Et si, on prenait une “pause numérique” ?

Et si on ralentissait le rythme ? Les écrans sont omniprésents dans notre quotidien et il est parfois difficile de s’en détacher. Mais comment te défaire de ton addiction aux écrans et notamment aux réseaux sociaux et aux jeux vidéos ? Dans cet article, on ne te parlera pas de “digital detox”, mais plutôt de comment intégrer dans ton quotidien de petites habitudes et créeront sur le long terme de grands changements. C’est parti !

Pourquoi la pause numérique est-elle importante au collège ?

Entre les formations en ligne, les cours en classe, les sorties et les réseaux sociaux, les collégiens sont de plus en plus connectés sur Internet. Pour prendre soin de ta santé mentale et physique, une « pause numérique » est essentielle.

Au cours de ces dernières années, les appareils numériques sont devenus omniprésents dans la vie de tous les jours, et encore plus au collège. Avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur, tu peux facilement passer plusieurs heures sur un écran, sans même t’en rendre compte. Actuellement, de nombreux spécialistes et établissements scolaires recommandent d’intégrer des pauses numériques dans la routine quotidienne. Cela aide non seulement à réduire les stress, mais également à mieux se concentrer. Alors, pourquoi ne pas essayer de déposer les téléphones pendant un instant ?

La pause numérique : c’est quoi ?

Par définition, une pause numérique, c’est le fait de prendre un moment volontairement pour s’éloigner des écrans. Qu’il s’agisse de quelques minutes ou plusieurs heures, le concept reste le même. Le but de cette pratique est de permettre à ton cerveau de souffler et de réduire la fatigue liée à l’utilisation des appareils électroniques.

Les études le prouvent, le temps passé sur les écrans a explosé, en particulier depuis l’augmentation des cours en ligne et des communications virtuelles. Effectivement, si nous regardons l’étude JuniorConnect’ 2022, menée par IPSOS, les 7-12 ans passent environ 9 heures par semaine sur les écrans et près de 18 heures par semaine pour les 13 ans et plus. Leurs principaux usages se résument par regarder des vidéos, communiquer avec leurs proches, écouter de la musique ou encore jouer aux jeux vidéo. Et sans surprise, passer trop de temps devant les écrans risque de perturber ta concentration et ton sommeil.

Afin d’éviter cette sur-stimulation, intégrer dans ton quotidien une pause numérique est la solution la plus appropriée. À titre d’exemple, faire une pause après chaque session de 30 minutes à une heure d’écran permet à tes yeux de se reposer. Ce geste aide à vider ton esprit et à te relaxer un peu. Dans certains établissements scolaires, les responsables commencent à sensibiliser les élèves à l’importance de ces pauses. Des initiatives comme limiter l’utilisation des téléphones pendant les récréations ou proposer des activités manuelles font leur apparition dans de nombreux collèges.

Les bienfaits de cette déconnexion pour la santé et la concentration

La pause numérique a des effets très positifs sur ton bien-être, ainsi que sur ta santé mentale et physique.

Tout d’abord, s’éloigner des écrans permet à ton cerveau de mieux se focaliser sur les tâches qui requièrent toute ton attention. Après plusieurs heures sur les réseaux sociaux à naviguer entre différentes vidéos, il devient difficile de rester attentif en classe. La cause ? La dopamine facile que te procurent les réseaux sociaux. Ainsi, ta capacité à retenir tes leçons va être impactée puisque recevoir trop d’informations fatigue ton esprit. En prenant des pauses, tu permets à ton cerveau de se recentrer et d’assimiler toutes les notions acquises en cours.

Ensuite, la déconnexion est bénéfique pour ta santé physique. Il est sûr que les écrans fatiguent beaucoup les yeux, ce qui provoque souvent des maux de tête ou une vision floue après quelques heures. Avant de te coucher, mettre les écrans de côté est conseillé pour améliorer la qualité de ton sommeil. Sans compter que prendre du temps pour sortir et s’amuser aide à équilibrer ta journée.

Enfin, moins de temps en ligne, c’est aussi une opportunité pour bouger et investir dans d’autres activités : sport, randonnées, méditation, lecture, loisirs créatifs, etc. Au lieu de jouer à des jeux vidéo ou de scroller sur les réseaux sociaux, pense à te reconnecter avec tes amis dans la vraie vie.

Comment mettre en place une pause numérique dans ta journée ?

Tu te demandes peut-être comment faire une pause alors que les écrans sont presque indispensables dans ta vie. Pas de panique, il suffit de quelques astuces simples pour te déconnecter.

Pour commencer, tu peux instaurer des moments où tu dois déposer ton téléphone, ta tablette ou ton ordinateur. En général, cela se fait pendant les repas ou juste avant de te coucher. Ces petites habitudes peuvent avoir un grand impact sur ta capacité à te concentrer et à bien te reposer.

Par ailleurs, profite des pauses à l’école pour te déconnecter complètement. Durant la récréation, essaie de ne pas rester sur ton téléphone, mais plutôt d’aller discuter avec tes amis ou de te dégourdir les jambes. Tu verras, ça fait du bien de bouger et de laisser ton esprit se libérer des notifications. Autre astuce efficace, il y a la création d’un emploi du temps sans technologie à la maison. Une fois que tu as fini tes devoirs, par exemple, tu peux faire du sport, dessiner ou lire un magazine. Le but est de t’accorder des moments où tu fais quelque chose de différent que d’être connecté.

En somme, il est devenu essentiel d’apprendre à faire des pauses numériques avec la montée en flèche du temps passé devant les écrans. À l’aide de cette approche, tu peux préserver ton bien-être tout en te concentrant sur tes études et ton brevet des collèges. Dans tous les cas, prendre l’habitude de se déconnecter permet surtout de privilégier les activités physiques et sociales.