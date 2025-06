Qu’est-ce que la fiche Avenir Parcoursup ?

SOMMAIRE

La fiche Avenir Parcoursup : à quoi sert-elle ?

La fiche Avenir Parcoursup est un document de liaison entre ton établissement scolaire et l’établissement supérieur qui en prendra connaissance lors de l’examen des candidatures. En effet, ce document apporte des informations complémentaires sur ton profil académique. On y retrouve :

tes moyennes des deux premiers trimestres de terminale dans chaque matière, l’effectif de la classe et ta position dans le classement. Chaque professeur apportera aussi une appréciation dans sa matière.

l'avis des professeurs principaux sur ton projet d'orientation, ainsi que tes compétences transversales (capacité à t'investir, tes méthodes de travail, ton autonomie ou encore ton engagement).

l'avis de ton chef d'établissement sur tes chances de réussite dans la formation demandée. Cet avis est apporté pour chaque vœu formulé.

Qui est concerné par la fiche Avenir Parcoursup ?

Ce document étant rempli par les équipes de professeurs du lycée et le chef d’établissement, seuls les candidats de terminale et scolarisés dans les lycées français homologués (en France ou à l’étranger), ainsi que dans le réseau des écoles européennes délivrant le diplôme du baccalauréat européen sont concernés.

Pour les candidats en réorientation qui se réinscrivent sur Parcoursup l’année suivante, une partie des informations saisies sur les fiches Avenir l’année passée seront accessibles. On parle ici des informations liées aux notes, position dans la classe et aux appréciations des professeurs. En revanche, l’avis du chef d’établissement ne sera pas mentionné, étant lié à chaque nouveau vœu formulé.

Les candidats en reprise d’études ne sont quant à eux pas concernés par la fiche Avenir.

Qui remplit la fiche Avenir Parcoursup ?

Tu l’auras donc compris, c’est l’équipe pédagogique du lycée qui renseigne chaque fiche Avenir, pour chaque candidat et pour chaque vœu formulé au moment du 2ᵉ conseil de classe.

Concrètement, les professeurs et chefs d’établissements se réunissent après la fin de saisie des vœux et examinent les choix d’orientation de chaque lycéen. Ils remontent alors les notes et appréciations dans chaque matière et émettent les avis pour chaque formation demandée. Une fois renseignée, chaque fiche Avenir est transmise par les lycées vers Parcoursup dans ton dossier électronique. Cet envoi se fait après la date de validation des vœux, via l’interface de gestion Parcoursup destinée uniquement aux équipes pédagogiques.

Si en tant que candidat, tu n’as donc rien à remplir, tu peux tout de même vérifier qu’une fiche Avenir a bien été remplie pour chaque vœu formulé. Si ce n’est pas le cas, tu peux le signaler à ton établissement pour que cela soit corrigé.

Comment voir la fiche Avenir sur Parcoursup ?

Début avril 2025, les établissements supérieurs peuvent consulter les éléments des dossiers des candidats, dont les fiches Avenir.

En tant que candidat, ce n’est qu’au moment des résultats Parcoursup, le 2 juin 2025, que tu pourras consulter l’intégralité de ta fiche Avenir pour chaque vœu. Tu cliques alors sur “détail du vœu” dans la rubrique “vœux” de ton dossier candidat.

Exemple de fiche Avenir Parcoursup

Moyennes et appréciations par matière

Appréciations des professeurs et avis du chef d’établissement