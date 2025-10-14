Le TOEIC est un test permettant d’évaluer votre niveau en anglais, qui peut s’avérer être un véritable atout à faire figurer sur votre curriculum vitae. Pour savoir comment passer le TOEIC en candidat libre, pour connaître le prix de la certification (et bénéficier de notre tarif préférentiel) ou encore pour découvrir nos conseils pour mettre toutes les chances de votre côté pour décrocher un bon score, voici notre guide.

SOMMAIRE

Comment s’inscrire au TOEIC en candidat libre ?

Le test TOEIC – Test of English For International Communication – est reconnu à travers le monde entier. Il permet d’évaluer vos aptitudes en anglais. Cet examen est de plus en plus demandé par les employeurs et pour certains postes, notamment ceux à l’international, il est même indispensable.

Plusieurs versions du test d’anglais existent, comme le TOEIC Listening and Reading, le TOEIC Speaking and Writing, le TOEIC 4-Skills ou encore le TOEIC Bridge.

Quoi qu’il en soit, en tant que candidat libre, il vous faudra forcément choisir parmi les tests du Programme Public.

Inscription au TOEIC en candidat libre

Rendez-vous sur le site de ETS Global. Cliquez sur l’onglet “S’inscrire à un test”. Choisissez le test qui vous intéresse. Indiquez la date et le lieu où vous souhaitez passer l’examen. Sélectionnez le choix qui vous intéresse parmi plusieurs propositions. Choisissez les options qui vous conviennent, les remises auxquelles vous avez droit et procédez au paiement de votre commande.

Où passer le TOEIC en candidat libre

Vous pouvez passer le TOEIC en candidat libre dans n’importe quel centre agréé. Plusieurs choix seront accessibles lors de votre inscription, ainsi, vous pourrez sélectionner un centre proche de votre domicile.

Quel est le prix TOEIC en candidat libre ?

Le prix du TOEIC Listening and Reading en candidat libre est de 179 €, payable en ligne uniquement, par carte bancaire. Et celui du test TOEIC 4-Skills est quant à lui de 216 €.

Ce montant peut être revu à la baisse lorsque vous bénéficiez d’une remise de 17 €, attribuée sous certaines conditions aux militaires, étudiants ou encore aux demandeurs d’emploi.

D’autre part, lors de votre inscription au TOEIC en candidat libre, vous aurez la possibilité de sélectionner plusieurs options, telles que :

Le certificat papier , sous forme de diplôme (document officiel), qui mentionne votre nom et les résultats obtenus : option à 16 €

, sous forme de diplôme (document officiel), qui mentionne votre nom et les résultats obtenus : Le score report, disponible par courrier sous 5 jours ouvrés après la date de la session. Imprimée sur papier sécurisé avec un QR code permettant de garantir son authenticité : option à 16 €

Bénéficiez d’un tarif préférentiel digiSchool pour passer le TOEIC

Grâce au partenariat avec ETS Global, digiSchool vous propose un tarif préférentiel pour réserver votre session de TOEIC :

votre TOEIC Listening and Reading au prix de 159€ au lieu de 179€

au lieu de 179€ votre test TOEIC 4-Skills au prix de 199€ au lieu de 219€

Pour en bénéficier c’est très simple : il faut réserver et régler votre session de test TOEIC sur notre page de réservation ou via l’application officielle de préparation au TOEIC (Android et iOS). Le tarif s’applique automatiquement sur nos plateformes.

➜ Retrouve ici comment effectuer ton inscription TOEIC avec digiSchool.

Nos conseils pour passer le TOEIC en candidat libre

La réussite de votre test TOEIC dépend uniquement de votre préparation et pour obtenir un très bon score, nous vous recommandons de :

Identifier au préalable votre niveau de compétences en anglais. Cela vous permettra de déterminer vos lacunes, le nombre de semaines, ainsi que les outils nécessaires pour votre préparation, etc.

Pratiquer l’anglais, encore et encore. En effet, la pratique reste la meilleure façon d’apprendre. Plusieurs solutions vous permettent d’enrichir vos connaissances. Vous pouvez par exemple, communiquer avec une personne dont l’anglais est la langue maternelle, lire des romans ou des journaux en anglais, écouter de la musique en anglais, regarder des films et des séries en VO ou encore faire un séjour au sein d’un pays anglophone.

Effectuer des tests d’entraînement. Ainsi, vous pourrez vous familiariser avec les modalités de l’examen, comme la durée des épreuves, le format du QCM (Questionnaire à Choix Multiples), le type de connaissances à posséder, etc. De plus, vous pourrez évaluer votre progression au fur et à mesure de votre préparation.

Evalue ton niveau en anglais : fais un test TOEIC gratuit

Rappel : le jour de votre examen, pensez à apporter avec vous une pièce d’identité et un crayon de papier.

Télécharge l’application officielle de préparation au TOEIC

Lancée en partenariat avec ETS Global, éditeur du test, notre application de préparation au TOEIC et notre site sont parfaits pour vous permettre de vous entrainer correctement au test le jour J. Ils vous proposent un programme complet, 2 600 questions officielles conçues par le créateur du test TOEIC, des séries regroupées par thématiques ou encore des tests TOEIC blancs pour vous entraîner en conditions réelles.

Que vous prépariez le TOEIC Listening and Reading ou le TOEIC 4-Skills, toutes les compétences ont leurs séries de cours et de quiz :

Partie 1 : listening

Thématique 1 : photographies

Thématique 2 : questions réponses

Thématique 3 : conversations

Thématique 4 : monologues

Découvrez l’ensemble de nos tests Listening pour évaluer votre niveau.

Partie 2 : reading

Thématique 5 : phrases à compléter

Thématique 6 : textes à compléter

Thématique 7a : passages simples

Thématique 7b : passages multiples

Testez-vous avez nos exercices du TOEIC Reading.

Partie 3 : speaking (à venir)

Partie 4 : writing (à venir)

D’autre part, une version premium vous permet d’accéder à l’intégralité des questions d’entrainement et plus d’examens blancs. Profitez de l’offre à 9,99€ / mois, ou à 29,99€ / an dès maintenant.

Vous obtiendrez, à la suite de ces tests d’entraînement, votre score, qui est établi selon les grilles d’évaluation officielles, ainsi que votre niveau correspondant, de débutant – A1 – à expert – C1.

En plus, grâce à la version premium, vous aurez la possibilité de télécharger l’ensemble des cours et des tests pour pouvoir réviser même lorsque vous n’avez pas de connexion internet.