Téléphone portable au lycée : ce qui change à la rentrée 2026

Une circulaire publiée au Bulletin officiel du 2 juillet 2026 demande aux lycées de se préparer à l’interdiction du téléphone portable dès septembre. Ce que le texte prévoit vraiment, quelles dérogations restent possibles, qui tranche dans chaque établissement et ce que cela change au quotidien pour un lycéen.

Jusqu’ici, la règle du portable au lycée dépendait entièrement de l’établissement : interdiction totale ici, tolérance dans la cour là, flou ailleurs. Une circulaire publiée au Bulletin officiel du 2 juillet 2026 change la donne et demande aux lycées de se préparer à l’interdiction dès septembre, sur le modèle de ce qui existe déjà à l’école et au collège. Le texte est plus nuancé que les titres de presse ne le laissent penser, et il laisse une vraie marge à chaque établissement. Pour tout ce qui touche aux cours et aux révisions, digiSchool vous accompagne pour réviser au lycée en ligne ; ici, on s’en tient à la règle et à ses conséquences concrètes. Voici ce que prévoit vraiment l’interdiction du téléphone portable au lycée, ce qui reste possible et qui décide.

Les repères de l’interdiction du portable au lycée à la rentrée 2026. Sources : education.gouv.fr, Bulletin officiel n° 27 du 2 juillet 2026, et eduscol.

Sommaire

Ce que dit la circulaire du 2 juillet 2026

Le texte de référence est la circulaire du 2 juillet 2026 relative à l’interdiction de l’utilisation du téléphone portable et des autres objets connectés au lycée, publiée au Bulletin officiel n° 27 sous le NOR MENE2617958C et signée par le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray. Elle s’adresse aux recteurs, aux chefs d’établissement, aux conseillers principaux d’éducation et aux professeurs.

Sa formulation compte. Elle n’interdit pas d’elle-même : elle invite les lycées à se préparer à l’interdiction et vise à en faciliter la mise en oeuvre dès la rentrée scolaire 2026. Le ministère justifie la mesure par la continuité avec l’école et le collège, où l’interdiction s’applique déjà, et par l’amélioration du climat scolaire : moins de perturbations en classe, moins de risques de cyberharcèlement et d’exposition à des contenus violents, une meilleure concentration.

Le chiffre qui revient dans la documentation officielle vient d’une étude Ipsos réalisée en 2025 pour le Centre national du livre : les 15-19 ans passent en moyenne 5 h 19 par jour devant un écran. La commission « Enfants et écrans », dans son rapport d’avril 2024, recommandait déjà la création d’espaces sans portable dans les lycées.

Une loi encore en discussion, une circulaire qui anticipe

C’est le point que la plupart des articles de presse résument mal, et il explique les informations contradictoires qui ont circulé au printemps. Deux véhicules coexistent.

D’un côté, une proposition de loi visant à étendre aux lycées le principe d’interdiction en vigueur dans les écoles et les collèges est toujours en navette parlementaire. Son contenu a évolué au fil des lectures, ce qui a nourri des annonces successives, parfois contradictoires, au premier semestre 2026. La circulaire précise que son adoption définitive est susceptible d’intervenir d’ici la rentrée, sans le garantir.

De l’autre, la circulaire elle-même, qui n’attend pas ce vote. Elle organise une solution de repli explicite : si la loi n’est pas adoptée avant la rentrée, le principe d’interdiction a vocation à figurer dans le règlement intérieur de l’établissement. Or les lycées disposent déjà de cette faculté. La loi actuelle leur permet de prévoir dans leur règlement intérieur l’interdiction du téléphone et des objets connectés dans tout ou partie de l’enceinte de l’établissement, ainsi que pendant les activités scolaires organisées à l’extérieur.

À retenir : que la loi passe ou non avant septembre, l’interdiction a vocation à s’appliquer dans les lycées à la rentrée 2026. Ce qui change selon le scénario, c’est le support juridique, loi nationale ou règlement intérieur, et donc le degré d’uniformité entre établissements.

Le périmètre exact de l’interdiction

Le cadre de référence est l’article L. 511-5 du Code de l’éducation, celui qui régit déjà les écoles et les collèges. Il pose l’interdiction de l’utilisation du téléphone portable et de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève, avec deux exceptions : l’usage à des fins médicales et les dérogations exceptionnelles prévues par le règlement intérieur.

Deux précisions changent beaucoup de choses en pratique.

Ce n’est pas une interdiction de possession, mais d’utilisation. Les élèves peuvent continuer à venir avec leur téléphone. Ce qui est visé, c’est le fait de s’en servir pendant le temps scolaire.

Les élèves peuvent continuer à venir avec leur téléphone. Ce qui est visé, c’est le fait de s’en servir pendant le temps scolaire. Le texte ne parle pas que des téléphones. Il vise les autres objets connectés, ce qui englobe les montres connectées et les écouteurs sans fil. Un élève qui range son téléphone mais garde sa montre connectée active reste dans le champ de la règle.

Le périmètre géographique, lui, peut aller jusqu’à l’ensemble de l’enceinte de l’établissement, cour comprise, et s’étend aux sorties et activités scolaires organisées à l’extérieur. C’est précisément sur ce point que les versions successives de la proposition de loi ont divergé, certaines réservant une zone autorisée dans la cour.

Déjà en vigueur au collège ➜ La « pause numérique » et l’interdiction du téléphone au collège

Les dérogations qui restent possibles

La circulaire demande aux établissements de prévoir, dans le cadre de leur autonomie, les dérogations nécessaires pour répondre aux réalités locales. Elle les qualifie de limitatives, ce qui signifie qu’elles doivent être listées et justifiées, pas laissées à l’appréciation du moment. Trois catégories apparaissent dans le texte.

Type de dérogation Ce que prévoit le texte Usages pédagogiques Un professeur peut faire utiliser le téléphone dans le cadre d’une activité encadrée. La dérogation doit être prévue par le règlement intérieur. Nécessités administratives ou organisationnelles La circulaire cite explicitement le fonctionnement du centre de documentation et d’information, du service de restauration et de l’hébergement. Usage médical Prévu par l’article L. 511-5 du Code de l’éducation. Il couvre par exemple les dispositifs de suivi glycémique reliés à un téléphone.

Un cas particulier mérite d’être connu, car il concerne des milliers de jeunes majeurs. La circulaire autorise la mise en place d’un régime spécifique pour les étudiants qui suivent leur formation au sein d’un lycée, afin de tenir compte de la différence de situation entre étudiants et lycéens. Autrement dit, un étudiant de BTS ou de classe préparatoire scolarisé dans un lycée n’est pas nécessairement soumis aux mêmes règles que les élèves de seconde.

Qui décide dans votre lycée

Si l’interdiction passe par le règlement intérieur, la procédure est encadrée et laisse une place réelle aux élèves. La circulaire est explicite sur ce point : l’inscription de ces dispositions dans le règlement intérieur ne peut intervenir qu’après un dialogue avec la communauté éducative, et la consultation du conseil des délégués pour la vie lycéenne est obligatoire avant la réunion du conseil d’administration.

Le circuit est donc le suivant.

Dialogue préalable avec les membres de la communauté éducative, élèves compris.

avec les membres de la communauté éducative, élèves compris. Consultation du CVL , le conseil des délégués pour la vie lycéenne. Elle est obligatoire, ce qui donne aux élus lycéens un point d’appui pour discuter du périmètre et des dérogations.

, le conseil des délégués pour la vie lycéenne. Elle est obligatoire, ce qui donne aux élus lycéens un point d’appui pour discuter du périmètre et des dérogations. Vote du conseil d’administration , qui adopte le règlement intérieur modifié.

, qui adopte le règlement intérieur modifié. Transmission à l’autorité académique, en application de l’article R. 421-55 du Code de l’éducation. Le rectorat exerce un contrôle de légalité sur la délibération.

Pour accompagner les équipes, un vadémécum daté de juin 2026 est publié sur éduscol. Il précise les bases légales et les dérogations, détaille les étapes à suivre et propose des outils pratiques. C’est le document à consulter si vous êtes élu au CVL et que vous voulez peser sur la rédaction.

Ce que cela change au quotidien

L’interdiction du portable ne vient pas seule. Elle s’inscrit dans un ensemble de mesures issues de la circulaire du 10 juillet 2025 sur le numérique raisonné à l’École, qui reposent sur quatre volets : la formation des élèves à un usage raisonné des outils numériques, une forme de droit à la déconnexion, la généralisation du dispositif « Portable en pause » et l’accompagnement des familles.

Le volet le plus tangible pour un lycéen et sa famille est la suspension des notifications. Les mises à jour dans les espaces numériques de travail et les logiciels de vie scolaire sont suspendues le soir, de 20 h à 7 h, et en fin de semaine, du vendredi 20 h au lundi 7 h. Concrètement, une note saisie par un professeur un samedi n’arrivera pas sur le téléphone d’un élève avant le lundi matin.

Côté organisation, la question pratique la plus fréquente reste le rangement. Les établissements retiennent des solutions variables : téléphone éteint au fond du sac, casier personnel, boîte de rangement en salle de classe, pochette individuelle. Aucune n’est imposée nationalement. Renseignez-vous auprès de votre lycée avant septembre, en particulier si vous entrez en seconde et découvrez l’établissement : la règle et son mode d’application figureront dans le règlement intérieur remis à la rentrée.

Pour les élèves, l’effet le plus souvent rapporté par les établissements qui ont déjà franchi le pas est un changement du rythme de la journée, pas un bouleversement des apprentissages. Reste que le temps de concentration récupéré en cours se joue aussi à la maison, où rien n’est réglementé. C’est là que les méthodes de travail prennent le relais, que vous prépariez le programme de seconde ou que vous entriez dans la dernière ligne droite pour réviser le bac.

Enfin, ne confondez pas cette règle de vie scolaire avec celle qui s’applique aux examens. Le téléphone portable est interdit dans les salles d’épreuves du baccalauréat, et sa détention y est traitée comme une tentative de fraude. Les évolutions de la session à venir, elles, sont détaillées dans notre point sur ce qui change au bac 2027.

FAQ

Le téléphone portable est-il vraiment interdit au lycée à la rentrée 2026 ? La circulaire du 2 juillet 2026 demande aux lycées de se préparer à l’interdiction dès la rentrée 2026. Le principe figurera soit dans la loi, si la proposition de loi en cours de discussion est adoptée d’ici septembre, soit dans le règlement intérieur de chaque établissement. Dans les deux cas, l’interdiction a vocation à s’appliquer à la rentrée. Peut-on encore apporter son téléphone au lycée ? Oui. Le texte interdit l’utilisation du téléphone, pas sa possession. Les élèves peuvent venir avec leur appareil, mais doivent le garder inutilisé pendant le temps scolaire, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l’établissement. L’interdiction concerne-t-elle aussi les montres et les écouteurs connectés ? Oui. La circulaire vise le téléphone portable et les autres objets connectés. Les montres connectées et les écouteurs sans fil entrent donc dans le champ de la règle, au même titre que le téléphone. Quelles dérogations sont possibles ? Trois catégories sont prévues : les usages pédagogiques encadrés par un professeur, les nécessités administratives ou organisationnelles, la circulaire citant le centre de documentation et d’information, la restauration et l’hébergement, et l’usage médical prévu par l’article L. 511-5 du Code de l’éducation. Un régime spécifique peut également être mis en place pour les étudiants scolarisés dans un lycée, en BTS ou en classe préparatoire. Les élèves ont-ils leur mot à dire sur la règle appliquée dans leur lycée ? Oui, quand l’interdiction passe par le règlement intérieur. La consultation du conseil des délégués pour la vie lycéenne est obligatoire avant la réunion du conseil d’administration qui vote le texte. Les élus au CVL peuvent donc discuter du périmètre retenu et de la liste des dérogations.

Sources