyer sur le soutien scolaire au collège de digiSchool tout au long de l’été.

Le déploiement s’étale sur trois rentrées : les programmes de français, maths et langues vivantes du cycle 4 arrivent en 5e en 2026, en 4e en 2027 et en 3e en 2028. Source : education.gouv.fr, BO n°10 du 5 mars 2026.

Sommaire

Pourquoi de nouveaux programmes au collège en 2026

Les programmes de français et de mathématiques du cycle 4 (5e, 4e, 3e) dataient de l’arrêté du 9 novembre 2015. L’arrêté du 18 février 2026, publié au Journal officiel du 4 mars puis au Bulletin officiel n°10 du 5 mars 2026, les remplace entièrement dans ces deux matières.

L’esprit de la refonte tient en deux mots : progressivité et clarté. Le ministère organise les nouveaux programmes autour de repères annuels ou périodiques, avec des objectifs décrits comme « clairs, structurés et explicites » pour chaque niveau. Fini le programme de cycle en un seul bloc sur trois ans : chaque classe sait précisément ce qu’elle doit travailler dans l’année.

Un point rassurant pour les familles : la circulaire de rentrée 2026 précise que cette rentrée ne sera pas celle de nouvelles réformes structurelles. Il s’agit de consolider les chantiers engagés, dont ces programmes font partie, pas d’ajouter une réforme de plus.

Le calendrier officiel : quelle classe, quelle année

Le déploiement est progressif, une classe à la fois. L’arrêté du 18 février 2026 fixe le calendrier suivant pour le français et les mathématiques, et les nouveaux programmes de langues vivantes étrangères, publiés au BO n°22 du 29 mai 2025, suivent exactement le même rythme.

Rentrée Classe concernée Matières à nouveau programme Septembre 2026 5e Français, mathématiques, langues vivantes (LV1 et LV2) Septembre 2026 6e et 3e Enseignement moral et civique (programme de juin 2024) Septembre 2027 4e Français, mathématiques, langues vivantes Septembre 2028 3e Français, mathématiques, langues vivantes

La 6e n’est pas concernée par l’arrêté de février 2026 : elle relève du cycle 3, et son nouveau programme de langues vivantes est déjà en vigueur depuis la rentrée 2025. Les langues régionales ont, elles, reçu leurs propres programmes au BO n°21 du 21 mai 2026, avec un déploiement calé sur le même calendrier.

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Français en 5e : une perspective annuelle par niveau

La grande nouveauté du programme de français, c’est l’organisation par perspectives annuelles. Chaque niveau du cycle 4 reçoit un fil conducteur pour l’année :

5e : « éprouver, expérimenter : la découverte de soi, d’autrui et du monde » ;

: « éprouver, expérimenter : la découverte de soi, d’autrui et du monde » ; 4e (à partir de 2027) : « rêver, délibérer, développer son jugement : en quête de valeurs et de vérité » ;

(à partir de 2027) : « rêver, délibérer, développer son jugement : en quête de valeurs et de vérité » ; 3e (à partir de 2028) : « s’affirmer, s’émanciper : l’engagement humaniste ».

Quatre entrées littéraires déclinent chaque perspective et servent de cadre à l’étude des textes : œuvres intégrales, groupements de textes et lectures cursives s’y rattachent via des projets d’apprentissage organisés autour d’une problématique. Les compétences travaillées restent structurées en six familles : lecture, culture littéraire et artistique, écriture, oral, vocabulaire et orthographe lexicale, grammaire et orthographe grammaticale.

Le programme insiste aussi sur les lectures personnelles, encouragées et partagées en classe. Concrètement, un élève de 5e lira davantage d’œuvres dans l’année, avec un travail d’écriture plus régulier.

Mathématiques : des repères annuels pour progresser pas à pas

Comme en français, le nouveau programme de mathématiques du cycle 4 abandonne la logique de bloc sur trois ans au profit de repères annuels ou périodiques. L’objectif affiché par le ministère : garantir la progressivité des apprentissages et porter « une exigence de réussite pour tous ».

Pour un élève de 5e, cela signifie des attendus définis niveau par niveau : chaque notion a désormais sa place dans l’année, ce qui facilite le repérage des acquis et des lacunes. Le texte intégral du programme (annexe 2 de l’arrêté, 395 Ko) est consultable sur education.gouv.fr pour le détail des notions par thème.

Pour consolider les bases avant la 5e ➜ réviser en 6e

Langues vivantes : six axes d’étude en 5e

Les nouveaux programmes de langues vivantes étrangères du cycle 4, publiés dès mai 2025, entrent en vigueur en 5e à la rentrée 2026, dans la continuité de ceux de 6e appliqués depuis 2025. Ils sont construits autour de repères linguistiques et de repères culturels, avec six axes d’étude par niveau. En 5e :

Portrait, autoportrait ;

Le quotidien : lieux, rythmes, saisons ;

École et loisirs ;

Le réel et l’imaginaire ;

Des langues, des lieux, des histoires ;

Gros plan sur une région ou une spécificité de l’aire linguistique concernée.

Un programme est défini pour chacune des langues les plus enseignées, plus un programme commun pour les langues à faible diffusion. Ces axes s’appliquent à la LV1 comme à la LV2 : un élève de 5e qui débute sa deuxième langue vivante travaillera donc les mêmes thématiques dans les deux langues, ce qui facilite les ponts entre elles.

EMC : le nouveau programme arrive en 6e et en 3e

L’enseignement moral et civique suit son propre calendrier. Le programme publié le 13 juin 2024, construit autour de la culture de la démocratie, est déjà appliqué en 5e depuis 2024 et en 4e depuis 2025. À la rentrée 2026, il s’étend aux deux classes restantes : la 6e et la 3e.

Pour les élèves de 3e, l’enjeu n’est pas anodin : l’EMC fait partie de l’épreuve écrite d’histoire-géographie-EMC du brevet. Les candidats de la session 2027 seront donc les premiers à composer sur la base du nouveau programme de 3e en EMC.

Objectif brevet 2027 ➜ tout savoir sur le brevet (DNB)

Ce qui ne change pas à la rentrée 2026

Pas de panique si ton enfant entre en 4e ou en 3e en septembre : dans ces classes, les programmes de français, de mathématiques et de langues vivantes restent ceux actuellement en vigueur, jusqu’en 2027 pour la 4e et 2028 pour la 3e. Histoire-géographie, SVT, physique-chimie et technologie conservent également leurs programmes actuels sur tout le cycle 4.

Côté examen, les règles du brevet ne bougent pas non plus à cette rentrée : les nouveautés de la session 2026 (nouvelle répartition entre épreuves terminales et contrôle continu, épreuve de maths avec partie automatismes) restent le cadre en vigueur pour la session 2027. Un élève qui entre en 3e en septembre 2026 suivra donc l’ancien programme de français et de maths, avec les modalités de brevet instaurées en 2026. Pour le détail, consulte notre article sur les nouveautés du DNB 2026.

Et pour t’entraîner sur des sujets réels, direction les annales du brevet : les épreuves 2026 viennent d’enrichir la base.

Comment préparer la rentrée sereinement

Un changement de programme n’est pas un saut dans l’inconnu : les notions fondamentales restent les mêmes, c’est leur organisation dans l’année qui évolue. Trois conseils concrets pour l’été :

Futur 5e : consolide les acquis de 6e en français (compréhension de texte, conjugaison) et en maths (fractions, priorités de calcul). Les nouveaux programmes misent sur la progressivité : bien partir, c’est l’essentiel.

: consolide les acquis de 6e en français (compréhension de texte, conjugaison) et en maths (fractions, priorités de calcul). Les nouveaux programmes misent sur la progressivité : bien partir, c’est l’essentiel. Futur 4e et futur 3e : rien ne change dans tes matières principales cette année, tes supports de révision restent valables. Profites-en pour reprendre les points faibles de l’année écoulée à ton rythme.

: rien ne change dans tes matières principales cette année, tes supports de révision restent valables. Profites-en pour reprendre les points faibles de l’année écoulée à ton rythme. Parents : inutile d’acheter des ressources dans la précipitation. Les éditeurs et les plateformes mettent leurs contenus à jour pour suivre les textes officiels, et les repères annuels rendront le suivi de l’année plus lisible qu’avant.

Les quiz, fiches et exercices par niveau de digiSchool suivent les programmes officiels : de quoi réviser en 3e ou dans n’importe quelle classe du collège sans se tromper de référentiel.

FAQ : les questions fréquentes sur les nouveaux programmes 2026

Quelles classes ont de nouveaux programmes à la rentrée 2026 ? La 5e étrenne les nouveaux programmes de français, de mathématiques et de langues vivantes du cycle 4. La 6e et la 3e appliquent pour la première fois le nouveau programme d’enseignement moral et civique publié en juin 2024. Les autres matières et les autres classes gardent leurs programmes actuels. Mon enfant entre en 4e en septembre 2026 : est-il concerné ? Pas pour le français, les maths et les langues vivantes : en 4e, les nouveaux programmes n’arrivent qu’à la rentrée 2027. En revanche, il suit déjà le nouveau programme d’EMC, appliqué en 4e depuis la rentrée 2025. Le brevet change-t-il avec ces nouveaux programmes ? Pas dans l’immédiat. Les élèves de 3e gardent les programmes actuels de français et de maths jusqu’à la rentrée 2028 : les sessions 2027 et 2028 du brevet porteront donc sur ces programmes. Seule évolution pour la session 2027 : l’EMC de 3e passe au nouveau programme. Les modalités de notation instaurées à la session 2026 restent en vigueur. La 6e est-elle concernée par les nouveaux programmes de 2026 ? Uniquement pour l’enseignement moral et civique, qui passe au nouveau programme en 6e à la rentrée 2026. Son programme de langues vivantes a déjà été renouvelé à la rentrée 2025, et le français et les maths de 6e relèvent du cycle 3, non couvert par l’arrêté de février 2026. Où consulter le texte officiel des nouveaux programmes ? Les programmes de français et de mathématiques du cycle 4 sont annexés à l’arrêté du 18 février 2026, publié au Bulletin officiel n°10 du 5 mars 2026 sur education.gouv.fr. Les programmes de langues vivantes étrangères figurent au BO n°22 du 29 mai 2025, et la page « Les programmes du collège » du ministère centralise l’ensemble.

Sources