Conseil de vie lycéenne : composition, élections et pouvoirs réels

Dix lycéens élus par tout l’établissement, dix adultes qui n’ont pas le droit de vote, une consultation obligatoire sur le règlement intérieur et l’internat, et un scrutin à tenir avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire. Voici ce que le conseil de vie lycéenne peut vraiment faire, et comment y entrer.

Chaque automne, les lycées affichent deux scrutins presque en même temps : celui des délégués de classe et celui du conseil de vie lycéenne. Les deux sont présentés comme équivalents. Ils ne le sont pas. Le CVL est la seule instance qui donne accès au conseil d’administration, c’est-à-dire à l’endroit où se votent le règlement intérieur, le budget et le projet de l’établissement. Cette page reprend ce que dit le code de l’éducation, article par article, pour les élèves qui hésitent à se présenter et pour les familles qui veulent comprendre ce qui se joue. Elle s’adresse aussi à ceux qui cherchent, en parallèle, à progresser au lycée (seconde à terminale) sans sacrifier un engagement qui compte.

Le calendrier est court. Les élections doivent se tenir avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire, et les candidatures se déposent dix jours au moins avant le vote. Concrètement, la décision de se lancer se prend dans les jours qui suivent la rentrée.

Sommaire

L’essentiel en huit points

Le CVL réunit dix lycéens élus pour deux ans par l’ensemble des élèves de l’établissement, au scrutin plurinominal à un tour.

par l’ensemble des élèves de l’établissement, au scrutin plurinominal à un tour. Le conseil est renouvelé par moitié tous les ans : à chaque scrutin, seule la moitié des sièges est remise en jeu.

: à chaque scrutin, seule la moitié des sièges est remise en jeu. Dix adultes siègent aussi, et aucun ne vote. Leur présence est consultative, leur nombre est exactement égal à celui des lycéens.

Leur présence est consultative, leur nombre est exactement égal à celui des lycéens. Les élections ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire , les candidatures étant déposées dix jours au moins avant le scrutin.

, les candidatures étant déposées avant le scrutin. Le CVL est obligatoirement consulté sur le règlement intérieur, le projet d’établissement, l’organisation du temps scolaire, la restauration et l’internat.

sur le règlement intérieur, le projet d’établissement, l’organisation du temps scolaire, la restauration et l’internat. Les cinq représentants des élèves au conseil d’administration sont élus parmi les membres du CVL . Être délégué de classe ne donne aucune voix au CA.

. Être délégué de classe ne donne aucune voix au CA. Le vice-président lycéen , élu chaque année pour un an, porte les avis du CVL devant le conseil d’administration.

, élu chaque année pour un an, porte les avis du CVL devant le conseil d’administration. Le conseil ne délibère valablement que si la majorité des lycéens est présente ; en cas de nouvelle convocation, cette condition tombe.

Les repères fixés par les articles R. 421-43 à R. 421-45 du code de l’éducation : composition, durée du mandat et délais du scrutin.

Ce qu’est le CVL, et ce qu’il n’est pas

Le conseil de vie lycéenne, encore désigné dans les textes sous son nom complet de conseil des délégués pour la vie lycéenne, existe dans chaque lycée. Son objet tient en une phrase : associer les élèves aux décisions qui portent sur leurs conditions de travail et de vie dans l’établissement.

Trois confusions reviennent systématiquement.

Le CVL n’est pas une assemblée de délégués de classe. Ses dix membres lycéens sont élus par tous les élèves du lycée, pas par leur classe et pas par les délégués. Un élève peut être élu au CVL sans jamais avoir été délégué, et l’inverse est vrai aussi.

Le CVL n’est pas le conseil de vie collégienne. Le CVC existe au collège, avec une composition et des attributions différentes. Les deux instances sont souvent confondues dans les documents d’établissement.

Le CVL ne décide pas. Il formule des avis et des propositions. La décision appartient au conseil d’administration ou au chef d’établissement selon les sujets. Ce n’est pas une limite mineure, mais ce n’est pas non plus une coquille vide : sur une série de sujets précis, sa consultation est obligatoire, et son vice-président porte ses avis directement devant le conseil d’administration.

Qui siège : dix élus, dix adultes qui ne votent pas

L’article R. 421-43 du code de l’éducation fixe la composition dans le détail. Elle est plus subtile qu’il n’y paraît.

Dix lycéens élus. Ils sont élus pour deux ans par l’ensemble des élèves de l’établissement, au scrutin plurinominal à un tour. En cas d’égalité des voix, c’est le plus jeune des candidats qui est déclaré élu. Chaque titulaire a un suppléant, élu dans les mêmes conditions, qui ne siège qu’en l’absence du titulaire.

Une règle de continuité passe presque toujours inaperçue : lorsque le titulaire élu est en dernière année de cycle d’études, son suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Un élève de terminale ne peut donc pas se présenter en binôme avec un autre élève de terminale. Le texte évite ainsi qu’un siège se vide entièrement au départ d’une promotion.

Dix adultes à titre consultatif. Le texte est explicite : le nombre de représentants des personnels et des parents est égal à celui des membres lycéens. Il se répartit en cinq membres volontaires parmi les personnels d’enseignement, d’éducation ou d’assistance éducative et pédagogique, trois membres volontaires parmi les personnels administratifs, sociaux, de santé, techniques, ouvriers et de service, et deux représentants des parents d’élèves. Les huit personnels sont désignés chaque année par le conseil d’administration, sur proposition des représentants de leur catégorie. Les deux parents sont élus par les représentants des parents au conseil d’administration.

Ces dix adultes assistent aux réunions, prennent la parole, mais ne prennent pas part aux votes. Le CVL est présidé par le chef d’établissement, qui peut inviter à une séance toute personne dont la consultation lui paraît utile, de sa propre initiative ou à la demande de la moitié des membres.

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Les élections : calendrier, candidature, recours

L’article R. 421-45 tient en trois alinéas, et ces trois alinéas contiennent tout ce qu’un candidat doit savoir.

La date limite. Les élections de l’ensemble des représentants lycéens au CVL ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire. Aucune date nationale n’est imposée : chaque lycée fixe son scrutin dans cette fenêtre, et l’information circule par l’affichage et la vie scolaire.

Le dépôt des candidatures. Le chef d’établissement recueille les candidatures qui lui parviennent dix jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature comporte le nom d’un titulaire et celui d’un suppléant. C’est le délai qui piège le plus de candidats : quand la date du vote est annoncée en salle de classe, la fenêtre de dépôt est parfois déjà en train de se refermer.

Le vote par correspondance. Les élèves dont la scolarité se déroule en dehors de l’établissement peuvent voter par correspondance, selon des modalités que le règlement intérieur du lycée doit préciser.

Le recours. Les contestations sur la validité des opérations électorales se portent devant le chef d’établissement dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats. Il statue dans un délai de huit jours. Ce recours existe et il est rarement utilisé, souvent parce qu’il est méconnu.

Les dates 2026 et celle qui compte vraiment

Le ministère de l’Éducation nationale rattache les élections au CVL à deux temps forts de rentrée. Pour 2026, il annonce les semaines de l’engagement du 21 septembre au 3 octobre, avec une troisième semaine laissée à l’appréciation de chaque établissement, et situe la semaine de la démocratie scolaire sur la même fenêtre du 21 septembre au 3 octobre. Il décrit par ailleurs cette dernière comme se déroulant la sixième semaine suivant la rentrée scolaire.

Ces repères servent à mobiliser, pas à convoquer un scrutin. Les semaines de l’engagement visent d’abord les élèves de seconde, avec un temps de sensibilisation d’au moins une heure organisé par les référents vie lycéenne, le plus souvent les conseillers principaux d’éducation. L’objectif affiché est double : faire monter le nombre de candidats et le taux de participation.

La seule échéance opposable à un lycée reste celle du code de l’éducation, la fin de la septième semaine de l’année scolaire. Les élèves ayant repris les cours le 1er septembre 2026 et les congés de la Toussaint débutant le samedi 17 octobre, cette limite tombe dans la première quinzaine d’octobre. Autrement dit : ne pas se caler sur une date nationale, mais lire l’affichage de son propre établissement.

Un détail utile pour la suite du mandat : la formation des élus, dite inter-CVL, est organisée au niveau académique ou départemental sous la responsabilité du délégué académique à la vie lycéenne, et elle doit intervenir avant les congés de Noël.

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Sur quoi le CVL est obligatoirement consulté

C’est le cœur du sujet, et l’article R. 421-44 en donne la liste fermée. Le CVL formule d’abord des propositions sur deux points : la formation des représentants des élèves et les conditions d’utilisation des fonds lycéens.

Surtout, il est obligatoirement consulté sur trois blocs de questions.

Organisation et cadre de vie : principes généraux de l’organisation des études, organisation du temps scolaire, élaboration du projet d’établissement, élaboration et modification du règlement intérieur, questions de restauration et d’internat.

: principes généraux de l’organisation des études, organisation du temps scolaire, élaboration du projet d’établissement, élaboration et modification du règlement intérieur, questions de restauration et d’internat. Travail et orientation : modalités générales d’organisation du travail personnel, accompagnement personnalisé, dispositifs d’accompagnement des changements d’orientation, soutien et aide aux élèves, échanges linguistiques et culturels avec des établissements européens et étrangers, information relative à l’orientation, aux études scolaires et universitaires et aux carrières professionnelles.

: modalités générales d’organisation du travail personnel, accompagnement personnalisé, dispositifs d’accompagnement des changements d’orientation, soutien et aide aux élèves, échanges linguistiques et culturels avec des établissements européens et étrangers, information relative à l’orientation, aux études scolaires et universitaires et aux carrières professionnelles. Santé, espaces et activités : santé, hygiène et sécurité, aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne, organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.

Cette liste explique pourquoi le CVL pèse davantage qu’on ne le croit. Le règlement intérieur y figure, et c’est par ce canal qu’a transité dans de nombreux lycées la déclinaison locale de l’encadrement du téléphone portable au lycée : le CVL est consulté avant que le conseil d’administration ne modifie le texte. Les règles d’assiduité et de justification des absences relèvent du même document. Les questions d’internat et de restauration sont citées nommément dans le texte. Le volet information sur l’orientation touche directement la préparation de la procédure Parcoursup telle qu’elle est organisée dans l’établissement.

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Le vrai levier : la porte d’entrée du conseil d’administration

Voici le point que presque aucune présentation grand public ne fait, et qui change complètement la lecture des deux scrutins de rentrée.

Le conseil d’administration d’un lycée compte cinq représentants des élèves, dont un au moins représente les classes post-baccalauréat lorsqu’elles existent, contre trois dans les établissements régionaux d’enseignement adapté. Ces représentants ne sont pas élus par l’ensemble des élèves, et ils ne sont pas non plus désignés parmi les délégués de classe. Ils sont élus parmi les membres du CVL, titulaires ou suppléants, par l’ensemble des délégués de classe et des délégués pour la vie lycéenne, au scrutin plurinominal à un tour.

La conséquence est directe. Un élève qui veut siéger au conseil d’administration, où se votent le budget, le règlement intérieur et le projet d’établissement, doit d’abord être élu au CVL. Le mandat de délégué de classe, lui, donne un siège au conseil de classe et une voix dans l’élection des représentants au CA, mais pas l’éligibilité.

Le vice-président du CVL complète le dispositif. Il est élu chaque année, pour un an, parmi les candidats à l’élection des représentants des élèves au conseil d’administration. C’est lui qui présente au CA les avis, les propositions et les comptes rendus de séance du CVL, lesquels sont inscrits à l’ordre du jour et peuvent être affichés dans l’établissement. Cette fonction est la charnière réelle entre les deux instances.

Réunions, ordre du jour, quorum

Le rythme des réunions est indexé sur celui du conseil d’administration : le CVL se réunit, sur convocation du chef d’établissement, avant chaque séance ordinaire du CA. Il peut en outre être réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres.

L’ordre du jour est arrêté par le chef d’établissement. Mais le texte pose un contrepoids : toute question relevant des domaines de compétence du conseil doit y être inscrite dès lors qu’au moins la moitié des membres le demande. Cinq élus coordonnés peuvent donc imposer un point à l’ordre du jour.

Le quorum mérite une lecture attentive. Le conseil ne siège valablement que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le chef d’établissement procède à une nouvelle convocation dans un délai de trois jours au minimum et de huit jours au maximum, et le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Le boycott d’une séance ne bloque donc l’instance qu’une seule fois.

Le CVL peut enfin se doter d’un règlement intérieur propre, conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.

Au-dessus du CVL : le CAVL et le CNVL

Le CVL est le premier échelon d’une chaîne à trois niveaux.

Le conseil académique de la vie lycéenne compte quarante membres au maximum, dont au moins la moitié sont des lycéens ou des élèves d’établissement régional d’enseignement adapté, soit vingt élus lycéens par académie. Il est présidé par le recteur. Les lycéens y sont élus pour deux ans par l’ensemble des représentants, titulaires et suppléants, des CVL de l’académie, les électeurs étant répartis en trois collèges correspondant aux lycées généraux et technologiques, aux lycées professionnels et aux EREA. Les membres adultes sont désignés pour trois ans. Le conseil se réunit au moins trois fois par année scolaire.

Le conseil national de la vie lycéenne compte soixante-quatre membres : soixante élus pour deux ans par les représentants lycéens aux conseils académiques, à raison de deux titulaires et deux suppléants par académie, et quatre représentants des lycéens au Conseil supérieur de l’éducation. Il se réunit au moins deux fois par an et constitue l’instance de dialogue directe avec le ministre.

Un élément de contexte donne du poids au mandat pris cet automne : le ministère indique que les conseils académiques et le conseil national de la vie lycéenne seront renouvelés au cours de l’année scolaire 2026-2027. Les élus des CVL de cette rentrée sont donc le corps électoral de ce renouvellement.

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Trois points pratiques, tirés de la lecture des textes plutôt que des conseils généraux qui circulent.

Trouver son suppléant avant de trouver son programme. La candidature est un binôme, elle est irrecevable sans les deux noms, et la règle du niveau inférieur s’applique aux élèves de dernière année de cycle. C’est une contrainte de calendrier autant que de contenu.

Calibrer ses propositions sur la liste de R. 421-44. Une proposition qui porte sur la restauration, l’aménagement d’un espace de vie lycéenne, l’organisation du temps scolaire ou les activités périscolaires entre dans le champ de la consultation obligatoire. Une proposition qui porte sur les programmes ou sur les notes n’y entre pas. Les campagnes qui échouent sont presque toujours celles qui promettent hors périmètre.

Compter les voix internes. Une fois élu, le levier le plus concret n’est pas le vote, puisque le conseil ne vote pas de décisions, mais l’inscription à l’ordre du jour, qui s’obtient avec la moitié des membres. Se coordonner avec quatre autres élus vaut plus qu’un bon discours de campagne.

Le panorama complet des formes d’engagement au collège et au lycée permet de situer le CVL par rapport aux autres mandats possibles, du statut d’éco-délégué à la Maison des lycéens.

Questions fréquentes

Faut-il être délégué de classe pour se présenter au CVL ? Non. Les dix représentants lycéens du CVL sont élus par l’ensemble des élèves de l’établissement, sans condition de mandat préalable. Un élève peut se présenter au CVL sans avoir jamais été délégué de classe. Combien de temps dure le mandat au conseil de vie lycéenne ? Deux ans. Le conseil est renouvelé par moitié tous les ans, ce qui signifie qu’une seule moitié des sièges est remise en jeu à chaque scrutin. Le mandat prend fin le jour de la première réunion qui suit l’élection de la catégorie concernée. Quand ont lieu les élections au CVL ? Au plus tard avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire, selon l’article R. 421-45 du code de l’éducation. Chaque lycée fixe sa date dans cette fenêtre. Le ministère organise en parallèle les semaines de l’engagement et la semaine de la démocratie scolaire, situées du 21 septembre au 3 octobre en 2026, mais ces temps forts ne remplacent pas la date arrêtée par l’établissement. Les adultes votent-ils au CVL ? Non. Les dix représentants des personnels et des parents assistent aux réunions à titre consultatif. Seuls les lycéens élus prennent part aux votes. Le conseil est présidé par le chef d’établissement. Quelle est la différence entre le CVL et le conseil d’administration ? Le CVL émet des avis et des propositions, le conseil d’administration prend les décisions, notamment sur le budget et le règlement intérieur. Les cinq représentants des élèves au conseil d’administration sont élus parmi les membres du CVL, titulaires ou suppléants, par l’ensemble des délégués de classe et des délégués pour la vie lycéenne. Que faire si le résultat de l’élection semble irrégulier ? Une contestation peut être portée devant le chef d’établissement dans les cinq jours ouvrables suivant la proclamation des résultats. Il dispose ensuite de huit jours pour statuer. Le CVL existe-t-il au collège ? Non. Le collège dispose d’un conseil de vie collégienne, instance distincte, avec sa propre composition et ses propres attributions. Le CVL est propre aux lycées et aux établissements régionaux d’enseignement adapté.

Ce qu’il faut retenir

Le conseil de vie lycéenne souffre d’une réputation d’instance décorative qui ne résiste pas à la lecture des textes. Il est consulté obligatoirement sur le règlement intérieur, l’internat, la restauration et l’organisation du temps scolaire. Il peut imposer un point à l’ordre du jour avec la moitié de ses membres. Et il constitue le seul vivier d’éligibilité au conseil d’administration, là où les décisions se votent réellement.

Le calendrier, lui, est serré : dix jours entre la publication de la date du scrutin et la clôture des candidatures, et une échéance légale fixée à la fin de la septième semaine de l’année scolaire. Pour un élève de seconde qui découvre l’établissement, c’est aussi la période où s’installent les méthodes de travail. Les deux sujets ne s’opposent pas : les ressources de annales du bac et le programme de seconde se travaillent en parallèle d’un mandat, à condition de s’organiser dès septembre.

Sources