Qu’est-ce que le nouveau TOEIC 4skills ?

Le TOEIC 4Skills est la version la plus récente du test développé par l’ETS Global (Educational Testing Service). Comme le TOEIC classique, il évalue les compétences en anglais des personnes non anglophones, mais se distingue par de nouvelles caractéristiques. Quelles sont les nouveautés proposées par le nouveau TOEIC 4skills ? À quoi le test prépare et sur quoi il débouche ? On vous explique tout dans cet article.

Quelles sont les différences entre le TOEIC et le TOEIC 4skills ?

Le TOEIC et le TOEIC 4skills sont, l’un comme l’autre, des examens qui permettent d’évaluer votre niveau en anglais professionnel. Reconnu mondialement par de nombreux organismes, universités et entreprises, le TOEIC est un examen qui vise à mesurer vos compétences en anglais en compréhension et en expression orales et écrites. Chaque année, ce sont près de 6 millions de personnes qui passent le TOEIC.

La grande nouveauté du TOEIC 4skills est l’évaluation simultanée des quatre compétences linguistiques en anglais : compréhension et expression orale, compréhension et expression écrite.

Avant, il fallait choisir entre deux types de certification : le TOEIC Listening and Reading ou alors le TOEIC Speaking and Writing. Désormais, le TOEIC 4skills permet de valider l’ensemble des acquis en un seul examen pour avoir une vision plus précise et complète des capacités en anglais des candidats.

Comment se déroule le TOEIC 4skills ?

La durée totale du test TOEIC 4 skills est de 2 heures et 20 minutes. L’épreuve se répartit en quatre grandes sections :

Listening (Compréhension orale) : 45 questions en 25 minutes

Speaking (Expression orale) : 5 exercices en 20 minutes

Reading (Compréhension écrite) : 45 questions en 37 minutes

Writing (Expression écrite) : 3 exercices en 60 minutes.

Chaque partie est indépendante : les performances au cours d’une partie n’ont pas d’impact sur les autres parties. Pour se préparer à passer le TOEIC 4skills, il est indispensable de connaître la structure du test et les types d’exercices qui sont demandés.

La section Listening (compréhension orale)

La section Listening est divisée en 2 unités et teste la compréhension orale. Les candidats doivent répondre à des questions basées sur une variété d’énoncés, de questions, de conversations et de courts exposés enregistrés en anglais.

L’unité 1 se compose de :

Photographies : 3 questions Questions – Réponses : 4 questions Conversations : 9 questions Exposés : 9 questions.

L’unité 2 se compose de :

Questions – Réponses : 5 questions Conversations : 9 questions.3 conversations avec 3 questions pour chacune des conversations Exposés : 6 questions (2 exposés avec 3 questions pour chacun des exposés)

La section Speaking – Expression orale

On vous donnera, pour chaque type de question, des consignes spécifiques, y compris le temps alloué pour la préparation et le temps de parole. Il est important de parler autant que possible pendant le temps donné, avec le plus de clarté possible et de répondre à chaque question en suivant attentivement les consignes.

La section Speaking comprend une série d’exercices à effectuer en 20 minutes, qui consiste en :

La lecture d’un texte à haute voix La description d’une image La réponse à des questions La réponse à des questions en se basant sur des informations fournies L’expression de son opinion sur un sujet donné.

Les critères d’évaluation pour cette section sont : la prononciation, l’intonation et l’accentuation, la grammaire, le vocabulaire, la pertinence et l’exhaustivité des propos.

La section Reading – Compréhension écrite

La section Reading évalue la compréhension de l’anglais écrit. Les candidats lisent une variété de documents et répondent aux questions en fonction du contenu des documents fournis. Les questions incluent des exercices de complétion de phrases et de textes, ainsi que des exercices de compréhension écrite.

La section Writing – Expression écrite

La section Writing comprend 8 questions et dure 60 minutes. À partir d’instructions précises, le candidat doit s’adonner à trois types d’exercices.

Rédaction de phrases à propos d’une image

Réponse à une demande écrite

Rédaction d’un essai dans lequel il ou elle développe son point de vue

Les candidats rédigent des réponses à des questions conçues pour évaluer leur expression écrite. Les critères d’évaluation sont la grammaire, la pertinence des phrases par rapport aux images, la qualité et la richesse de vocabulaire et l’organisation du texte.

Pourquoi passer le TOEIC 4skills ?

Il existe de nombreuses raisons de passer le TOEIC. Si vous êtes lycéen ou étudiant,

cet examen peut s’avérer être un véritable coup de pouce pour la réussite de votre projet futur.

Passer le TOEIC 4skills pour vos études à l’international

Partir étudier à l’étranger est un choix judicieux pour ouvrir son horizon, avoir l’opportunité d’apprendre une nouvelle langue et se familiariser à une autre culture. Pour celles et ceux qui envisagent des études à l’étranger, un bon score au TOEIC peut être un atout majeur lors de l’admission dans des universités internationales.

Pour la réalisation d’une période d’étude à l’étranger, les universités et les écoles supérieures exigent généralement la validation du TOEIC avec 750 points. Ce score correspond au niveau B2 (avancé) qui atteste de votre capacité de suivre des cours dispensés en anglais.

Accès aux grandes écoles et cursus spécialisés

De nombreuses grandes écoles et établissements d’enseignement supérieur en France et à l’international demandent des tests de compétences en anglais comme le TOEIC pour évaluer le niveau linguistique des candidats. Un bon score au TOEIC peut faciliter l’accès à ces écoles, en particulier dans des filières comme le commerce, l’ingénierie ou les relations internationales.

Passer le TOEIC 4skills pour optimiser son CV

De nos jours, l’anglais est incontournable dans la sphère professionnelle. Dans de nombreux secteurs, les employés doivent régulièrement interagir et collaborer avec des partenaires anglophones. Lors d’un entretien d’embauche, il est souvent difficile pour un recruteur de mesurer précisément le niveau d’anglais d’un candidat. Le TOEIC intervient exactement à ce moment : il offre aux entreprises un moyen rapide d’évaluer vos compétences en anglais professionnel, quelle que soit votre spécialité.

Pour vous démarquer et maximiser vos chances d’obtenir le poste que vous visez, obtenir un bon score au TOEIC est essentiel. En général, un score de 850 points est perçu par les entreprises comme le niveau requis pour évoluer dans un environnement international.

Quelles sont les principales difficultés du TOEIC 4skills ?

La polyvalence linguistique est sûrement le plus grand défi que pose le TOEIC 4skills. Quand il s’agit de langue étrangère, il arrive que nos compétences soient inégales. En effet, il peut y avoir des disparités de niveaux entre l’expression ou la compréhension orale et écrite. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le TOEIC a évolué vers ce format qui teste véritablement l’ensemble de compétences linguistiques.

Comme pour la plupart des tests standardisés, la gestion du temps est cruciale. Le TOEIC impose des délais stricts pour chaque section. Dans la section Listening par exemple, les candidats doivent répondre rapidement après avoir écouté les enregistrements, sans possibilité de revenir en arrière. Dans la section Writing, il faut rédiger des réponses structurées en un temps limité.

La section Listening peut parfois poser des difficultés, car le TOEIC utilise une grande variété d’accents anglophones (américain, britannique, australien, etc.). Les candidats doivent s’adapter rapidement à ces accents pour bien comprendre les dialogues et les monologues. De plus, les questions peuvent être subtiles et exiger une attention particulière aux détails, ce qui peut rendre certains enregistrements difficiles à suivre.

La clé du succès pour passer le TOEIC 4skills : la préparation !

Le ​​TOEIC 4skills est un examen au format exigeant, qui nécessite de l’entraînement.

Pour bien se préparer au TOEIC, il est important de suivre plusieurs étapes clés.

Tout d’abord, il faut évaluer son niveau d’anglais permet d’identifier les outils et les domaines à travailler.

Ensuite, il est fortement recommandé de pratiquer l’anglais quotidiennement, que ce soit en lisant, regardant des films en VO, ou en communiquant avec des anglophones. Pour améliorer sa compréhension orale en anglais, les ressources ne manquent pas dans ce domaine, ressources pour la plupart gratuites et faciles d’accès. Alors immergez-vous dans la langue anglais et multipliez les occasions de la pratiquer sans aucune modération !

Enfin, nous vous recommandons de passer des tests d’entraînement tout au long de votre préparation au TOEIC. Cela vous permettra non seulement de vous familiariser avec les conditions réelles de l’examen, mais également de suivre votre progression semaine après semaine et d’identifier les sections qui nécessitent encore du travail.

Bon courage !