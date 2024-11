Comment passer le TOEIC ?

Reconnu dans le monde entier, le TOEIC est le test de référence pour évaluer votre niveau d’aptitudes en anglais professionnel. Il est aujourd’hui, de plus en plus demandé par de nombreuses entreprises et par divers organismes de formation. Découvrez dans ce guide, comment s’inscrire au TOEIC, mais aussi tout ce qu’il faut savoir sur cet examen : les tarifs, le déroulé, la réception des résultats, la préparation, etc.

SOMMAIRE

De plus en plus exigé par les entreprises ou les grandes écoles, dans le milieu professionnel, le TOEIC s’affirme comme étant une référence en termes de tests linguistiques.

Pour passer cet examen, deux possibilités s’offrent à vous :

Par le biais d’un organisme de formation : la plupart du temps, c’est lui qui gère votre inscription TOEIC à votre place.

En tant que candidat libre : dans ce cas, les démarches d’inscription TOEIC sont de votre ressort.

Si vous optez pour cette seconde option, vous devrez alors vous rendre sur le site d’ETS Global, puis cliquer sur “s’inscrire à un test” et enfin, faire un choix parmi les quatre tests linguistiques proposés par ETS Global :

Le TOEIC Listening and Reading ; Le TOEIC Speaking and Writing ; Le TOEIC 4 Skills ; Le TOEIC Bridge ; Le TOEIC TFI.

La majorité des candidats choisissent le TOEIC Listening and Reading, qui est considéré comme étant le plus simple.

Vous avez 2 options pour vous inscrire :

Soit en passant directement par digiSchool : vous bénéficiez ainsi d’une remise (129 € au lieu de 169 €).

Soit en vous inscrivant directement sur le site d’ETS Global : vous ne bénéficiez alors pas de réduction.

Les étapes pour s’inscrire au TOEIC :

Rendez-vous sur le site de ETS Global ; Cliquez sur l’onglet “S’inscrire à un test” ; Sélectionnez le TOEIC qui vous intéresse ; Choisissez votre ville et la date à laquelle vous souhaitez passer l’examen ; Plusieurs possibilités vous sont proposées, choisissez celle qui correspond à vos attentes et cliquez sur “S’inscrire” ; Entrez les informations vous concernant : nom, prénom, date de naissance, adresse e-mail, numéro de téléphone et téléchargez votre photo d’identité ; Faites votre choix parmi les options et les remises qui vous sont proposées ; En passant à l’étape suivante, vous pourrez sélectionner différents outils et livres de révisions susceptibles de vous intéresser ; Cliquez sur “Continuer” ; Entrez une adresse de facturation ; Acceptez les Conditions Générales de Ventes et la Politique de Confidentialité ; Cliquez sur “Valider ma commande” ; Si vous n’êtes pas déjà inscrit, cliquez sur “Créer mon compte”. Si vous possédez déjà un compte, cliquez sur “Me connecter” ; Vous serez ensuite redirigé afin de procéder au paiement de votre commande.

Où et quand s’inscrire au TOEIC ?

Le TOEIC est accessible au sein de plus de 9 000 centres, eux-mêmes répartis dans 180 pays différents. Il est ainsi possible de s’inscrire au TOEIC sur l’ensemble du territoire français.

Il faut également noter que le niveau de difficulté est identique à tous les centres et que votre choix doit donc simplement se faire en fonction de votre lieu d’habitation.

Par ailleurs, en ce qui concerne les sessions en ligne, seules les institutions académiques ont l’autorisation de les organiser. Il vous faudra de ce fait, vous rapprocher de votre université pour obtenir les détails sur les modalités de passage de l’examen.

Pour ce qui est de la date de votre inscription TOEIC, nous vous recommandons de sélectionner votre session de passage plusieurs mois à l’avance afin de vous préparer correctement, mais aussi pour éviter les mauvaises surprises. En effet, même s’il est possible de s’inscrire au TOEIC jusqu’à 10 jours avant le jour J, il faut prendre en compte que les places sont limitées et qu’elles partent rapidement.

D’autre part, si vous souhaitez passer le TOEIC pour candidater aux concours d’entrée en école de commerce, il est préférable de sélectionner une session pour avant décembre. Cela vous permettra de pouvoir vous concentrer sur les autres épreuves écrites prévues en début d’année, telles que le TAGE MAGE – Test d’Aptitude aux Études de Gestion et au Management des Entreprises – par exemple.

Enfin, une fois la session choisie et avant d’accepter les conditions générales de vente et de procéder au paiement, vous devez renseigner quelques informations vous concernant, comme votre nom, votre prénom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone et selon le programme sélectionné il vous faudra fournir une photo d’identité.

Quel est le tarif pour s’inscrire au TOEIC ?

Le prix pour passer le TOEIC (sans option) sur le territoire français est de 132 €, payable exclusivement en ligne, via une carte bancaire. Il s’agit du seul moyen de paiement possible.

Cependant, selon certaines conditions, une remise de 17 € peut vous être attribuée. C’est le cas lorsque vous êtes :

étudiant ;

militaire ;

demandeur d’emploi.

Ainsi, le prix de la session est alors de 142 €.

Par ailleurs, diverses options concernant la correction vous sont proposées à différents prix, comme :

La certificat numérique, qui est inclus et gratuit. Disponible sur votre compte en ligne ETS Global, téléchargeable en PDF et imprimable. Avec un QR code permettant de garantir son authenticité.



numérique, qui est inclus et gratuit. Disponible sur votre compte en ligne ETS Global, téléchargeable en PDF et imprimable. Avec un QR code permettant de garantir son authenticité. Le certificat papier est une option à 16 € . Sélectionnez cette option si vous souhaitez commander un certificat. Le certificat est un document officiel (sous forme de diplôme) et mentionne le nom du candidat et les résultats obtenus.



. Sélectionnez cette option si vous souhaitez commander un certificat. Le certificat est un document officiel (sous forme de diplôme) et mentionne le nom du candidat et les résultats obtenus. Le score report est une option à 16 €. Disponible par courrier sous 5 jours ouvrés après la date de la session. Imprimée sur papier sécurisé avec un QR code permettant de garantir son authenticité.

Bon à savoir : lorsque vous optez pour une révision complète via notre application (disponible sur iOS et Android) ou notre site, nous vous offrons la possibilité de vous inscrire à un test à un tarif préférentiel de 129 € (via notre code promo TOEIC). De plus, l’option correction express est offerte.

Il existe également d’autres options possibles, comme :

L’option “Certificat”, qui pour 16 € vous permet de recevoir un certificat TOEIC. Sans cette option, seule votre attestation de résultat vous sera délivrée, il est donc nécessaire de la sélectionner si votre établissement exige un certificat.

L’option “Duplicata de l’attestation de résultat”, qui est au prix de 19 €. Cette option s’avère être utile lorsque votre établissement conserve l’original.

L’option “Duplicata de l’attestation de résultat et de certificat”, qui est au prix de 25 € par duplicata. Cette option est possible uniquement lorsque vous commandez un certificat TOEIC et elle est utile si votre établissement souhaite conserver les originaux.

Comment se préparer au TOEIC ?

L’objectif en passant le TOEIC est d’obtenir un bon résultat, et donc, le maximum de points. Pour cela, il est primordial de bien vous préparer et d’avoir connaissance des différents contours du test.

Nous vous conseillons de commencer votre préparation par une évaluation de votre niveau en anglais professionnel. En effet, cette étape est la clé pour définir quel entraînement vous devrez suivre et quels outils vous devrez utiliser. Vous pourrez ainsi organiser votre planning de révisions et déterminer combien de semaines et combien d’heures hebdomadaires vous seront utiles pour atteindre votre but.

Ensuite, il est essentiel de pratiquer l’anglais au maximum. En effet, il s’agit de la meilleure méthode d’apprentissage existante. Vous pouvez par exemple communiquer avec des anglophones, lire des livres ou écouter de la musique en anglais, regarder des films et des séries en VO ou pourquoi pas partir séjourner quelque temps dans un pays anglophone.

Enfin, afin de vous tester et de vous familiariser avec le type d’examen qu’est le TOEIC, il est important de réaliser plusieurs tests d’entraînement.

C’est pourquoi nous vous proposons ce genre d’exercice sur digischool.fr. Vous pourrez également y retrouver tous les cours utiles à votre préparation, mais aussi vos statistiques pour pouvoir suivre votre évolution.

Découvrez aussi tous nos conseils pour bien préparer l’examen.

Comment se déroule l’examen du TOEIC ?

Le jour de votre session d’examen, vous devrez penser à apporter votre pièce d’identité valide, votre formulaire d’admission, deux crayons de papiers et votre convocation.

Une salle vous sera attribuée. Une fois installé, les organisateurs vous remettront une grille de réponse, ainsi qu’un livret, qui vous servira tout au long de l’épreuve. Dans ce livret, il y a notamment les images liées à l’exercice “photographies” de la partie compréhension orale et les textes liés à la partie compréhension écrite. Vous devrez le rendre à la fin du test et vous ne devez donc pas écrire dessus.

Avant de démarrer le test, plusieurs questions concernant les raisons qui vous ont conduit à passer le TOEIC vous seront posées.

Enfin, l’organisateur annonce les consignes et le test peut débuter. Le TOEIC Listening and Reading se présente sous la forme d’un QCM – Questionnaire à Choix Multiples – qui se compose de 200 questions au total. Il se déroule en deux temps :

Une partie compréhension orale, qui dure 45 minutes et qui contient 100 questions, réparties sur 4 exercices :

exercice 1 “photographies” : qui comporte 6 questions ;

qui comporte 6 questions ; exercice 2 “question-réponse” : qui comporte 25 questions ;

qui comporte 25 questions ; exercice 3 “conversations” : qui comporte 39 questions ;

qui comporte 39 questions ; exercice 4 “monologues” : qui comporte 30 questions.

Testez votre niveau avec nos exercices TOEIC Listening.

Une partie compréhension écrite, qui dure 75 minutes et qui contient également 100 questions, réparties, cette fois, sur 3 exercices :

exercice 5 “phrases à trous” : qui comporte 30 questions ;

qui comporte 30 questions ; exercice 6 “textes à trous” : qui comporte 16 questions ;

qui comporte 16 questions ; exercice 7a “passages simples” : qui comporte 29 questions ;

qui comporte 29 questions ; exercice 7b “passages multiples” : qui comporte 25 questions.

Entraînez-vous à l’épreuve du TOEIC Reading.

Votre score final au TOEIC détermine votre niveau, selon ceux définis par le CECRL – Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues :