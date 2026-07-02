Relevé de notes du brevet : comment l’obtenir après les résultats

Une fois les résultats du brevet tombés, il ne reste pas un mais trois documents à distinguer : le relevé de notes sur Cyclades, l’attestation de réussite qui a valeur de diplôme, et le diplôme original à retirer plus tard. Voici où chacun se trouve, à quoi il sert et à quelle date.

Les résultats du brevet à peine affichés, une nouvelle question arrive vite : comment récupérer son relevé de notes du brevet, et le document papier tant attendu ? La réponse tient en une distinction que beaucoup découvrent au mauvais moment : après le diplôme national du brevet (DNB), il n’existe pas un mais trois documents différents, qui n’arrivent ni au même endroit ni à la même date. Savoir lequel sert à quoi évite de courir après le mauvais papier, surtout quand un établissement le réclame pour une inscription. Le collège reste le meilleur endroit pour progresser au collège (6e à 3e) et préparer l’examen ; une fois l’examen passé, voici la marche à suivre côté administratif, étape par étape et à jour pour la session 2026.

Après les résultats du brevet, trois documents à ne pas confondre : le relevé de notes sur Cyclades, l’attestation de réussite et le diplôme original. Source : education.gouv.fr.

Sommaire

Relevé, attestation, diplôme : trois documents distincts

La confusion vient d’un raccourci compréhensible : on parle du « diplôme du brevet » comme d’un objet unique. Dans les faits, trois pièces coexistent, avec chacune son usage et son calendrier.

Le relevé de notes : le détail de vos résultats, épreuve par épreuve, disponible en ligne peu après la publication des résultats.

: le détail de vos résultats, épreuve par épreuve, disponible en ligne peu après la publication des résultats. L’attestation de réussite : un document officiel qui prouve l’obtention du brevet et qui a valeur de diplôme tant que l’original n’est pas édité.

: un document officiel qui prouve l’obtention du brevet et qui a valeur de diplôme tant que l’original n’est pas édité. Le diplôme original : la version définitive, imprimée, remise plusieurs mois après la session.

Retenir cette distinction change tout en pratique. Quand un lycée ou un organisme demande « le brevet » au cours de l’été, c’est presque toujours le relevé de notes ou l’attestation de réussite qui suffit, pas l’original que personne n’a encore. Inutile donc de s’inquiéter de ne pas détenir le document papier début juillet : il n’est pas censé être disponible à cette date.

À retenir : le relevé de notes et l’attestation de réussite couvrent tous les besoins de l’été (inscription, dossier). Le diplôme original arrive plus tard, à l’automne, et se retire au collège.

Le relevé de notes : où et quand le trouver

Le relevé de notes est le premier document accessible. Il se consulte dans l’espace candidat Cyclades, la plateforme officielle des examens de l’éducation nationale, dès la mise en ligne des résultats. Concrètement, un élève qui s’était connecté à Cyclades pour son inscription retrouve son compte au même endroit ; le relevé y apparaît une fois les résultats publiés.

Ce relevé n’est pas un simple récapitulatif : il constitue, selon l’administration, la seule pièce officielle attestant de l’obtention de l’examen en attendant la délivrance du diplôme original. C’est donc lui qu’il faut télécharger et conserver en priorité. Il reste disponible dans l’espace Cyclades jusqu’au mois de septembre de l’année suivante : au-delà, mieux vaut l’avoir enregistré, car il est régulièrement redemandé plus tard dans la scolarité.

Un réflexe simple s’impose le jour des résultats : ouvrir son compte Cyclades, télécharger le relevé au format PDF, et le sauvegarder dans un endroit sûr. Cette précaution évite bien des démarches de duplicata quelques mois plus tard. Pour situer ce moment dans le calendrier de l’examen, la page dédiée aux épreuves et au fonctionnement du brevet (DNB) récapitule les grandes étapes de la session.

Comprendre l’examen et sa notation ➜ Tout savoir sur le brevet : épreuves, contrôle continu, calcul de la note

L’attestation de réussite, qui a valeur de diplôme

L’attestation de réussite répond à une situation très concrète : on a réussi l’examen, mais le diplôme imprimé n’existe pas encore. Ce document comble ce délai. L’administration est claire sur ce point : en attendant l’original, l’attestation a valeur de diplôme. Elle suffit donc pour prouver l’obtention du brevet auprès d’un établissement, d’un employeur ou dans un dossier administratif.

Dans la pratique, le relevé de notes disponible sur Cyclades joue déjà ce rôle de preuve immédiatement après les résultats. Une attestation de réussite distincte est surtout utile plus tard, notamment en cas de perte, ou lorsqu’un tiers a besoin de vérifier l’obtention du diplôme. Elle se demande, elle aussi, depuis l’espace Cyclades, dans la rubrique consacrée aux attestations de diplôme.

Le brevet figure explicitement dans la liste des diplômes pour lesquels l’attestation est disponible en ligne, aux côtés du baccalauréat, du CAP ou du certificat de formation générale. La disponibilité exacte dépend toutefois de l’année d’obtention et de l’académie : la plateforme permet de vérifier, avant toute démarche, si l’attestation recherchée est bien accessible.

Le diplôme original : à retirer au collège

Le diplôme définitif est le document que l’on imagine spontanément, mais c’est aussi celui qui se fait le plus attendre. Pour un candidat scolaire, il se retire auprès de l’établissement d’origine, c’est-à-dire le collège où l’élève était inscrit, et non auprès de l’académie ou en ligne.

Côté calendrier, la règle est stable d’une année sur l’autre : le diplôme est disponible à partir de la mi-novembre qui suit la session d’examen. Autrement dit, un élève reçu à la session de juin ne pourra matériellement retirer son diplôme qu’à l’automne suivant, souvent lorsqu’il est déjà entré au lycée. Il revient alors à la famille de repasser au collège pour le récupérer, parfois plusieurs mois après le départ de l’élève.

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Diplôme perdu ou ancien : la démarche

La perte du diplôme du brevet n’est pas un problème définitif, car l’administration ne réédite pas l’original mais délivre une attestation qui en tient lieu. Pour un DNB récent, la demande passe par l’espace Cyclades, rubrique « Mes attestations de diplôme », après avoir vérifié la disponibilité selon l’année et l’académie.

Pour un diplôme plus ancien, deux cas se présentent. Le service diplome.gouv.fr permet, pour certaines années, d’obtenir une attestation numérique certifiée de façon quasi immédiate, et sert aussi à un tiers pour vérifier l’authenticité d’un diplôme. Si le diplôme a été délivré avant 1998, ou s’il n’apparaît pas sur les services en ligne, il faut alors contacter directement l’académie qui l’a délivré. Dans ce cas, un délai de traitement de plusieurs semaines est à prévoir.

Un point important pour couper court à une inquiétude fréquente : une attestation de réussite a la même valeur juridique que le diplôme original pour justifier de son obtention. Personne n’est donc bloqué durablement par la perte d’un papier.

Cas des candidats libres et des situations particulières

Les candidats individuels, qui n’étaient pas rattachés à un collège au moment de l’examen, suivent la même logique pour le relevé de notes et l’attestation, disponibles sur Cyclades. La différence porte sur le retrait du diplôme original : sans établissement d’origine, c’est l’académie qui indique les modalités, précisées au moment de l’inscription à l’examen. Pour tout ce qui concerne l’inscription et le déroulé en candidat libre, l’article de digiSchool dédié détaille la procédure.

Autre situation courante : un déménagement entre l’examen et l’automne. Le diplôme reste rattaché au collège d’inscription, même si la famille a quitté la commune. Il est possible de contacter l’établissement pour convenir d’un envoi ou d’un retrait par un proche, selon ses règles internes. Là encore, le relevé de notes conservé le jour des résultats évite d’en dépendre pour les démarches urgentes. Enfin, si l’examen n’a pas été obtenu, un autre chemin s’ouvre : notre article Que faire si tu loupes ton brevet fait le point sur le passage en seconde, la voie professionnelle et le repassage éventuel en candidat libre.

FAQ

Où trouver son relevé de notes du brevet ? Le relevé de notes du brevet se consulte dans l’espace candidat Cyclades, dès la publication des résultats. Il constitue la seule pièce officielle attestant de l’obtention de l’examen en attendant le diplôme original, et reste disponible jusqu’au mois de septembre de l’année suivante. Le réflexe à avoir : le télécharger en PDF et le conserver le jour même. Quelle différence entre le relevé de notes et l’attestation de réussite ? Le relevé de notes détaille vos résultats épreuve par épreuve et sert de preuve d’obtention immédiatement après les résultats. L’attestation de réussite est un document officiel qui a valeur de diplôme en attendant l’original ; elle est surtout utile plus tard, en cas de perte ou pour une vérification par un tiers. Les deux se trouvent sur Cyclades. Quand reçoit-on le diplôme du brevet ? Le diplôme original du brevet est disponible à partir de la mi-novembre qui suit la session d’examen. Pour un candidat scolaire, il se retire auprès du collège d’origine, et non de l’académie ni en ligne. Entre les résultats de juillet et cette date, le relevé de notes et l’attestation de réussite suffisent pour toutes les démarches. Comment obtenir une attestation en cas de perte du diplôme ? Pour un brevet récent, la demande se fait sur Cyclades, rubrique « Mes attestations de diplôme ». Pour un diplôme plus ancien, le service diplome.gouv.fr délivre une attestation numérique certifiée pour certaines années ; si le diplôme date d’avant 1998 ou n’est pas disponible en ligne, il faut contacter l’académie qui l’a délivré, avec un délai de traitement de plusieurs semaines. Le relevé de notes du brevet suffit-il pour s’inscrire au lycée ? Oui. L’inscription au lycée après la 3e repose sur la décision d’orientation et l’affectation, pas sur la détention du diplôme original du brevet. Lorsqu’un justificatif d’examen est demandé, le relevé de notes disponible sur Cyclades ou l’attestation de réussite font foi, puisqu’ils ont valeur de preuve d’obtention.

Sources