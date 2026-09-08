Conseil de classe au lycée : rôle, déroulé et décisions

Trois réunions par an, deux délégués élèves, deux délégués parents qui ne sont pas élus, des propositions d’orientation qui ne sont pas des décisions et trois jours ouvrables pour faire appel : le conseil de classe d’un lycée obéit à des règles précises, rarement expliquées telles qu’elles sont écrites.

Trois fois par an, une quinzaine d’adultes et deux élèves passent en revue une classe entière en une heure. De cette réunion sortent des appréciations, parfois des félicitations, et surtout, en fin d’année, un avis sur la suite de la scolarité. Beaucoup de familles croient que cet avis vaut décision. C’est faux, et cette confusion coûte cher : elle fait passer à côté d’un entretien de droit et d’un délai de recours de trois jours. Cette page reprend le conseil de classe tel que le code de l’éducation l’écrit, article par article, pour les élèves et les parents qui veulent un soutien scolaire au lycée sans laisser les décisions se prendre sans eux.

Le sujet tombe à un moment précis de l’année. Les délégués des élèves sont élus dans les sept semaines qui suivent la rentrée, et les délégués des parents sont désignés au cours du premier trimestre. Le premier conseil de classe se tient en général en novembre ou en décembre. Ce qui se joue en septembre détermine donc qui sera assis autour de la table quand les premiers bulletins tomberont.

Sommaire

L’essentiel en six points

Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an . Les lycées professionnels peuvent, à titre dérogatoire, se limiter à deux réunions.

. Les lycées professionnels peuvent, à titre dérogatoire, se limiter à deux réunions. Il comprend deux délégués des élèves et deux délégués des parents . Les premiers sont élus par la classe, les seconds sont désignés par le chef d’établissement.

. Les premiers sont élus par la classe, les seconds sont désignés par le chef d’établissement. En matière d’orientation, il émet des propositions , pas des décisions. La décision appartient au chef d’établissement.

, pas des décisions. La décision appartient au chef d’établissement. Quand la proposition ne correspond pas à la demande de la famille, celle-ci a droit à un entretien avec le chef d’établissement avant toute décision.

avec le chef d’établissement avant toute décision. Le délai pour faire appel d’une décision d’orientation est de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification motivée.

à compter de la réception de la notification motivée. En terminale, le conseil de classe se prononce sur chacun des vœux de poursuite d’études avant que le chef d’établissement ne rende son avis.

Les repères chiffrés du conseil de classe au lycée, tels que les fixe le code de l’éducation.

Qui siège au conseil de classe, et qui n’y siège pas

L’article R. 421-50 du code de l’éducation fixe une composition identique au collège et au lycée. Le conseil est présidé par le chef d’établissement ou son représentant, et il réunit :

tous les personnels enseignants de la classe ;

deux délégués des parents d’élèves de la classe ;

deux délégués des élèves de la classe ;

le conseiller principal d’éducation ;

le psychologue de l’éducation nationale chargé de l’orientation.

Trois autres personnes deviennent membres du conseil, mais seulement lorsqu’elles ont eu à connaître du cas personnel d’un ou de plusieurs élèves de la classe : le médecin de santé scolaire, l’assistant de service social et l’infirmier. Elles ne sont donc pas présentes par principe à chaque séance.

Une précision de vocabulaire s’impose. Le texte de R. 421-50 mentionne encore le « conseiller d’orientation-psychologue », un intitulé qui a disparu en 2017 au profit du psychologue de l’éducation nationale. Le code n’a pas été mis à jour sur ce point, mais c’est bien un psychologue de l’éducation nationale qui siège aujourd’hui.

Les délégués des parents ne sont pas élus par la classe

C’est le point le plus mal compris de la composition, et il se joue précisément en ce moment. Les deux délégués des parents ne sortent pas d’un vote de la classe. Le chef d’établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l’élection des représentants de parents au conseil d’administration. C’est à partir de ces listes qu’il désigne deux délégués titulaires et deux suppléants pour chaque classe, en répartissant les sièges selon les suffrages obtenus.

Conséquence pratique : voter aux élections de parents d’élèves d’octobre, c’est pondérer indirectement la représentation dans tous les conseils de classe de l’établissement. Et si aucun parent de la classe n’est disponible, les sièges peuvent être attribués à des parents volontaires d’autres classes.

Les deux délégués des élèves, eux, sont bien élus par leurs camarades, au scrutin de classe organisé dans les premières semaines de l’année. Leur mandat, leurs prérogatives réelles et leurs limites font l’objet d’une page dédiée sur le rôle du délégué de classe au lycée.

Le cas des BTS et des classes préparatoires

Dernier alinéa de R. 421-50, souvent ignoré : les parents d’élèves ne sont pas représentés au conseil de classe des formations postérieures au baccalauréat. Un étudiant de BTS ou de classe préparatoire hébergée dans un lycée passe donc en conseil de classe sans aucun délégué de parents autour de la table. La logique est celle de la majorité et de l’entrée dans l’enseignement supérieur, mais elle surprend souvent les familles qui viennent de vivre trois années de lycée.

Combien de fois par an, et comment la séance se déroule

L’article R. 421-51 pose le rythme : au moins trois réunions par an, et chaque fois que le chef d’établissement le juge utile. Le même article ouvre une dérogation que peu de familles connaissent : les lycées professionnels peuvent limiter à deux le nombre de conseils de classe annuels. Un élève de bac professionnel peut donc n’avoir que deux points formels dans l’année, ce qui change la façon dont il faut suivre ses résultats.

Le déroulé, lui, n’est pas normé au détail près par le code, mais l’article R. 421-51 en fixe la logique. Le professeur principal, ou un représentant de l’équipe pédagogique, expose les résultats obtenus par les élèves et présente les observations de l’équipe sur les conseils en orientation. Sur cette base, et en tenant compte des éléments d’ordre éducatif, médical et social apportés par les membres, le conseil examine la scolarité de chaque élève.

Le texte insiste sur trois finalités que l’on résume rarement correctement : accompagner l’élève dans la progression de ses apprentissages à l’intérieur d’un cycle, dans son passage d’un cycle à l’autre, et dans la construction de son projet personnel. Le conseil de classe est aussi chargé d’examiner les questions pédagogiques qui intéressent la vie de la classe, notamment les modalités d’organisation du travail personnel des élèves et l’évaluation progressive de leurs acquis. Autrement dit, un délégué qui souhaite parler de la charge de travail, du calendrier des évaluations ou d’un déséquilibre entre matières est parfaitement dans son rôle. Ce point est d’ailleurs directement lié au volume horaire réel d’une semaine de lycée, souvent sous-estimé quand on additionne les devoirs maison.

En pratique, la séance s’ouvre presque toujours par un tour d’horizon collectif de la classe, puis passe aux situations individuelles. Ce séquençage n’est pas dans le code : c’est un usage, mais il est quasi universel, et il vaut la peine de le connaître quand on prépare son intervention.

Orientation : le conseil propose, le chef d’établissement décide

C’est ici que se concentre la plus grosse méprise, et elle a des conséquences très concrètes en fin de seconde.

L’article D. 331-32 est explicite : les demandes d’orientation sont examinées par le conseil de classe, qui émet des propositions dans le cadre des voies d’orientation. Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes de la famille, le conseil peut recommander que l’élève suive un dispositif de remise à niveau. À aucun moment il ne prend de décision.

La suite dépend de la concordance entre la demande et la proposition.

Situation Ce qui se passe Texte La proposition est conforme à la demande Le chef d’établissement prend sa décision conformément à la proposition et la notifie à la famille D. 331-33 La proposition n’est pas conforme à la demande Le chef d’établissement ou son représentant reçoit l’élève et sa famille, les informe de la proposition et recueille leurs observations, puis prend la décision D. 331-34 La décision reste non conforme à la demande Elle doit être motivée et signée par le chef d’établissement, avec des éléments objectifs de connaissances, de capacités et d’intérêts D. 331-34 La famille conteste Appel dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification motivée D. 331-34

Deux enseignements pratiques en découlent. D’abord, l’entretien avec le chef d’établissement en cas de désaccord n’est pas une faveur : c’est une étape obligatoire de la procédure, et elle a lieu avant la décision, donc à un moment où celle-ci peut encore bouger. Ensuite, une décision défavorable non motivée est une décision incomplète, et le dire calmement en entretien change souvent la nature de la discussion.

Un dernier alinéa de D. 331-32 mérite d’être connu : lorsqu’une famille ou un élève majeur manifeste l’intention d’interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme, le conseil de classe doit prendre toutes dispositions pour l’inciter à achever son cycle. Ce n’est pas une formule de style, c’est une obligation qui pèse sur l’instance.

En terminale, chaque vœu Parcoursup passe devant le conseil

Le dernier alinéa de R. 421-51 crée une compétence propre au lycée, qui n’existe pas au collège : en classe terminale, le conseil de classe se prononce sur les vœux de poursuite d’études de l’élève dans l’enseignement supérieur. Cette prise de position sert à éclairer le chef d’établissement, qui émet ensuite un avis sur chacun de ces vœux.

L’article D. 331-64-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-93 du 8 février 2024, précise l’articulation : le chef d’établissement émet son avis après que le conseil de classe s’est prononcé, dans le cadre d’un processus continu de dialogue entre l’élève, ses représentants légaux s’il est mineur, et l’équipe pédagogique. Ce sont ces éléments qui alimentent la fiche Avenir transmise aux formations.

Le même article ajoute une règle spécifique aux terminales professionnelles. Pour un élève qui formule un vœu en section de technicien supérieur ou en section de technicien supérieur agricole, l’avis du chef d’établissement tient notamment compte des caractéristiques de la formation demandée, de sa cohérence avec le projet de l’élève et de la capacité de celui-ci à y réussir au regard de ses acquis. Ce point n’est pas cosmétique : cet avis pèse dans l’accès prioritaire des bacheliers professionnels aux BTS.

Conséquence de calendrier : le conseil de classe du deuxième trimestre de terminale n’est pas un conseil comme les autres. Il se tient après la formulation des vœux et il conditionne une partie du dossier envoyé aux formations. Le détail des étapes et des dates se trouve sur la page consacrée à la procédure Parcoursup, et les révisions qui l’accompagnent sur la page réviser en terminale.

Félicitations, encouragements, avertissement de travail : ce que dit le code

Rien. C’est la réponse honnête, et elle mérite d’être posée clairement.

Le code de l’éducation ne mentionne ni les félicitations, ni les compliments, ni les encouragements, ni l’avertissement de travail ou l’avertissement de conduite. Ces mentions sont des usages d’établissement. Leurs critères d’attribution, quand ils existent, sont fixés localement, parfois par le conseil pédagogique, souvent par tradition. C’est pourquoi les seuils varient d’un lycée à l’autre, et pourquoi une moyenne de 15 peut valoir des félicitations dans un établissement et des encouragements dans un autre.

Deux conséquences pratiques en découlent.

La première : un avertissement de travail prononcé en conseil de classe n’est pas une sanction disciplinaire. La sanction d’avertissement existe bel et bien, mais elle figure à l’échelle des sanctions de l’article R. 511-13 du code de l’éducation, et elle relève du chef d’établissement ou du conseil de discipline, pas du conseil de classe. Elle s’inscrit au dossier administratif de l’élève et elle ouvre un droit de recours, ce que l’avertissement de travail ne fait pas. Confondre les deux conduit soit à s’alarmer à tort, soit à laisser passer un vrai recours.

La seconde : ces mentions n’ont aucune valeur réglementaire dans une procédure d’orientation ou dans un dossier Parcoursup. Elles pèsent par ce qu’elles disent du dossier, pas par un statut juridique quelconque. Ce qui compte, ce sont les moyennes, les appréciations et, en terminale, l’avis du chef d’établissement.

Sur ce qui relève, à l’inverse, du régime disciplinaire ou de l’assiduité, les règles sont écrites et opposables : le détail figure sur la page consacrée aux absences au lycée et à ce qu’il faut justifier.

Contester : trois jours ouvrables, puis la commission d’appel

Le délai est court et il court vite. Les motivations de la décision sont adressées à la famille ou à l’élève majeur, qui doit faire savoir au chef d’établissement s’il accepte la décision ou s’il en fait appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification motivée. Trois jours ouvrables, en fin d’année scolaire, cela signifie souvent moins d’une semaine calendaire.

En cas d’appel, le chef d’établissement transmet à la commission d’appel les décisions motivées et tous les éléments susceptibles d’éclairer l’instance. La commission est présidée par le directeur académique des services de l’éducation nationale, agissant sur délégation du recteur. Les parents ou l’élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission, et l’élève mineur peut l’être à sa demande, avec l’accord de ses parents. Ces auditions ne sont pas automatiques : il faut les demander.

Les décisions de la commission d’appel valent décisions d’orientation définitives. Il reste alors une soupape, mais elle est étroitement bornée. Pour les élèves de troisième et de seconde uniquement, si la décision définitive n’obtient pas l’assentiment de la famille, celle-ci peut demander le maintien de l’élève dans son niveau de classe d’origine. Ce maintien est de droit, mais pour une seule année scolaire.

Le mot important est « uniquement ». Ce maintien de droit n’existe ni en première, ni en terminale. Un élève de première dont la demande de passage est refusée ne dispose pas du même levier qu’un élève de seconde. Les autres cas de figure, leurs conditions et leurs conséquences sont détaillés sur la page consacrée au redoublement au lycée.

Préparer un conseil de classe quand on est délégué

Un délégué qui arrive sans préparation passe une heure à écouter. Un délégué préparé change parfois le sens d’un dossier. La différence tient à quelques réflexes simples, tirés du champ de compétence que le code reconnaît au conseil.

Collecter avant, pas pendant. Faire circuler dans la classe, une semaine avant, une grille en trois colonnes : ce qui fonctionne, ce qui bloque, une proposition concrète. Les remarques vagues ne survivent pas à la séance. S’en tenir au périmètre de l’instance. Organisation du travail personnel, calendrier des évaluations, équilibre entre les matières, conditions de travail de la classe : tout cela relève explicitement du conseil de classe. Le règlement intérieur, la restauration ou l’internat n’en relèvent pas, ils relèvent du conseil de la vie lycéenne. Distinguer le collectif et l’individuel. Un problème qui touche trois élèves se traite en entretien avec le professeur principal ou le conseiller principal d’éducation, pas devant la classe entière énumérée. Ne rien promettre. Le conseil de classe ne décide ni de l’orientation, ni des sanctions. Un délégué qui annonce à un camarade que « le conseil a décidé » se trompe et l’induit en erreur. Restituer. Le compte rendu à la classe fait partie du mandat, et c’est la partie la plus souvent oubliée. Restituer ce qui a été dit sur le collectif, jamais le détail des situations individuelles.

Pour un élève de seconde qui découvre l’exercice, la meilleure préparation reste la maîtrise du programme et du rythme de l’année : le point de départ se trouve sur la page le programme de seconde.

Questions fréquentes

Le conseil de classe peut-il faire redoubler un élève de lycée ? Non. Le conseil de classe émet une proposition. La décision d’orientation, y compris un maintien dans le niveau, est prise par le chef d’établissement, après un entretien obligatoire avec la famille si la proposition ne correspond pas à la demande. En seconde, la famille peut ensuite obtenir de droit le maintien dans la classe d’origine si la décision définitive ne lui convient pas, pour une seule année. Combien de conseils de classe y a-t-il par an au lycée ? Au moins trois, et davantage si le chef d’établissement le juge utile. Les lycées professionnels peuvent, à titre dérogatoire, se limiter à deux réunions par an. Les parents peuvent-ils assister au conseil de classe de leur enfant ? Seuls les deux délégués des parents de la classe y siègent, et ils sont désignés par le chef d’établissement à partir des listes ayant obtenu des voix aux élections au conseil d’administration. Un parent qui souhaite être présent doit donc se porter candidat sur une de ces listes, ou demander à être désigné délégué de la classe. En BTS et en classe préparatoire, il n’y a pas de représentants des parents. Que faire si l’on n’est pas d’accord avec la décision d’orientation ? Il faut d’abord vérifier que la décision est motivée et signée. La famille dispose ensuite de trois jours ouvrables à compter de la réception de cette notification pour faire appel. La commission d’appel est présidée par le directeur académique des services de l’éducation nationale ; elle entend les parents ou l’élève majeur qui le demandent. Ses décisions sont définitives. Les félicitations et les encouragements comptent-ils pour Parcoursup ? Ils n’ont aucune valeur réglementaire et ne figurent dans aucun texte du code de l’éducation. Ce sont des usages propres à chaque établissement. Ce qui est transmis aux formations, ce sont les moyennes, les appréciations des professeurs et l’avis du chef d’établissement sur chacun des vœux. Un avertissement de travail est-il une sanction ? Non. L’avertissement qui figure à l’échelle des sanctions du code de l’éducation est prononcé par le chef d’établissement ou par le conseil de discipline, s’inscrit au dossier administratif et ouvre un recours. L’avertissement de travail décidé en conseil de classe est une mention d’usage, sans base réglementaire ni voie de recours. Le conseil de classe de terminale examine-t-il les vœux Parcoursup ? Oui. Le code prévoit qu’en classe terminale le conseil de classe se prononce sur les vœux de poursuite d’études dans l’enseignement supérieur, afin d’éclairer le chef d’établissement, qui émet ensuite un avis sur chacun de ces vœux. Cet avis alimente la fiche transmise aux formations. Un élève peut-il demander à consulter ce qui a été dit sur lui ? Les échanges du conseil de classe ne font pas l’objet d’un procès-verbal communicable de plein droit, mais l’élève et sa famille reçoivent les appréciations portées au bulletin, et toute décision d’orientation non conforme à leur demande doit leur être notifiée avec ses motivations écrites. Ce sont ces documents qui font foi.

Ce qu’il faut retenir

Le conseil de classe est une instance de suivi, pas une instance de décision. Il examine, il propose, il recommande. La décision d’orientation revient au chef d’établissement, la sanction disciplinaire au conseil de discipline, et les questions de vie lycéenne au conseil de la vie lycéenne. Confondre ces trois plans est la source de la plupart des malentendus de fin d’année.

Les trois repères à garder en tête sont simples : un entretien de droit avant toute décision non conforme à la demande, trois jours ouvrables pour faire appel, un maintien de droit limité à la troisième et à la seconde. Le reste se prépare en amont, dans le suivi régulier des résultats et dans la construction du projet, matière par matière, dès la première générale.

Sources